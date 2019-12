Columna Estado de los ESTADOS

Estado de los ESTADOS

Lilia Arellano

“Quien calla otorga”: Papa Bonifacio VIII



• T-MEC: errores garrafales

• Senadores: inservibles, improductivos con fabulosos sueldos

• Decepcionante cierre de año: economía y seguridad, diferidas

• Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, gran ejemplo

Ciudad de México, 16 de diciembre de 2019.- Los últimos acontecimientos relacionados con los detalles incluidos en las negociaciones de los agregados al nuevo tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) exhiben fallas garrafales tanto en el equipo negociador mexicano, encabezado por Jesús Seade, como en el Senado de la República, integrado por legisladores con sueldos extraordinarios -los cuales no los ganan ni los mejores profesionales en el país., quienes ni siquiera son capaces de leer lo que aprueban en la Cámara alta y dejan pasar todo lo enviado desde Palacio Nacional, con la instrucción presidencial de avalarlo, sin revisión, análisis o crítica. Los errores son monumentales y lo único escuchado son justificaciones y el clásico no es trascendental y no tiene mayor importancia, aún cuando no es así, y el gobierno mexicano debió pedirle al estadounidense aclaración sobre lo incluido en “las letras chiquitas” del convenio discutido y concertado.

Y ese es el broche de oro para el cierre de este decepcionante 2019. Los negociadores estadounidenses chamaquearon una vez más a los mexicanos y les impusieron inspectores laborales que operarán desde la misma embajada. Este aspecto tiene una inquietante vertiente de pérdida de soberanía, de injerencia de EU en asuntos internos de México. Cuando se descubrió el pastel, por parte de la prensa estadounidense, se acumularon las contradicciones del subsecretario Jesús Seade. Primero, negó todo, aunque ya se sabía por los medios de comunicación; después aseguró: “no sé nada”; y luego paso al reclamo al gobierno norteamericano. Más tarde, vía Twitter, trató de justificar admitiendo los agregados laborales son un abuso y una muestra de desconfianza, pero, subrayó, son ¡inofensivos!, en lo cual no están de acuerdo los empresarios mexicanos, quienes así ahora deberán lidiar no sólo con la errática administración de la Cuarta Transformación sino con los observadores del gobierno estadounidense. En sus prisas por aprobar los agregados del tratado, Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, no esperó a conocer todo el paquete legal que presentó la Casa Blanca al Capitolio. El fin de semana, Jesús Seade corrió a Washington y se reunión con Robert Lighthizer, representante comercial de Estados Unidos, para analizar los agregados laborales en la Ley de Implementación en EU.

En una carta, la Oficina del Representante Comercial de EU, afirmó los cinco agregados laborales contemplados en la ley de implementación de EU del nuevo acuerdo comercial T-MEC no serán inspectores. “Este personal no serán “inspectores de trabajo” y cumplirá con todas las leyes mexicanas relevantes”, señaló Lighthizer en el documento a Jesús Seade, subsecretario de Relaciones Exteriores. Tras recibir esa aclaración, Seade se dijo satisfecho: “Estoy satisfecho con la aclaración. Ahora nos dan algo clarificatorio, se ganó algo importante”, señaló en conferencia de prensa al terminar su visita a Washington, D. C. Pero no se clarificó esa “ganancia”.

En tanto, la Cámara de Representantes de EU prevé someter a votación del pleno esta misma semana la Ley de Implementación del T-MEC, cuyos términos fueron negociados por meses con la oficina de Lighthizer, quien aparentemente no informó a Seade de su contenido. El sábado, el funcionario mexicano denunció una acción unilateral por parte de EU al no informarle de una provisión para financiar hasta 5 agregados laborales en la Embajada y consulados de EU en México para monitorear asuntos laborales en territorio mexicano.

