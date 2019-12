Columna Estado de los ESTADOS

Estado de los ESTADOS

Lilia Arellano

“El espíritu egoísta del comercio no reconoce patria ni siente ninguna pasión o principio salvo el del lucro”: Thomas Jefferson

● T-MEC, casi cerrado, pero se desconocen sus términos

● Marcelo Ebrard: opacidad durante última etapa de la renegociación

● AMLO le solicita a Pelosi tome una decisión a fin de aprobar tratado

● PAN: México cedió para tener buenas noticas en materia económica

Ciudad de México, 9 de diciembre de 2019.- El nuevo acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el cual sustituirá al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), está casi listo y en nuestro país se desconocen los términos y los puntos precisos en los cuales se cedió en la última etapa para llegar a este punto. Los demócratas y el Congreso llegaron a un acuerdo con los sindicatos y la Casa Blanca sobre la nueva versión del tratado comercial tras someter a la parte mexicana en los aspectos relacionados con el acero y el aluminio, así como las reglas de origen en materia automotriz. El documento final podría darse a conocer en las próximas horas y aunque podría traer muchas sorpresas a los sectores productivos de México, el camino está allanado para su aprobación antes de finalizar este año, al menos que haya alguna sorpresa en Estados Unidos.

El gobierno de México se vio forzado a hacer concesiones para apurar la decisión sobre el T-MEC en Estados Unidos, acusó el senador panista Gustavo Madero. Todo parece indicar, el canciller Marcelo Ebrard no ha sido claro con los términos finales de la renegociación, cuyos detalles se desconocen, aunque van siendo revelados por medios estadounidenses. Es el mismo escenario como cuando se negoció la participación de la Guardia Nacional para detener la migración centroamericana hacia Estados Unidos, a fin de evitar la imposición de aranceles a productos mexicanos. La semana pasada, el subsecretario Jesús Seade tomó nota de las últimas demandas de los demócratas y los sindicatos estadounidenses y parece éstas fueron aceptadas por el Ejecutivo mexicano y se instruyó a los senadores morenistas y sus aliados cerrar filas para aceptarlas en la Cámara alta. Los dirigentes empresariales, aglutinados en el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), están inquietos pues en esta última etapa simplemente han sido ignorados.

El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelsoi, a que se decida ya sobre el T-MEC, a fin de evitar la decisión se mezcle con el proceso electoral de ese país. A pesar de la crisis política en Washington por el proceso para una posible destitución del presidente Donald Trump, el nuevo tratado le daría tanto al presidente como a su principal opositora, Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes, un triunfo legislativo. Trump obtendría una victoria política al enfrentar una investigación de juicio político y dirigirse a una campaña de reelección el próximo año. A los demócratas les convendría pues les permitiría demostrar son capaces de legislar incluso mientras investigan a la administración Trump. En tanto, en México, a AMLO le urge generar certidumbre en torno a la estancada economía mexicana y el T-MEC sería un puntal en ese objetivo.

De ratificarse el acuerdo, el Congreso podría quitarle algo de incertidumbre al futuro de las relaciones comerciales entre Estados Unidos, Canadá y México y estimularía la economía estadounidense. Particularmente, los agricultores de EU están ansiosos de asegurarse que sus exportaciones a Canadá y México sigan sin interrupciones. Ya han enfrentado pérdidas económicas devastadoras este año debido a la guerra comercial con China.

Pelosi está revisando los cambios al acuerdo que Robert Lighthizer, representante comercial de Estados Unidos, y Jesús Seade, su homólogo mexicano, pusieron en papel la semana pasada, relacionadas con normas de inspección laboral y disposiciones más estrictas sobre el acero. El viernes por la noche finalizaron un paquete de compromisos los cuales presentaron a Pelosi para su aprobación. La semana pasada, el sindicato United Steelworkers amenazó con detener las negociaciones, por su demandas respecto al acero y el aluminio.

