DE CONSTRUIRSE, EL CABLEBÚS EN CUAUTEPEC SERÁ EL TELEFÉRICO MÁS CHAPARRO E INSERVIBLE DEL MUNDO

* El oneroso proyecto del GCDMX de 3 mil millones de pesos tendrá un grado de inclinación menor a 1 grado por su diferencia de altura de solo 69 metros entre la estación del Metro Indios Verdes y Cuautepec El Alto, con un recorrido de 7.5 km., por lo cual, dicen los vecinos que se manifiestan en contra, esos recursos podrían ser para beneficiar a toda la población y no sólo a 11 por ciento

Con sólo 69 metros de diferencia de altitud entre Indios Verdes y Cuautepec El Alto, el Cablebús que el Gobierno de la Ciudad de México pretende construir en el pueblo de la Alcaldía Gustavo A. Madero va totalmente en contra de los motivos por los que se ideó hace más de un siglo este sistema: “Este transporte se usa en zonas con grandes diferencias de altura, donde el acceso por carretera o ferrocarril resulta difícil”, dice la literatura sobre el transporte en cable.

Los sistemas de transporte en canastillas colgantes de cables en el mundo, se caracterizan por instalarse en lugares montañosos turísticos, o para dar servicio de transporte masivo a poblaciones que se han establecido sobre laderas de 30 a 60 grados de inclinación, donde autos o camiones ya no pueden tener acceso, o se vuelve muy peligroso. Sin embargo el de Indios Verdes a Cuautepec, con una diferencia de altura de solo 69 metros sobre un recorrido de 7.5 km en la misma ruta que el actual servicio de transporte, no sólo sería el más chaparro del mundo, sino el más inservible por su grado de inclinación menor a 1 grado.

Los vecinos en Cuautepec rechazan el proyecto Cablebús por este motivo. Leopoldo Acosta García, argumenta a nombre de sus vecinos que no es propio para el tipo de terreno donde se pretende instalar porque la inclinación entre terminales tiene menos de un grado, mientras los autos y camiones circularían perfectamente bien si las avenidas de acceso y salida fueran despejadas de muy diversos obstáculos como el comercio sobre el arroyo vehicular, bases de taxis piratas, tianguis, talleres de reparación en vía pública, baches, topes, carros chatarra abandonados, exhibidores comerciales, carros estacionados en segunda y tercera fila, etc.

De acuerdo con el altímetro, la estación Indios Verdes se encuentra a 2,240 metros sobre el nivel del mar, mientras que el lugar donde llegará a Cuautepec Barrio Alto en la avenida Juventino Rosas (conocido por los vecinos como La Giralda por el nombre de una mueblería que se ubicaba en el lugar), tiene una altura SNM de 2,308 metros. Es decir, que la diferencia es de sólo 68 metros.

Los vecinos argumentan que además no ser propio el Cablebús para este tipo de terrenos, es excesivo el costo de 3 mil millones de pesos para su construcción porque solo atendería al 11% de la población total de más de 300 mil habitantes. En cambio, dicen, esta enorme cantidad de dinero sería mejor invertirla en resolver otros problemas de beneficio total para la comunidad y no sólo del 11 por ciento, como son los de salud, inundaciones, corrientes pluviales peligrosas, etc.

Para ellos la solución integral al problema de la movilidad en Cuautepec son las vías terrestres y han esbozado un anteproyecto técnico que costaría cinco veces menos de la construcción del Cablebús, en cuyo proyecto no se contempla el de su mantenimiento.

Advierte Acosta García que se ha filtrado también que éste tipo de transporte de pasajeros es sumamente sensible a los cambios atmosféricos. Con vientos que rebasen 40 kph en velocidad, con tormentas eléctricas, con lluvias intensa o temblores, el servicio tendrá que suspenderse, inclusive con la gente atrapada en las canastillas en el sitio que se encuentren al momento del evento.

Existen muchas otras razones más por las cuales la población en Cuautepec rechaza el Proyecto Cablebús, y se lo han hecho saber de muchas formas a la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, sin embargo hasta ahora no ha sido sensible al reclamo vecinal.