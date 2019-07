EFECTUAN DECOMISO DE HONGOS EN EL TRADICIONAL TIANGUIS DE LOS JUEVES

En el periodo de lluvias la venta de hongos en los tianguis y mercados se incrementa ya que es la temporada en la que prolifera este tipo de productos, por ello los operativos se intensifican en estos lugares por parte de la Dirección de Mercados en coordinación con personal de la Comisión para Protección contra Riesgos Sanitarios (COPRISEH), para evitar su venta y causen daños a la ciudadanía.

Por ello, la mañana de este jueves, se realizó un operativo en el Tradicional Tianguis de los Jueves, entre las calles de Echavarri e Hidalgo, donde se decomisaron 9 kilos de hongos, así lo informó el director de Mercados, Juan Manuel Hernández Franco.

Señaló que de acuerdo con la normativa, está prohibida la venta de hongos y al detectarse la comercialización de estos serán recogidos, por lo que solo está permitida la compra y venta de champiñones.

Exhortó al comercio no vender este producto, y a la población no comprar ni consumir los hongos que se ofrece en los tianguis, que a pesar de altos en proteínas, la mayoría de las personas no los saben cocinar, y pueden perjudicar la salud, siendo algunos venenosos.

Así mismo, Hernández Franco comentó que para evitar afectaciones es importante que la población que desea consumir hongos los adquiera en lugares establecidos, al ser una mayor garantía y evitar riesgos, ya que muchas veces se desconoce la procedencia de los que se comercializan en los tianguis.

El funcionario reiteró que los operativos serán constantes en el Tradicional Tianguis de los Jueves, mientras que aseguró que en los Mercados Municipales “Benito Juárez”, “Gilberto Gómez Carbajal”, “Solidaridad” este ubicado en la colonia Guadalupe, no presentan mayor problema con la venta de hongos, ya que están en constante inspección.