Columna Estado de los ESTADOS

Estado de los ESTADOS

Lilia Arellano

“Las leyes muelen al pobre, y los ricos

controlan la ley”: Oliver Goldsmith.



Más impuestos

Otra promesa incumplida de la 4T y López Obrador

Arrancan nuevos gravámenes en Ciudad de México

Quintana Roo: preocupa grado de endeudamiento

Ciudad de México.- En materia fiscal, a partir del primero de enero de este año se concretó otra promesa incumplida de la autodenominada Cuarta Transformación y del presidente Andrés Manuel López Obrador: “no más impuestos ni habrá incrementos a los gravámenes existentes”. Entre los cambios fiscales aprobados en el paquete fiscal 2020, los cuales significan más presión sobre los contribuyentes, destaca la emisión de facturas por parte de los arrendadores, y las empresas comercializadoras de productos por catálogo deberán cubrir el Impuesto Sobre la Renta (ISR) de vendedores. Además, se incrementó el Impuesto Especial sobre la Producción y Servicios (IEPS) a las bebidas saborizadas, entre otros. Estas modificaciones se dan ante la necesidad del gobierno federal de recaudar más, con la meta de alcanzar 3.5 billones de pesos, ante las crecientes necesidades de gasto social, el cual se destina preferentemente a crear una base electoral para enfrentar las elecciones intermedias del 2021.



A partir del primer día del 2020, entraron en vigor la miscelánea fiscal y la reforma penal fiscal derivadas de las modificaciones aprobadas a las leyes del Impuesto Sobre la Renta (ISR), al Valor Agregado (IV), del Especial sobre Producción de Servicios, la Ley Federal de Derecho y al Código Fiscal de la Federación (CFF). También entró en operación la ampliación de la base de causantes de la economía digital. Y en la capital de la República, en manos de Claudia Sheinbaum, este año inicia con nuevos impuestos a consumo de bebidas alcohólicas, a los juegos, hospedaje y ajustes a la tenencia, medidas las cuales impactan directamente en las finanzas de los capitalinos. En general, las empresas y los contribuyentes enfrentan retos muy importantes por los cambios aprobados y aplicados, los cuales son los más relevantes desde 2014.

Además de sus promesas de campaña en materia de recaudación fiscal, apenas el pasado 26 de diciembre aseguró López Obrador “en 2020 no habrá sorpresas desagradables ni nuevos impuestos”, y descartó “gasolinazos” o aumentos en el servicio de luz ni en la deuda pública, “como nos tenía acostumbrados los gobiernos anteriores”. Al referirse a la inflación, señaló está controlada, “no aumentarán impuestos, diésel, el gas, la luz, al inicio del año como era costumbre, que entraban y había la cuesta de enero, y los “gasolinazos”, eso se terminó”. Sin embargo, en los hechos, estos compromisos no se cumplen y se establecen nuevas contribuciones, además de incrementos en gravámenes ya existentes:

Para incrementar la recaudación fiscal y evitar la evasión, se establecieron a nivel federal 10 cambios fiscales: 1) Arrendamiento: se hace obligatoria la emisión de facturas por parte del arrendador; 2) Ventas por catálogo: para facilitar el cobro del Impuesto Sobre la Renta (ISR) en las ventas por catálogo, las empresas mayoristas retendrán el impuesto del vendedor particular. Esta retención será sobre la ganancia; 3) Ahorro: se elevó del 1.04 a 1.45 por ciento la tasa de retención por concepto de ISR para las inversiones en el sistema financiero. Dicho cobro no es sobre el interés obtenido por los ahorradores, sino sobre el capital. 4) Plataformas digitales: todos los prestadores de servicios a través de plataformas digitales pagarán ISR mediante una retención de las plataformas. Para el sector de servicios de transporte terrestre de pasajeros, como Uber, así como entrega de bienes, se establecen tasas de retención mensual de 2 a 8 por ciento. Para enajenación de bienes y prestación de servicios, que es la categoría general, de 3 a 17 por ciento. 5) Outsourcing: las personas morales o empresas y las personas físicas con actividad empresarial que reciban servicios de subcontratación laboral estarán obligadas a efectuar la retención del IVA.

