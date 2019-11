EL PREDIO DE CALLE 7 DE FEBRERO Y CHAPULTEPEC ESTA BAJO DENOMINACIÓN DE ÁREA DE UTILIDAD PUBLICA

El predio que se ubica entre las calles Antonio Romero, prolongación 7 de febrero y avenida Chapultepec de la colonia San Rafael, el cual ha tratado de ser adjudicado por particulares, no es y no podrá ser de propiedad particular ya que en planos que datan de noviembre de 1970, esa área es de utilidad pública.

En el año referido, esa área se catalogó como una ampliación de la colonia Guadalupe, la cual fue donada por el particular y lotificador Víctor Fernando Vera Hernández al Gobierno del Estado con el propósito de cumplir objetivos de regularización a esa zona.

Actualmente, han surgido reportes en torno a personas que buscan apropiarse de una fracción de 3 mil 600 metros, resaltando que el total de esta área de utilidad pública es superior a 8 mil metros cuadrados.

En este tenor, el gobierno municipal ha solicitado a la Oficialía mayor del Gobierno del Estado la donación de esta área hacia el municipio, a fin de establecer en el predio un parque recreativo.

Por lo anterior se está en espera que el Gobierno Estatal emita un pronunciamiento y de esta manera conocer si es viable la donación o solo se tendrá la utilización de esta área para desarrollar un proyecto social.

Se tiene previsto que haya acercamiento con los vecinos del predio citado para compartir el estado actual de la solicitud de donación y de esta manera que conozcan y confirmen que es un tema de interés para el presidente Fernando Pérez Rodríguez.

Es importante que los vecinos reporten ante la Secretaria de Desarrollo Urbano, Obras Publicas y Medio Ambiente cualquier hecho de adjudicación pues de esta manera se intervendrá de manera legal para evitar que sea invadida o mal utilizada.

En el gobierno municipal de Tulancingo se ha pugnado por avanzar en los objetivos de ordenamiento territorial y en este sentido se ha trabajado directamente con poseedores de lotes en asentamientos humanos irregulares que cumplen los requisitos para lograr el objetivo de certeza jurídica, conteniendo así, el crecimiento desordenado que se acumuló con el paso de los años.