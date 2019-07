PORQUE LO DIGO YO

Diana Bayardo.- GUARDERÍAS QUE MALTRATAN A LOS MENORES DEBEN SER INSPECCIONADAS. Mucho ruido y controversia se ha sucitado a raíz de que en redes sociales aparecieron fotos del evidente maltrato infantil que ha sufrido una pequeña en la guardería a la que acude normalmente y se ha descubierto y desenmascarado que en la guardería TONANTZIN ubicada en la col. La MORENA de Tulancingo se MALTRATA Y LESIONA a las y los pequeños que por necesidad son inscritos en esa guardería del horror. Quiero primero mostrarle mi respeto y solidaridad a Gaby Garcia Ivey, porque esta valiente MADRE DEFIENDE EL MALTRATO A SU NIÑA EN LA GUARDERÍA TONATZIN Y EXHIBE LO QUE MUCHAS VECES SE HA EVIDENCIADO POR REDES SOCIALES, HABLO DEL MALTRATO EN GUARDERÍAS y estancias infantiles, por eso desde la Asociación CIUDADANOS UNIDOS CONTRA LA CORRUPCIÓN EXIGIMOS UNA INVESTIGACIÓN de todas las autoridades involucradas Y SANCIÓN A LA RESPONSABLE de las terribles agresiones que sufrió la pequeña en mención y lo exijo porque se por lo que esta pasando Gaby, que lo único que busca es justicia al terrible ataque y lesiones que sufrió su hija, por eso les dejó en claro a todas las Mamás, no se dejen engañar, vean la poca ética y falta de profesionalismo de la Directora de esta guardería, que en lugar de asumir su responsabilidad y mostrar solidaridad con Gaby se ha dedicado a desprestigiar a la pobre madre en redes sociales y ahora dice que Gaby quiere dinero y que la ha intentado extorsionar y eso es una gran MENTIRA porque esa madre que clama justicia pertenece a una familia honorable y trabajadora que no necesita supuestamente pedir dinero a cambio de callarse por el terrible maltrato de la pequeña. Nahomi Alfaro lo único que está haciendo es calumniar y desprestigiar a Gaby porque exhibe una realidad que sucede en la Guardería TONANTZIN y que debe ser claramente investigado por la Procuraduría, la Secretaria de salud y el gobierno municipal ya que este lamentable caso exhibe claramente que el gobierno y sus dependencias entregan permisos a gente poco preparada, sin ética y que no cubre en el perfil idóneo para administrar una guardería que debe cuidar y tratar con cariño, respeto y atención personalizada de l@s menores que son dejados por mamás y papas que por necesidad tienen que trabajar y pagar para que CUIDEN de su hij@s mientras ellos ganan el dinero suficiente para subsistir. Segundo, CIUDADANOS UNIDOS CONTRA LA CORRUPCIÓN y YO nos mantendremos al pendiente de esta lamentable agresión a la menor que destapó y evidencia la negligencia e ineptitud de las autoridades involucradas en el otorgamiento de permisos de funcionamiento al vapor y sin revisión para las condiciones de operatividad de estas guarderías en la que el maltrato y la violación a los derechos de los niños es evidente.