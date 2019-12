Columna Estado de los ESTADOS

Estado de los ESTADOS

Lilia Arellano

“No es tan culpable el que desconoce un deber como el que lo acepta y lo pisa”: Concepción Arenal

Inseguridad: a repartir de culpas

Anuncia AMLO informe sobre seguridad por cada Estado

Olga Sánchez cuestiona: “¿qué hacen los gobernadores?”

“Vamos a ayudar…, pero también a exigir”, dice LeBarón

Ciudad de México, 2 de diciembre de 2019.- Ante el amplio, complejo y profundo problema de la violencia y la inseguridad en el país, la nueva estrategia del régimen auto denominado Cuarta Transformación es la repartición de culpas, así consideran las mentadas tocan de a menos. Tras las manifestaciones en la capital del país y en diversas entidades de la República, donde ciudadanos de diferentes filiaciones políticas y organizaciones de la sociedad civil exigieron al presidente Andrés Manuel López Obrador rectifique su estrategia de seguridad, la cual, sostuvieron, no ha dado resultados, el gobierno federal anunció la divulgación esta semana de un informe sobre el comportamiento de las entidades federativas en materia de combate a la inseguridad. Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, asumió: no todos los gobernadores tienen el mismo compromiso en esa materia. “Nos señalan al gobierno federal por la inseguridad, pero qué hacen los gobernadores o cada gobernador dentro de sus entidades; y no sólo ellos, qué hacen los presidentes municipales…”, debatió.

Al ser cuestionado sobre el reciente enfrentamiento que dejó 22 muertos en Villa Unión, Coahuila, López Obrador anunció esta semana se presentará un informe de seguridad detallado por Estado. En un intento de aflojar la presión sobre su administración en cuanto a la nula atención a la ola de violencia resentida en el país, el titular del Ejecutivo federal aseguró hay gobernadores quienes se aplican y puso como ejemplo a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, mientras existen otros quienes no se levantan temprano. “Será como un “¿quién es quién?” en seguridad, porque todos tenemos que aplicarnos, y cuando no hay atención o cuando hay mucha incidencia delictiva en un Estado es porque no nos aplicamos todos, parejo, porque ayuda si el presidente municipal participa, ayuda si en ese municipio hay los policías suficientes, si ganan bien los policías, si actúan de manera independiente, si no están coptados. Ayuda si el gobernador diariamente atiende el asunto, ayuda si la policía estatal actúa con profesionalismo”, señaló.

López Obrador aseguró el problema de la inseguridad requiere de la colaboración de todos los niveles de gobierno y también de la ciudadanía. “Ayuda si el fiscal estatal hace bien su trabajo, si no está inmiscuido, porque si está inmiscuido las órdenes de aprehensión se quedan ahí. Ayuda si el secretario de Seguridad Pública del Estado es una gente honesta y eficaz. Ayuda si la Guardia Nacional está presente. Ayuda si el Gabinete de Seguridad del gobierno federal hace su trabajo. Ayuda si el presidente se ocupa todos los días del asunto”, insistió.

En cuanto al enfrentamiento en Villa Unión, Coahuila, señaló perdieron la vida 22 personas, presuntos delincuentes, policías y también dos ciudadanos que no participaron en el enfrentamiento. “… Yo quiero comentarles que no había pasado esto en Coahuila, el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, ha estado cuidando mucho el tema de la seguridad pública, es el de los gobernadores, el de Coahuila, que más atención le dedica al tema de seguridad”, defendió López Obrador.

Olga Sánchez Cordero, por su parte, respaldó a la Cuarta Transformación: “Nos señalan al gobierno federal por la inseguridad, pero qué hacen los gobernadores o cada gobernador dentro de sus entidades; y no sólo ello, qué hacen los presidentes municipales con un modelo de policía que deberían tener….”. Tras una reunión con representantes de los Congresos locales del país, la funcionaria ubicó a Miguel Riquelme Solís, mandatario de Coahuila, como uno de los más comprometidos con el tema de la inseguridad, no obstante, los hechos ocurridos en esa entidad el fin de semana con un saldo de 22 muertos.

La titular de Segob narró: “Estuvo en Coahuila donde su gobernador dio un informe de cómo había disminuido la violencia en su Estado y la criminalidad. Saliendo del Congreso, en ese momento, pareciera de coyuntura casi, le estaban informando que se estaba llevando una emboscada y enfrentamiento entre delincuentes y la Fuerza Civil de Coahuila (…) En ese momento él se trasladó. No se quedó ni a la comida de su informe, porque es una gente responsable y yo creo que fue un éxito porque todas las fuerzas se coordinaron: Ejército, Guardia Nacional, la fuerza civil, la Marina, precisamente en el evento de la emboscada.