Entre las principales preocupaciones de los legisladores demócratas sobresale la necesidad de asegurarse que México les pague a los trabajadores en plantas automotrices un promedio de 16 dólares por hora, como uno de los componentes para cumplir con la regla de origen. México ha rechazado dicho mecanismo de aplicación pero ha dicho está dispuesto a permitir que un tercero “neutral” acompañe a los reguladores estadounidenses y mexicanos, de acuerdo con FOX Business. Este aspecto no fue mencionado por el canciller Marcelo Ebrard el domingo pasado entre los puntos pendientes para la firma del T-MEC.

Aún existe una serie de obstáculos de procedimiento antes de que el acuerdo pueda llegar a la votación, incluidas las audiencias de los comités y la revisión del proyecto de ley en los mismos. Sin embargo, podría renunciarse a esos pasos para ahorrar tiempo, a menos que suceda algo extraordinario en territorio estadounidense.

Según Marcelo Ebrard, más del 90 por ciento del tratado no está sujeto a revisión, por lo cual ciertos cambios incorporados al mismo se harán a través de adendas. El diablo está en los detalles, por supuesto. El canciller precisó quedan dos “líneas rojas” en la negociación: el uso generalizado de inspectores laborales de un país en plantas de otro país y una cláusula automotriz la cual endurece las reglas de origen para productos de acero y aluminio. No obstante, en este último punto, México hizo una concesión: acepta que el planchón sea 70% de acero de la región, para que se utilice en la producción de autos y camiones nuevos que se exporten con arancel cero entre los países de América del Norte, siempre y cuando este requisito comience después del quinto año de la entrada en vigor del T-MEC.

Sobre una cláusula idéntica con relación al aluminio, México rechazó este requisito, por carecer de producción de esta metal. Ebrard sostuvo no aceptará inspecciones laborales de funcionarios estadounidenses, pero eso no se sabe con certeza.

De acuerdo con Jesús Seade, principal negociador comercial de México, el representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, quería cambiar la definición de lo que constituye el acero y el aluminio de América del Norte. México, que importa todo su aluminio, no está de acuerdo con los cambios en su definición, pero estaría de abierto a reglas más estrictas para el acero después de cinco años.

En su conferencia de prensa mañanera de este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló: “Ya están los tiempos encima, yo de manera respetuosa sinceramente con respeto, le solicitaría a la señora Pelosi que se decida sobre este tema, ya nosotros hemos cumplido cabalmente y consideramos que es un buen acuerdo para nuestras naciones, muy conveniente para el pueblo de Estados Unidos, para el pueblo de Canadá y para el pueblo de México (…) Pienso que ya es el momento, que es el tiempo adecuado, conveniente, la política también es de tiempo, es el momento de tomar ya la decisión, porque de lo contrario se va a acercar la decisión a los procesos electorales, que como sucede en todos los países democráticos, despiertan pasiones”.

MÉXICO CEDIÓ: MADERO

Para el senador panista Gustavo Madero, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se vio forzado a hacer concesiones para apurar la decisión sobre el T-MEC en Estados Unidos, en aras de tener buenas noticias en materia económica. Según el legislador “Estados Unidos ya le tomó la medida al gobierno el cual reconoce le urge tener una bocanada de confianza que le daría la firma del T-MEC y se le imponen nuevas condiciones y las acepta, aunque haya una negociación con líneas rojas que se dice no se van a cruzar”.

“Estamos ante la necesidad imperiosa de este gobierno de tener buenas noticias en materia económica: lo obligan a ceder en temas que no estaban ya a discusión y en los que la negociación ya estaba cerrada (…) Sin embargo, le impusieron temas nuevos adicionales con base en la desconfianza y con base en los términos de la relación asimétrica con las cuales Estados Unidos sigue imponiendo condiciones a su favor”, indicó el legislador.

Madero acusa: “el Senado ya es una caja de resonancia del gobierno federal, ya no tiene capacidad de ser un contrapeso sino simplemente es una línea de transmisión (…) La Comisión de Economía era parte de las comisiones que estaban involucradas y ya nos sacaron para que no exista esa disidencia o voz crítica. Lo que están esperando es que se inicie el proceso de aprobación en Estados Unidos y ya con eso es suficiente para asumir que se va a aprobar”.

