LA NEFASTA ADMINISTRACION DE HAYDEE GARCIA QUE HA HUNDIDO AL MUNICIPIO DE CUAUTEPEC

El municipio de Cuautepec de Hinojosa se encuentra en el abandono, por parte de su presidenta Haydee García Acosta, quien solo se ha dedicado a beneficiarse ella misma y sus allegados, sin importarle la gente que creyó en ella y lamentablemente voto por ella, creyendo que por ser mujer seria diligente y habría un desarrollo en el municipio, lo cual desgraciadamente fue falso, y hoy en día la consideran la peor presidenta que haya tenido el municipio.

Cuautepec se encuentra en el abandono total con calles destrozadas, obras de pésima calidad, obras en calles que solo benefician a los directivos del ayuntamiento o amigos de la presidenta, inseguridad, violencia, contaminación, etc. ¿y que hace la presidenta o que está haciendo ante toda esta problemática? Desgraciadamente nada, porque cuando es encarada o cuestionada por todas las deficiencias que existe, la señora presidenta se ofende contestando de manera grosera y arrogante, sino ignorando a la gente, y si se siente hostigada manda a sus achichincles a amenazar a la gente para que ya no estén molestándola o exhibiéndola, porque ella se considera intocable, pues su ego es tan grande como su …….., y como ella dice que está protegida por el Gobernador y su partido, por eso a pesar de las manifestaciones, plantones y todo lo que la ciudadanía haga para solicitarle el desarrollo del municipio o que cumpla lo que en campaña prometió, la señora parece intocable, a pesar de los muertos que se llevan desde el inicio de la administración.

Pobre de la señora presidenta no tiene nada bueno que contar de ella, pues ni su actitud la ayuda, y para ella esta administración fue el negocio de su vida con todo lo que lleva ganado hasta el momento. Pero no se preocupen cuatepequenses que al término de su administración ya no la verán por el municipio, probablemente cambie su código postal, con eso de la inseguridad que existe en él, no creo que se quede ahí, tienen que cuidar de su familia, ustedes comprenderán.

Desgraciadamente nos encontramos en el famoso Año de Hidalgo, Esta abominable e indigna tradición entre algunos miembros de la clase política y sus secuaces consiste en el robo o sustracción de bienes públicos en la última recta del periodo de las administraciones. Coloquialmente “El año de Hidalgo” significa “Que chin… su ma…. El que deje algo” es decir: al ser el último año de gobierno, ¿por qué no? robemos todo lo que podamos, o sea, culminar triunfalmente con un retiro dorado. Pero al parecer Garcia Acosta también aplica para el Año de Carranza, porque el de Hidalgo ya no alcalza.