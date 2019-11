PROGRAMAS DE VIVIENDA, TINACOS Y CALENTADORES SOLARES, ENTRE OTROS, NO DEPENDEN DEL AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN

Zacatlan Pue.-Esta autoridad municipal da a conocer que los programas de entrega de vivienda, tinacos, así como calentadores solares, no dependen de esta administración, por lo que no les compete ningún tipo de trámite relacionado con el particular.

Si los mencionados programas corresponden al gobierno federal o estatal, los ciudadanos deberán verificar ante cuál dependencia de estos dos órdenes deben acudir a realizar el trámite correspondiente, sin embargo se insiste que no es en el Ayuntamiento de Zacatlán. Finalmente el llamado de la autoridad es también para que la población no se deje sorprender por quien pretenda solicitar dinero en efectivo a cambio de programas sociales que se entregan de manera gratuita.