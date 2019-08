KARLA LICONA CON LA MIRA PUESTA EN LA PARALIMPIADA NACIONAL 2019

Pachuca, Hgo.-La multimedallista hidalguense Karla Patricia Licona Juárez visitó este jueves el Centro Deportivo Hidalguense y de Alto Rendimiento (CDHAR) para realizarse pruebas médicas con el equipo multidisciplinario rumbo a la Paralimpiada Nacional 2019.

Karla Licona quien comenzó en la natación a los 6 años, se mostró contenta con los logros obtenidos hasta el momento “porque hace tres años jamás imaginé estar donde estoy ahorita y colocarme entre las primeras 12 del mundo es un gran logro”.

Licona Juárez quien actualmente se encuentra concentrada en el Comité Paralímpico Mexicano (COPAME) ha recibido consejos de grandes exponentes de la disciplina a nivel mundial, tal es el caso del tritón Diego López, quien “me ha aconsejado que no lo deje que estoy muy pequeña, que va a haber altas y bajas, pero que siempre tengo que estar ahí luchando por lo que quiero y para llegar hasta donde yo quiero, que va a haber piedras en el camino y que debo saber salir adelante”.

Respecto a su participación en la próxima Paralimpiada Nacional la orgullo hidalguense sigue entrenando ya que “a pesar de que soy de las favoritas no me puedo confiar, siempre va a llegar alguien mejor y va a luchar por su meta y yo tengo que luchar de igual manera, si puedo sacar otras seis medallas de oro”.

La sirena hidalguense sueña con llegar a los Juegos Paralímpicos Tokio 2020 y aseguró sentirse segura “porque si me quedo en inseguridades no voy a llegar y se que estoy al nivel de las otras competidoras, me siento muy emocionada para este selectivo”.

A todos sus compañeros deportistas, la hidalguense les pidió “que luchen, que no paren de luchar porque siempre hay una salida, que sigan adelante, sí se marcan una meta intenten cumplirla, luchen lo mas que puedan para conseguirla”.