DECEPCIONANTE CIERRE DE AÑO

Hace un año se cerraba 2018 con altas expectativas para la ciudadanía mexicana. Terminó por fin el sexenio del cínico y abierto despojo del patrimonio nacional de Enrique Peña Nieto e inició la gestión de Andrés Manuel López Obrador. Frescas se encontraban sus promesas de campaña: combate a la pobreza y crecimiento económico de hasta 4% del PIB; pacificación del país y desmilitarización de la “guerra contra el narcotráfico”; combate a la corrupción y a la “mafia del poder”; justicia para todos e imperio del Estado de Derecho; bienestar para la población en general, eran los compromisos principales asumidos por el tabasqueño al tomar las riendas de la Nación. Sin embargo, la realidad fue muy diferente conforme avanzaron las semanas y los meses y se exhibieron las equivocaciones del gabinete de la autodenominada Cuarta Transformación. Y el saldo a un año es tristemente decepcionante.

Los niveles de pobreza en el país se mantienen en los mismos rangos; los servicios públicos básicos no se proporcionan a más de la mitad de los mexicanos; el crecimiento económico no sólo se estancó sino cayó en recesión en el primer semestre de 2019; el pronostico para el cierre del año es de cero crecimiento del PIB; la ola de violencia no sólo no se detuvo sino se incrementó: los homicidios dolosos superan los 32 mil en el gobierno de López Obrador y el promedio de ejecuciones es de 100 diarias; la comisión de delitos sigue en los mismos rangos y supera los 30 millones al año; la impunidad es absoluta, del 99 por ciento de los ilícitos cometidos los cuales se quedan sin castigo; la “guerra contra el narco” prosigue, militarizada, con el detalle de no existir ya la Policía Federal, sustituida por la Guardia Nacional, la cual tras su creación se desvió a perseguir migrantes centroamericanos para darle gusto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump; la justicia es ausente, así como el Estado de Derecho, y la corrupción también carcomió al Poder Judicial en esta nueva administración; el combate a crímenes de cuello blanco parece sólo un espectáculo mediático, tan sólo enfocada en presuntos o reales adversario político de AMLO; “gracia para los amigos, ley para los enemigos” parece ser el principio de este combate dirigido sólo a ciertos personajes, mientras otros son totalmente ignorados y disfrutan libremente de lo hurtado a la hacienda pública o incluso colaboran con el actual mandatario.

El combate a la corrupción es focalizado, selectivo, no es general ni parejo. Y en el último caso de crímenes de cuello blanco, la captura de Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, acusado en EU por tener vínculos con el narcotráfico, AMLO negó se inicien investigaciones en su contra y dejó claro sólo cooperarán en el caso. “Nosotros no vamos a iniciar procesos, no me gusta hacer leña del árbol caído. Nosotros vamos a cooperar con toda la información que nos soliciten, se va a entregar. Pero, no iniciar nosotros investigaciones para que no se malinterprete, que no se vaya a decir o pensar que es una represalia (…) Lo único que estamos dando a conocer lo hicimos público y ya lo hemos hecho en lo interno. Estamos pidiendo que en las dependencias del gobierno federal no trabaje gente que pueda estar implicada con este caso”, declaró.

Al asunto le han salido un sinnúmero de aristas y de renglones en los cuales resultan involucrados tanto los ex presidentes Fox, Calderon y Peña Nieto como sus familiares y colaboradores, todos unidos bajo la bandera del narco, indiscutiblemente. Se sabe ahora uno de los hilos conductores dentro de la investigación a García Luna provino de los movimientos bancarios de los hijos de Marta Sahagún, de los célebres hermanitos Bribiesca. Dentro de las operaciones realizadas por quienes representaban a la autoridad y los mafiosos aparecen listas muy largas y en ellas están incluidos quienes hoy forman parte del equipo del responsable de la seguridad federal, Alfonso Durazo quien, día tras día, paso a paso, declaración tras declaración ve ya inalcanzable la gubernatura sonorense.

