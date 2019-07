Columna Estado de los ESTADOS

Estado de los ESTADOS

Lilia Arellano

“Algunos se equivocan por temor a

equivocarse”: Gotthold Epharim Lessing

Sobre educación, garrafal error de AMLO

Gobernadores denigran instituciones de educación superior

Media docena de universidades con excelencia académica

Condenan a cadena perpetua a Joaquín El Chapo Guzmán

Sorprendentes fugas de presidiarios de cárceles mexicanas

Julio 18, 2019.- Terminar con los cacicazgos universitarios fue la consigna de AMLO durante la conferencia mañanera del día de ayer. Mencionó a las casas superiores de estudios en donde se invita a “intelectuales de renombre, con gastos pagados, a hablar de justicia y de la democracia, como si estuviesen en el paraíso, jamás un cuestionamiento a la corrupción, que todo eso se vea mal, que no se tolera la corrupción, guácala”. Pero si bien en esas conferencias no siempre se menciona a la corrupción, el primer mandatario evitó hablar de los verdaderos caciques, de los gobernadores quienes han convertido a las universidades en cotos de poder, imponen rectores, nombran directores de facultades cuando éstos no reúnen ni la preparación ni la experiencia necesaria.

El término cacicazgo, sabido es, tiene un gran rechazo dentro de nuestra sociedad por estar permanente ligado a la explotación, al manipuleo, al enriquecimiento, y se han padecido en el campo, principalmente, en la política y ahora los extiende el tabasqueño a las aulas. Aunque su percepción es totalmente equivocada. Por principio de cuentas aquellas en donde se ha aplicado el calificativo han contado con planes de estudio a largo plazo, con objetivos a perseguir y los cuales, finalmente, se logran y también son aquellas en donde la autonomía es real, no es la existencia de un manto de impunidad para manejos oscuros, sino se tiene rendición de cuentas porque la misma elevada preparación de quienes integran sus cuerpos de gobierno no permite abusos.

Harvard tiene un cacicazgo y por ello es una de las universidades con mayor reconocimiento en el mundo. Han estado detrás de su operación un grupo ocupado en mantener el prestigio y elevar cada vez más sus áreas de investigación. A algunos quienes les han entregado premios Nobel cuentan en su historial el haber egresado de esas aulas. En México, casas de estudios superiores como la de Colima les han permitido contar con el segundo tratado de vulcanología más importante del mundo; elaboraron el primer software con el cual se pudo digitalizar el Diario Oficial de la Federación e inclusive su primer cliente para este moderno almacenamiento fue el periódico El Financiero. Fernando Peña mantuvo lo denominado por AMLO “cacicazgo” hasta llevar a un grado de excelencia a la Autónoma de Colima.

La de Guadalajara, guarda similitud y se encuentra entre las primeras 15 universidades de mayor prestigio en México según las mediciones educativas internacionales. Mientras no hubo injerencia del gobernador en los nombramientos dentro de la rectoría de la Universidad Autónoma de Campeche, ocupaba el segundo lugar en egresados de primer nivel en la carrera de Derecho, tan es así llegaron a contar con el mayor número de ministros dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El enfrentamiento entre el rector y José Antonio González Kuri, provocado por la defensa del primero hacia la esposa del mandatario cuando sin el menor recato la maltrataba dentro de su oficina, llegó a los golpes y a partir de entonces se encargaron los gobernadores de darle al traste a la UAC.

Esta forma de organización y de lograr excelencia académica a la cual llama el primer mandatario “cacicazgos universitarios”, le ha permitido a la Universidad Autónoma de Hidalgo reabastecer sus fondos con los cuales tiene garantizadas las pensiones de todos sus catedráticos a quienes ha becado y el porcentaje de quienes ahí imparten sus conocimientos con maestrías y doctorados en las mejores casas de estudios en el mundo es altísimo. Está en vías de construcción una torre de posgrado como no existe en ninguna institución pública de enseñanza; no conformes cuentan con la más alta tecnología en el área médica, tanto para los humanos como para los animales; con toda profesionalidad han formado una sinfónica; tienen transporte gratuito para todos los educandos; es tal la atención brindada a cada área que, al participar los estudiantes de gastronomía en una concurso realizado en Valencia, España, de corte internacional, para premiar la elaboración de la mejor paella valenciana, el primer lugar fue para los universitarios hidalguenses.

Esos, señor presidente, no pueden incluirse en los cacicazgos tan despectivamente mencionados, porque si para denostar la labor de muchos años se les incluye no es esa la visión que debiera tener el Estado. En cuanto al ranking de las universidades en el país, la de Hidalgo está en un sexto lugar. Antes y todavía para fortuna de muchos mexicanos está en primer lugar el Tec de Monterrey; le siguen la UNAM, la Autónoma de Querétaro, la Universidad Autónoma Metropolitana, la cual usted podrá calificar porque su actual titular en Hacienda egresó de la carrera de Economía en esas aulas; y la Universidad Autónoma de Baja California. La falta de proyecto a largo plazo considerando serán eternas estas aulas y la aplicación de recursos y las ambiciones de los gobernadores sustenta una buena parte del desprestigio de estas instituciones.

