Columna Estado de los ESTADOS

Estado de los ESTADOS

Lilia Arellano

“Un estado donde quedan impunes la

insolencia y la libertad de hacerlo todo,

termina por hundirse en el abismo”: Sófocles.

Impunidad

Romero Deschamps, un “intocable”, hasta ahora

Conceden amparo a la madre de Emilio Lozoya

Fertinal:Coello Trejo pincha a Videgaray y EPN

Carlos Lomelí Bolaños cubrió rédito millonario

A pesar del cambio de gobierno y la evolución a un nuevo régimen político en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la impunidad en el país sigue prevaleciendo, cobijada con el accionar de los jueces del Poder Judicial, quienes cubren con baratísimos amparos a tristemente celebres personajes políticos corruptos como Emilio Lozoya Austin o Carlos Romero Deschamps, y multimillonarios empresarios ligados al poder, como Carlos Lomelí Bolaños. La interrogante es si las indagaciones realizados desde la Secretaría de la Función Pública, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SHCP y la Fiscalía General de la República serán impecables y no dejarán escollos a través de los cuales se escapen conocidos delincuentes de cuello blanco, respaldados por hábiles abogados, o si al final de cuentas seguirán prevaleciendo las redes de complicidad entre magistrados, políticos y empresarios en detrimento del patrimonio de los mexicanos.

El caso judicial seguido al dirigente petrolero Carlos Romero Deschamps representa una oportunidad para determinar si se va liquidar o no a la impunidad, sostuvo el presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, quien subrayó: “esta es una de las pruebas que hay que dar para acabar con la impunidad”. En una entrevista con un diario capitalino indicó: “La Fiscalía, de mi amigo Alejandro Gertz Manero, son los responsables de acabar con la impunidad en México. Cómo vamos a quedar en la 4T si no combaten la impunidad. Ahí está el Fiscal para hacerlo”.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SHCP presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) al menos dos denuncias contra el dirigente sindical petrolero y las investigaciones incluyen a familiares cercanos y llegan hasta la hijastra de una hermana de Romero Deschamps. UIF reporta depósitos, operaciones con cheques y transferencias a través del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) realizadas entre los familiares de Romero, sin justificar el origen y destino del dinero.

Sin embargo, un juez federal del Estado de México suspendió en forma indefinida cualquier orden de aprehensión o presentación que las autoridades judiciales o ministeriales hayan librado en contra de Romero Deschamps. Fue el juez Décimo Cuarto de Distrito, con sede en Naucalpan, Raúl García Camacho, quien concedió la suspensión definitiva al ex senador del PRI, en una demanda de amparo promovida desde el pasado 11 de julio, de acuerdo a los listados judiciales. El líder petrolero sólo debió cubrir una garantía de 20 mil pesos para que esta suspensión siga vigente. De seguir así, ¿Romero Deschamps podrá acudir al inicio de la construcción de la refinería de Dos Bocas?

Carlos Romero Deschamps presentó su amparo contra 34 autoridades ministeriales y judiciales, entre ellas la Fiscalía General de la República, la Agencia de Investigación Criminal, la Policía Federal Ministerial, la Interpol y los juzgados de la Ciudad de México y el Estado de México. La suspensión sólo puede congelar una eventual orden de captura si el delito imputado no contempla la prisión preventiva oficiosa; en caso contrario la medida de protección concedida por el juez no podrá evitar una posible detención.

El lavado de dinero y el enriquecimiento ilícito actualmente no ameritan prisión. El juez García Camacho, en su acuerdo publicado el martes, rechazó un informe justificado que rindió el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, porque no contenía la firma electrónica del encargado de despacho o del secretario, lo que exhibe la protección del aparato de justicia mexicano al tamaulipeco.

Legisladores federales hicieron un llamado a las autoridades para que se fortalezca la investigación en contra del priísta:

Víctor Fuentes, senador del PAN, reprochó: “Ningún juez que realmente sea fiel a la justicia puede otorgar a Romero Deschamps protección contra órdenes de aprehensión. Él es un símbolo de la corrupción y del corporativismo. No puede haber transformación sin la erradicación de estos señores del dinero mal habido”.

Martha Tagle, diputada de Movimiento Ciudadano, exigió al gobierno federal haga una investigación sólida porque advirtió el líder petrolero tiene todos los recursos posibles para evitar su aprehensión.

