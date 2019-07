Columna Estado de los ESTADOS

Estado de los ESTADOS

“No hay partido muerto, estoy convencido de ello”, sostiene Ricardo Monreal al enfatizar en la necesidad de convertir a Morena en un partido político con estructuras sólidas para llevar a buen puerto los cambios iniciados en este sexenio. Aún y cuando el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado considera el gabinete del Ejecutivo no está respondiendo cabalmente a la confianza y respaldo que éste les ha otorgado, es público y notorio desde ahora se realiza la proyección estratégica del relevo del tabasqueño. AMLO ha cumplido con la palabra empeñada al volver a asegurar y firmar, ante notario público, el compromiso de no reelegirse, lo cual, por añadidura, está impedido dentro de nuestra Carta Magna y, se recuerda, la revocación del mandato sigue detenida en el Poder Legislativo.

Es así pese a la serie de señalamientos, críticas y calificativos negativos a lo hecho en el control migratorio, Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se afana por caerle bien a Donald Trump, sin importarle las afectaciones al tejido social, en el terreno económico de México e inclusive violar lo que para AMLO era prioridad: la soberanía. No contento, busca ampliar su esfera de poder y busca a través de Mario Delgado hacerse de la dirección nacional morenista.

El “ex carnal Marcelo”, por desgracia, es el único del gabinete lopezobradorista apuntándose. En el Poder Legislativo, destaca el zacatecano Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena, quien ha demostrado ser un hombre de Estado. En la Cámara baja, Tatiana Clouthier hace presente su trayectoria política, la cual puede dar para más. En cuanto a las gubernaturas, las opiniones dentro y fuera de los círculos políticos apuntan hacia Claudia Sheinbaum, cuya gestión es seguida minuciosamente.

Quien tenga la resistencia y el aguante a lo largo de este sexenio deberá enfrentar a un militante del PRI como rival a vencer, instituto político el cual cuenta con el mayor padrón de militantes y estructura territorial para llevar exitosamente una elección presidencial y además confrontará a un aspirante morenista ya sin el arrastre de López Obrador, de ahí la importancia de la elección interna de dirigente nacional tricolor y la fuerza y seriedad con la que debe convertirse al Movimiento de Regeneración Nacional en un partido competitivo.

Siendo ramas de un mismo tronco los auténticos rivales políticos son priístas y morenistas y, ambos, paradójicamente, pelean la misma militancia y disponen de los mismos hombres para la formación de sus cuadros. Mientras el PAN, la derecha reaccionaria, no cuenta ni con militancia, ni con personajes relevantes después del lamentable papel de los ex presidentes Vicente Fox y Felipe Calderón. De los otros partidos políticos sólo quedan migajas y seguramente buscarán una alianza la cual les permita mantener el registro y no desaparecer del presupuesto.

En tan sólo dos años, Morena aumentó 790 por ciento su padrón de militantes -con la pepena de activos políticos del PRI, principalmente, y de otras fuerzas dispersas- según el acuerdo aprobado por su Consejo Nacional, el domingo 8 de julio de este año. Hasta 2017, año en el cual el Instituto Nacional Electoral (INE) cotejó las bases de datos partidistas, Morena tenía 319 mil 449 militantes, y la verificación permanente realizada por el INE, con corte a enero de 2019, arrojó un padrón de militantes de tan solo 317 mil 595 registros válidos.

Sin embargo, según el Consejo Nacional de Morena, ya suman 3 millones 100 mil afiliados; y, dicen, un millón de ellos laboran en comités de base. “Proponemos el reconocimiento y acreditación ante la autoridad electoral (…) El encargado de despacho de la Secretaría de Organización, Francisco de la Huerta Cotero, nos ha informado que existe un padrón de 3 millones 100 mil afiliados, de los cuales 1 millón 300 mil participan en alguno de los 110 mil comités de Protagonistas del Cambio Verdadero constituidos en las 68 mil secciones electorales”, destaca el documento aprobado por ese órgano de dirección partidista.

Esas cifras deben entregarse al INE antes de concluir el presente mes de julio; y deben ir acompañadas de las cédulas de afiliación de cada militante, de lo contrario, los registros serán inválidos. Por instrucciones de la autoridad electoral, los partidos deberán depurar su padrón en 2019. Precisamente, este mes, deberán entregar a la autoridad electoral un primer corte, y la condición para validar a un afiliado es se entregue una cédula firmada por él que respalde su militancia. La carrera en este renglón es contra el tiempo.

Morena y sus aliados, como Redes Sociales Progresistas (RSP) –ligada a la ex dirigente magisterial Elba Esther Gordillo-, siguen en la pepena de militantes del PRI y del PAN: “En su conformación como partido político nacional, la asociación Redes Sociales Progresistas (RSP), declarado como “aliado” del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, anunció parte de su estrategia es afiliar no sólo a ciudadanos de la clase media, sino ir por la militancia y simpatizantes de los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI)”.