Habría de checarse cuántas tienen áreas dedicadas a la investigación, la UNAM y el Politécnico tenían mano en ello, sin embargo ahora la queja es por la falta de recursos. Se hizo referencia a la participación de intelectuales en, suponemos, la serie de conferencias llevadas a cabo en distintos auditorios y se señaló con índice de fuego no se hablara ahí de la corrupción y tal parece existe una información incompleta o equivocada. Salvo aquellas cuyos participantes y expositores son de alta especialidad, este tema y el de la impunidad forman parte, inclusive, de las interrogantes lanzadas por quienes asisten. Ahora que, en cuanto a investigadores y especialistas, poco o nada saben de términos contables y la referencia siempre se dirige a la necesidad de aplicar mayores recursos. Los mexicanos también, a través de médicos, economistas, ingenieros, hemos hecho aportaciones reconocidas mundialmente.

Los ejemplos del daño provocado por los políticos con poder cuando quieren maniobrar, tener sus cotos de poder dentro de las universidades, son muchos. Ahí están las casas de estudios en Oaxaca, en Guerrero, en Chihuahua, en donde no se ha logrado llevar el término Autónoma, como sucede con la de Quintana Roo, en donde hasta parodia existe y es un cuerpo directivo compuesto por personajes conocidos en la localidad pero no precisamente por contar con maestrías o doctorados sino con dinero, simulan estudiar el historial de quienes se registran para ocupar la rectoría y le presentan una terna al gobernador de la cual ya saben cuál es la carta marcada, él designado, y no importa si no cuenta con una sola hora de enseñanza impartida en esa casa de estudios o en una primaria, simplemente es el elegido.

Dijo AMLO tras ser cuestionado sobre supuestos desvíos en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla bajo la rectoría de Alfonso Esparza Ortiz, no debe haber cacicazgos, “nosotros estamos con ese compromiso, en el caso de las universidades actúan de conformidad con la ley con autonomía, pero al mismo tiempo, en las mismas universidades deben generarse movimientos para pedir transparencia, rendición de cuentas, que haya honestidad, que no haya malversación de fondos, que no haya cacicazgos, todo lo que sabemos existe en algunas universidades que son hasta emblemas de poder, de cómo se controla el poder, de cómo los caciques nombran a los rectores y tienen diputados y senadores en los partidos, lo mismo que pasa en los sindicatos, es general”.

Así estuvieron estas referencias con las cuales solo estamos de acuerdo en la rendición y transparencia de las cuentas porque si se lograra contar con un Congreso de la Unión, con Congresos locales en donde cada curul fuese ocupada por un universitario, otra sería la historia para todos.

GUZMÁN LOERA, NI EL PRIMERO NI EL PEOR.

Grandes alharacas se han hecho en torno al ya célebre “Chapo”, sin embargo ni fue el primero en huir de un túnel, ni en utilizarlos para transportar droga y mucho menos es el peor, no ahora cuando ha sido sustituido por quienes trabajan de manera similar, es decir, con la protección de autoridades, tanto mexicanas como norteamericanas. No ha disminuido ni un solo gramo la venta de cocaína y menos en los EU, como tampoco lo comercializado en heroína o mota o pastillas elaboradas. Por lo tanto, es ridículo hablen del desmantelamiento de un cártel, no hay tal, si acaso se trata de un cambio de dirigentes, como en una empresa, buscando mayores rendimientos y más sumisión. Si a Guzmán Loera quieren decomisarle 12 mil millones de dólares al considerar es el monto obtenido por la introducción de drogas a ese país en donde son ya más de 30 los millones de consumidores, habrá de recordarles a los vecinos del Norte: ellos vendieron ese producto y lo multiplicaron y lo lavaron en sus instituciones financiera y todavía no hemos visto el rostro de sus capos.

El primero en construir un túnel para fugarse fue el cubano, muy guapo por cierto, Alberto Sicilia Falcón. En Estados Unidos y después de haber sido diagnosticado por un médico legista, al ser detenido en la garita en su intentó por cruzar como indocumentado, con “desorden de personalidad, desviación sexual, homosexualidad”, éste hoy visto como mini-capo, tejía toda una red de tráfico de drogas por todo el mundo. Su centro de operaciones estuvo en Tijuana, obtuvo la protección de Gastón Santos, hijo del potosino Gonzalo N. Santos. Para crecer llegó a la Ciudad de México y empezó a traficar con cocaína sin abandonar la mariguana. Su casa estuvo en Nieve 180 en Jardines del Pedregal. Lo detuvieron el 2 de julio de 1975, sin embargo hasta el día 10 de ese mes y año se dio a conocer.