Ricardo Monreal, coordinador de la fracción parlamentaria de Morena en el Senado, aseguró: con la llegada del gobierno de Andrés Manuel López Obrador se acabó la impunidad. A las pesquisas, apuntó, “todavía le falta porque hay denuncias interpuestas en la Fiscalía que, por secrecía y por disposición de la ley, no pueden hacerse públicas”.

Para la diputada priísta Dulce María Sauri, el gobierno federal intenta distraer la atención de la opinión pública con investigaciones a Romero Deshamps, cuando lo importante ahora es el impacto que tendrá el Plan de Negocios de Pemex en la opinión de las calificadoras. La ex dirigente nacional del PRI recordó desde hace 18 años el dirigente petrolero ha sido objeto de múltiples señalamientos pero los gobiernos que han pretendido investigarlo no han presentado elementos contundes. Al menos hasta ahora.

Sobre el contrato colectivo de trabajo del que se dice se negocia actualmente con el sindicato apareciendo supuestamente Romero Deschamps como líder, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a Octavio Romero Oropeza, director de Pemex, aplicar austeridad. “Se está haciendo la revisión del contrato colectivo con el sindicato y la indicación que he dado es que se ajuste a lo legal. Ningún privilegio para dirigentes y actuar con austeridad y justicia”, dijo y enfatizó no se va a entregar dinero a líderes sindicales, además de pedir reducir el número de comisionados y viáticos a dirigentes.

Aquí la incógnita fundamental es si la Secretaría del Trabajo ya entregó la toma de nota a la organización sindical del investigado Romero Deschamps, para poder concretar con él la negociación del contrato colectivo de trabajadores de Pemex. ¿Si no con quién o con cuáles otras organizaciones gremiales?

CASO LOZOYA: ODEBRECHT, FERTINAL Y AGRONITROGENADOS

También en el caso del ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, el poder judicial mexicano brindó protección a los implicados. Patricio Vargas Alarcón, juez Décimo de Distrito de Amparo Penal de la Ciudad de México, suspendió temporalmente la orden de aprehensión por lavado de dinero y asociación delictuosa, girada en contra de Gilda Margarita Austin y Solís, madre del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, por el cual la Fiscalía General de la República busca extraditarla desde Alemania, donde fue detenida el martes pasado.

Vargas Alarcón determinó: “Se concede a Gilda Margarita Austin la suspensión provisional para el efecto de que las cosas permanezcan en el estado que actualmente guardan y no sea privada de la libertad personal con motivo de tal acto de molestia; lo anterior, hasta en tanto se notifique a las autoridades responsables lo que se resuelva sobre la suspensión definitiva”.

Gilda Margarita Austin y Solís, madre de Emilio Lozoya, es acusada por recibir depósitos de su hijo por más de 7.4 millones de pesos desde una cuenta presuntamente está relacionada con los sobornos de Odebrecht. Fue detenida en Alemania. Su captura a manos de elementos de la Interpol se debe a una orden de aprehensión en su contra por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa. Se le señala de haber recibido dos depósitos de su hijo por un monto total de 185 mil dólares desde una cuenta relacionada al pago de sobornos en el caso Odebrecht.

La mujer se encontraba en territorio alemán de vacaciones con sus nietos, en la exótica isla germana de Juist, un paraíso turístico nuevo. El lugar es conocido por sus habitantes como “Töweland”, es decir, “país de las maravillas” o “tierra de la magia”. Es un lugar ideal para escaparte del mundo, está conformada por 17 kilómetros largo y 500 metros de ancho.

En Juist no se permiten vehículos, sólo hay automóviles de emergencia, todo se recorre a pie, bicicleta o bien, con la marea alta, en barco. En el lugar se utilizan caballos para todo, incluso para recoger basura. Desde 2009, el lugar es considerado Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO. Las actividades en el lugar son variadas: museos, puertos, faros, antiguas estaciones de tren, villas, miradores, baños, iglesias, estanques, lagos, aeródromos y por supuesto playas, según la descripción publicad por La Silla Rota.

