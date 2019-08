Columna Estado de los ESTADOS

Estado de los ESTADOS

Lilia Arellano

“’¿No es extraño? Los mismos que se

ríen de los adivinos se toman en serio

a los economistas”: anónimo.

Persiste desaceleración e incertidumbre económica

“Espantan” por ahora el fantasma de recesión; sigue estancamiento: expertos

PIB crece 0.1% en 2do. trimestre: Inegi; “Se crece con la austeridad”: AMLO

Subejercicio obstaculiza desarrollo; cuestiona IP el “empujón” de A. Herrera

Ciudad de México, 01 de Julio de 2019.- Al avanzar el segundo semestre del año, persiste la desaceleración, el estancamiento y la incertidumbre económica. El subejercicio del presupuesto de egresos, al menos 174 mil 484 millones de pesos; la cancelación de grandes proyectos de infraestructura, como el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México; la falta de seriedad en la proyección de los autorizados por el gobierno federal, como la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya; los despidos y la escasez de nuevos empleos en el sector público y privado; y la revisión de contratos colectivos trabajo en entidades pública -como en Pemex el cual debió haberse firmado este miércoles-, así como la multitud de revisiones en empresas privadas conforme a la nueva reforma laboral, contribuyen a la incertidumbre económica y al temor de los inversionistas para canalizar recursos a nuevas proyectos y a la ampliación de los existentes.

Es preocupante el panorama económico, pero el presidente Andrés Manuel López Obrador confía “en sus datos”, los cuales no son compartidos ni por expertos y especialistas del sector privado y financiero, nacional e internacional, quienes advertían los riesgos de una recesión técnica de la economía mexicana para estas fechas. El fantasma de la recesión fue espantado, por el momento, pero persisten los obstáculos al desarrollo. Ante la dura realidad, la administración federal fue forzada a anunciar esta semana medidas para enfrentar la desaceleración –un paquete de más de 485,000 millones de pesos-, debatidas por dirigentes empresariales como Carlos Salazar Lomelí, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, quien cuestionó en una entrevista televisiva: ¿de dónde van a sacar esos recursos? La pregunta del dirigente empresarial viene al caso pues se teme ocurra como siempre, es decir, en los últimos meses para no tener subejercicio gastarán sin ton ni son, lo cual puede ser una fuente de corrupción como ha ocurrido en el pasado reciente. Sobre todo tiene fundamento la interrogación: ¿y a qué proyectos se destinarán?

SOLO UN RESPIRO PARA LA 4ª TRANSFORMACIÓN

Apenas un respiro recibió la administración lopezobradorista este miércoles: el Producto Interno Bruto (PIB) de México registró un modesto avance de 0.1 por ciento, en términos reales, durante el periodo abril-junio de 2019, respecto al primer trimestre del año, según cifras preliminares del Inegi ajustadas por estacionalidad, tras la contracción registrada al inicio del año. En su comparación anual, la economía mexicana también presentó un avance ligero de 0.4 por ciento. Arturo Herrera, el emergente secretario de Hacienda y Crédito Público, sostuvo la economía mexicana no está en recesión pero si ha desacelerado, como consecuencia de la tasa de crecimiento esperada para América Latina de 0.6% para este año y el desarrollo de las conversaciones relacionadas con la ratificación del nuevo tratado de libre comercio.

El resultado sobre el crecimiento económico del país en el segundo trimestre de este año, adelantado por el Inegi, echa por tierra los pronósticos y previsiones de calificadoras internacionales, como JP Morgan; grupos financieros estadounidenses como Citigroup, y organismos financieros mundiales, como el Fondo Monetario Internacional (FMI), quienes advertían de una caída trimestral del Producto Interno Bruto (PIB) de 0.2 por ciento, durante el periodo abril-junio de 2019, con lo cual el país entraría en una recesión.

