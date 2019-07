Columna Estado de los ESTADOS

Estado de los ESTADOS

Lilia Arellano

“El precio es lo que pagas. El valor

es lo que recibes”: Warren Buffet

Economía boyante, reto pendiente y lejano de AMLO

FMI baja a 0.9 % previsión de crecimiento mexicano 2019

Notimex pierde más terreno frente agencias internacionales

Van por el petrolero Romero Deschamps; un Juez lo ampara

El crecimiento económico sigue siendo el gran reto pendiente –y cada vez más lejano- del presidente Andrés Manuel López Obrador. Las políticas de austeridad en el gasto público, la lucha contra la corrupción y su empeño en poner fin al régimen neoliberal, son criticados por propios y extraños, nos referimos a los inversionistas y empresarios nacionales e internacionales, y a los organismos financieros globales. El relevo en la titularidad de la Secretaría de Hacienda sólo agravó las preocupaciones y la incertidumbre. Pesan sobre manera la falta de inversión pública, el freno a los grandes proyectos privados, y la política de despidos en el sector público, así como paralización en la revisión de contratos colectivos de trabajo, tanto de la iniciativa privada como del gobierno federal y particularmente el de Pemex. Lo peor de todo es que al tabasqueño también tiene una carrera contra el tiempo y arranca el segundo semestre del su primer año de mandato.

En su informe Perspectivas de la Economía Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI) redujo este martes a 0.9 por ciento su estimación de crecimiento para México al concluir 2019, una baja de 0.7 puntos porcentuales desde el 1.6 por ciento previsto en abril. A finales del 2018, la estimación del Fondo sobre el crecimiento de la economía mexicana se situaba en 2.0%, la cual concordaba con las estimaciones de la Secretaría de Hacienda y el Banco de México.

La inversión permanece débil en México y el consumo privado se ha ralentizado, reflejando incertidumbre política, debilitamiento de la confianza y el aumento de los costos de endeudamiento, los cuales podrían crecer más, siguiendo la reciente baja de la calificación soberana, se consideró en el documento en donde también estimó la economía mundial también crecerá menos de lo previsto, debido a una inflación más moderada y al impacto de la guerra arancelaria entre Estados Unidos y China, la cual amenaza las cadenas globales de suministros.

A pesar de la baja señalada por el FMI, el presidente López Obrador aseguró mantiene su expectativa de crecimiento en 2 por ciento para este año. Expresó su confianza de llegar a la meta establecida por su administración a finales de 2019, además cuestionó a ese organismo por su impulso de políticas neoliberales las cuales afectaron a México. Y sentenció: el FMI ya no decidirá sobre la agenda del país.

Sin embargo, es innegable la economía mexicana se desacelera y eso presiona la gestión de AMLO. Las críticas no solo se registran en los sectores productivos y financieros mexicanos afectados por la política de austeridad republicana, el combate a la corrupción y el fin de régimen neoliberal, sino también por poderosos medios europeos y americanos y por las calificadoras internacionales. Pero el tabasqueño se resiste a detonar la inversión pública, a pesar de estar ya en el segundo semestre del año, y en abrir bien la puerta a la iniciativa privada, doméstica y trasnacional.

El régimen de AMLO a lo largo de este año enfrenta dificultades para impulsar la economía, tanto por la cancelación de contratos de importantes obras de infraestructura, como por los subejercicios sobre todo en lo relacionado a inversión, así como la política de despidos generalizados y la revisión de contratos colectivos de trabajo, tanto en el sector público como en la iniciativa privada.

Hace apenas 12 días, como oportunamente se lo informamos en estas líneas, el diario británico Financial Times criticó las políticas emprendidas por AMLO de austeridad en el gasto público, la colocación de funcionarios frugales y honestos, y ponerle fin a las políticas “neoliberales”. Destacó la renuncia del ex secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, quien acusó a la gestión federal de tomar decisiones sin justificaciones solidas y de imponer a funcionarios no calificados en puestos clave con claros intereses. También resaltó: “la visible incomodidad de Arturo Herrera, cuando su jefe se paró a su lado para anunciar su nombramiento -como titular de la SHCP- solo agravará las preocupaciones (…) El presidente mexicano aún puede cambiar las percepciones de los inversionistas, pero se le está acabando el tiempo”.

López Obrador llamó en esa ocasión también al Financial Times a pedir disculpas: “ese periódico con todo respeto, debe ofrecer disculpas al pueblo de México, ese periódico se quedó callado mientras se imponía la corrupción en México, nunca dijo nada. Al contrario, aplaudía que se llevaran a cabo las reformas estructurales, y estoy esperando que ofrezca disculpas”, pero éstas hasta el momento no han llegado y la economía sigue ralentizada, con un innegable costo político.