DE LOS PASILLOS

Debieran estar bien preparados los despachos de abogados para enfrentar a los bancos. La razón es simple: las cuentas congeladas por la UIF –Unidad de Inteligencia Financiera- encabezada por don Santiago Nieto, permanecen estáticas, aparentemente no están dispuestos a pagar los intereses generados durante el tiempo en el cual los cuentahabientes no hacen uso de sus recursos. El argumento es mantenerlos sin movimiento, sin embargo tendríamos que chuparnos todos los dedos de la mano para considerar siquiera esa posibilidad una vez integrados todos los depósitos a un mismo fondo… No es imposible salir triunfante y a no ser por el exceso de trabajo de estos profesionistas una vez generados los escándalos mediáticos en los cuales se señala a sus clientes de corruptos, esta rama les generaría ganancias al por mayor porque, ya sabe usted, todo es porcentaje…

“Amor perdido”, debiera titularse la correspondencia sostenida por Juan José Arreola y la escritora Elena Poniatowska o por el mismo escritor y la pintora Tita Valencia. Tita refiere sobre su relación que fue cruel y abusiva, en tanto que la autora de “La noche de Tlatelolco” lamenta no esté presente Arreola en el nacimiento del hijo de ambos, Emmanuel Haro. Alguien sostuvo: “muerto el perro, se acabó la rabio”, pero ahora se tienen muchos más ejemplos de que, en el terreno amoroso, no hay nada más falso, aún y cuando se trate no de esos amores de estudiantes sino entre intelectuales célebres…

Algunas preguntas aterran: “el ex ministro presidente de la Suprema Corte, Genaro Góngora, el mismo señalado por no darles pensión a sus hijos porque “son autistas” y meter a la cárcel tanto a la progenitora como a la suegra, ¿es el representante del dueño del laboratorio reeleccionistas y gobernador de BC, Jaime Bonilla? ¿Es esa la calidad moral con la cual se acompaña el mandatario?… ¿Veremos algún día cumplir la promesa de tener gasolinas a precio más bajo cuando el titular de Hacienda, Arturo Herrera, considera a Pemex un pilar de la recaudación tributaria?… ¿Algún día dejará la UNAM de ser centro de distribución de droga? Lo anterior como resultado del gran trabajo realizado por Emir Olivares a quien no solamente secuestraron sino ya tiene sobre su persona amenazas de muerte por “meterse en la Universidad con quien ahí manda”… ¿Alguien creyó lo del gran respeto de Donald Trump a México, a su pueblo, a AMLO? ¿Les faltó Ebrard o viene incluido en el “paquete”?… ¿El próximo titular del INE será “la” porque ya decidieron será una mujer?

Para el titular de Seguridad Pública en Quintana Roo, lo que se hace está bien hecho, ya sean estas expresiones para quedar bien a nivel federal, o con el gobernador –culpable de semejante Rambo sobreviviente de un ataque a su casa en donde lanzaron 16 balazos y ninguno le pego con todo y encontrarse solito-, o con los alcaldes a quienes dice les quita el paquetazo de la inseguridad y carga solito con ello. Solo que se tienen otros datos y de entre ellos sobresale es esa entidad la número uno en homicidios, están ubicados como campeones de la inseguridad y las ejecuciones. Y es que si bien no es por el número, ya que hay otras entidades cuyas cifras diarias no son de uno o dos como es el caso de la perla mexicana del Caribe, la relación entre el número de estos delitos y el de los habitantes les da la categoría de ser los primeros, los del cinturón del campeonato y ello gracias a los buenos oficios del señor Jesús Alberto Capella… a mucha honra ¡si señor! Sólo falta les haga segunda para “charlar” con los narcos y convencerlos de dejar el mal camino, les ofrezca casa, vestido y sustento y los ingresen en la nómina gubernamental.