Sánchez Cordero rechazó considerar siquiera el planteamiento de los grupos quienes el domingo se manifestaron contra la política del presidente López Obrador sobre todo en materia de seguridad pública, porque “estoy totalmente de acuerdo” con dicha estrategia, aseguró. La funcionaria sugirió, durante la reunión con representantes de Congresos locales, impulsar leyes locales de amnistía. “(Sugerí) que una vez que nosotros tengamos aprobadas la Ley de Amnistía –la cual aplicaría sólo para delitos federales- ellos puedan realizar también sus propias leyes de amnistía en el ámbito local (…) Porque hay delitos locales menores que pudieran salir de prisión algunas gentes que han sido ya sentenciadas. Es simplemente una sugerencia muy respetuosa, es una convocatoria a que lo hagan, pero de ahí a que yo imponga algo de ninguna manera, al contrario, yo siempre he respetado la configuración legislativa de todas las entidades federativas”, explicó.

VAMOS A EXIGIRLE AL GOBIERNO: LEBARÓN

Adrián LeBarón, quien había manifestado su intención de “entrarle a los chingadazos” ante las agresiones de cárteles del narcotráfico, manifestó su satisfacción por la reunión sostenida con el presidente Andrés Manuel López Obrador, y el informe de los avances de la investigación de la masacre de nueve integrantes de su familia, aunque advirtió: aún está a medias. “Estamos contentos de que no nos dieron atole con el dedo, estamos contentos pero no podemos expresar (lo que nos informaron) está peligroso para nosotros mismos”, indicó.

Mencionó se acordó en la reunión donde también participaron el fiscal general de la República, y los titulares de la Secretaría de Gobernación y la Cancillería, tener otro encuentro dentro de un mes. “Vamos a estar en comunicación con él (AMLO) y también vamos a estar atendiendo desde nuestro rancho el caso”.

El gobierno de Estados Unidos, aseguró LeBarón, ya los está atendiendo, pero aclaró ellos nunca plantearon el intervencionismo. Aseguró vamos a ayudarle a la autoridad (mexicana) pero también le vamos a exigir”.

DE LOS PASILLOS

José Mujica, ex presidente de Uruguay, en conferencia de prensa, declaró: “Yo le deseo a México, no a López Obrador, al pueblo mexicano, el mayor entendimiento posible y la mayor tolerancia con la etapa de la historia que están esperando”. Este país, reconoció, tiene grandes problemas y llamó a los jóvenes a cambiar las cosas. El pueblo mexicano, agregó, debe esperar a que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al cual calificó de vecino incómodo, termine su periodo de gobierno. El futuro senador de Uruguay aseveró Trump no debió de haber dicho que tiene la intención de designar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras. “Nunca debió de haber dicho el disparate que dijo y menos siendo presidente”, indicó.

Una vez más, analistas del sector privado consultados por el Banco de México (Banxico) recortaron su proyección de crecimiento de la economía mexicana, y las expectativas ligaron 13 bajas consecutivas. La proyección promedio cayó de 0.26% en la encuesta de octubre a 0.04% en la de noviembre. Los especialistas también recortaron sus expectativas de expansión económica de México para el 2020. La revisión de octubre indicaba un aumento del PIB de 1.21% que se redujo a 1.08 durante esta consulta. Los factores que podrían seguir frenando el crecimiento de la economía mexicana están relacionados con la gobernanza: la incertidumbre sobre la política interna y los problemas de inseguridad pública.

El Banco de México informó las remesas totales enviadas por los connacionales en el exterior a México alcanzaron en octubre de este año un monto acumulado de 30 mil 67.14 millones de dólares, y registraron un crecimiento de 11.8 por ciento con respecto al periodo enero-octubre de 2018, cuando llegaron a 27 mil 721.29 millones de dólares… Tan sólo en octubre ingresaron 3 mil 125 millones de dólares monto que se compara favorablemente con los 3 mil 71 millones ingresados en septiembre de este año… El monto promedio de las remesas fue de 326 dólares, es decir un crecimiento de 4.30 por ciento respecto a los 320 dólares promedio en el mismo lapso del año pasado.