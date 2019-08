COMBATIR LA CORRUPCIÓN, SIN SIMULACIÓN: COPARMEX CDMX

Ciudad de México, a 06 de agosto de 2019

ULas formas en que el Congreso capitalino tomó decisiones fundamentales para la elección de los integrantes de la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Local Anticorrupción (SLA), abonan poco a la transparencia y dan espacio a la simulación, por lo cual los diputados tienen la responsabilidad de rendir cuentas a la sociedad que representan, advirtió Claudia Guzmán González, presidente de la Comisión de Desarrollo Democrático de COPARMEX CDMX. “La puesta en marcha de todo el modelo operativo que permita la lucha contra la corrupción en la Ciudad debe quedar perfectamente integrado en todas sus etapas por personas con calidad humana, además de la experiencia técnica y profesional necesarias para impulsar la arquitectura institucional que cumpla con la expectativa ciudadana sobre el SLA”, opinó la empresaria. Asimismo, recordó que desde febrero de 2017 COPARMEX, el Instituto Mexicano para la Competitividad y Transparencia Mexicana monitorean el avance de la reforma constitucional y de la implementación de las leyes anticorrupción. En esos indicadores, la capital muestra un avance del 85 por ciento y 75 por ciento, respectivamente. Sin embargo, a decir de Guzmán González el proceso que llevó a cabo el Congreso de la Ciudad para la selección de los integrantes de la mencionada Comisión, careció de apertura, transparencia y regularidad en el procedimiento legislativo, razón por la cual el Congreso desestimó perfiles con experiencia en combate a la corrupción. Guzmán también indicó que solicitó audiencia al presidente de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción del Congreso capitalino, diputado Carlos Castillo, para presentar los resultados de un análisis de idoneidad sobre los perfiles registrados para integrar la Comisión de Selección, pero no hubo respuesta. La experiencia de otros países de la región latinoamericana, como Brasil o Chile, que cuentan con un sistema anticorrupción consolidado a nivel nacional, ha demostrado resultados satisfactorios: de acuerdo con el Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción publicado por la Americas Society Council of The Americas, estos países presentan una calificación de 6.66 y 6.14 sobre 10, mientras que México apenas llega a 4.65 en la misma escala. En ese contexto, la Comisión de Desarrollo Democrático de COPARMEX CDMX informó que mantendrá su exigencia al Congreso de la Ciudad, y en especial a los integrantes de la recién nombrada Comisión de Selección, para que demuestren en los hechos tener la voluntad y los conocimientos que permitan poner un alto a la corrupción al momento de elegir a quienes formarán parte del Comité del SLA. La empresaria señaló que en un país como México, donde la corrupción a nivel nacional cuesta entre 5 y 10 puntos porcentuales del PIB nacional, según cálculos de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, combatir la impunidad es responsabilidad de todas y todos, por lo que COPARMEX hará lo necesario para impedir que “cuotas o cuates” definan el SLA, pues sin duda éste es un instrumento importantísimo para la viabilidad del Estado de derecho y la competitividad del país.