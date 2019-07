Presidencia no encuentra documento de no reelección que firmó AMLO

* El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) solicitó una copia certificada del documento, a lo que Presidencia declaró que era inexistente. Presidencia dijo que no existe el documento de no reelección que el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó públicamente en marzo. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) solicitó una copia certificada del documento, a lo que Presidencia declaró que era inexistente. La Oficina de AMLO sentenció que no había encontrado dicho documento a pesar e haber realizado una “búsqueda exhaustiva”, e incluso luego de que pusieron a nuestra disposición una versión electrónica del texto. Esto se puede ver en el Recurso de Revisión RRA 3863/19, el INAI determinó que, con esa contradicción, la Oficina de la Presidencia “no ofreció certeza jurídica sobre la búsqueda que realizó”, de acuerdo con el portal Vanguardia. El pasado 19 de marzo, López Obrador firmó públicamente, durante su conferencia matutina, un documento con el que se comprometía a no reelegirse.