Columna Estado de los ESTADOS

Estado de los ESTADOS

Lilia Arellano

“La felicidad consiste en la ignorancia de la verdad”: Giacomo Leopardi

● Inseguridad y crecimiento, aún pendientes

● Primer año de la 4T, festejan 250 mil en el zócalo de CDMX

● Asesinatos y masacres cancelan promesa de bajar violencia

● En 2019, no habrá crecimiento económico; hasta 2022: FCD

● Conservadores no podrán revertir cambios, advierte AMLO

Ciudad de México, 1 de diciembre de 2019.- Dos son las grandes asignaturas pendientes al cumplirse el primer año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador: la inseguridad y el estancamiento económico. La estrategia de “abrazos no balazos”, simplemente no funcionó: van 35 mil homicidios en el periodo y 2019 se perfila a ser el más violento de la historia. Además, han aumentado todos los delitos y los asesinatos y las masacres cancelan la promesa de paz y baja violencia. El crecimiento económico es también una promesa incumplida. El estancamiento llegó hasta la recesión técnica y este año no habrá incremento del PIB del país. La lucha contra la corrupción es tal vez lo único a presumir por el tabasqueño y para ello debió modificar la Constitución, la cual prometió cumplir y hacer cumplir. El saldo no es positivo, pero paradójicamente su aceptación entre la población se ubica en 68 por ciento y mantiene el voto democrático depositado en las urnas. Y el siguiente año pinta igual de malo.

La ola de violencia no disminuye, persiste y en los más recientes hechos, en el municipio de Villa Unión, al norte de Coahuila, sicarios enfrentaron a policías estatales, con un saldo de 10 pistoleros y cuatro oficiales muertos; la alcaldía baleada y vehículos quemados, así como el plagio de cinco menores y un adulto. Del primero de diciembre del año pasado al 28 de noviembre de 2019, se acumularon 34 mil 657 víctimas de asesinatos, un promedio de 95 al día, de acuerdo a los datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Según el ejecutómetro del diario capitalino Reforma, se han registrado, en promedio, un multihomicido de 9 o más personas cada mes.

Contra esta situación, este domingo integrantes de la sociedad civil, políticos y activistas se congregaron en el Ángel de la Independencia y marcharon hasta el monumento a la Revolución, para exigir cambios en las decisiones de esta administración. “!Ya basa!, Respeta a nuestras Fuerzas Armadas”, “AMLO mentiroso”, “Solo van 35,000 muertos”, “No al comunismo”, son algunos de los mensajes que se leían en las pancartas de manifestantes quienes protestaron en contra del gobierno de López Obrador.

También participaron en esa manifestación integrantes de la familia LeBarón, sin embargo afirmaron no se sumarían a la marcha contra AMLO, pues su protesta es contra la estrategia de seguridad. En la plaza del Monumento a la Revolución, frente a miles de ciudadanos, Adrián LeBarón, padre de una de las mujeres asesinadas y abuelo de los menores ultimados, dijo es un acto de cobardía seguir viviendo como si nada sucediera. “Matar a mujeres y niños y bebés es un acto despiadado, es la peor pesadilla para un padre, para una madre, para una familia y para un país, pero seguir viviendo nuestras vidas como si nada sucediera es un acto de cobardía infinita”. Pidió perdón a los asistentes porque no había ido a mentarle la madre al presidente, ni para protestar por el aeropuerto, sino por el dolor que le ha ocasionado la pérdida de su familia. “Perdón si ofendo a alguien pero mi corazón está lleno de dolor, mi corazón está lleno de furia”, señaló.

Por su lado, el presidente del PAN, Marko Cortés, precisó los miembros de su partido salen a las calles para exigir al gobierno federal “hacer las cosas de mejor manera”. Ese, dijo, “es el principal objetivo de las manifestaciones pacíficas de este domingo en todo el país porque es urgente corregir el rumbo”.

En el Zócalo de la Ciudad de México, frente a 250 mil personas, el presidente López Obrador respondió no repetirá la “desquiciada” guerra al narcotráfico de Felipe Calderón y pese a las críticas de debilidad no usará a las Fuerzas Armadas para cometer masacres ni actos ilegales. “Es obvio que esta absurda y desquiciada estrategia no se repetirá y nunca más se pondrá en riesgo de manera irresponsable ni la vida ni el prestigio de los integrantes de las Fuerzas Armadas y mucho menos se les utilizará para cometer excesos y órdenes ilegales e inhumanas”, señaló en su discurso en donde volvió a prometer pacificará a México.

