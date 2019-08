Te invito a leer la Columna Estado de los ESTADOS

Lilia Arellano

“La moral es la ciencia por excelencia: el arte de vivir bien y de ser dichoso”: Blaise Pascal

.Ciudadanos dispuestos al cambio

.Sexenio de EPN, el peor de los últimos cinco

.Se complica el panorama en la frontera norte

.Aprobados todos los renglones de la consulta

“Tenemos hoy un pueblo decidido a cambiar, a enfrentar el futuro con nuevos bríos, basados en los principios de siempre”, fueron éstas expresiones vertidas en la presentación de la convocatoria para la elaboración de la llamada Constitución Moral propuesta por AMLO. Y al parecer, hoy más que nunca, hace falta se perciba, dentro y fuera del territorio, la unidad de los mexicanos, la diferencia en el desempeño de la actividad política, recuperar la faceta con la cual nuestro pueblo fue conocido y reconocido durante décadas. Más aún cuando fuerzas interiores han buscado crear panoramas excepcionalmente conflictivos para el gobierno que iniciará dentro de unos cuantos días y, para ello, no les ha importado, una vez más, actuar favoreciendo planes y objetivos provenientes del extranjero.

El ejemplo de lo anteriormente mencionado se tiene justo en nuestra frontera norte, en donde los enfrentamientos entre migrantes y pobladores tijuanenses no se han hecho esperar, llegando inclusive a la utilización de armas de fuego por parte de los EU –por ahora lanzando balas de goma-, en su afán por impedir la entrada a ese país, lo cual representa un ataque al territorio mexicano. Ante todo este conflictivo panorama EPN, quien todavía porta la banda presidencial, ha guardado un silencio cómplice, igual han hecho su titular de Relaciones Exteriores, el vicepresidente Luis Videgaray, el titular de Gobernación y los encargados de la Seguridad tanto interna como nacional. Les conviene, así se ve, distraer al gobierno entrante dejando vivo un conflicto de esta particular naturaleza, de una migración transformada en caravana nunca antes vista.

Si en un principio tal caravana se formó y partieron con el objetivo de crear un panorama adverso para los demócratas en favor, obviamente, de los planes de Donald Trump para lograr mayores apoyos en el proceso electoral interno, hoy la dedicatoria ha cambiado y se ajusta a los cambios anunciados por el gobierno federal en funciones a partir del 2 de diciembre y, si bien se han dictado algunas medidas como el otorgamiento de visas, entre otras, para evitar estallidos violentos, quienes han patrocinado todo el movimiento de hondureños, venezolanos, ecuatorianos, colombianos, guatemaltecos, no parecen encontrarse satisfechos y han llevado sus exigencias de hospedaje a limites no vistos en ninguna otra penetración a suelos extranjeros.

Empiezan a reportarse daños, por ahora en el nivel comercial fronterizo al calcularse éstos, tanto de un lado como del otro de la frontera, en cerca de mil millones de dólares. A esto se suman las pérdidas de todo tipo ante el cierre por seis horas de algunos puntos fronterizos. No hay que perder de vista la existencia de intereses de grandes capitales a los cuales DT está dispuesto a respaldar para evitar afectaciones y una forma de lograrlo es precisamente contribuyendo a este tipo de presiones con afanes desestabilizadores. En todo lo anterior no debe perderse de vista la mano de un mexicano extremadamente conocido: Luis Videgaray, quien ha venido representando no solamente a la SRE, sino es el verdadero, único y confiable dueño de la palabra de EPN ante EU.

Hasta donde se puede aplicar rapidez en la entrega de documentos para dar asilo o visas de trabajo es, por ahora, una interrogante ya que para el primer punto se ha visto pasan años antes de hacerlo oficial y el segundo salvo se tenga una profesión definida o un oficio comprobado se entrega de manera temporal. Como alerta, han sido autoridades mexicanas quienes han deportado a 98 migrantes empleando el uso de la violencia de éstos como argumento. ¿Pero el resto? ¿Aquellos cuya sola apariencia revela inclinaciones delincuenciales? En entidades fronterizas se tienen ejemplos de sobra de la presencia de grupos mafiosos: colombianos con su sistema de préstamos con los cuales despojan a comerciantes y empresarios mexicanos; cubanos extorsionadores y ligados a mafias del narco; venezolanos atacando cajeros y transeúntes y no hay que dejar de lado quienes, basados en su calidad de inversores, se han convertido en los dueños de las playas a las cuales impiden a los verdaderos propietarios de las tierras, el acceso.

Nada mejor que poner a trabajar al Poder Legislativo para elaborar reglas para cada actividad, para esta migración tanto de quienes nada tienen como de aquellos que, confiados en la base: “el capital no tiene nacionalidad ni fronteras” contribuyen al saqueo de los bienes nacionales. La Constitución Moral, inclusive, servirá y ya se verá, de mucho para volver a construir un país de leyes en donde la opinión ciudadana, los valores, los usos y las costumbres de los mexicanos prevalezcan para así alcanzar el Estado de Derecho ausente durante décadas y, con ello, lograr una verdadera transformación.

