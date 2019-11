Columna Estado de los ESTADOS

Ciudad de México, 10 de noviembre de 2019.-A la comunidad internacional le preocupan las altas y crecientes tasas de homicidios en México, los reportes sobre ejecuciones extrajudiciales y los índices de letalidad registrados en el país. Para los senadores estadounidenses, la crueldad con la cual actúa la delincuencia en territorio mexicano no es distinta a la de extremistas islámicos, por lo cual se debe combatir con más dureza, como la guerra al terrorismo. Por sus prácticas de crueldad y tortura, pidieron a la justicia estadounidense clasificar a los cárteles mexicanos de las drogas como “organizaciones terroristas internacionales”. Pese a la crisis de inseguridad actual resentida en diversas regiones, el colosal desafío enfrentado en esta materia, y los llamados internacionales y domésticos a responder de manera más agresiva, el presidente Andrés López Obrador se niega a cambiar la estrategia, a confrontar militarmente a las organizaciones criminales e insiste en atender sus causas.

Esta posición tiene polarizaciones. Por una parte surgen voces en apoyo a la intervención norteamericana para atacar a los narcos, curiosamente a los proveedores de sus más de 30 millones de consumidores, a quienes le entregan la materia prima a los capaces de lavar, en su sistema financiero millones y millones a diario producto de la venta de los estupefacientes sembrados, fabricados, trasladados hasta sus fronteras en donde, por cierto, les abren el paso. Dicen se debe aceptar la ayuda del FBI, en principio para aclarar lo de los crímenes en contra de los Le Baron, aún y cuando se ha visto la injerencia actual de la DEA impidiendo se le otorgue cualquier tipo de consideración al ex gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid. En la parte contrario se niega deban: primero, aceptar el terrorismo en suelo mexicano y segundo llevar a la aceptación la incapacidad del gobierno en materia de seguridad cuando ya han surgido suficiente comentarios en lo económico.

Habrá de aceptarse que, como consecuencia o no del cochinero heredado, en los últimos días se ha agudizado la crisis de seguridad en México. No sólo es el fallido operativo para capturar a los hijos del capo sinaloense Joaquín “El Chapo” Guzmán, en Culiacán, Sinaloa, donde las fuerzas armadas fueron forzadas a dejarlos libres, sino la serie de atentados y masacres recientes: el incendio de un bar en Coatzacoalcos, Veracruz, en donde perecieron 26 personas en agosto pasado; una emboscada en la cual murieron 13 policías estatales en las inmediaciones de Aguililla, Michoacán, en octubre; la reciente masacre de mujeres y niños de la familia LeBarón con doble nacionalidad en Sonora; y la serie de ejecuciones y quema de vehículos en el Estado de Chihuahua, son apenas ejemplos de esta severa y compleja situación de inseguridad en el país. Según especialistas y académicos, en México, todos los pilares están agrietados. Las cárceles están fuera de control. Las autoridades municipales se acobardan ante los carteles. “El índice de impunidad -es decir, de que los delitos no sean castigados- es de poco menos del 99 por ciento”.

Cierto, la ola de violencia tiene ondas raíces: se detonó con la declaración de la “guerra al narco” del ex presidente panista Felipe Calderón; la militarización de la confrontación fue continuada por el ex mandatario priísta Enrique Peña Nieto; y ahora en el gobierno de la autodenominada Cuarta Transformación de Andrés Manuel López Obrador, la misma estrategia continúa con los mismos funestos resultados. Para el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU-DH), México debe alejarse de un enfoque militarizado de las fuerzas del orden, avanzar en el proceso de formación de la Guardia Nacional (GN) como institución civil, resolver el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos, así como garantizar la reparación del daño a las víctimas de la guerra sucia.

NARCOS, TERRORISTAS, SENADORES DE EU

La larga guerra para someter a las organizaciones delictivas empeora la violencia en México. Debido a la crueldad con la cual asesinan los cárteles mexicanos, los senadores republicanos consideran el gobierno de Donald Trump debe equipararlos a organizaciones terroristas como el Estado Islámico o Al Qaeda, por lo cual la lucha contra los cárteles de la droga mexicanos debe será tan dura como el combate al terrorismo. Todas estas comparaciones las han hecho en EU cada vez que pretenden penetrar en países latinoamericanos. Como tales organizaciones también compararon a los de la Mara Salvatrucha, logrando internarse en la vida política y económica de El Salvador.

Chip Roy, congresista republicano por Texas, señaló: “Estados Unidos no puede cerrar los ojos a esto”, en un artículo publicado por el portal The Hill, en el cual enumeró hechos violentos recientes en Veracruz, Michoacán, Sinaloa y Sonora. Consideró no hay diferencia entre el Estado Islámico y los cárteles mexicanos de las drogas cuando filman degollamientos para publicarlos en redes sociales, cuando disuelven cuerpos en ácido y cuando destazan cuerpos para arrojar partes desmembradas a alguna carretera. “No estoy describiendo a ISIS o Al-Qaeda, sino lo que sucede ahora en muchas partes de nuestra frontera compartida con México, mientras los cárteles luchan contra autoridades mexicanas por el control operativo del territorio”.

