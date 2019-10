TELECOMUNICACIONES FIJAS AL 2T-2019

Fuente: Elaborado por The Competitive Intelligence Unit con información del IFT En tanto, la dinámica al alza que registra la banda ancha fija registra en términos de acceso, preferencia y uso, es atribuible a la mayor disponibilidad del servicio, así como a la provisión de mayores capacidades de transmisión y velocidad de descarga de datos. De tal manera que, al mes de junio de 2019, 8.9 de cada 10 las conexiones se ubican en el rango de velocidad entre 10 y 100 Mbps (megabits por segundo), poco más de la razón que alcanzaban las conexiones entre 2 y 9.99 Mbps en enero de 2013. Por otro lado, si consideramos que en buena medida, la trasmisión de las llamadas y datos de los servicios móviles se cursan a través de las redes fijas y que el servicio de televisión restringida no satelital se beneficia de la capacidad de estas, es precisamente por ello que las telecomunicaciones fijas son esenciales para la industria en su conjunto. He aquí la importancia del acceso y creciente disponibilidad de redes fijas que den soporte proporcional al incremento en la demanda de datos de banda ancha, a la provisión de servicios móviles, especialmente, en su transición a 5G, a la transmisión la televisión restringida y al creciente consumo de video por internet.