6) Estrategias fiscales: los asesores fiscales están obligados a reportar sus estrategias contables al SAT o serán multados con un millón de pesos. 7) Deudas Empresariales: se limita a las empresas la deducción de intereses derivados de deudas. Se podrá deducir hasta 30 por ciento de los intereses que pagan las empresas en el país a partir de 2020. Los primeros 20 millones de pesos de intereses serán totalmente deducibles. La limitación de deducción aplicará a montos superiores a ese umbral. 8) Quiebras: cuando una empresa enfrente un proceso de liquidación, los administradores, socios o accionistas son responsables solidarios. Las autoridades podrán cobrar los adeudos fiscales de la empresa del patrimonio de los administradores, socios y accionistas. 9) Bebidas: se incrementa el IEPS sobre bebidas soborizadas a una cuota aplicable de 1.2705 pesos por litro, desde la cuota anterior de 1.17 pesos. 10) Fiscalización: se propusieron requisitos más estrictos para la obtención de la firma electrónica y se ampliaron las causales de cancelación de certificados de sellos digitales.

A partir de estas modificaciones, para los directores de finanzas e impuestos de las empresas sale más caro tener un error u omisión en el cálculo del impuesto, pues los puede llevar a pagar penalizaciones que en México, son intereses, recargos o multas, los cuales, de acuerdo con los especialistas, pueden representar entre el 150 y el 200% de la contribución o del impuesto omitido.

CDMX: MÁS IMPUESTOS

El 2020 arrancó con nuevos impuestos en la Ciudad de México. Como parte del Código Fiscal para este año, aprobó un impuesto a la venta de alcohol del 4.5 por ciento, con excepción de la cerveza y el aguamiel, bebidas que sólo puede gravar el gobierno federal. Los consumidores ya pagaban 26% de IEPS, más 16% de IVA, y ahora se adiciona un 4.5%. En suma, el consumidor paga 46.5% de impuestos. En cuanto al impuesto a hoteles sube del 3 al 3.5%, y de hospedaje en casas y apartamentos al 5%.

Además, se establece un impuesto del 10% a juegos y apuestas. En cuanto a la tenencia, este año se modificó el esquema de cobro. Todos los autos pagarán una tasa del 3 por ciento sobre el valor del vehículo. En cuanto a la licencia de conducir, en 2019 costaba 430 pesos y a partir de 2020 cuesta 447 pesos. También se actualizó el pago del agua con respecto a la inflación: en 2019 se pagaban 497 pesos por consumo de entre 15 y 20 mil litros de agua y ahora se pagarán 516 pesos. Si el consumo está entre 30 y 40 mil litros, se pagarán mil 33 pesos. También aumentó el predial al elaborarse una nueva tabla, con nuevos rangos. Se estableció que si la persona tiene una casa con valor catastral de entre un millón 501 mil pesos y un millón 877 mil pesos, pagará un predial de 608 pesos.

QUINTANA ROO, PREOCUPANTE GRADO DE ENDEUDAMIENTO

Coahuila, Chihuahua, Nuevo León y Quintana Roo son los estados con el grado de endeudamiento más preocupante de las 32 entidades federativas a nivel nacional. A pesar de tener un “rango medio” de endeudamiento, la deuda pública de esos cuatro estados está “en observación”. De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), esos cuatro estados tuvieron niveles medios de “deuda pública y obligaciones como proporción de sus ingresos de libre disposición (ILD)”. Pero Coahuila y Chihuahua tuvieron altos rangos de “servicio de la deuda y obligaciones como proporción de sus ILD”, mientras Nuevo León y Quintana Roo presentaron niveles medios.

De esta manera, la sostenibilidad del pago de créditos, emisiones bursátiles, deudas, obligaciones derivadas de asociaciones público-privadas y otros deberes financieros programados está más en riesgo en esos cuatro estados que en otras entidades porque absorbe gran parte de los ingresos locales y de las participaciones federales que reciben. Además, también está en juego la capacidad de pago de amortizaciones, intereses, comisiones y demás costos derivados de los adeudos financieros de los estados. En estas cuatro entidades, con un nivel de endeudamiento “en observación”, el techo de su deuda adicional se reduce al cinco por ciento sobre los ILD. Y en caso de contar con “altos” niveles de endeudamiento general “no podrán contratar financiamiento adicional en ausencia de un convenio de ajuste en sus finanzas públicas”, refiere la SHCP.