HAY RECURSOS PARA EMPUJAR LA ECONOMÍA

AMLO no carece de recursos para impulsar la economía: el pasado 3 de julio, con la publicación del Informe Tributario y de Gestión correspondiente al primer trimestre del 2019, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer que, en términos reales, los ingresos tributarios aumentaron 5.1% con respecto al mismo periodo del año anterior, al alcanzar 857 mil 996.4 millones de pesos. Son los últimos datos difundidos hasta el momento en esa materia.

El Impuesto Sobre la Renta (ISR) registró un crecimiento de 1.9% en términos reales con relación al primer trimestre de 2018. En tanto, el Impuesto al Valor Agregado (IVA) registró una reducción marginal de 0.3% en términos reales con respecto al primer trimestre del año anterior.

A marzo de 2019, el padrón de contribuyentes activos se ubicó en 73 millones 92 mil 406 contribuyentes, cifra que representó un aumento de 10.5% con respecto al padrón registrado en marzo de 2018, es decir, creció en 6 millones 955 mil 276 contribuyentes.

En cuanto a actos de fiscalización, en el periodo referido, se recaudaron más de 44 mil millones de pesos, aumentando 27.3% en términos reales. La recaudación proveniente de operaciones de comercio exterior alanzó durante el primer trimestre de este año más de 250 mil millones de pesos, es decir, se incrementó 12.6% en términos reales con respecto al mismo periodo del año anterior.

PERSISTE OPACIDAD EN FIDEICOMISOS

Un gran obstáculo al crecimiento económico son los fideicomisos en México, los cuales siguen permitiendo el uso opaco y discrecional de recursos públicos. La Cámara de Diputados sometió a revisión 275 fideicomisos de los 341 sin estructura orgánica reportados a septiembre de 2018 los cuales opera el gobierno federal, en su ruta de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2019.

De acuerdo con el diputado federal Alfonso Ramírez Cuellar, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, quien citó datos de la SHCP, el monto total de las disponibilidades reportadas es de 875 mil 207.4 millones de pesos al 30 de septiembre de 2018, de los cuales se revisó el uso y destino de esos 275 fideicomisos que en conjunto sumaban disponibilidades por 287 mil 891 millones de pesos. De esos fideicomisos, 19 son considerados entidades paraestatales, es decir, cuentan con estructuras internas de vigilancia y control, como sucede en las dependencias de la administración pública; hay un fideicomiso en el Poder Legislativo, 12 en el Poder Judicial, cinco en organismos autónomos, y 337 se consideran entidades no paraestatales, es decir, como simples contratos financieros.

Entre estos últimos destaca el Fondo Mexicano del Petróleo, un fideicomiso público del Estado mexicano, administrado por Banco de México como Fiduciario y en el cual la SHCP actúa como Fideicomitante. No es entidad de la administración pública federal y se sujeta a las disposiciones que rigen al propio Banco para la realización de la encomienda fiduciaria. Los fideicomisos sin estructura financiera tienen el 92% de los recursos señalados, lo cual implica amplios riesgos de opacidad pues no cuentan con suficientes mecanismos de control interno.

Vale la pena anotar son los mencionados apenas si unos cuantos no llegados al 2 por ciento de los cientos creados en entidades, municipios y en prácticamente todas las dependencias federales. Este mecanismos se ha utilizado, inclusive para ocultar deuda o para aplicar lo obtenido y mantenerlo en un oscurantismo tan fuero como las utilidades de sus operaciones e inversiones.

CONDONACIONES FISCALES, GRAN SOCAVÓN A LAS FINANZAS

Otro gran escollo al crecimiento económico lo fueron las condonaciones fiscales. Los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto condonaron impuestos a grandes causantes por un monto superior a los 400 mil 900 millones de pesos, en el periodo 2017 a 2018. El 54 por ciento de las absoluciones se concentró en 108 contribuyentes del sector privado con dispensas mayores a 400 millones de pesos a cada uno, mientras el 46% restante se distribuyó en 158 mil causantes mayores, revelan informes del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Además de grandes compañías y bancos, prominentes empresarios se vieron beneficiados como: Carlos Slim Helú, Roberto Hernández, Carlos Peralta, Carlos Hank González, Antonio del Valle Ruiz, Olegario Vázquez Raña, Ricardo Salinas Pliego, Emilio Azcárraga y Dionisio Garza Medina, quienes acumulan las mayores fortunas en el país.

Dentro del sector financiero, los bancos beneficiados fueron: Famsa, Autofin, Bank of America, Bansi, BBVA Bancomer, Del Bajío, Compartamos, Credit Suisse, Inbursa, Interacciones, Invex, International, Multiva, Mifel, Monex, Mercantil del Norte, Nacional de México, Santander, Ve por Más, HSBC, Actinver y Scotiabank Inverlat, los cuales obtuvieron conmutaciones por 371 millones 821 mil 80 pesos. En el sector de las aseguradoras: ABA, Alianz, Ana, Ace, Axa, GNP, Quálitas, Atlas, Azteca, Banorte, Zurich Santander y Zurich lograron condonaciones por 34 millones 214 mil 541 pesos.

