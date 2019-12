Columna Estado de los ESTADOS

Estado de los ESTADOS

“Somos esclavos de las leyes para poder ser libres”: Marco Tulio Cicerón

● Justicia, otra asignatura pendiente de la 4T

● López Obrador sigue prometiendo probidad a los mexicanos

● Amparo es sobre un asunto “viejo”, responde Manlio Fabio B

● Luis Videgaray, Pedro Joaquín C. y Murillo Karam, impunes

● Cero crecimiento de economía mexicana en 2019, dice Cepal

Ciudad de México, 12 de diciembre de 2019.- Tras la presentación del informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, señalábamos en estas mismas líneas tenía dos grandes asignaturas pendientes: el crecimiento económico y la seguridad pública. A esos debemos agregar la justicia, la cual sigue siendo sólo una promesa reiterada, pues prevalece la impunidad ante la catarata de delitos cometidos en esta gestión, más de 30 millones, y la acusada “mafia del poder” sigue también impune. El combate a la corrupción, del que tanto ha presumido a lo largo de este año, sigue siendo selectivo, hacia personajes calificados de adversarios o a quienes en el pasado reciente representaron un obstáculo en su camino a la Presidencia de la República. Rosario Robles, tras las rejas, es la única medalla de la cual puede presumir en esta lucha. Pero todos los demás siguen libres, gozando de lo saqueado al erario nacional durante el periodo del llamado neoliberalismo. Los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la “guerra al narco” en los dos sexenios pasados, siguen igualmente sin castigo. Sólo ha caído Genaro García Luna, pero está en las manos de la justicia de Estados Unidos.

Personajes como los propios ex presidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, están libres y protegidos con una gruesa coraza de impunidad. Ex funcionarios como Luis Videgaray, Pedro Joaquín Coldwell, Idelfonso Guajardo, Gerardo Ruiz Esparza, Jesús Murillo Karam, Maricela Morales, Alberto Elías Beltrán, Eduardo Medina Mora, o el líder sindical petrolero Carlos Romero Deschamps, o el ferrocarrilero, Víctor Flores Morales, por sólo mencionar a los involucrados en escándalos mediáticos recientes, siguen libres a pesar de las denuncias y señalamientos en su contra. El ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, y el ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, continúan eludiendo las leyes mexicanas. Pero la promesa de justicia es permanente en el discurso del tabasqueño.

En su conferencia de prensa mañanera, en Palacio Nacional, AMLO afirmó su gobierno no quedará a deber nada a los mexicanos, toda vez que se esforzará para que la justicia llegue a todos. Prometió: ”nosotros no le vamos a quedar a deber nada a los mexicanos, nos vamos a poner al corriente. No le vamos a fallar al pueblo, va a ver justicia. Ya no hay influyentismo., El gobierno ya no está al servicio de un grupo o de potentados”. Pero la terca realidad desmiente sus afirmaciones, un día si y otro también. Sus acciones se quedan sólo en el discurso y acciones mediáticas. La última tiene como protagonista a Manlio Fabio Beltrones.

El sonorense, ex dirigente priísta, tramitó un amparo buscador contra cualquier orden de aprehensión, confirmó López Obrador, destacó su derecho a ampararse e indicó el caso esta relacionado con la indagatoria al ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, aún prófugo. “Es por el asunto de Chihuahua, lo que viene de investigación contra Duarte, lo que viene de ese tema, eso es lo que hoy me informaron de la Consejería Jurídica (…) Creo que ya lo había hecho anteriormente y ahora volvió a recurrir a este mecanismo que es un derecho que tiene todos los ciudadanos, las personas”, precisó el titular del Ejecutivo federal.

Manlio Fabio solicitó dicho recurso legal para alcanzar protección de la justicia contra cualquier posible orden de aprehensión que haya sido librada en su contra a solicitud de las fiscalías General de la República (FGR) y la estatal de Chihuahua, a raíz de los señalamientos de testigos protegidos en las investigaciones por los desvíos de 250 millones de pesos que el gobierno federal, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, transfirió a Chihuahua en la gestión del ex gobernador César Duarte, y los cuales luego fueron abonados al PRI para financiar campañas electorales.