DE LOS PASILLOS

En las últimas horas, el gobierno de Estados Unidos dio a conocer una lista de los gobernadores y ex gobernadores de México quienes presuntamente tienen nexos con el crimen organizado, entre los cuales se encuentra Manuel Velasco Coello, ex mandatario de Chiapas. El documento elaborado por el Congressional Research Service de Estados Unidos hace énfasis en la participación de funcionarios públicos en el crimen organizado y exhibe la corrupción existente en México. La lista está encabezada por Javier Duarte, quien fue gobernador del estado de Veracruz entre 2010 y 2016 y arrestado por presuntos nexos con el narcotráfico. Es seguido por el ex mandatario de Quintana Roo, Roberto Borge, investigado por delitos de corrupción y abuso de poder; Tomás Yarrington, ex gobernador de Tamaulipas entre 1999 y 2005, y capturado en Italia por presuntos vínculos con cárteles de la droga; César Duarte, ex mandatario de Chihuahua, prófugo y buscado por nexos con el crimen organizado; y Roberto Sandoval, ex gobernador de Nayarit, señalado de haber recibido dinero del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)…

El nepotismo prevalece e impera en el régimen de la Cuarta Transformación: Rodrigo Abdala Dartigues, sobrino de Julia Abdala Lemus y Manuel Bartlett Díaz, director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ocupa un puesto como delegado federal en Puebla, en la Secretaría de Bienestar, percibiendo un sueldo bruto mensual de 126,617.00 pesos; Bertha María Alcalde Luján, hermana de Luisa María Alcalde Luján, secretaria del Trabajo y Previsión Social, ocupa un puesto como secretaria ejecutiva adjunta del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), percibiendo un sueldo bruto mensual de 139,663.68 pesos; Tohatiuh Herrera Gutiérrez, hermano de Arturo Herrera Gutiérrez, secretario de Hacienda y Crédito Público, ocupa un puesto como director de coordinación técnica y planeación en el Fideicomiso de Fomento Minero, percibiendo un sueldo bruto mensual de 111,485.92 pesos; Alejando Encinas Nájera, hijo de Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, ocupa un puesto como titular de la Unidad de Asuntos Internacionales de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, percibiendo un sueldo bruto mensual de 149 mil, 407.00 pesos….

Todo parece indicar el liderazgo del sindicato petrolero quedará en las mismas manos todo este sexenio. La Secretaría del Trabajo extendió la constancia en la cual reconoce la dirigencia de Manuel Limón Hernández, quien era la mano derecha de Carlos Romero Deschamps, al frente del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. El presidente Andrés Manuel López Obrador exigió elecciones libres en el gremio y pidió a la STPS ofrecer una explicación. Luisa María Alcalde, titular de esa dependencia, “debe explicar en qué consistió la toma de nota y si se alarga hasta el fin de sexenio”, señaló AMLO en su conferencia de prensa mañanera…

Según los datos oficiales, en México hay 61 mil personas desaparecidas, 90 por ciento de las cuales son de 2006 a la fecha y el resto desde 1964, reportaron Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, y Karla Quintana, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas. Las entidades donde se concentran más desaparecidos son Sinaloa, Colima, Veracruz, Sonora y Jalisco… De acuerdo a la denuncia de la asociación ecologista Kuautlali, A. C, en el Estado de Hidalgo, desde hace 20 años, las autoridades son cómplices del grupo de talamontes clandestinos conocido como Los Negros, quienes trabajan para la familia Canales Templos, y con total impunidad devastaron 55 hectáreas de la zona boscosa del poblado de Zacacuautla, municipio de Acaxochitlán… Ante la prohibición de las bolsas de plástico, los cucuruchos de papel están de regreso. En los mercados, tiendas de abarrotes y verduras, se recurre ya a los cucuruchos de papel, y en algunos comercios ya se venden bolsas de tela, de malla, de costal, e incluso canastos.