Según la lista de acuerdos del juzgado, Austin y Solís deberá pagar sólo una garantía de 4 mil 500 pesos en billetes de depósitos o cualquier otra forma prevista por la ley, de lo contrario, la suspensión dejará de tener efectos y perderá la protección judicial. Si los ilícitos por los cuales se libró la orden de aprehensión implican prisión preventiva oficiosa, la suspensión no podrá evitar que se ejecute la captura en territorio mexicano.

Pero los delitos imputados a Austín y Solís no ameritan este tipo de prisión, con la aprehensión ya suspendida, en caso de ser deportada o extraditada, la Fiscalía General de la República no podrá detenerla.

El próximo miércoles se celebrará la audiencia incidental en la cual se determinará si concede el juez Vargas Alarcón la suspensión definitiva, es decir, que en caso de que sea notificada la orden de aprehensión al juzgado de amparo suspenderá en forma indefinida dicho mandato de captura.

COELLO EMPUJA A VIDEGARAY Y A EPN A DECLARAR

De acuerdo con el abogado de Lozoya, Javier Coello Trejo, Luis Videgaray Caso, entonces secretario de Hacienda con Enrique Peña Nieto, fue quien se aferró a la compra fraudulenta de Fertinal y, como Pemex no tenía dinero, el entonces considerado vicepresidente del país dijo: él lo conseguiría.

Durante una entrevista radiofónica, el litigante señaló fue en ese episodio, en el cual Videgaray muestra interés personal en una compra la cual resultaría fraudulenta por el sobrecosto, estando presente el ex presidente de México, Enrique Peña Nieto. Los bancos de donde salió el dinero para la compra de Fertinal son Bancomext y Nafinsa, ambas instituciones del Estado mexicano. Según Coello Trejo, Emilio Lozoya se negó a la compra de Fertinal, y eso provocó una ruptura al interior del equipo compacto de Peña. “Se dieron un agarrón”, dijo.

El abogado explicó: “la operación de Fertinal estuvo muy clara, al principio se presentó el hermano de Fabio Covarrubias a Pemex para lograr se le vendiera el amoniaco y se le manda con la gente que manejaba esto, y posteriormente solicita se compre Fertinal y pide mil millones de dólares, obviamente la dirección general de Pemex lo batea”. Luego aparece otra empresa, Evencore, y propone 900 millones de dólares; después aparece Goldman Sachs y pide lo mismo, y se les rechaza.

Posteriormente, Lozoya recibe instrucciones de José Luis Aportela, subsecretario de Hacienda, para reallizar esa operación, pero –según el litigante- se opone porque Pemex no tenía dinero. “Ante las insistencias de la SHCP, el consejo de administración forma un comité interdisciplinario en donde se contrata a la empresa Price Waterhouse”.

Coello Trejo indicó, en otra entrevista de radio, en los próximos días Emilio Lozoya exhibirá la participación de Luis Videgaray en la compra de Fertinal y del ex presidente Enrique Peña Nieto con la adquisición de la planta Agro Nitrogenados que Pemex hizo a Altos Hornos de México (AHMSA).

“Por lo que hace a Fertinal, en cuanto destapen el asunto voy a presentar todas las pruebas que tengo y ahí voy a exonerar a mi cliente”, sostuvo el abogado, quien acusó a Luis Videgaray de ser al autor de la trama y su cliente fue despedido cuando se opuso. “Ya lo va a decir Emilio –Lozoya- públicamente”, adelantó. Coello Trejo aseguró ya iban a exponerlo todo, pero la confesión se retrasó por la detención de la madre del ex funcionario.

EXTRADICIÓN COMPLICADA LA DE LOZOYA AUSTIN

Si Emilio Lozoya llega a ser localizado y detenido fuera de México, primero se deberá determinar si el país de la captura tiene tratado internacional con México y, lo segundo, ver si existen sanciones equiparables, explicó Enrique Díaz-Aranda, abogado experto en extradiciones internacionales y socio del despacho Asesoría Penal Integral Díaz Aranda & Fromow.

Las reglas de extradición son precisas: uno, debe haber, además del tratado, la doble incriminación, es decir, el delito imputado también debe ser sancionado en el país el cual sea detenido (país requerido). Si no se sanciona penalmente el delito en los dos países con normas más o menos similares, entonces no procede la extradición.