AMLO pidió a los ciudadanos ayudarlo en la campaña del gobierno federal contra las adicciones y advirtió es necesario bajar el consumo de drogas para resolver el grave problema de la inseguridad y violencia que vive el país, de lo contrario, dijo, será más complicado, por ello la necesidad de ayudarlo. “Se inició una campaña informativa nacional sobre las adicciones, enfocada básicamente a los jóvenes para orientar sobre el tremendo daño que causan las drogas. Me van ayudar todos en esta campaña (…) Porque nada más se difunde lo frívolo, las series”, indicó. Agregó: “quizá esos lujos

–exhibidos en los programas de televisión- los estén teniendo, pero existe una realidad más palpable, que es la muerte de jóvenes por dedicarse a actividades ilícitas y por el consumo de drogas”.

PRESUME FINANZAS SANAS

El estancamiento económico es el saldo del primer año de gobierno de la denominada Cuarta Transformación. La política de austeridad, los recortes al gasto público, la incertidumbre interna, la baja inversión en infraestructura, la suspensión de los planes de la reforma energética, la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, (NAIM) y el retraso en la ratificación del T-MEC, empujaron el estancamiento de la economía del país, la cual se espera registre 0% de incremento del PIB al concluir el año. Entre los elementos positivos está mantener la deuda estable, en alrededor de 45 por ciento del PIB y el logró de un superávit primario. No obstante, con niveles de corrupción, pobreza y desigualdad tan altos, así como de falta de movilidad social, se corre el riesgo de brotes sociales.

AMLO admitió no ha habido un crecimiento económico como es deseable, pero presumió su administración mantiene finanzas sanas y prioriza la distribución de la riqueza. “Tenemos finanzas públicas sanas, de enero a octubre la recaudación de impuestos aumentó en 319 mil millones en comparación con el año pasado, es 1.6 por ciento en términos reales”, señaló y agregó: “durante el tiempo que llevamos en el gobierno, el peso se ha fortalecido 4 por ciento con relación al dólar. Y la Bolsa de Valores se ha apreciado en 2 por ciento”, refirió.

Aseguró se ha buscado fortalecer el mercado interno mediante una política de recuperación salarial y una estrategia de creación masiva de empleos productivos. Según su datos, “se crearon 648 mil nuevos empleos, sin considerar los generados con los programas Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro, y Construcción de Caminos, que juntos superan el millón de empleos adicionales”. También destacó la deuda pública heredada es de 10.8 billones de pesos, por lo cual se pagan 354 mil millones de pesos de intereses.

Al ser cuestionado sobre si habrá crecimiento para México en 2020, a su llegada al zócalo capitalino para escuchar el mensaje del presidente López Obrador, Francisco Cervantes Díaz, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamini), aseguró será hasta 2022 cuando se logre crecimiento económico en el país, para lo cual se sientan las bases con proyectos de infraestructura y vivienda, lo que permitirá enfrentar cualquier embate económico.

El dirigente empresarial refirió en la actualidad hay una desaceleración global de la economía, pero “en México tenemos mucho para soportar cualquier embate de esa naturaleza”. Para ello, agregó, con apoyo del sector privado, el gobierno federal puso en marcha el Programa Nacional de Infraestructura y de Vivienda. “Ya está el Acuerdo Nacional, ya está el primer paquete, vamos por el segundo y tercer paquetes sobre todo en los temas de energía el cual es importante apuntalemos”, subrayó.

Cervantes Díaz admitió el sector ha tenido problemas con algunos secretarios de gobierno. “Con algunos hemos trabajado bien, con otros hemos tenido problemas, pero seguimos buscando el crecimiento económico”, indicó.