La estimación del PIB nacional difundida por el Inegi descartaría una recesión técnica, pero el tamaño de las variaciones continúa respondiendo a un estancamiento. “Si bien ha habido un incremento del PIB respecto al trimestre pasado y a los del año pasado, éste ha sido muy pequeño”, resaltan los especialistas de la UNAM, quienes destacan este comportamiento positivo no puede considerarse como permanente o como repunte a menos que esta tendencia se mantenga en próximos trimestres.

Cifras preliminares del Inegi ajustadas por estacionalidad indican: las actividades del sector de los servicios alcanzaron un avance de 0.2 por ciento, mientras el sector primario, el cual engloba a las actividades agropecuarias, presentó una caída de 3.4 por ciento respecto al trimestre previo. Las actividades industriales, donde se agrupan ramas como la manufacturera y la construcción, se mantuvieron en el mismo nivel que en el primer trimestre del año.

El PIB registró una caída de 0.17 por ciento durante el primer trimestre de 2019 (enero-marzo) respecto al trimestre inmediato superior y, en su comparación con respecto al mismo periodo de 2018, apenas avanzó 0.14 por ciento, con cifras ajustadas por estacionalidad. Para el segundo trimestre de este año, el comparativo con respecto al mismo lapso de 2018 indica el crecimiento real del PIB fue de 0.4%, medido con cifras ajustadas.

De acuerdo a los datos sobre los crecimientos anuales de los diferentes sectores, las actividades primarias son las de mejor desempeño, con un avance de 1.7 por ciento respecto al mismo lapso del año pasado. Los servicios presentaron un crecimiento anual de uno por ciento, mientras las actividades secundarias, o industriales, registraron una caía de 1.6 por ciento en el segundo trimestre de este año respecto al mismo lapso de 2018, con cifras ajustadas.

SIGUE ESTANCAMIENTO ECONÓMICO

Eufemia Basilio Morales, especialista del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), explica: la estimación publicada del PIB nacional descartaría una recesión técnica, sin embargo, el tamaño de las variaciones continúa respondiendo a un estancamiento. “Si bien ha habido un incremento del PIB respecto al trimestre pasado y a los del año pasado, éste ha sido muy pequeño”. Y subrayó: este comportamiento positivo no puede considerase como permanente o como repunte a menos que esta tendencia se mantenga en próximos trimestres.

Para mantener las variaciones positivas es necesario enfocarse en la situación macroeconómica, específicamente el empleo, y la distribución del ingreso, y deberá ir acompañada del desarrollo en el largo plazo, consideró Basilio Morales, en una entrevista para el periódico El Economista. El implementar programas sociales no resuelve este problema de fondo, sí no se sientan las bases de crecimiento sostenido sólo son un paliativo, indicó la especialista quien insistió la perspectiva sigue siendo de estancamiento y desaceleración económica que podría modificarse positivamente si se trazan los objetivos de crecimiento, desarrollo del mercado interno y generación de empleos de largo plazo.

La recesión técnica queda descartada sólo en el corto plazo, aseveró Héctor Magaña Rodríguez, coordinador del Centro de Investigación en Economía y Negocios (CIEN) del Tecnológico de Monterrey, quien señaló estos resultados preliminares pueden sufrir modificaciones una vez se publiquen las cifras oficiales. El ritmo de crecimiento económico será similar en el resto del año pues se espera un menor incremento de la economía de Estados Unidos, el cual podría afectar la evolución de las manufacturas de México. “En tanto no se recupere la confianza para invertir, el otro pilar de la actividad secundaria, la construcción, mostrará una evolución de moderada a negativa. Ante ese escenario, la economía de nuestro país dependerá en gran medida de la evolución de las actividades terciarias, particularmente del comercio y de los servicios de transporte. De esta forma se ve complicado que con solo un motor (económico) se alcance un ritmo de crecimiento elevado durante lo que resta del presente año”, explicó.

