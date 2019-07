SHCP bloquea cuentas de Romero Deschamps y familiares

Luego de que hace meses el líder gremial petrolero Carlos Romero Deschamps lograra una suspensión definitiva ante cualquier orden de aprehensión en su contra, este martes la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de laSecretaría de Hacienda y Crédito Públicopresentó ante la FGR dos nuevas denuncias contra él y seis de sus familiares. Los delitos señalados por la UIF serían, según el diario Reforma, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, los cuales se suman a las denuncias por delincuencia organizada y defraudación fiscal presentadas por un grupo de trabajadores petroleros en febrero pasado. En lo que corresponde al delito de enriquecimiento ilícito, la Fiscalía Anticorrupción ha detectado que los familiares de Descamps realizaban depósitos y transferencias a través del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios sin justificar el origen y destino del dinero. Por este ilícito, además de Romero Deschamps fue denunciada su esposa Blanca Rosa Durán, sus hijos Paulina, Alejandro y Juan Carlos, y la esposa de éste último, Fernanda Ocejo. La sexta familiar señalada es Ana Luisa Aguinaco Romero, hijastra de María Esther Romero, quien es hermana de Carlos Romero Deschamps. De acuerdo con Reforma la carpeta de investigación en la Fiscalía Anticorrupción por enriquecimiento ilícito lleva el folio: FED/FECC/FECC-CDMX/66/2019, pero hasta ahora Romero Deschamps y su familia no han sido llamados a declarar. A inicios de febrero pasado, el líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), consiguió una suspensión definitiva ante cualquier orden de aprehensión en su contra tras ser denunciado ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), por trabajadores petroleros de los delitos de enriquecimiento ilícito, delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita por 150 millones de dólares, evasión y defraudación fiscal. Para mantener la vigencia de esta protección, el juez ordenó al líder petrolero el pago de 10 mil pesos, y aclaró que este amparo no podrá protegerlo contra alguna orden de captura por un delito con prisión preventiva oficiosa. Congelan cuentas familiares De acuerdo con El Financiero la Unidad de Inteligencia Financiera ha bloqueado de manera oficial las cuentas bancarias de Romero Deschamps, sus hijos Paulina, Alejandro y Juan Carlos así como de su esposa Blanca Rosa. Según el medio, la UIF ya envió una lista a todo el sector financiero para que bloqueen las cuentas abiertas de la familia Deschamps. 