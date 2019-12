Columna Estado de los ESTADOS

Estado de los ESTADOS

Lilia Arellano

“El que sufre tiene memoria”: Marco Tulio Cicerón.

Imparable contrabando de armas

Instrucciones de AMLO ejecutadas en sentido contrario

Seis de cada 10 empresarios, han sido víctimas del delito

Negligencia de autoridades en búsqueda de desaparecidos

Ciudad de México, 4 de diciembre de 2019.- Los esfuerzos del gobierno federal en materia de seguridad van como el cangrejo, para atrás, lo cual como es visible en el mundo entero no han producido saldos positivos hasta el momento, a pesar del cambio de señales del presidente Andrés Manuel López Obrador al Ejército, la Armada y la Guardia Nacional para detener el tráfico de armas hacia el territorio mexicano procedente del país vecino. Mientras las Fuerzas Armadas y los cuerpos de seguridad entre 2009 y 2019 adquirieron 468 mil armas, se estima ingresaron de manera ilegal dos millones 200 mil por año. Otras 12 mil armas fueron robadas o extraviadas. Los índices de delitos de alto impacto siguen subiendo y las cúpulas empresariales se quejan pues aumenta el número de sus afiliados víctimas de la inseguridad. Al menos 6 de cada 10 empresarios han sido víctimas del delito en este año, reportan.

Desde el territorio estadounidense, el tráfico de armas hacia México vive un boom y se utilizan todos los recursos posibles para ello, sólo limitados por la imaginación de los traficantes de muerte. El secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, reveló durante la conferencia de prensa mañanera, las distintas modalidades de este mortal comercio hacia suelo mexicano dentro de televisores, lavadoras, puertas de automóviles, entre los asientos de camiones y tráilers o camuflajeadas entre los motores de vehículos, como en el caso de una ametralladora calibre 50. Las armas han sido detectadas por los militares mexicanos disfrazadas como pistolas de juguete o para videojuegos. Los cartuchos se esconden dentro de botellas de refresco, baterías de automóvil, dentro de chocolate en polvo, en cilindros de gas, en el tanque de combustible, o como en el caso de un tractocamión, en cuyo interior se transportaban hasta 50 mil municiones.

Todo lo anterior a pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó a las fuerzas armadas del país a cambiar las revisiones en la frontera norte para que no se enfocaran en las drogas que se busca introducir a Estados Unidos, sino en las armas que ingresan desde ese país a México. “En esta administración, el señor presidente nos instruyó a cambiar el sentido de la revisión de nuestros puestos militares de seguridad, anteriormente todos hacíamos la revisión de sur a norte, en donde buscábamos el aseguramiento de drogas, y el señor presidente nos instruyó a cambiarlo”, explicó el titular de la Sedena. Pero, por alguna extraña pero no desconocida razón las cosas resultan justo al revés.

La mayor parte del tráfico de armas al país se hace vía terrestre, señaló Luis Cresencio Sandoval: “Hemos hecho aseguramientos de diferentes formas, la mayoría en vehículos de transporte de carga, a los cuales les hacen modificaciones para poder meter las armas en la estructura de los vehículos, en autos particulares, también en brechas, en menor medida”, dijo el mando militar. “Hay un movimiento de armas y municiones a través de los medios de comunicación que tenemos terrestres”. Aduanas y ferrocarril fueron otro de los medios que se utilizan para el ingreso de droga de sur a norte y que también se utiliza para el ingreso de dinero y armas de norte a sur.

El titular de la Sedea detalló las revisiones en aduanas son aleatorias, ya que si se revisaran todos los vehículos habría filas de cientos de kilómetros. Cuando se han intensificado las revisiones, aclaró, se han generado filas de hasta 12 kilómetros. Al hacer inspecciones aleatorias, además de agilizar el tránsito de ingreso al país o por las carreteras en territorio nacional, se busca evitar un daño a la economía, porque hay quienes transportan alimentos perecederos. Del total de armas aseguradas, el 70 por ciento viene de Estados Unidos (Texas, Arizona, Nuevo México y California, donde hay 22 mil licencias para ventas) y el resto de España, Austria, Italia y otros países. Habrían de explicar al señor secretario que es para eso, para no molestar al ciudadano común y evitar esas colas de autos, se usa la inteligencia o mejor dicho “las inteligencias” pero al parecer se carece de una y de otra.

De acuerdo con los datos de las autoridades federales, el Estado de México y Tamaulipas lideran la lista de las entidades con mayor número de armas destruidas en una jornada efectuada en 26 estados, 3 mil 705 y mi 619, respectivamente. En total, la Sedena ha destruido 19 mil 317 armas que fueron aseguradas por distintas autoridades. Le siguen Michoacán, Veracruz y Nuevo León, con mil 072, mil 051 y mil 035, en cada caso. La destrucción continuará este jueves en Tabasco y Chiapas, y el 9 de diciembre en Quintana Roo, Campeche y Yucatán. Antes de la destrucción ¿las compran o las decomisan? ¿Y los portadores quienes son y dónde están? O ¿basta con tener solo una?

INSEGURIDAD PEGA A EMPRESAS

De acuerdo con la encuestadora Data de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), el número de empresarios víctimas de la inseguridad durante noviembre repuntó 64.5 por ciento, cuyo indicador es el más alto del año. “Durante noviembre pasado se registró que 6 de cada 10 empresarios han sido víctimas del delito en lo que va del año, la cifra más alta reportada desde que Data Coparmex comenzó operaciones en marzo de 2018. Se estima el costo de dicha violencia asciende a 8,300 millones de dólares”, aseguró Gustavo de Hoyos, presidente de esa organización.