CON AUSTERIDAD SE PUEDE CRECER: AMLO

Durante su conferencia de prensa mañanera, el presidente López Obrador celebró los resultados y dijo no les funcionó el pronóstico a los expertos. “Amanecemos con una buena noticia, dio a conocer el Inegi los resultados del crecimiento económico en el segundo trimestre y contrario a lo que pronosticaban algunos, de que se iba a caer la economía e íbamos a entrar en recesión, afortunadamente la economía creció (…) no les funcionó su pronóstico a los expertos”, destacó al presentar una lámina con cifras comparativas de 2018.

Con estos resultados, consideró AMLO, se despeja la intención de crear desconfianza y se demuestra que con austeridad también se puede crecer. “Esta es una muy buena noticia, sobre todo porque se despeja el miedo, la intención de crear desconfianza. Nosotros no tenemos duda, pero insistir tanto en la recesión lleva a crear dudas, cierta incertidumbre (…) Esto es también producto, muy contrario de lo que se piensa, se insiste mucho en que no hay crecimiento porque no hay gasto, esto demuestra que si, con austeridad, gastando bien, se puede crecer”, aseguró el titular del Ejecutivo federal.

Al menos esas son sus cifras. López Obrador insistió en su pronóstico de crecimiento de la economía mexicana para 2019 de 2 por ciento, aunque, dijo, “prefiere esperar” a terminar el año.

Arturo Herrera sostuvo en conferencia de prensa: las acciones anunciadas van en el sentido correcto y no creemos que hay riesgo de entrar en una fase de crecimiento negativo en los próximos dos trimestres. “De hecho –confió- lo que estamos esperando es que vamos a tener un crecimiento positivo probablemente mucho más dinámico en el segundo semestre de lo que vimos en el primero”. Aquí cabe resaltar las palabras de AMLO en relación a sus responsabilidades: “Es muy importante la atención de los asuntos públicos para encomendárselos a los economistas. Es como encomendarle la paz de un país a un militar”. El mensaje, sin duda, fue claro.

SUBEJERCIO DE $174 MIL 484 MILLONES ESTANCÓ AL PIB

El martes pasado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), confirmó: en el primer semestre del año el gasto neto total del sector público fue inferior en 174 mil 484 millones al autorizado por el Congreso en el presupuesto para este año. Las menores erogaciones se registraron en dependencias del gobierno federal, instituciones públicas de salud, participaciones a estados y municipios, Petróleos Mexicanos (Pemex) y costo financiero de la deuda.

Los ingresos totales del sector público fueron inferiores, entre enero y junio, en 68 mil 430 millones de pesos a lo programado, como resultado de que los derivados de la actividad petrolera fueron menores en 107 mil 628.7 millones de pesos a lo previsto. Aunque los tributarios compensaron parcialmente esa caída, al ser superiores en 39 mil 198.7 millones a lo estimado inicialmente, destacó la SHCP.

Durante el primer semestre del año, el gasto corriente del sector público –rubro que incluye la operación del gobierno y el pago a servidores públicos- fue menor en 101 mil 470.7 millones de pesos a lo programado, resaltó el reporte. El pago de sueldos y salarios se ubicó por debajo de lo presupuestado en 42 mil 840.8 millones de pesos. El gasto programable del sector público –gobierno federal, empresas productivas del Estado y seguridad social- fue menor en 123 mil 751 millones de pesos a lo proyectado.

En cuanto al gasto no programable, el cual incluye participaciones, adeudos fiscales de ejercicios anteriores (Adefas) y servicio de la deuda y otros, la disminución del costo financiero y las menores participaciones a estados y municipios, en línea con la evolución de la recaudación federal participable, fue inferior en 50 mil 734 millones de pesos a lo previsto para el periodo, reportó la SHCP:

CUESTIONA IP EMPUJONCITO A LA ECONOMÍA

Arturo Herrera anunció esta semana un paquete de más de 485,000 millones de pesos para reactivar la economía mexicana y aseguró dichos recursos no tendrán un impacto presupuestario –porque no son recursos presupuestales sino programados que no han sido ejercidos, al menos 140 mil millones de pesos son del subejercicio de enero a mayo- y tienen como objetivo destinarse a la creación de infraestructura, inversión física y para adelantar contrataciones de este año y compras del 2020.

