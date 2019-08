PORQUE LO DIGO YO

LA IGNORANCIA Y LA INEPTITUD AL PODER, CORTESÍA DE LA 4T.

Diana Bayardo.- La peor bancada de la historia de Hidalgo en el Congreso Federal es la actual, cortesía de la falsa 4T y apadrinada y controlada con control remoto hasta las oficinas centrales del presidente de Patronato de la Universidad del Estado de Hidalgo Gerardo Sosa Castelán. La diputada federal por Pachuca Lidia García Anaya preside la bancada de HIDALGO, sin embargo tiene nula productividad, pero en días recientes presentó su primer informe de actividades y los invitados al magno evento, entre acarreados de su Patrón Gerardo se preguntaban ¿Qué va a informar si no ha hecho nada?, bueno, en mi opinión si HIZO, y ejemplo de ello es que durante todo este año de actividades legislativas pagadas por los Mexicanos destacó la coordinación de la Conferencia de Prensa de su Patrón Gerardo Sosa Castelán en la que defendió a su jefe como perro feroz de quien lo quería cuestionar por los supuestos delitos que se le imputan, ahí nos dimos cuenta que su verdadero oficio no es defender a los sindicalizados de la universidad que fue por años su anterior chamba, tampoco es buena legisladora, pero con esta conferencia que organizó pro defensa de Gerardo Sosa ahí se auto descubrió como una buena Organizadora de eventos y guarra, por aquello de las peladas de dientes que les hacía a los periodistas que querían cuestionar a su patroncito sobre los millones de dólares que Santiago Nieto Castillo le encontró en Suiza, pero de trabajo legislativo y de coordinadora de bancada esta REPROBADA. Otra reprobada es la Cínica, alcohólica y mala para todo ISABEL ALFARO diputada federal de Morena por Tulancingo quien debería defender y atender las necesidades, gestiones y problemáticas del distrito 4 federal de Tulancingo sin embargo no ha hecho nada, por su ignorancia, soberbia e ineptitud la califico como la peor legisladora federal del distrito 4, esta probado que es la peor legisladora de esta LXII legislatura federal y este titulo es porque Chabela es faltista, no genera iniciativas y no realiza labores de gestión o exhorto, muchos Tulancinguenses se preguntan y ¿Qué ha hecho la diputada Isabel? Pero ni la ven, ni la escuchan con respecto a sus labores en el Congreso y por eso se sienten chamaqueados por la 4T y nos comentan en mis recorridos por el distrito y en concreto en colonias de Tulancingo y cito textual: “La votamos porque queríamos el CAMBIO VERDADERO que supuestamente prometía AMLO, y este líder pedía el voto parejo y en cascada, quizá desconociendo que en Hidalgo el efecto Obrador y la revancha social contra el PRIAN llevarían al poder a un grupo de porros arribistas del PRI-Grupo Universidad y hoy se viven las consecuencias en los 7 distritos federales de Hidalgo, incluso en el distrito 6 el desaforado legislador Cipriano Charrez apoyado por Sosa impide que su suplente tome protesta como diputado por Ixmiquilpan porque si es un Moreno de sepa y no de los arribistas que conforman la bancada de “Morena Hidalgo”. En fin, que con los malos resultados de l@s diputados federales del grupo Universidad, incrustado en Morena y los DIPU PORROS del señor Gerardo Sosa Castelán en el Congreso de Hidalgo los ciudadanos deberán analizar sin apasionamiento si votarán en 2020 otra vez por los parásitos representantes del GRUPO UNIVERSIDAD-SOSA-MORENA o buscan mejores perfiles fuera de estos falsos redentores que salieron peor que nuestros anteriores caciques del PRI.