El líder empresarial detalló los delitos de mayor impacto fueron robo de mercancías en tránsito con 30 por ciento, delito informático con 17 por ciento de incidencia y robo hormiga con un 14 por ciento. Tras presentar los resultados de los indicadores económicos y políticos que mide la Coparmex en 10 áreas, De Hoyos sostuvo los empresarios tienen una muy baja confianza para invertir, la más baja observada en todo el año. Con 38.9 puntos de confianza, los empresarios se encuentran en niveles inferiores a los observados desde junio de 2018. Gustavo de Hoyos señaló en contraste, el subíndice de corrupción en trámites públicos presentó una mejora, al ubicarse en 35% de 39% comparado con el mismo mes de 2018. “Los socios son afectados en su mayoría cuando realizan tramites municipales (43%), y las afectaciones son más notorias en estados del sur como son Guerrero (53.1%), Chiapas (52.9%) y Campeche (50%), precisó.

ERRÓNEA BÚSQUEDA DE DESAPARECIDOS

De acuerdo con las cifras oficiales a la fecha existen mas de 40 mil personas desaparecidas. Ese es uno de los daños directos, no colaterales, de la inseguridad predominante en el país y de la ausencia de un Estado de Derecho eficiente en prácticamente todo el territorio nacional. Este miércoles, familiares de personas desaparecidas se manifestaron frente a Palacio Nacional para llamar la atención del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la falta de avance en sus casos y denunciar debieron de suspender una actividad de búsqueda en el estado de Jalisco porque las autoridades no les garantizaron un equipo de seguridad que los custodiara.

Desde muy temprano, los inconformes, integrantes del grupo Búsqueda Nacional en Vida de Nuestros Desaparecidos, colocaron mantas con las fotografías de sus seres queridos, además de siluetas de cartón con las frases “Madre, búscame entre los vivos”, “Falto yo, no dejes de buscarme” y “Quiero regresar a casa”, con el fin de romper la inercia de muchas autoridades que dan por muertos a sus familiares y les recomiendan los busquen únicamente en fosas.

Lucy López Castruita, madre de Irma Claribel Lamas López, desaparecida el 13 de agosto de 2008 en Torreón, Coahuila, explicó: “Nosotros hacemos búsqueda en vida porque ya nos cansamos de que están enfocando nada más en las fosas, nada más están buscando restos, pero nosotros le apostamos a que nuestros hijos están esperándonos en algún lugar con vida y no podemos seguir perdiendo más el tiempo en fosas clandestinas y fosas comunes”. En días recientes, denunció, una de esas búsquedas en vida se frustró pues la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, Karla Quintana, les notificó no contaba con un equipo de seguridad para que los acompañara en un recorrido por el estado de Jalisco.

“Se suponía que íbamos a empezar una búsqueda en Jalisco, del 24 de noviembre al 8 de diciembre, y sólo solicitábamos la seguridad federal, pero nos dijeron que definitivamente no, porque no tenían elementos (policiacos de resguardo). Ni siquiera tenían el transporte para que se pudieran mover las víctimas de aquí a Guadalajara”, señaló. ¿Entonces los miles ingresados a las nóminas para qué están o para que nos sirven? Seguridad no proporcionan, tampoco abaten a las mafias, no dirigen ni siquiera el tránsito, tampoco se especializan en los diferentes delitos ni forman parte de grupos investigadores serios de esos que entregan resultados y ahora resulta no pueden escoltar a víctimas de todo aquello sobre lo cual tienen responsabilidad absoluta. Pero, eso sí, a la orden de Evo Morales.

Ante esta problemática, la Secretaría de Gobernación anunció distribuirá 206 millones de pesos a 13 entidades federativas, para acciones de búsqueda de personas. Los estados beneficiados son Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Durango, Guerrero, Hidalgo, Nayarit, Nuevo León, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos y Puebla. El Presupuesto de Egresos de la Federación contempla 207.5 millones de pesos, para subsidiar este tipo de acciones en los estados. Ya se verá, en corto tiempo, para cuanto alcanzó y cuanto fue lo realmente aplicado con este fin y no el de ingresar a otras cuentas bancarias de propiedad privada los fondos.

DE LOS PASILLOS

Nadie apuesta al crecimiento de la economía mexicana para este año. Ni en México ni en el extranjero esperan algún crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del país. Ahora fue la agencia calificadora Standard and Poor´s (S&P) quien redujo sus expectativas de crecimiento para la economía mexicana de 0.4 a 0.1 por ciento en 2019 y de 1.3 a 1 por ciento en 2020. Para 2021 sus proyecciones apuntan a un nivel de 1.5 por ciento y para 2022 de 1.8 por ciento. En un escenario más pesimista, implicaría que en 2019 el PIB de México registrara una caída de 0.1 por ciento, en 2020 un aumento de 0.4 por ciento, en 2021 de 0.9 y en 2022 de 1 por ciento. Las previsiones de los especialistas reflejan un debilitamiento significativo en el crecimiento de 2019, principalmente debido a una considerable disminución de la inversión fija privada y pública, por lo cual estiman un crecimiento lento en 2020, expandiéndose a una de sus tasas más bajas desde la crisis financiera mundial, que se ubicaría alrededor de 1 por ciento…

Tras congelarse la iniciativa que prohíbe la mayoría de los esquemas de outsourcing, Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena, anunció en enero se dará voz a los empresarios quienes han manifestado su inconformidad con esa normatividad, a través de la figura de Parlamento Abierto. “Nadie puede negarse a escuchar, si estamos en un proceso de apertura distinto; me parece lógico que en un Parlamento Abierto vayamos a construir esta legislación indispensable para regular la subcontratación, lo que comúnmente se llama como outsourcing”, señaló en entrevista. El Parlamento Abierto será coordinado por el impulsor de la iniciativa congelada, el líder minero Napoleón Gómez Urrutia.