TREN MAYA, VA

Los resultados de las consultas populares realizadas el fin de semana se presentaron también en la conferencia de prensa mañanera de AMLO, así como el plan de construcción de la obra a cargo de Fonatur, con un presupuesto de 120,000 millones de pesos. Según éstos, las comunidades indígenas y la población en general de los estados donde pasará este tren respaldaron mayoritariamente dicho proyecto, por lo cual en enero próximo comenzará la primera licitación y en marzo o abril darán inicio las obras. Lo que se pasó por alto fue decirles a los interesados si les van a pagar sus tierras y a cuánto ascenderá esta indemnización, punto por demás trascendental al iniciar el arranque del proceso.

Tras la consulta en 84 municipios de cinco entidades del país sobre la construcción del Tren Maya, en la cual participaron 100 mil 940 personas, 93 mil 142, es decir, 92.3% votaron por el “Sí” para el megaproyecto de infraestructura y 7 mil 517, un 7.4% votó por el “No” a la obra. Se registraron 281 votos nulos, explicó Diana Álvarez Maury, subsecretaria de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, pero se desconoce el porcentaje correspondiente de estos consultados en relación a todas las comunidades afectadas por el proyecto. A eso debemos agregarle la información entregada a los interesados es parcial, hay, en palabras de integrantes de comunidades rurales, un “manejo confuso y manipulador”.

“Hubo una participación del 70% de las 1,078 comunidades indígenas convocadas para la consulta, en donde hubo consenso unánime en la implementación del programa de desarrollo”, aseguró Adelfo Regino Montes, titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI). Rogelio Jiménez, director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) señaló: “Iniciaremos la primera licitación en la primera semana de enero, en las zonas donde ya existe vía, y para finales de marzo o principios de abril estarán comenzando las obras”.

Regino Montes explicó durante noviembre y diciembre se realizaron 30 asambleas consultivas con comunidades indígenas cerca de la ruta del tren. Según el funcionario, se consultó a 1,400 comunidades mayas, choles, tzotziles y tzentales. En las 15 asambleas realizadas en noviembre, participaron 4,800 autoridades indígenas. Y en las pasadas 15 asambleas realizadas el pasado fin de semana, participaron 5,237 autoridades indígenas de 987 comunidades.

Jiménez Pons recordó: de los mil 460 kilómetros que contempla el trayecto, 730 kilómetros ya existen desde Palenque hasta Valladolid. El proyecto representará una inversión de 120 mil millones de peso, destacó el presidente López Obrador. Parte de ello se costeará con los 8 mil millones anuales que generan los ingresos por el cobro de impuestos a turistas, lo cual sumará alrededor de 60 mil millones de pesos de aquí a 2024. El resto será financiado con presupuesto público, sin generar deuda ni sistemas de asociación con la iniciativa privada, subrayó.

Para José Oriol Bosch-Par, director de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la aprobación para la construcción del Tren Maya por parte de las comunidades indígenas y la ratificación de T-MEC son noticias positivas las cuales impactarán favorablemente el ánimo de los inversionistas. Esas noticias, aseguró, son buenas y han beneficiado al mercado como lo demuestra el “rally” alcista del Índice de Precios y Cotizaciones de la BMV que ha registrado una alza de 4 por ciento, equivalente a 4 mil puntos para pasar de alrededor de 42 mil a 44 mil unidades.

