LOZOYA AMENAZO CON REVELAR COMO PEÑA NIETO SAQUEO PEMEX EN UN VIDEO

Según el abogado Javier Coello Trejo, difundirá una grabación en la que explicará a detalle la trama de Agronitrogenados y Ferntinal.

La historia de Emilio Lozoya y Pemex no ha llegado a su fin. El abogado Javier Coello Trejo aseguró que su cliente en los siguientes días narrará cómo sucedieron los hechos que se le imputan -como asociación delictuosa, operaciones con recursos de procedencia ilícita y cohecho- y detallará el saqueo de la petrolera por parte de la administración pasada.

“En los próximos días, el licenciado Lozoya va a salir ante la opinión pública y va a narrar exactamente cómo sucedieron todos los hechos; tanto de la injusta imputación que le hacen de Odebrecht, que incluso la Fiscalía se comió una prueba”, dijo Coello en entrevista para Radio Fórmula.

“Y obviamente va explicar lo de Agronitrogenados, lo de Ferntinal y va explicar cómo la administración anterior saqueó Petróleos Mexicanos”, agregó el litigante sobre las declaraciones que hará Lozoya Austin por medio de un video a difundirse en redes sociales.

Coello indicó que Pemex sufrió un saqueo, ya que no se combatió el robo de hidrocarburos (huachicol), además que hubo un incremento de tomas clandestinas, una caída en la producción de petróleo y una desatención del gas. “Todo eso él lo va a decir, porque lo conoce perfectamente bien, y es mejor como yo le he dicho: que des la cara”, subrayó.

Y reprochó que debería haber otras investigaciones de casos de corrupción en el país: “¿Por qué nomás Pemex, por qué nomás Lozoya, aquí yo no veo al presidente [Enrique] Peña?”.

“De una vez le digo a la autoridad: no se va entregar. Vamos a litigar el asunto con la ley en la mano; vamos a acreditar que no es cierto lo de Agronitrogenados, vamos a acreditar que no es cierto lo de Odebrecht y vamos a acreditar quiénes estuvieron involucrados en la compra de Ferntinal”, detalló.

Insistió en que por ley sólo el secretario de Hacienda puede autorizar el endeudamiento de la paraestatal, y que por medio de una figura jurídica en 2013 sacaron de Pemex 60 mil millones de pesos y en 2017, 75 mil millones.

“Yo no estoy diciendo que se lo robaban; se lo llevaban a la Secretaría de Hacienda y tengo los comprobantes y los oficios donde el subsecretario (Miguel) Messmacher le pide al director de Pemex que le envíe 60 mil millones en 2013 y 75 mil en 2014″, adelantó sobre la información que revelará su cliente.