“El delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita no es el delito principal y es un delito derivado, en el caso de Lozoya, de un delito, posiblemente, de cohecho. Es decir, utilizó su puesto para llegar a obtener un soborno, en términos técnicos, es un cohecho, delito existente en Suiza y otros países europeos, donde el delito de “enriquecimiento ilícito” no existe.

Así, Emilio Lozoya podría beneficiarse de la complejidad de un proceso de extradición y de lo complicado que es procesar penalmente a un mexicano cuando es detenido en otro país.

CASO LOMELÍ: ENCUBRIÓ RÉDITO MILLONARIO

Carlos Lomelí Bolaños, ex superdelegado del gobierno federal en Jalisco, fue separado de su cargo. La Secretaría de la Función Pública abrió 7 indagatorias en su contra vinculadas a cohecho, enriquecimiento oculto, conflicto de interés y tráfico de influencias en la red de más de 20 empresas beneficiadas en la compra de medicamentos. En tan sólo dos de esas compañías, Lomedic y Abastecedora de Insumos para la Salud (Absalud) obtuvo en los últimos años al menos 850.7 millones en contratos gubernamentales, de acuerdo a un dictamen oficial de este caso.

“En su carácter de empresario vinculado a contratos con el sector gubernamental, en la Secretaría de la Función Pública se cuenta con información precisa que relaciona las empresas del investigado, allegados y familiares, con adjudicaciones que no siempre estuvieron apegados a la normatividad”, destaca el documento difundido por el diario Reforma.

Con Lomedic, constituida el 10 de febrero de 1999, Lomelí Bolaños y su esposa, Karina Lucía Navarro Pérez, quien figura como socia de la empresa, obtuvo 261 contratos entre 2010 y 2018, los cuales fueron otorgados por dependencias federales por un monto de 417 millones 465 mil 851 pesos. El año más lucrativo fue 2014, cuando ganó 385 millones 584 mil pesos de 124 contratos gubernamentales, con el IMSS, el ISSSTE, el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío, el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, el Instituto Nacional de Perinatología, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el gobierno de Aguascalientes, entre otros.

A través de Abastecedora de Insumos para la Salud ha obtenido 98 contratos entre 2014 y 2019, por 433 millones 251 mil 921 pesos. Tan sólo en este año suma 11 contratos por 233.4 millones de pesos, de los cuales 6 son del Instituto Nacional de Pediatría, por 2.1 millones de pesos; 4 del Centro Regional de Alta Especialidad de Chipas por 184.7 millones de pesos, y 1 del gobierno de Veracruz por36.5 millones de pesos. Los gobiernos de Aguascalientes, Chihuahua, Michoacán y Coahuila, así como el IMSS, el ISSSTE, el INER, la Secretaría de Salud y la Secretaría de la Defensa Nacional, también han establecido contratos con Abisalud.

Tras el cese de Lomelí Bolaños como delegado del gobierno federal en Jalisco, se le permitió dar en herencia el cargo, el cual recayó en Blanca Oliva Vargas Mendoza, mano derecha en sus empresas.

DE LOS PASILLOS

Al demandar la revisión del sistema de subcontratación (outsourcing), el senador Napoleón Gómez Urrutia aseguró en México al menos 6 mil empresas con 5.6 millones de trabajadores evaden impuestos a través de esa forma de contratación. El también líder minero recordó el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha señalado existen empresas que defraudan a los trabajadores a través de esa figura. ”El monto de la evasión por esta vía asciende a miles de millones de pesos de las percepciones por concepto de Impuesto Sobre la Renta. El monto anual de contribuciones que se pierde de manera individual a causa de la evasión fiscal oscila entre los 6 mil y 8 mil pesos por trabajador”, detalló en la apertura del Parlamento Abierto en el Senado. El tema, agregó, es necesario revisarlo tras la aprobación de la reforma laboral de este año, la cual dejó fuera el tema de outsourcing.

El presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió el miércoles con los banqueros de México y, según relató, le manifestaron su disposición de otorgar créditos hasta por 500 mil millones de pesos. Las preguntas en esta materia son múltiples: ¿A qué tasas de interés y sobre qué cambios patrimoniales? ¿El gobierno les dará la certeza jurídica que han estado demandando todo este año y no les cambirá las reglas? ¿Las decisiones técnicas no serán tomadas con consideraciones políticas? ¿Habrá licitaciones transparentes y no dedazos millonarios?