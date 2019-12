PUES NO QUE NO, SEGÚN LA PRESIDENTA HAYDEE GARCIA ACOSTA EL MANANTIAL NO ESTABA CONTAMINADO Y GRACIAS AL PUEBLO HOY SE SABE LA VERDAD…. DETECTAN EN CUAUTEPEC INSECTICIDA EN AGUA DE LA CONDESA!!!

Pues No que No, según la Presidenta Haydee García Acosta El Manantial No estaba Contaminado y gracias al pueblo hoy se sabe la verdad….

El vital líquido está contaminado con químicos, aguas residuales e insecticida

Vecinos de San Juan Hueyapan, en Cuautepec, lograron que un juez federal aprobara la realización de pruebas de laboratorio al manantial La Condesa de la Laguna de dicha localidad, con un perito independiente, resultando contaminado con Hidrocarburo, Benceno, Tolueno, Etilbenceno, Xileno (BTEX).

Además, insecticida prohibido en México desde 1991 por el daño que causa a la salud y el medio ambiente y, se confirmó la presencia de coliformes totales, organismos asociados a la contaminación de aguas residuales.

El perito fue contratado por el Consejo de la Judicatura Federal a partir de la intervención del despacho del abogado, Leonardo Flores, quien, además, también es habitante del municipio.

A un año de que el manantial, fuera clausurado por la contaminación con hidrocarburo, las autoridades no han dado a conocer ningún avance en la sanación ni cuidado del agua en la zona, dijeron vecinos.

Dichos exámenes al agua del manantial y la laguna fueron costeados por el Poder Judicial Federal para allegarse de información imparcial y objetiva, con el fin de dar certeza a la calidad del líquido en el sitio y conocer si las autoridades han cumplido con las normas en materia de potabilización y control de la contaminación.

En el detallado informe se da a conocer que el manantial está contaminado con: gasolina 15 veces del límite permisible, 80 veces más de lo permitido con etilbenceno y más de 70 veces con tolueno.

De igual forma se localizó la presencia de Dieldrin, que es un compuesto que fue utilizado como insecticida y que fue prohibido su uso en 1991.

El hídrico no presenta condiciones aptas para su consumo y que el sistema de abastecimiento de agua ubicado en el manantial, operado por el organismo del agua potable del municipio de Cuautepec, no cumple con las normas Oficiales Mexicanas de la materia, indica el informe.

De esta manera, los cerca de 7 mil habitantes de comunidades como Hueyapan, Santa María Nativitas y Guadalupe Victoria, esperan un plan de acción por parte de las autoridades competentes, y ya no tener que estar pagando pipas, porque a veces el agua es insuficiente y se desconoce si esta, es apta para el consumo humano.