RESCATAN A VARACRUZANA ENGANCHADA POR CHILENO QUE CONOCIO EN INTERNET

Tras haber pasado un mes de terror, la veracruzana oriunda de Poza Rica, Rosa”N”, fue rescatada en Chile gracias al apoyo de la Red de Mexicanos en Chile quienes solicitaron el apoyo de los Carabineros para llevar a cabo el operativo.

Jessica Castro, hija de la mujer de 47 años de edad, explicó que su mamá conoció al sujeto a través de una App de citas; el primer contacto con él lo tuvo en el mes de febrero y desde entonces la relación se hizo más estrecha.

Cuando comenzó a existir más “confianza” entre ellos, el sujeto la invitó a su casa en Santiago y le prometió apoyarla para trabajar como gerente en una empresa de guardias de seguridad privada que el sujeto afirmaba tener.

Sin embargo, a un mes de haberse ido a Chile, Rosa comenzó a mostrar conductas que llamaron la atención de la familia; el sujeto le quitó su teléfono celular, dinero y las videollamadas con sus familiares eran monitoreadas por él.

Fue entonces cuando la familia contactó a los miembros de la red de mexicanos en Chile para pedir su apoyo; luego de intercambiar información, la noche del miércoles uno de los miembros de la red, se comunicó con Jessica pasadas las 10 de la noche, para decirle que en ese momento se dirigían a casa del sujeto para rescatar a su mamá.

Afortunadamente, la señora Rosa”N”, fue liberada de su captor, quien le quitó su dinero y la mantenía cautiva bajo amenazas y ejerciendo violencia psicológica sobre ella.

“Un señor llamado Joel fue al rescate de ella acompañado de 6 policías (..) A las 10:26 me mandó el señor Joel una foto ya con mi mamá. Gracias a Dios no le hizo nada esa persona, lo que si es que está muy delgada porque no comía bien, solo café con galletas”, dijo.

Rosa por ahora se encuentra en casa de una familia mexicana que radica en Santiago de Chile, ellos la están apoyando con los trámites para poder regresar a México, pues aunque cuenta con un boleto para su regreso a México, lo tiene fechado para el mes de septiembre y no puede realizar ningún cambio pues se requiere un pago por este trámite y ella no cuenta con recursos pues el sujeto le robó todo su dinero, cerca de 2 mil dólares.

“La señora Edith , una señora muy amable con quien está ahorita mi mamá, me dijo que si no le regresaban su dinero, iban a organizar una colecta para que le hicieran el cambio de boleta en seguida y yo estoy realmente agradecida con ellos”.

El sujeto fue detenido y acusado de secuestro, sin embargo, la denuncia no procedió por ese cargo pero continúa el proceso legal en su contra.