El ex gobernador de Sonora y ex dirigente nacional del PRI, a través de su cuenta de Facebook, aclaró la información relacionada con la solicitud de un amparo es sobre un asunto “viejo” relacionado con declaraciones “sin sentido” hechas por autoridades de Chihuahua, pero que además ya fue sobreseído. Todo parece indicar este asunto se quedará en el terreno mediático y no avanzará hasta no encontrar y realizar el proceso judicial en contra de César Duarte, ex mandatario de Chihuahua, clave en el desvío de fondos federales hacia el PRI, autorizados por el entonces secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray.

El ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, quien cuenta con al menos 15 órdenes de aprehensión, sigue prófugo, a pesar de haber creado toda una red de corrupción para malversar fondos públicos, no obstante que ha sido ubicado en Albuquerque, Nuevo México, en territorio estadounidense, de acuerdo a un diario capitalino mexicano. La justicia mexicana emitió la primera orden de aprehensión contra Duarte tras detectar una deuda pública estatal de 48,000 millones de pesos (2,393 millones de dólares). Además de un desfalco al erario de unos 6,000 millones de pesos y el desvío de 250 millones de pesos para campañas del PRI.

A lo largo de un año, de toda la campaña anticorrupción de Andrés Manuel López Obrador, sólo se tiene tras las rejas a un “pez gordo”, a Rosario Robles Berlanga, la ex titular de Sedesol y la Sedatu, quien este jueves cuestionó en una audiencia de apelación a la prisión preventiva en su contra, realizada en el Reclusorio Norte, si ella es el “trofeo” del supuesto combate anticorrupción del actual gobierno federal. “¿Soy el trofeo para exhibir un supuesto combate a la corrupción del gobierno corrompiendo las leyes, o es porque soy mujer?”, pregunto ante la magistrada María Cristina Porras.

Acompañado de sus abogados señaló: “Siempre me he conducido con absoluto apego a la ley, ya lo demostré presentándome a las audiencias de manera voluntaria. No quiero privilegios, sólo piso parejo”. La ex funcionaria rechazó busque cambiar la medida cautelar en su contra para evadirse de la acción de la justicia, como argumenta el ministerio público. Robles Berlanga se lanzó contra el juez federal Felipe de Jesús Delgadillo, quien le aplicó la prisión preventiva justificada, y aseguró ya había tomado esa decisión, incluso antes de que estuviera frente a ella en la audiencia inicial.

La ex funcionaria calificó como preocupante e indignante la decisión de mantenerla en la cárcel y sostuvo el juez Delgadillo Padierna está poniendo en jaque el sistema de justicia y actúa bajo un claro conflicto de interés.

Pero todos los demás siguen libres y tan campantes, disfrutado de todo lo robado en el tiempo en el cual fueron funcionarios públicos. Al ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray, y al ex titular de la Secretaría Energía, Pedro Joaquín Coldwell, no se les molesta ni con el pétalo de un citatorio en el caso de Odebrecht y la venta de la planta de Agronitrogenados. A Videgaray tampoco se le ha citado para que aclare el desvío millonario primero a las cuentas del gobierno de Chihuahua y luego a las del PRI para financiar campañas políticas.

Ni Murillo Karam, ni Maricela Morales, ni Alberto Elías Beltrán, han rendido cuentas sobre su deficiente e irregular desempeño al frente de la Procuraduría General de la República (PGR). El caso Ayotzinapa y la desaparición de los 43 normalistas daría material más que suficiente para obligar su presencia frente al Ministerio Público. Ya no hablemos de la carnicería en la “guerra al narco”, prolongada durante todo el periodo de Enrique Peña Nieto.

A Gerardo Ruíz Esparza, ex secretario de Comunicaciones y Transportes, hace un mes, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SHCP, informó lo investigaba por posibles actos de corrupción en la relación con la constructora y contratista preferida en la administración anterior OHL. Santiago Nieto, titular de la UIF, confirmó la indagatoria, la cual abarca otras dependencias por posible desviación de recursos como en el Consejo de Promoción Turística. Pero hasta el momento ahí ha quedado el caso.