Lo ocurrido el mes pasado en Culiacán no es un hecho aislado, y enumeró hechos de violencia recientes: el incendio de un bar en Coatzacoalcos, Veracruz, en donde perecieron 26 personas en agosto pasado; una emboscada en la cual murieron 13 policías estatales en las inmediaciones de Aguililla, Michoacán, en octubre; y la reciente masacre de mujeres y niños de la familia LeBarón con doble nacionalidad en Sonora. También nueve cuerpos que colgaban de un puente cerca de una zanja donde encontraron otros siete desmembrados. El senador Mitt Rommey, ex aspirante presidencial, opinó la violencia del narcotráfico en México empeora pese a la larga guerra por someter a las organizaciones delictivas.

A su vez Josh Hawley, senador republicano por Missouri, sostuvo Estados Unidos “probablemente debería considerar” estar en guerra contra los cárteles mexicanos y propuso su país debe congelar cuentas de funcionarios mexicanos que no actúen contra los delincuentes, como forma de sanción. Y llega lo que faltaba, el homónimo de la UIF justo en gringolandia. El congresista de Texas, Louie Gohmert indicó el gobierno de Estados Unidos debe considerar una guerra contra los cárteles porque las muertes estadounidenses que han provocado no son sólo las de las nueve personas ejecutadas esta semana en Sonora, sino también “todos los estadounidenses asesinados por las drogas de México y especialmente por el fentanilo que se está mezclando con todas las drogas”.

El senador republicano Mike Lee señaló: “tenemos narcoterroristas en todo México que causan estragos en su sociedad y esos estragos se están extendiendo a través de nuestras fronteras hacia los Estados Unidos (…) Hay mucho que podemos hacer al proporcionar recursos a su aplicación de la ley, a su militares si están dispuestos a aceptarlo”. Incluso el presidente de EU, Donald Trump, escribió el martes pasado en Twitter: “Este es el momento para que México con la ayuda de Estados Unidos, declare la GUERRA a los cárteles de la droga y los borre de la faz de la tierra”. Pero AMLO rechazó la oferta.

DE LOS PASILLOS

Las fuerzas armadas tienen capacidad de operación e investigación para dar con los responsables de hechos delictivos como el caso de la familia LeBarón, sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador, al pedir se respete la estrategia en materia de seguridad. Se están manejando “todas las hipótesis, no se descarta nada”, dijo ante un comentario de familiares de las víctimas en el sentido de que fue un ataque directo y no una confusión en medio de una refriega entre dos grupos criminales, como dijeron mandos militares horas después de los hechos…

Con dos vehículos mas incendiados en las últimas horas en Ciudad Juárez, desde el martes suman 23 automotores calcinados, entre camionetas de transporte público y de transporte de personal, así como un tráiler y unidades particulares. La mañana del viernes, un camión de venta de comida fue calcinado en el cruce de 20 de Noviembre y Plutarco Elías Calles, en el Fraccionamiento El Colegio. Y por la noche, sujetos prendieron fuego a un automóvil, un Nissan Altima de modelo antiguo, en el cruce de Avenida de las Torres y Boulevar Independencia. Las autoridades de los tres niveles de gobierno informaron los vehículos incendiados eran un distractor por un operativo de revisión realizado en la semana…

En Palacio Nacional, una reunión de representantes de constructoras interesadas en participar en el proyecto del Tren Maya contó con la asistencia de empresarios como Carlos Slim e integrantes del Grupo Salinas, Grupo Hank, cuatro consorcios españoles y uno chino. Aunque expusieron su intención de invertir, plantearon su inquietud porque se disipen conflictos sociales, se arreglen los derechos de vía y los permisos ambientales, confirmó el responsable del proyecto, Rogelio Jiménez Pons. En el evento, AMLO planteó el incremento de la participación pública en la construcción de la obra podría pasar de 10 al 40 por ciento. Jiménez Pons destacó el interés no sólo de empresas nacionales, sino también internacionales como el consorcio CCCC de origen chino que acaba de obtener un contrato de cinco mil millones de dólares en Colombia…

Las benditas redes sociales van permitiendo el uso de los insultos y calificativos como arma de respuesta y no solo de inconformidad. A Enrique Guzmán, el viejo cantante de baladas y algo de rock, le ha dado por agredir verbalmente a las mujeres. Tal vez no quedó satisfecho con las golpizas propinadas a su ex, a doña Silvia Pinal, a quien, según la narración de la actriz, sometió a una serie de vejaciones. En los últimos tiempos ha enfocado baterías en contra de Carmen Salinas, cantante, imitadora, actriz de todos los géneros, cuya vida privada, para empezar, ha seguido una trayectoria libre de cuestionamientos y escándalos, justo lo contrario de la trayectoria del sujeto a quien le congelaron las cuentas personales y pudiera ser por lo de los impuestos, pero también por los malos proveedores o por las deudas y las venganzas… vaya usted a saber todo lo oculto detrás de la patanería.