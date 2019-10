NO DESCARTAMOS LEGALIZAR DROGAS NATURALES: AMLO

Aunque el dictamen se frenó de nueva cuenta en el Senado de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó que su Gobierno no descarta legalizar el consumo lúdico de algunas drogas naturales, como la mariguana, pero lo principal es impulsar el bienestar entre los jóvenes para prevenir las adicciones. “No descartamos nada, pero no estamos empezando por la legislación, eso también hay que aclarar, porque si la solución estuviera en las leyes, ya no habría problemas. Modificaremos el marco jurídico si hace falta, pero es un tema complejo”.

El subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud, Hugo López-Gatell, refrendó los dichos del Presidente. “No descartamos ninguna perspectiva, ningún método, ninguna herramienta, pero la visión nuestra es la integralidad, todo es importante y todo hay que hacerlo al mismo tiempo”.

El Presidente detalló que el problema “es parte de la herencia neoliberal”.

“Sólo las series mostraron delincuentes que se mueven en autos de lujo, en aviones de lujo, con alhajas. Eso se visibilizó. ¿Y el cristal… y todo el dolor de las madres?”, cuestionó López Obrador.

La semana pasada se dio a conocer que sólo los mayores de edad que se registren como contribuyentes fiscales podrán comercializar con la mariguana, ya sea para la venta directa al público o para su siembra, cosecha, traslado y transformación. Para eso podrán contar hasta con 20% de inversión extranjera. Y quienes deseen un permiso para tener en su casa la yerba, deberán comprobar que no viven con menores de edad, sobresale en el proyecto de dictamen de la Ley para la Regulación de la Cannabis, que la Comisión de Justicia del Senado distribuyó.

También se creará un registro nacional de todas las personas relacionadas con la comercialización de la mariguana y con su consumo.

Por conducto del Instituto de la Cannabis para la Pacificación y Reconciliación del Pueblo, con la regularización de la mariguana y sus derivados prevén contribuir para abatir el hambre, garantizar una vida saludable y fomentar el crecimiento económico, al permitir el consumo individual y en asociaciones y espacios cerrados, con derecho a poseer hasta cuatro plantas por persona.

La última noticia es que, ante las observaciones de organismos civiles y por las diferencias en la bancada de Morena, la Junta de Coordinación Política del Senado decidió cancelar el debate en comisiones sobre la regulación de esta droga.

Los temas se atoraron en la Comisión de Justicia, pero la Comisión de Salud ya elabora un dictamen en paralelo que recoja todas las observaciones.

