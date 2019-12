Columna Estado de los ESTADOS

Estado de los ESTADOS

Lilia Arellano

“Todo poder excesivo dura poco”: Séneca Anneo.

● AMLO, autócrata

● Morena "no encarna a la izquierda en México”, señal Cuauhtémoc Cárdenas

● Es un “conservador” y “neoliberal de clóset”, concluye Elizondo Mayer-Serra

● No firmar ningún cambio al T-MEC con demócratas, pide Senado al Canciller

Ciudad de México, 8 de diciembre de 2019.- Mucho escozor causó en los integrantes del gobierno de la Cuarta Transformación, las declaraciones en España al diario “El País” del tres veces candidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas, en el sentido de que el presidente Andrés Manuel López Obrador y Morena no encarnan a la izquierda en México. Además, recientemente, el reconocido politólogo Carlos Elizondo Mayer-Serra consideró al mandatario tabasqueño como un conservador y “neoliberal de clóset” al hacer un análisis de las acciones de gobierno emprendidas durante el primer año de gestión del actual titular del Ejecutivo federal. A juicio de esta servidora, la etiqueta que mejor le queda es la de autócrata, al concentrar un poder político y un excesivo control sobre los poderes Legislativo y Judicial no visto en la historia reciente del país, con una oposición totalmente desdibujada.

Entre sus críticas más puntuales al régimen de la Cuarta Transformación, el ingeniero Cárdenas Solórzano afirmó no ve hacia dónde va el gobierno morenista y sostuvo no existe en México una izquierda organizada ni un político importante que la represente. Además, advirtió el del tabasqueño podría ser otro sexenio perdido para el país. “No conozco cuáles son las propuestas de Morena para elevar el crecimiento económico o para hacerlo sostenido y a largo plazo. Ni conozco sus propuestas respecto a la política exterior ni para reducir la desigualdad. No sé dónde esté Morena desde el punto de vista ideológico”, criticó el ex fundador del PRD.

Cárdenas hizo un alto contraste entres las políticas ejecutadas hasta el momento por el gobierno de López Obrador y el cardenismo de su padre, Lázaro Cárdenas. Indicó: “el cardenismo es una lucha permanente por el rescate, ampliación y ejercicio efectivo de la soberanía del país, por la elevación de los niveles de vida de la gente y por una política internacional que busque la equidad de las relaciones”. En efecto, en el último año no existe ninguna mejora en el nivel de vida de los mexicanos, por el contrario, el estancamiento económico ha afectado a las diversas clases sociales del país, particularmente a los trabajadores de menores ingresos y a contribuido a la desaparición de la clase media.

En cuanto a la política exterior, nada ha estado más alejado de los principios históricos de la diplomacia mexicana que la conducta asumida ante el mandato del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no sólo de no molestarlo ni con el pétalo de una crítica, sino de consentir su injerencia, acatar sus órdenes y formar un muro militar para evitar la migración centroamericana hacia territorio estadounidense.

Dentro del contexto internacional latinoamericano, Cárdenas llamó la atención sobre los acontecimientos en Chile o Colombia, donde se han presentado estallidos de carácter social por las desigualdades, por la falta de oportunidades, y advirtió en México la gente está expectante, todavía con la esperanza de que se den los cambios que no se han dado. “Espero no tengamos que llegar al estallido social para ello. Como se suele decir, si ves las barbas del vecino cortar, pon las tuyas a remojar”, señaló el ex jefe del gobierno capitalino.

El ex candidato presidencial también se refirió al todavía no resuelto problema de la violencia y la inseguridad pública prevaleciente en el país, donde el primer año del gobierno de López Obrador se superó los 31 mil muertos, y expresó coincidencias con la política del presidente de atender las casas originarias de la violencia. Debe buscarse, señaló, una política donde pueda elevarse las condiciones de vida de la gente. “Esto haría necesario que las políticas relacionadas con educación, salud, generación de empleo, seguridad social, aparte de intensificarse en sus efectivos y efectos, pudieran también tener dentro de sus componentes cómo reducir la violencia, cómo garantizar la seguridad. Es muy importante tengamos una distribución más equitativa de la riqueza”, expuso.

Hasta el momento, las medidas del gobierno van más encaminadas a recortar gastos que a reducir la desigualdad, por lo cual, subrayó Cárdenas, es indispensable una reforma con objetivos claros para elevar la recaudación del Estado para poder enfrentar los muchos problemas del país y establecer los mecanismos y porcentajes de esa recaudación correspondientes al gobierno federal, a los estatales y a los municipales, y ahora están muy desequilibrados.

Al comentar el asilo otorgado al ex presidente de Bolivia, Evo Morales, Cárdenas consideró es producto de la tradición política desde los tiempos del exilio español. Recordó México también recibió a un grupo muy numeroso de chilenos cuando ocurrió un golpe de Estado contra Salvador Allende, y a otro no tan numeroso cuando los golpes militares en Argentina y Uruguay, y de otros países de América Latina a lo largo del tiempo.

Sin embardo, hizo diferenciación en la migración centroamericana hacia Estados Unidos, vía México. Explicó: “no es lo mismo un exilio político que una migración forzada por razones de miseria económica, sociales o de violencia dentro del país, que una guerra. México abrió las puertas hasta donde fue posible en un momento dado y ahora ejerce un control que no sé hasta dónde vaya a permitir que esta migración, que tiene como intención dirigirse a Estados Unidos, pueda seguirse dando”.

Respecto a la nueva política migratoria de México, Cárdenas señaló tajante: “Estoy en desacuerdo con que México haga el trabajo sucio para Estados Unidos”. La certeza de sus críticas y puntuales señalamientos causaron gran molestia entre los seguidores de AMLO, acostumbrados a descalificar a sus críticos.

