*Así los politipillos de Cuautepec que la quieren para el 2020

Se acercan las elecciones para contener a la presidencia municipal y se empiezan a apuntar varios politipillos que no tienen LLENADERA.

Uno de ellos es Amado Cazares que pretende llegar a la silla con todos los antecedentes que tiene, como prepotente, calumniador, golpeador de personas de la tercera edad, robo de luz a la CFE, las múltiples demandas de clientes por sus malos trabajos como dentista y más ..

Se suma a la lista Gerardo Olmedo Jr. Que bueno participó en la elección pasada y pues no fue de la simpatía de los Cuautepequenses, ya que lo tratan de prepotente y arrogante al fin Junior…

Otro más es Julio Licona, vividor del organismo del PRI Familiar de Manolo Rivera Peralta y protector de la actual delincuente Presidenta Municipal Haydee García Acosta quien protege delincuentes y manda a golpear a periodistas quien enfrenta una denuncia por dichos echos, Licona quien también se a vuelto en escándalos como enriquecimiento ilícito por contratos millonarios otorgados por el CDI dónde Licona Omaña ha Sido titular.

Pero Jorge Hernández Araus no se quiere quedar atrás, aunque la perdió en las elecciones pasadas ya que el PRI le hizo el feo y se tuvo que quedar en el Verde Ecológista, quiere volver a competir, cabe mencionar que Hernández Araus ha Sido un chapulín y ahora títere de los Sosa quienes le dieron la oportunidad de ser Diputado Suplente por MORENA y quién asegura que la ganará el próximo 2020, pero haciendo un recuento de los daños causados por su familia tomando gente, envueltos en escandalosos delitos como son los de despojo, robo de tierras y usurpación de profesión.

Por otro lado Manolo Rivera, ex Presidente Municipal dos veces y recientemente Diputado del PRI Familiar de Julio Licona y protector de la actual delincuente Presidenta Municipal Haydee García Acosta quien enfrenta denuncias por mandar a golpear periodistas, con ayuda y protección del ex Diputado todo esto con Aprobación y Apoyo del Gobernador Omar Fayad, pero simpatiza con la ciudadanía ya que no se le conoce que sea bandido ya que el paso por sus administraciones no saco ni para el… Sería el menos peor, pero no le ayuda su cercanía con Haydee Garcia, su familiaridad con Julio Licona y lo peor ser del PRI.

A pero cuidado con Gino Valente, otro ex candidato en las elecciones pasadas quien fue dedo chiquito de Gerardo Olmedo ( Cochiloco ) y quién es de lo más traicionero, chapulín y vividor del erario municipal quien también dice que la buscará por MORENA, pero la verdad es que en este municipio el partido de 4ta, perdón de la 4ta transformación no es muy querido y pues Gino Valente tampoco ya que comenta la gente que este individuo hombre de dos lunas no les inspira confianza por su naturaleza y en campaña a muchos los dejo colgados.

Pero que me dicen de Gerardo Olmedo ( Cochiloco ) otro que no tiene llenadera, pero que si vio por su Municipio, querido en muchas comunidades por las ayudas que sigue dando, que hubo muchas obras y que fue cuando más se movió la economía de los Cuautepequenses, pero… Siempre existe el pero verdad, también se dice que por el tráfico de huachicol se movía la economía y se dispararon los homicidios ya que su director de seguridad pública Nicolás Monjaras pactaba con los delincuentes, CLARO NADA COMPARADO CON HAYDEE GARCÍA DEL PRI, ella se lleva el premio Nobel a la ineptitud y delincuencia.

Con esto queda claro que el PRI, PAN y MORENA en cuautepec está perdido, Seguiremos Informando…