Otro personaje impune hasta el momento en la 4T es el ex líder del sindicato petrolero, Carlos Romero Deschamps. La UIF presentó dos denuncias en su contra ante la Fiscalía General de la República, por lavado de dinero y por enriquecimiento ilícito. Pero no le fueron congeladas sus cuentas y todo parece indicar aún mantiene su poder en el sindicato petrolero. De acuerdo con Yolanda Morales Izquierdo, líder del Sindicato Petroleros de México (Petromex), Romero Deschamps sigue mandando en los centros de trabajo de Pemex. “Los funcionarios siguen al servicio de él”, denunció. Y por supuesto sigue disfrutando de la inmensa riqueza amasada al frente del STPRM.

Respecto a Genaro García Luna, el caso está totalmente en manos de la justicia estadounidense y la 4T no tiene ni siquiera forma de meter las manos, les ganaron totalmente ese bocado. Será un juez de Nueva York, el mismo que condenó a cadena perpetua a Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien llevará el proceso contra el ex titular de la SSP, detenido el lunes en Dallas, Texas. La Corte para el Distrito Este de Nueva York, en Brooklyn, aceptó al solicitud del Departamento de Justicia para que el caso del ex mando quede a cargo del juez Brian M. Cogan, quien en julio pasado impuso prisión vitalicia al líder del Cártel de Sinaloa.

García Luna está preso en Dallas. Al seguir su proceso no debemos olvidar su formación como espía en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y luego en el equipo del almirante Wilfrido Robledo Madrid, en la Policía Federal, donde formó un grupo de cómplices, conocidos como Los Geranios, quienes articularon las políticas de seguridad pública que dieron lugar a la “guerra contra el narco”. Junto a personajes como Luis Cárdenas Palomino o Francisco Javier Garza, construyó un sistema de inteligencia, el cual se corrompió hasta la medula, lo cual quedó en evidencia en diversos operativos. Entre éstos, destaca sin duda el caso de Florence Cassez e Israel Vallarta, de cuya detención García Luna montó todo un falso espectáculo mediático transmitido en vivo por Televisa y TV Azteca. Tampoco debemos olvidar es uno de los principales responsables del incremento de la violencia en México padecido hasta nuestros días.

La lista de personajes de la política ligados a la corrupción en México es muy larga y puede abarcar varios tomos. Por hoy, la dejamos aquí no sin antes señalar la justicia está muy lejos de llegar a los mexicanos en esta Cuarta Transformación.

DE LOS PASILLOS

Luego de las declaraciones de Peter Cerdá, vicepresidente para las Américas de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA), criticando el optimismo del gobierno de López Obrador al considerar que en 2022 la primera fase del aeropuerto de Santa Lucía estará lista, Javier Jiménez Espriú, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), rechazó el posicionamiento de la IATA y aseguró el aeropuerto de Santa Lucía quedará listo en los tiempos que ha presentado el gobierno federal a los organismos internacionales de aviación…

El director general de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA, por sus siglas en inglés), Alexandre de Juniac, reiteró el jueves las preocupaciones de esa organización sobre la seguridad de un sistema de aeropuertos de México. Desde su punto de vista, dijo, “no es posible” que trabajen de manera simultánea Toluca, el Benito Juárez y lo que se construye en Santa Lucia. Para el directivo que convoca a las firmas más grandes del mundo, ni siquiera se trata como un impedimento el que Santa Lucía opere como un aeropuerto militar y civil, sino que es en vuelo donde las operaciones no se pueden extender. “No se debe comprometer la seguridad, nunca, no dejar algo casi hecho (…) No debemos esperar a que ocurra un accidente”, advirtió…

Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), confirmó la tasa de crecimiento para México al cierre de 2019 será de cero por ciento, y adelantó su expectativa para el próximo año en 1.3 por ciento. Durante la presentación del “Balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe 2019”, Bárcena destacó pese al pronóstico de nulo crecimiento de la economía mexicana, no se encuentra en recesión. El Presupuesto de Egresos de la Federación para 2020 será un factor para ayudar a la reactivación económica en el siguiente año, pues daría mayor estabilidad, comentó. También mencionó al Acuerdo Nacional de Inversión en Infraestructura de la iniciativa privada es otro factor que impulsará el crecimiento del país, así como la puesta en marcha del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el cual es esperado para apoyar el nivel de inversión, lo que también aportaría.