“NEOLIBERAL DE CLÓSET”

A principios del mes pasado, el periódico capitalino Reforma adelantó un análisis de Carlos Elizondo Mayer-Serra, incluido en el libro “El Naufragio de México”, coordinado por Francisco Martín Moreno, en el cual cuestiona si Andrés Manuel López Obrador es un “neoliberal de clóset”, al examinar una serie de medidas adoptadas por su gestión propias de un gobierno neoliberal, como: “recortes generalizados en el gasto público –incluido el de cultura y educación superior-, militarización de la seguridad pública y en las fronteras, aprobación de un nuevo TLCAN (el T-MEC) sin mayor discusión ni atisbo de crítica, ninguna nueva ley en materia de ampliación de derechos de las minorías o en la legalización de la mariguana, erosión del principio de separación de iglesias y Estado”, entre otros enfocados a empequeñecer el gobierno.

Elizondo asegura muchas de las acciones de la gestión de AMLO son abiertamente conservadoras, es decir, contrarias a la libertad individual, o de plano retrógradas, como la repartición de la Cartilla moral por parte de grupos evangélicos, o el adoctrinamiento de los jóvenes reclutados en los programas insignia de este gobierno.

Dentro de sus conclusiones, el doctor en Ciencia Política por la Universidad de Oxford, destaca “el gobierno de AMLO tiene el poder y la legitimidad para finalmente construir instituciones eficaces en los temas de mayor impacto para la sociedad: seguridad, educación y salud. Sin embargo, no sólo está desmantelando muchas instituciones, sino que, además, en materia educativa le está regresando, en alguna medida, el control del sistema a los sindicatos de maestros”.

Destaca el hecho de que López Obrador y sus seguidores vienen de ser una eficaz oposición, basada en un principio simple: decir “no” a todo los propuesto por el gobierno de turno. Pero, apunta, ahora esa necedad no funciona a la hora de decidir, por ejemplo, cuál es el mejor aeropuerto para la Ciudad de México. Ni tampoco funciona para diseñar la mejor política de seguridad, de salud o de educación. Se requiere, resalta, planeación, conocimiento técnico y capacidad burocrática para implementar los proyectos deseados.

Mantener el equilibrio fiscal y promover una economía abierta son objetivos correctos, propios de un neoliberal, señala Elizondo, pero crítica lo primero está dejando al gobierno debilitado, con competencias técnicas disminuidas, y lo segundo no se puede aprovechar plenamente sin un gobierno capaz de aplicar políticas procrecimiento. “Estas requieren instituciones efectivas, desde las educativas hasta la de supervisión fitosanitaria”, subraya el analista.

Elizondo señala en la visión de AMLO, él protege la libertad. “Las instituciones salen sobrando si él, el jefe, es honesto. Le importa más la justicia, como la entiende él, que la ley”. También advierte, existe el riesgo de que, dada su visión personalista de la democracia, encarnada en su discurso de ser él la voz del pueblo, vaya erosionando a las instituciones propias de una democracia representativa. “Esa pulsión será un riesgo a lo largo de su sexenio”, subraya.

Con todo, concluye, “la mayor restricción a la libertad en México hoy no ha sido el exceso del Estado, sino la incompetencia del Estado. Por corrupción u omisión, es el poder del crimen el que más limita la libertad de los mexicanos”. Y confirma: “de esto da cuenta el reporte 2019 para México de la organización Freedom in the World, que sostiene la violencia criminal en México tiene efectos perjudiciales en las categorías 1) pluralismo y participación política, 2) funcionamiento del gobierno, 3) libertad de expresión y de creencia, 4) Estado de derecho, 5) autonomía personal y derechos individuales.

Elizondo advierte AMLO subestima la complejidad de gobernar un país como el nuestro y alerta “su estrategia de confiar la seguridad pública a una Guardia Nacional para fines prácticos militares, destruyendo en el ínterin a la Policía Federal, difícilmente rendirá frutos”.

DE LOS PASILLLOS

No firmar ningún cambio al T-MEC con los demócratas que pueda modificar ese instrumento comercial, pidió el Senado de la República al canciller Marcelo Ebrard. En rueda de prensa, Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política, advirtió existe el riesgo de que los senadores demócratas vulneren la soberanía nacional si imponen cambios orientados a que se permita la verificación laboral en México. “Estados Unidos podría adoptar sanciones con severas implicaciones que pondrían a México en clara desventaja frente a Estados Unidos”, subrayó el legislador zacatecano. Precisó los demócratas pretenden empujar cambios en varios capítulos: disposiciones laborales y ambientales; mecanismos de solución de disputa; protección de patentes; y en aluminio y acero.

La existencia de problemas para la entrega de apoyos sociales, pues mucha comunidades carecen de internet y/o de instituciones bancarias, fue admitida por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien indicó hay sólo 800 sucursales en cabeceras municipales en todo el país. A veces, dijo, un adulto mayor gasta 200 pesos cada día para llegar a un banco. También hizo énfasis en la necesidad de cuidar los reglamentos de los programas sociales y evitar se den actos de corrupción o que los apoyos lleguen completos y no se queden en el camino, “de ahí la importancia de usar tarjea y no efectivo”.

El viernes pasado, uno de los delincuentes que participó en el ataque al municipio de Villa Unión, Coahuila, falleció, con lo cual aumentó a 25 el número de víctimas. Tras la agresión, suman 19 delincuentes del Cártel del Noreste abatidos, cuatro policías fallecidos en cumplimiento de su deber y dos civiles, entre ellos un bombero. Por la violenta irrupción, la Fiscalía General del Estado de Coahuila consiguió se girarán 10 órdenes de aprehensión a igual número de delincuentes por el delito de secuestro. La investigación continúa abierta por otros delitos distintos al plagio.