De inmediato, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar Lomelí, cuestionó en una entrevista televisiva: ¿de dónde van a sacar esos 485,000 millones de peso? Ocurrirá como siempre, es decir, en los últimos meses para no tener subejercicio gastarán sin ton ni son, lo cual puede ser una fuente de corrupción como ha ocurrido el pasado?, ¿y en qué proyectos se destinarán esos recursos?

El plan para reactivar la economía fue aprobado en lo general por el sector privado del país, no sin externar sus dudas. Ernesto O´Farril, presidente de Busamétrica, señaló no será “la panacea” y subrayó lo primero será restablecer la confianza del sector privado. El gasto presupuestario, apuntó, puede ayudar a impulsar la economía, pero lo importante será recuperar la confianza de los agentes económicos para que inviertan.

Enoch Castellano Pérez, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), dijo “es una buena noticia”; y José Manuel López Campos, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, consideró “es una buena medida”, porque abona a dinamizar la economía. Pero el diablo están en los detalles, sin duda alguna.

Herrera explicó para la creación de infraestructura se destinarán 50,000 millones de pesos en diferentes regiones del país como Ciudad Juárez, Nuevo León, Hidalgo y la Ciudad de México, pero no entró en detalles. “El gobierno junto con el sector privado trabajarán en proyectos del sector carretero, hidráulico, transporte y desarrollo urbano, así como para telecomunicaciones y el manejo de residuos sólidos”. ¿Seguirán los moches?

Además, añadió, mediante la Banca de Desarrollo se otorgarán nuevos créditos y garantías a más de 130,000 pequeñas y medianas empresas y 370,000 micronegocios, detonando financiamiento hasta por 320,000 millones de pesos. Y para acelerar contrataciones del gobierno de este año y del 2020 se destinarán 116,000 millones de pesos.

La duda persiste: ¿será suficiente ese “empujoncito” a la economía consistente en gasto de subejercicios, créditos y garantías a micro, pequeñas y medianas empresas, así como contrataciones del gobierno, tras los salvajes despidos de los meses recientes? ¿Y los contratos colectivos de trabajo en el sector público sin concluir, además de la revisión de los correspondientes a empresas privada con los sindicatos conforme lo establece la nueva reforma laboral?

DE LOS PASILLOS

Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, sigue su juego presidencial y sus pretensiones de caerle bien al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El martes pasado informó buscará la administración pública de AMLO el Congreso respalde el apoyo económico de 100 millones de dólares anuales a Centroamérica, es decir, alrededor de 600 millones de dólares en todo el sexenio, para reducir el flujo migratorio a Estados Unidos con empleo y becas a jóvenes de Guatemala, El Salvador y Honduras. Mientras en territorio mexicano se adolece de esos apoyos, falta que los legisladores morenistas y sus aliados apoyen las aspiraciones futuristas de “El Carnal”.

López Obrador reveló tiene detenidos 100 nombramientos en organismos autónomos, porque, sostiene, no tienen ninguna función operativa y, resalta, no pasa nada si no firma esos nombramientos. “… son consejeros operativos de organismos que no implican nada, se crearon los cargos para darle empleo a los amigos, a los cercanos al régimen”, sostuvo en su conferencia de prensa mañanera. El diario británico Financial Times calificó como “purga de tecnócratas e instituciones” la campaña de señalamientos contra los organismos autónomos y reguladores emprendidas por el mandatario. Recordó el presidente ha presionado para cambiarle la forma en la cual muchos organismos de gobierno gastan dinero, con grandes reducciones en sus gastos operativos, recursos que, dice, pretende ejercer en desarrollo social.