Y, ¿si frente a lo nunca visto en el renglón migratorio se agregara la llegada de los presidentes de los países de donde partieron las caravanas para regresarlos, darles empleo, garantizarles oportunidades de trabajo, y todo lo demandado en tierras extrañas ante la amenaza de DT de no dudar en abrir fuego contra ellos? Insólito en verdad sería que cada quien se hiciera responsable de su país, de su pueblo, de la dignidad y derechos de toda su gente. Allá, apoltronados en sus sillas presidenciales le dejan semejante paquete a México, lo que demuestra no solo incompetencia gubernamental sino complicidad con ya saben quien.

PARA PURAS VERGUENZAS

Nos comentaron: “existen mentiras, grandes mentiras y resultados de las encuestas”, y justo en esa tesitura se ubica a Mitofsky, quien al estilo chimultrufia, pero sin ningún ánimo de perder clientela, hizo ver en sus últimos resultados Peña Nieto queda registrado como el peor presidente en los últimos 5 sexenios. Sin embargo, uno de los renglones revela una “increíble” recuperación en las últimas semanas de seis puntos para alcanzar el mismo porcentaje registrado cuando darían inicio las campañas y se sabría cuál era la base votante favorable con la cual arrancaría quien fuera nominado candidato de la alianza PRI-Verde.

Así, del 18 por ciento apenas alcanzado, es decir, del 1 al 10, se tenía una presidencia totalmente reprobada, alcanzando solamente el 1.8 por ciento de aprobación, pasaron al 24 por ciento, sin que ello signifique un pase ni siquiera de panzazo. Son este tipo de encuestadoras, suficientemente enriquecidas, quienes dieron pie y apoyan el rechazo a las consultas populares cuando quienes dan su opinión a través de la vía telefónica o en visitas casa por casa, exclusivamente en zonas urbanas y consideradas politizadas, no alcanza a más de mil o mil quinientas, cantidad superada miles por ciento por las organizadas, hasta ahora, por el gobierno electo. Seguramente y una vez oficializada en todos los tiempos esta participación, el ensayo hecho permitirá corregir las fallas y se hará sobre un número mucho mayor de mexicanos quienes por fin pueden opinar su conformidad o desacuerdo por el rumbo que se da a su dinero, a las cantidades pagadas por la vía tributaria.

Pero si lo anterior causa vergüenza, esta se incrementa cuando se sabe de disposiciones como la emitida, en plenos estertores de la muerte, por la PGR: se quedan guardados los expedientes de Odebrecht durante los próximos cinco años. El motivo: lastima la reputación de todos los involucrados, de los mencionados. ¿Y cuál es esa reputación? ¿Ya la tenían mala o alguna vez la tuvieron buena?

Y ni qué decir del supuesto del arreglo entre EPN y AMLO para evitar cualquier enjuiciamiento en contra de quien vive la agonía del mandato, o en contra de los miembros de su gabinete. El perdón tan publicitado, seguramente fue dado a nivel personal, pero eso no incluye ni al Poder Judicial ni al Legislativo y menos a las cuentas de la ASF no aclaradas, ni las estafas escondidas, ni muchos de los renglones demandados para su aclaración y castigo por los ciudadanos. Ni al momento, ni después, y mucho menos cuando se atiende el texto moral de una nueva Constitución, tendrá validez semejante expresión de “arreglo”.

DE LOS PASILLOS

Damián Zepeda en su calidad de ex coordinador de senadores panistas, no dudó ni por un momento en declarar no le otorga ningún apoyo a su sucesor, al ex gobernador de Puebla Rafael Moreno Valle, aunque su militancia blanquiazul seguirá fuerte y vigente. ¿Qué tanto le sabe al poblano?… Nada más y nada menos son 121 mil las carpetas de investigación heredadas por la PGR al nuevo gobierno el cual, ante la proximidad del cambio, deberá nombrar a un sustituto del actual encargado de despacho antes de definir las reglas claras para la instalación de la Fiscalía General… Según información de La Jornada, 50 mil soldados abandonaron las filas en los últimos doce años víctimas de ansiedad, depresión y otras consecuencias al enfrentar a las mafias, por la realización de servicios de seguridad pero ¿cuántos ingresaron al otro ejército, al de los malosos?… Casi un millón de ciudadanos participaron en la multi-consulta organizada por el gobierno electo. El 89.9 por ciento, de los 946 mil 81 ciudadanos, se pronunciaron a favor de la construcción del Tren Maya, y el 91.6 por ciento a favor de la nueva refinería en Dos Bocas, Tabasco y en general todos los puntos recibieron total aprobación. Jesús Ramírez, voceo del gobierno electo, detalló la consulta costó 2.4 millones de pesos, se imprimieron 2 millones de boletas y fue financiada por senadores de Morena.

