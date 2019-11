Columna Estado de los ESTADOS

Estado de los ESTADOS

Lilia Arellano

"La ley es como un cisterna sin fondo": John Arbuthnot

● Sin presupuesto 2020, a horas de cerrarse el plazo

● No prevén más recursos para campo ni educación superior

● CNDH: sigue rechazo a Piedra Ibarra; renuncian consejeros

● Extinción de dominio, modificación pendiente en Congreso

Ciudad de México, 14 de noviembre de 2019.- La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados decidió suspender la sesión programada para el jueves y el tiempo legal para aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 vence hoy, mientras el Palacio Legislativo de San Lázaro sigue sitiado por integrantes de diversas organizaciones campesinas, trabajadores universitarios y alcaldes, quienes por tercer día consecutivo no han permitido la entrada ni salida de personal. A fin de evitar el incumplimiento de aprobar el PEF 2020, los diputados federales reanudarán la sesión suspendida desde el 6 de noviembre y modificarán el orden del día para iniciar la discusión del dictamen.

Los hombres del campo quienes tienen sitiado el Palacio Legislativo de San Lázaro se identifican como miembros de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, integrantes de la organización Frente Popular Emiliano Zapata y del Movimiento Antorchista. También están presentes alcaldes y trabajadores de universidades públicas quienes demandan fondos a esos sectores. Mario Delgado, coordinador de Morena, admitió el bloqueo retrasará la aprobación del dictamen de la Comisión de Presupuesto. “Estamos en la sesión del 6 de noviembre. El tiempo legislativo es diferente”, recordó el legislador quien admitió se aplicará una medida más allá de la fórmula inventada por Beatriz Paredes Rangel, de decretar un receso y parar el reloj legislativo.

Al escribir estas líneas seguían las reuniones para modificar el presupuesto del próximo año ante la presión de las organizaciones campesinas, los trabajadores universitarios y los alcaldes de todos los partidos políticos. Al mediodía, en un hotel cercano a la Cámara, integrantes de la Junta de Coordinación Política se reunieron con los líderes campesinos y, posteriormente, con las representantes de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES). La tarde de este jueves se esperaba se reunieran los legisladores de la Comisión de Presupuesto, donde se presentarán reasignaciones elaboradas en la Secretaría de Hacienda, entre las cuales no se prevén recursos para las organizaciones campesinas quienes continúan sus reclamos a las afueras del recinto legislativo. Pero la reunión programada no se llevo a cabo al considerar no había condiciones para ello.

Hasta el momento, de acuerdo a los señalado por Delgado, se considera una modificación relevante al decreto con la inclusión de un fondo de 200 millones de pesos a los estados y de 115 millones de pesos a la Secretaría del Trabajo para hacer realidad la reforma laboral. Esto último, es un mensaje al Congreso de Estados Unidos en el sentido de que existe un “firme compromiso” de aterrizar la reforma y hay recursos suficientes y no haya pretexto de los congresistas de ese país para no ratificar el tratado comercial.

Según el presidente Andrés Manuel López Obrador, quienes realizan manifestaciones en la Cámara de Diputados sólo buscan presionar para conseguir moches. El tabasqueño advirtió esos tiempos se terminaron porque su gobierno no permitirá que los recursos vayan a dar a manos de las organizaciones que no dejaban que los recursos llegaran a la gente. Relató: “Nada de que soy de la organización campesina, no digo el nombre y dame a mí el dinero y yo lo voy a repartir, como lo digo en las plazas: no primo hermano, eso ya se acabó, porque así no llega o llega con moche, con piquete de ojo, miles de millones de pesos se entregaban a organizaciones sociales de la sociedad civil y no bajaba el presupuesto, no le llegaba a la gente, por eso también las protestas, pero no vamos a continuar nosotros con lo mismo”.

El diseño del presupuesto ha confrontado a las fuerzas políticas representadas en el Congreso, incluso entre ellas mismas. El miércoles por la noche, durante una reunión en un deportivo al oriente de la Ciudad de México, Mario Delgado, coordinador de Morena, planteó a sus aliados del PT, PES y PVEM no trastocar el proyecto enviado por el presidente López Obrador. Sin precisar los montos ni presentar detalles de los posibles cambios al presupuesto, el pupilo de Marcelo Ebrard convocó a los diputados de su bancada y a sus aliados a cerrar filas en torno al dictamen a presentase hoy por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y evitar hacer modificaciones.

La petición la hizo cuando no estaban ya presentes ni Alfonso Ramírez Cuellar, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, ni Eraclio Rodríguez, de la Comisión de Desarrollo Rural y Agropecuario, quien ha reclamado una reasignación por 24 mil millones de pesos para el campo.

RECHAZO A PIEDRA IBARRA EN CNDH; RENUNCIAN CONSEJEROS

En protesta por la forma en la cual fue designada la nueva titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, lo cual le resta legitimidad tanto a ella como a la institución, cuatro integrantes del Consejo Consultivo de ese organismo renunciaron a su cargo este jueves: María Ampudia, Mariclaire Acosta, Angélica Cuellar y Olga Noriega.

A través de una misiva dirigida a la presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, Mónica Fernández, las ex consejeras lamentaron la “tumultuosa y violenta sesión” en la cual Piedra Ibarra tomó posesión, “después de un proceso plagado de

irregularidades y falta de apego a la legalidad”. También indicaron “la cuestionada elección de Piedra le resta legitimidad a una institución ideada para defender a la sociedad de los abusos de poder del Estado, cuyas principales herramientas para llevar a cabo su tarea son la Pluralidad e Independencia, la Libertad de Criterio, la Autonomía de Gestión y el Apego Irrestricto a la Norma Constitucional.