DE LOS PASILLOS

Mientras tenemos un número muy importante de funcionarios públicos dedicados a la nada, otro tanto haciendo especulaciones, muchos más fabricando cortinas de humo y los hay descansando y disfrutando del salario, otros, mexicanos responsables, por fortuna dedican su tiempo y tareas a la generación de beneficios en todos los renglones, en diversas áreas, pero todas ellas ligadas a nuestra vida diaria, a la operación humana, a lo que debe ser. Una diputada hidalguense acompañada de otra legisladora nacida en la misma entidad, se dio a las tarea de analizar a fondo, de estudiar concienzudamente la llamada “Ley Nieto”, fundamentó debidamente su exposición en el pleno de la Cámara de Diputados y convenció a sus homólogos de los daños a lo ciudadanos que tal iniciativa representaba. Primero pasó a la congeladora y ahora ya está rechazada, dejó de ser una amenaza y, a no ser prevalezca ese sentimiento de venganza característica hasta ahora de muchas acciones de la 4a Transformación, el titular de la UIF habrá de descongelar varias cuentas y de entre ellas las de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, una vez ha reconocido abiertamente no están ligadas a ninguna operación dudosa, ni tienen relación alguna con el lavado de dinero, su procedencia es totalmente lícita y en breve, de no actuar debidamente, hay terceros perjudicados quienes, sin duda, le quitarán el sueño y tal vez algo más…

Pero no todo se detiene en la magnífica actuación de estas dos féminas. Una investigación de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, en combinación con la de Puebla, ha dado como resultado obtención del carbón capaz de limpiar el agua evitando siga utilizándose indiscriminadamente la potable existente. En esa misma casa de estudios han lanzado un llamado a todos los jóvenes que se sienten solos, deprimidos, tristes, para comunicarse a una línea telefónica en donde les espera un gran amigo. La recepción no solo en la entidad sino en otras partes del país ha sido récord y les solicitan se amplíe para atender a quienes no pertenecen a esa comunidad universitaria y a los adolescentes habitando en otros Estados, seguro lo harán. En estos objetivos de superación trazados por la Autónoma del Estado de Hidalgo, aparece la modalidad de los exámenes en línea. Dentro de las instalaciones universitarias cuentan con un centro de cómputo con cientos de computadoras y desde ahí un buen número de educandos realizó sus pruebas. Los avances ahí registrados mantienen dentro de los cinco primeros lugares a esta máxima casa de estudios la cual, al visitarla, parecería increíble sea pública… Un orgullo para los hidalguenses, ni duda cabe…

Si los funcionarios quintanarroenses actuales no nacen, Disney los hubiera inventado. La simpática y rubicunda titular de Hacienda sostuvo, antes de hacer pública la futura reestructuración de la deuda, Quintana Roo contaba con 100 millones de pesos a favor (¿?), pero 4 mil 240 millones es la realidad del nuevo endeudamiento, casi 50 mil millones de pesos será lo que habrá de pagarse y si bien AMLO respalda los movimientos en los cuales se busca bajar intereses y vencimientos. Carlos Manuel Joaquín prometió liquidar en su totalidad la deuda y lo que ha hecho es aumentarla considerablemente, más allá de lo hecho por sus antecesores pero, además, sin haber generado obra pública ni llevar a los ciudadanos a mejores estados de existencia. A eso añádale se está haciendo de la vista gorda y deja trabajar a quienes están impedidos de llevar a cabo ese nuevo desarrollo turístico avalado presidencialmente pero con costos altísimos para los ciudadanos… El gobernador se justifica señalando al endeudamiento como responsabilidad de los anteriores, igual que se culpa a Cortés y los españoles de la corrupción… La inseguridad sigue reinando, Jesús Alberto Capella y su jefe siguen en la posición de Don Sebas: tan campantes… En Tulum siguen creciendo los negocios inmobiliarios como nunca y todo ello lo agradecen los lugareños a la familia en el poder… La consulta sobre el Tren Maya cierra la tercera llamada porque apenas comienza la farsa…

Entre peras y manzanas nos vamos a disfrutar de las cañas y los tejocotes, del betabel, de los romeritos, del bacalao, de la pierna adobada, del pavo, del caldo de camarón, pero sobre todo de esa unión familiar con duración por Siglos, provocada por el nacimiento de un solo hombre… Felices fiestas y hasta la segunda semana de enero en que reaparecerán estas líneas.