A partir del 1 de diciembre pasado, Morena gobierna cinco entidades con las cuales el control sobre la actividad económica del país es casi igual al del PRI. Veracruz, Chiapas, Morelos (con el PES), Tabasco y la Ciudad de México aportan 26.4% del Producto Interno Bruto (PIB) del país. Y a partir de las elecciones del 2 de junio pasado, sumó los gobiernos de Puebla y Baja California, con lo cual gobierna 36 millones de personas. Controla un total de 20 legislaturas, incluyendo Quintana Roo, Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Chiapas, Oaxaca y Baja California. Y además gobierna 346 municipios.

Morena está en proceso de renovar su dirigencia nacional y experimenta una primera guerra interna para definir su futuro. Destacan los nombres: Bertha Luján, con apoyo solamente en el centro y vista por algunos analistas como una segunda versión de Yeidckol Polevnsky, por si la empresaria no logra mantenerse en el liderazgo, ambas garantizan subordinación del partido al tabasqueño. Mario Delgado –un economista egresado del ITAM- apoyado por Marcelo Ebrad, con quien ha estado ligado a toda su carrera política y es considerado como “su mejor pupilo”. Alejandro Rojas Díaz Durán se cuelga la etiqueta monrealista.

La renovación de la dirigencia debió realizarse en noviembre de 2018, pero se extendió un año luego de una reforma en sus estatutos en medio de la transición del gobierno federal. El próximo mes de agosto se emitirá la convocatoria; en octubre se celebrarán las elecciones, y la toma de posesión será el 20 de noviembre, fecha para el Congreso Nacional morenista.

Cabe destacar que ninguno de los aspirantes mencionados cuenta con la experiencia suficiente para garantizar de manera exitosa la transformación de Morena a un auténtico partido.

PRI CON 6.5 MILLONES DE MILITANTES VERIFICADOS

El PRI conserva 12 gubernaturas: Campeche, Coahuila, Colima, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Oaxaca, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas, las cuales contribuyen con alrededor del 28% por ciento a la riqueza generada en el país, de acuerdo a cifras del INEGI. Y también controla 544 municipios, el 22% del total.

Hace 3 años el PRI reportó un padrón de 6.3 millones de militantes y la cifra subió a 6.7 millones de registros válidos verificados por el INE en enero de este año. En junio pasado, el PRI remitió su padrón de militantes al INE, el cual está conformado por 7 millones 203 mil 191 registros, es decir un aumento de 656 mil 696 afiliaciones. Pero la autoridad electoral señaló en el listado tricolor había sólo 6 millones 764 mil 615 militantes registrados en el padrón electoral federal y que no estaban afiliados a otros partidos políticos, pues detectó inconsistencias en 438 mil 576 registros.

El próximo 11 de agosto se llevará a cabo el proceso interno del PRI para renovar su dirigencia nacional. Las fórmulas registradas las encabezan Ivonne Ortega Pacheco (con José Alfaro Cázares); y Alejandro Moreno Cárdenas (con Carolina Viggiano Austria). La fórmula de Lorena Piñón Rivera (con Daniel Santos Flores) fue cancelada en virtud de que Piñón Rivera aceptó ser postulada como candidata del PAN en el proceso 2015-2016 para la elección del Congreso de Veracruz. El 18 de agosto asumirán la nueva dirigencia priísta quienes resulten vencedores en las urnas.

Según Ivonne Ortega, la actual dirigencia autorizó se sumaran al padrón alrededor de 700 mil personas recientemente afiliadas en Oaxaca, Campeche, Coahuila, Estado de México y Ciudad de México, cuyos votos beneficiarían a su adversario, Alejandro Moreno. Lo cierto es que rumbo a los comicios del próximo mes de agosto para renovar su dirigencia nacional, el padrón de militantes del PRI tuvo una afiliación atípica en entidades dominadas por la planilla de Alejandro Moreno y Carolina Viggiano.

Reportes del PRI señalan un incremento de militantes de más del 270% en Coahuila, la entidad controlada por los hermanos Humberto, Álvaro y Rubén Moreira, este último esposo de Viggiano. Hasta el pasado 23 de enero en el territorio coahuilense había 88 mil 170 militantes, pero para el 11 de junio el número se incrementó a 326 mil 683, con un aumento de 270.5 por ciento.

En la Ciudad de México existió una afiliación poco común, de acuerdo con las cifras del listado de militantes, pues ente el 23 de enero y el 11 de junio pasados el número de militantes pasó de 65 mil 543 a 106 mil 427, es decir un aumento de más del 62 por ciento. Campeche, la entidad gobernada por Alejandro Moreno hasta el 13 de junio pasado, antes de pedir licencia a su cargo para contender por la dirigencia nacional del PRI, registró un aumento de afiliaciones al pasar de 95 mil 645 a 142 mil 687 en el mismo periodo.