“Una ombudsperson carente de legitimidad será incapaz de establecer una interlocución válida con los distintos actores involucrados en la observación, protección y promoción de los derechos humanos; tampoco podrá generar la confianza ni la certeza jurídica consustanciales a su misión”, destacaron y consideraron: “Una elección como la que la llevo al cargo, sin apego a los indicadores que fueron asumidos voluntariamente por las Comisiones Unidas Responsables del Proceso y consumada en el Pleno de manera arbitraria, presagia el sometimiento abierto de la CNDH a quienes actualmente detentan el poder político. En consecuencia, no será posible mantener el principio de autonomía de gestión de la institución, que le es indispensable para el desempeño de su función”.

María Ampudia, Mariclaire Acosta, Angélica Cuellar y Olga Noriega indicaron: “hemos llegado a la convicción de que si permanecemos en la CNDH estaremos en riesgo de incumplir con el mandato de “Cumplir y hacer cumplir la Constitución”, emitido por el Senado de la República a nuestras personas cuando tomamos posesión del cargo de consejeras del Consejo Consultivo. “Por todo lo anterior expuesto manifestamos nuestra decisión, por congruencia personal, de presentar nuestra renuncia al cargo honorífico de miembros del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de manera inmediata e irrevocable”.

Por otro lado, dos jueces federales desecharon sendos amparos que buscaban impugnar el nombramiento de Rosario Piedra Ibarra como presidenta de la CNDH. Los jueces Undécimo y Décimo Sexto en Materia Administrativa, Agustín Tello y Gabriel Regis, desecharon por notoria improcedencia las demandas promovidas por Emilio Álvarez Icaza, senador independiente, y la asociación Derechos Humanos y Litigio Estratégico Mexicano. Dichas demandas cuestionaban la sesión del pasado 7 de noviembre, en la cual el Pleno del Senado designó a Piedra con sólo 76 de los 116 votos emitidos, aparentemente suprimiendo dos de los sufragios en el conteo final para lograr las dos terceras partes que establece la Constitución.

Los desechamientos eran previsibles pues el Poder Judicial no puede revisar, por medio de amparos, los procesos de nombramiento de este tipo, que son facultad soberana del Poder Legislativo. Pero, los inconformes pueden promover recursos de queja contra los desechamientos, y solicitar a la Suprema Corte de Justicia que los atraiga, lo que permitiría revisar si los actuales ministros siguen manteniendo esa postura.

Además, a Piedra Ibarra también se le cuestiona su reciente renuncia a su militancia en Morena, donde era integrante de la Consejo Nacional. El Artículo 9 de la Ley de la CNDH establece como requisito para ocupar la Presidencia: “no desempeñar, ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal, en algún partido político en el año anterior a su designación”, por lo cual, de admitirse algún amparo, el Poder Judicial deberá aclarar si pertenecer al Consejo Nacional de Morena califica como “cargo de dirección nacional”.

DE LOS PASILLOS

Aunque la Ley de Extinción de dominio existe desde 2008, no ha funcionado bien y no se han alcanzado buenos resultados. En Julio de este año, el Congreso de la Unión aprobó el dictamen de una nueva Ley Nacional de Extinción de Dominio, pero ésta fue calificada como deficiente y se promovió su modificación, la cual aún sigue pendiente en las cámaras de diputados y de senadores. La extinción de dominio es el instrumento jurídico con el cual una persona puede perder el derecho de propiedad sobre bienes de origen ilícito o usados para cometer hechos ilícitos. Los bienes pasan al poder del Estado, luego de la sentencia de una autoridad judicial, sin ningún tipo de compensación o contraprestación. Actualmente, con la nueva legislación, el principal problema radica en que se puede llevar a cabo una venta anticipada de bienes. Esto se podrá hacer sin que antes se determine la inocencia o culpabilidad del acusado. Es decir, pueden venderse sus bienes sin antes determinar efectivamente su culpabillidad….

De acuerdo a la ley aprobada el pasado mes de julio, son once los hechos susceptibles de la extinción de dominio: delincuencia organizada, secuestro, delitos cometidos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos y delitos contra la salud. También, delitos de trata de personas, por hechos de corrupción, encubrimiento, delitos perpetrados por servidores públicos, robo de vehículos, recursos de procedencia ilícita y extorsión. Para José Parra Terríquez, presidente del IMCP Nayarit, esta ley “violenta los derechos humanos, porque no reconoce el principio constitucional de presunción de inocencia, quien sea demandado, sólo por el hecho de serlo, perderá sus bienes provisionalmente”…

La Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) recortó 25 puntos base su tasa de referencia, de 7.75 a 7.50 por ciento. Esta reducción al objetivo de la Tasa de Interés Interbancaria a un día es el tercer recorte realizado por Banxico en el año, después de que el 15 de agosto la bajara de 8.25 a 8.00 por ciento y el 26 de septiembre de 8.00 a 7.75 por ciento. Especialistas prevén la tasa de fondeo termine en 7.25 por ciento al cierre del año, lo cual implicaría una nueva reducción de 25 puntos base por parte de la Junta de Gobierno en diciembre. No obstante, en la opinión de Alejandro Díaz de León, gobernador del Banxico, la economía está estancada y no prevé ayude a la recuperación las menores tasas de interés. Analistas de Citi predicen la economía de México se contraerá 0.1 por ciento este año y crecerá sólo uno por ciento el año próximo.