Y es precisamente en el área tributaria como en el sector bancario en donde grandes sorpresas habrá, no sin antes desenmascarar las complicidades en los denunciados fideicomisos. Operaciones como las realizadas en el cobro de comisiones en las casas de empeño, en las cambiarias, en las prácticas ilegales y usureras serán en breve reguladas y de manera estricta buscando más que depósitos oscuros, de lavado de dinero, impedir se siga lucrando con la necesidad de usuarios de la banca, necesitados de crédito para operar sus empresas o adquirir inmuebles o a ciudadanos usuarios de tarjetas de plástico.

NOTIMEX EN EL OCASO Y FUERA DEL MERCADO INTERNACIONAL

A finales de los ochenta y principios de los noventa, Notimex tuvo su época de oro, cuando ofrecía una mirada propia de los acontecimientos a nivel mundial, con corresponsales en el extranjero quienes los primeros años carecían de contrato y luego lograron uno por honorarios. En esa época dorada, los despachos de los corresponsales competían con los de la agencias internacionales con un ángulo propio.

Pero a principios de este siglo ese brillo se diluyó. Los gobiernos del PAN, de Vicente Fox y Felipe Calderón, no supieron qué hacer con la agencia y por supuesto no implementaron una política de comunicación social inteligente. Durante los 12 años de panismo, al arrancar este siglo, los corresponsales internacionales nunca estuvieron en la plantilla de Notimex como asalariados, sólo recibían honorarios como prestadores de servicios y algunos otro beneficios.

La irregularidad de la contratación de los trabajadores de Notimex en el extranjero se hizo evidente el 25 de julio de 2009, con la muerte por enfermedad del veterano corresponsal Ramón Rodríguez en Estados Unidos, quien trabajó de manera interrumpida durante 18 años. La administración de Notimex se negó a asumir el costo de los servicios funerarios. Y hace siete años, las prestaciones y los beneficios desaparecieron de los acuerdos de quienes se vieron obligados a firmar para no quedarse sin chamba.

En este gobierno de AMLO no se ve por ningún lado exista voluntad para que Notimex recupere su nivel y perfil internacional. Se insiste en limpiarla de la mafia sindical, la cual la dominó durante décadas, pero también en contraer aún más sus recursos periodísticos a fin de reducirla a su mínima expresión con escaso, si no nulo, valor en el mercado de noticias internacional.

Sanjuana Martínez, directora de Notimex, justifica sus acciones al frente de la agencia de noticias hasta el momento: la “austeridad republicana” del titular del Ejecutivo federal le impide recontratar a los corresponsales internacionales quienes quedaron en el abandono a principios de año –cuando el anterior director rehusó renovarles el contrato- y la ha obligado a despedir a casi 100 empleados.

Así, Notimex está convirtiéndose en una agencia sin personal en el extranjero e ignora la importancia de prestar un servicio global con visión propia, como lo hacen EFE, AFP, AP o Reuters, quienes ofrecen noticias en diversos formatos y plataformas, con un periodismo de presencia internacional riguroso y ético con éxito comercial.

La suerte de Notimex parece estar echada en esta Cuarta Transformación y es justa la mirada de los medios extranjeros como el diario El País quien analiza la comunicación o mejor dicho la pésima comunicación de estado establecida en este cambio de régimen.

FRUSTRADA CACERÍA DE ROMERO DESCHAMPS

Por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SHCP presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) al menos dos denuncias contra el líder petrolero Carlos Romero Deschamps, su esposa Blanca Rosa Durán, sus hijos Paulina, Alejandro y Juan Carlos Romero Durán, así como María Fernanda Ocejo, esposa de Juan Carlos Romero, y Ana Luis Anguinaco Romero, hijastra de María Esther Romero, hermana del dirigente petrolero.

Hasta el momento la Fiscalía no ha citado a declarar al petrolero ni a ningún integrante de su familia y tiene sus razones. El lunes pasado, un juez federal del Estado de México suspendió provisionalmente cualquier orden de aprehensión o presentación que haya sido librada en las últimas horas contra Carlos Romero Deschamps, a quien durante el sexenio de Vicente Fox se le giraron órdenes de captura en su contra por el Pemexgate, caso del cual fue exonerado.

Raúl García Camacho, juez Décimo Cuarto de Distrito, con sede en Naucalpan, concedió la suspensión definitiva al ex senador priísta, en una demanda de amparo promovida desde el pasado 11 de julio. Esta suspensión sólo puede congelar una eventual orden de captura si el delito imputado a Romero Deschamps no contempla la prisión preventiva oficiosa; en caso contrario, la medida de protección concedida por el juez no podrá evitar una posible detención.