Oaxaca, entidad gobernada por el priísta Alejandro Murat, registró un aumento del padrón de 108 mil 731 a 152 mil 623 militantes, un incremento del 40 por ciento. Durante el primer debate de aspirantes a la presidencia nacional del PRI, el 17 de junio pasado, la aspirante Ivonne Ortega acusó a Murat de preparar una “elección de Estado” a favor de Morena en Oaxaca.

José Narro, también aspirante a la dirigencia nacional, renunció a la contienda interna y al PRI tras denunciar un intento de imponer a Moreno mediante un aumento de militantes en diversas entidades. “Ahora se pretende incorporar a más de 654 mil personas como nuevos militantes del PRI, 488 mil de ellos –casi el 75%- procedentes de cinco estados. Coahuila, Ciudad de México, Campeche, Oaxaca y Michoacán”, planteó el ex rector de la UNAM antes de su dimisión.

Por el contrario, el padrón priísta reportó en una docena de entidades hubo una reducción en el número de militantes, la más significativa en Baja California, en donde el registro bajó de 196 mil 447 a 190 mil 627. Le siguen Colima, de 103 mil 101 bajo a 100 mil 403; Morelos descendió de 85 mil 143 a 83 mil 68; y en Aguascalientes se redujo de 94 mil a 91 mil 920.

Con todo, el PRI es el partido político con más militantes verificados en el país y con una estructura territorial suficiente para disputarle el poder a Morena a nivel nacional. Es, en los hechos, el rival a vencer en los comicios venideros.

PAN PERDIÓ MILITANTES

El PAN gobierna nueve entidades: Aguascalientes, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Nayarit, Querétaro, Tamaulipas y Yucatán. También encabeza 450 municipios.

Acción Nacional contaba con 378 mil 828 militantes en 2017. Pero al corte de enero de 2019 disminuyó su padrón a 376 mil 988 registros válidos y a la fecha, según su página web, tiene 282 mil 602 militantes.

En noviembre del año pasado, durante la elección interna de su dirigente nacional, la presidenta de la Comisión Electoral Organizadora del CEN del PAN, Cecilia Romero, sostuvo contaban con 280 mil 337 militantes.

Sin dar a conocer el número total de votos emitidos –sólo señalaron participo el 60% de la militancia-, Marko Cortés Mendoza ganó la contienda con el 79% de los sufragios contra 21% de Manuel Gómez Morín.

El PRD sólo gobierna Michoacán, y en alianza con el PAN, Quintana Roo. Nuevo León es gobernado por el independiente Jaime Rodríguez; y Jalisco por un militante de Movimiento Ciudadano, Enrique Alfaro Ramírez. Ni a migajas llegan del pastel nacional.

Agosto, sin duda, será mes clave para priístas y morenistas o morenistas y priístas, total las raíces son las mismas.

DE LOS PASILLOS

“Ya éramos muchos y parió la abuela”. Sólo faltaba el numerito del terrorismo para darle a los Estados Unidos mayores elementos de intervención. El asunto no es menor al dar lectura correcta a la misiva pública de la embajada israelí en donde confirma eran delincuentes de alta escuela los asesinados en plaza Artz. Al conocerse que ambos habían sido extraditados e inclusive uno de ellos aprehendido en Cancún por habérsele comprobado acciones ligadas al narcotráfico, volvieron a entrar al país. Para desgracia nuestra lo anterior demuestra claramente la ineficiencia con la que opera el Instituto Nacional de Migración, aunque también puede ser la muestra más clara de la corrupción existente en ese instituto. Hasta ahora no se ha informado si están siendo investigados quienes se presentaron a reclamar los cadáveres al tratarse de amigos y no familiares, asegurando éstos ante los medios ambos israelitas se dedicaban al comercio… de ropa…

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) dio por terminado el contrato de Servicio de Internet otorgado a través de la Red Nacional de Impulso a la Banda Ancha (Red NIBA) a universidades del país, informó la UNAM. La red daba servicio a 35 sedes y campo de la Universidad Nacional Autónoma de México y representaba el 54.24 por ciento de la capacidad de conexión de Internet. La SCT, a través de la Coordinación de la Sociedad de la Información y el Conocimiento (CSIC), está en proceso de reactivar estos enlaces mediante una licitación pública. Probablemente en septiembre se restablezca el servicio, pero puede tardar más…

El municipio de Tepeaca, Puebla, fue sitiado por policías municipales, estatales y elementos de la Guardia Nacional tras la quema de patrullas y retención de trabajadores de Pemex por presuntos huachicoleros. Poco después del mediodía, los ¡delincuentes iniciaron una balacera en la comunidad de San José Carpinteros, en la cabecera central de la jurisdicción, contra los integrantes de la GN quienes buscaban liberar a los empleados de la empresa petrolera.