Tal vez el tema en el cual si pueda presumir AMLO es la lucha contra la corrupción, por la cual se han hecho las principales reformas en el primer año de su gobierno. El presidente resaltó el aval a la ley de austeridad republicana, la de extinción de dominio para recuperar o devolver al pueblo lo robado, la reforma al artículo 28 de la Constitución para la devolución de impuestos, la defraudación fiscal como delitos graves, la eliminación del fuero del Presidente para que pueda ser juzgado por cualquier delito, la revocación de mandato, la consulta popular, entre otras. En el mismo tema legislativo, mencionó la nueva ley laboral para garantizar el voto libre, secreto y directo en los sindicatos así como la ley de salud para garantizar salud, educación y alimentos médicos gratuitos. Asimismo, la cancelación de la mal llamada reforma educativa y la reforma para permitir a los elementos del Ejército participar en tareas de seguridad pública.

López Obrador también anunció que a partir de enero de 2020 se incrementara a 40 mil millones de pesos el presupuesto para salud, con el fin de garantizar medicamentos, análisis clínicos, hospitalización gratuita y de calidad a todos los mexicanos. También informó ha enviado una iniciativa de reforma para incorporar al marco legal los apoyos a los adultos mayores, a niños con discapacidad y las becas estudiantiles.

NO PODRÁN REVERTIR CAMBIOS

AMLO aseguró en un año su gobierno ha cumplido 89 de 100 compromisos. “Hace un año hice 100 compromisos con el pueblo de México, al día de hoy hemos cumplido 89 y 11 están pendientes. Es indudable que en estos primeros 12 meses hemos avanzado mucho, pero aún estamos en un proceso de transición, todavía lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no termina de nacer”, indicó.

En diciembre de 2020, aseguró López Obrador, estarán establecidas ya las bases para la construcción de un nuevo país. “Para entonces ante cualquier circunstancia, será prácticamente imposible regresar a la época de oprobio que significó el neoliberalismo. Cuando cumplamos 2 años, los conservadores ya no podrán revertir los cambios”, advirtió. “Para no ser tan tajante, tendrían que esforzarse muchísimo, y pasar mucha vergüenza, para retroceder a los tiempos aciagos de la corrupción, de los contratos leoninos, de la condonación de impuestos, del racismo, del desprecio a los pobres y del “mátalos en caliente””.

RESPALDAN GOBERNADORES A AMLO

Los gobernadores de Oaxaca, Alejandro Murat; Hidalgo, Omar Fayad; Puebla, Miguel Barbosa; Veracruz, Cuitláhuac García; Tabasco, Adán Augusto López Hernández; Michoacán, Silvano Aureoles; Baja California, Jaime Bonilla; Guerrero, Héctor Astudillo; y Estado de México, Alfredo del Mazo, manifestaron su respaldo al presidente Andrés Manuel López Obrador al conmemorarse el primer año de su gobierno.

Murat Hinojosa, a través de su cuenta de Twitter, compartió una fotografía en la cual aparece con el ex presidente de Uruguay, José Mujica; también el mandatario hidalguense, Omar Fayad, colocó una imagen en esa misma red social con el mandatario uruguayo. Miguel Barbosa, de Puebla, aplaudió los logros alcanzados por López Obrador durante los últimos 12 meses y en su cuenta de Twitter celebró ser parte de la Cuarta Transformación .

El mexiquense Alfredo del Mazo colocó un video en el cual se observa el recorrido realizado con el mandatario federal en la Base Aérea de Santa Lucia, la cual se convertirá en el Aeropuerto Felipe Ángeles. Sin embargo, al concluir el evento, ciudadanos arremetieron contra los gobernadores Alfredo del Mazo, Héctor Astudillo y Jaime Rodríguez de Nuevo León.

Hubo mentadas, mientras los guardaespaldas de los mandatarios se abrían paso a empellones entre el gentío. “!Fuera, lacras!”, “!Traidor!”, “!Pinches vendepatrias!”, les gritaron a los priístas, mientras al independiente le señalaron: “!Corrupto, traidor!”, “!Yegua corrupta!”. “!Chaquetero del PRIAN!”.

DE LOS PASILLOS

El secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, consideró uno de los logros más importantes del gobierno federal en su primer año es iniciar la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles en la base aérea de Santa Lucía. El funcionario aseguró se está trabajando en reforzar el sistema aeroportuario del centro del país y reconoció con la edificación de esa terminal aérea se mejorarán las condiciones aeronáuticas del país y se desahogará el actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en conjunto con la reactivación del aeropuerto de Toluca.