La carpeta de investigación FED/FECC/FECC-CDMX/66/2019 de la Fiscalía Anticorrupción de la FGR, por el delito de enriquecimiento ilícito, se desprendió de uno de los casos denunciados por la UIF, la cual reportó depósitos, operaciones con cheques y transferencias a través del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) realizadas entre los familiares de Romero Deschamps, sin justificar el origen y destino del dinero.

CONTRATO LABORAL CON PEMEX NO PRIVILEGIARÁ A LÍDERES: AMLO

El presidente López Obrador instruyó al director general de Pemex, Octavio Romero Oropeza, para lograr el proceso de revisión del contrato colectivo con el sindicato petrolero se ajuste estrictamente a lo legal, sin privilegios para los líderes del sindicato encabezado por Carlos Romero Deschamps. Recalcó no se permitirán privilegios en el sindicato petrolero y cuestionó estas organizaciones gremiales destinen altos recursos para comisionados, en algunos casos hasta mil o dos mil trabajadores bajo esa modalidad, así como para viáticos para los dirigentes gremiales.

Romero Deschamps se afirma es quien negocia con Pemex el contrato colectivo 2019-2021 y el plazo para acordarlo vence el próximo 31 de julio, lo no comprobado es si realmente representa a esa organización sindical y si cuenta con el apoyo de los líderes de todas las secciones. La toma de nota de los seccionales no fue entregada en la Secretaría del Trabajo sino durante una fiesta con mucha comida y alcohol organizada por el seudo-líder. Cuatro organizaciones de disidentes niegan a Carlos Romero, cada una tiene su propio registro y de acuerdo a la nueva Ley, todos podrían participar aunque solamente quien tenga mayoría se sentará a discutir el CC de los próximos años.

AMLO señaló en su conferencia de prensa mañanera: “Existen contratos que se tienen que respetar, todo lo que por ley les corresponde a los trabajadores. Lo que no va a haber son acuerdos, vamos a decir, extra legales o debajo de la mesa, no se va a entregar dinero a líderes sindicales. Actualmente se está haciendo la revisión del contrato colectivo de Pemex con el sindicato y la indicación que he dado al director de Pemex es que se ajuste a lo legal, ningún privilegio para dirigentes, y actuar con austeridad y justicia”.

También recalcó las autoridades laborales no deben impedir la toma de nota de sindicatos, pues son procesos legales, por lo cual pedirá información a la Secretaría del Trabajo para conocer si han frenado procesos de este tipo. La austeridad y justicia señalada ahora por AMLO contrasta con lo ocurrido durante el régimen de Enrique Peña Nieto, pues antes de que el mexiquense dejara el poder, Romero Deschamps pactó con Pemex un “apoyo” adicional al sindicato por 353 millones 175 mil pesos al año, de acuerdo a lo publicado en ese momento por el diario Reforma.

DE LOS PASILLLOS

Tras asumir la titularidad del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), el general Audomaro Martínez Zapata nombró como secretario general de ese órgano de seguridad nacional al abogado José Ángel Ávila Pérez, quien desde los primeros días en su desempeño mostró inexperiencia y desconocimiento sobre los asuntos de su competencia. Además, buscó alianzas con los coordinadores del desprestigiado Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen). Por eso sólo duró 7 meses y 20 días en ese cargo. Sin embargo, fue rescatado por su padrino político, el canciller Marcelo Ebrard, y fue nombrado comisionado del Órgano Administrativo de Prevención y Readaptación Social, el pasado 16 del presente mes…

Gonzalo Hernández Licona, secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) fue destituido de su cargo por el presidente López Obrador, tan solo cuatro días después de señalar la continuidad del organismo estaba en riesgo por el plan de austeridad y a unos días de la presentación del informe de pobreza de la década pasada, prevista para el 5 de agosto. José Nabor Cruz, maestro y doctor en economía por la UNAM, es el nuevo titular del organismo…

Con AMLO se ha triplicado la opacidad ante solicitudes de información. De 1,831 solicitudes de información recibidas en la Oficina de la Presidencia del 1 de enero al 27 de junio, 303 se convirtieron en recursos de revisión por respuestas deficientes o falta de respuesta, es decir, el 16.7%, según el diario Reforma. Este número, medido por el Inai (Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales) como índice de recurrencia, triplica el obtenido el último año del ex presidente Enrique Peña Nieto, de 5.7%, e incluso el promedio registrado desde 2003, cuando entró en vigor la Ley de Transparencia, de 5.9%. La respuesta más recurrente de Presidencia para no entregar información solicitada, es declarar la inexistencia de la misma, aún cuando es evidente debe estar en sus archivos. Ni poder negar El Reforma es malo, pedinche y soplón.