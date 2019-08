CENTROS DE TRABAJO DEBEN RESPETAR DERECHO A LA LACTANCIA

*Es deber de los patrones y centros de trabajo promover e impulsar el respeto a los derechos laborales de las y los trabajadores.

En el marco de la Semana Mundial de la Lactancia del 1 al 7 de agosto, la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Hidalgo (STPSH), María de los Ángeles Eguiluz Tapia, informó que es deber de los patrones y centros de trabajo promover e impulsar el respeto a los derechos laborales de las y los trabajadores, entre los que se encuentra el derecho a la lactancia materna. Recalcó que aquellas mujeres trabajadoras que retornen al centro de trabajo, posterior al parto, tendrán derecho a periodo de lactancia el cual tiene una duración de seis meses, con permiso a dos reposos por día de media hora cada uno para alimentar al bebé, en un lugar que designe la empresa con las condiciones de higiene adecuadas de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo (LFT). La LFT establece que en caso de que el lugar designado para las madres trabajadoras no esté disponible en el centro de trabajo o no cuente con las condiciones adecuadas para alimentar al neonato, el horario de las trabajadoras será reducido una hora (previo acuerdo con el empleador), sin que ello afecte el salario de las trabajadoras, señaló. La secretaria del trabajo en la entidad, indicó que a través de las inspecciones permanentes sobre condiciones generales de trabajo, la STPSH verifica que los derechos de las y los trabajadores sean respetados y se pone especial atención en que los centros laborales brinden todas las facilidades necesarias a mujeres que se encuentran en periodo de lactancia. Asimismo informó que hasta el momento dentro de los reportes de asuntos ingresados tanto a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, así como al Tribunal Estatal de Arbitraje y la Procuraduría Estatal de la Defensa del Trabajo no se tienen casos registrados sobre violaciones al derecho a la lactancia. Eguiluz Tapia detalló que en la Procuraduría Estatal de la Defensa del Trabajo existe una mesa especial de atención a mujeres, donde aquellas mujeres trabajadoras pueden acudir a bulevar Ramón G. Bonfil 1504, colonia Arboledas de San Javier en Pachuca, a solicitar asesoría jurídica y representación legal en caso de que sus derechos laborales sean vulnerados. Proteger los derechos de las mujeres trabajadoras es una prioridad para el gobernador Omar Fayad, por ello subrayó que los servicios y atención de la Procuraduría Estatal de la Defensa del Trabajo así como de las distintas instancias de justicia laboral y de vinculación laboral son completamente gratuitos.