Las razones para no difundir de inmediato su arresto podrían comenzar por la detención durante solamente unas horas de Gastón Santos, aunque también salieron a relucir las relaciones con Mario Moya Palencia, por entonces fuerte candidato a suceder a Luis Echeverría. No se olvidan las fotos en las cuales apareció la actriz y cantante Irma Serrano al lado del cubano y, una vez tras las rejas, ella declaró estaba dispuesta a revelar mucho sobre los jefes del narcotráfico. Sus palabras tuvieron eco al haber sido pública su relación sentimental con el ex presidente Gustavo Díaz Ordaz. Tejió infinidad de redes y cuando fue arrestado Sicilia Falcón le encontraron información sobre transacciones de plata, mercurio, cemento, hierro y productos petroleros autorizados por Antonio Buch, por entonces representante personal de doña María Esther Zuno de Echeverría.

Dolores Olmedo conoció a Alberto cuando mantenía relaciones con Arturo Izquierdo Ebrard, importador de heroína francesa por el puerto de Veracruz. Y la red se amplia al convertirse Izquierdo en cuñado de Arturo Durazo, de “El Negro”, ex jefe de la policía de la capital del país. Tras dar a conocerse su detención, Sicilia Falcón fue trasladado al Palacio Negro de Lecumberri de donde se fugó junto con Alberto Hernández Rubí, José Egozzi y Luis Antonio Zuccoli a través de un túnel de 40 metros de largo el cual partía de la crujía “L” a la avenida Héroe de Nacozari. Esta lateral del penal, al cruzarla, llegaba hasta una casa adquirida semanas antes de la fuga. Sicilia solo estuvo 9 meses preso y se tardaron 3 en reaprenderlo.

Después de conocer esta historia y la primera “Fuga del Siglo” protagonizada por el asesino condenado a 28 años de cárcel por haberle dado muerte a su socio Luis Vidal Junior, dominicano, dedicados al tráfico de armas desde EU, de nombre David Kaplan, a bordo de un helicóptero piloteado por un veterano de Vietnam en pleno atardecer, a las 6 y media pm, cuyo aterrizaje se llevo a cabo en pleno patio central de la prisión Santa Marta Acatitla, con la operación tan bien orquestada la cual permitió a Kaplan llevar como acompañante a Carlos Contreras, compañero de celda y de delito y salir volando… a los Estados Unidos, ya nada puede sorprendernos.

JUICIO DEL CHAPO CON ACUSACIONES A FUNCIONARIOS

Tras un proceso judicial el cual duró tres meses, este miércoles, Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera fue sentenciado a cadena perpetua por más de 30 años de prisión por el Juez Brian Cogan en el Tribunal Federal del Distrito Este de Brooklyn. Luego de conocer su sentencia, el capo sinaloense se quejó de las condiciones de su encarcelamiento y lo injusto de su juicio. “Mi caso estaba manchado y usted me negó un juicio justo cuando todo el mundo estaba mirando”, le dijo al juez Cogan a través de su interprete.

El juicio fue todo un espectáculo mediático con México sentado también en el banquillo de los acusados. Más de 50 testigos ofrecieron incontables acusaciones de corrupción de presidentes, jefes de policía, jueces y funcionarios mexicanos y los más altos niveles de México, así como los nexos, guerras y traiciones entre cárteles y entre familiares, compadres y amantes.

“El Chapo” aseguró haber sido víctima de tortura las 24 horas del día. “ha sido una tortura, la situación más inhumana que he vivido en toda mi vida (…) ha sido una tortura física, emocional y mental”, expresó y aseguró: “Estados Unidos no es mejor que cualquier otro país corrupto”. Guzmán Loera fue condenado en febrero pasado por 10 cargos, incluida su participación en una organización criminal, narcotráfico y armas de fuego. Será trasladado a las instalaciones de la prisión federal ADX Florence en Colorado, presuntamente la más segura de EU. Por cierto se han difundido imágenes de este centro en las cuales las celdas están mucho mejor, infinitamente mejor que cualquiera de las existentes en prisiones mexicanas o inclusive dentro del vecino del Norte. ¿Es sólo marketing?

DE LOS PASILLOS

Oceanografía vuelve a estar al centro de los reflectores. Por fin, aunque sea en los EU relacionan las operaciones de los hijos de doña Marta Sahagún, los hijastros de Vicente Fox, Manuel Bribiesca Sahagún y su hermano menor con delitos como fraude electrónico, conspiración, complicidad y encubrimiento de operaciones realizadas a través de Oceanografía y la Arrendadora Ocean. Todo esta documentado por el FBI. Está también la orden girada para detener al hijo del ex titular de Hacienda Francisco Gil Díaz, Gonzalo Gil White, por el desvío de 750 millones de pesos en agravio de la empresa Oro Negro, aunque mejor sea dicho de sus trabajadores. A los juniors referidos los negocios relacionados con el petróleo no les gustaban… ¡les fascinaban! Y todavía faltan los vástagos de Romero Deschamps, todos ellos grandes cuates y finísimas personas…

También como se lo señalamos desde el lunes de la semana pasada, el Departamento de Justicia se queja de falta de colaboración con los funcionarios y operadores de la administración de AMLO. Lamentan no exista intercambio de información de inteligencia con sus contrapares mexicanos. El cambio en la operación en materia de combate al narcotráfico lo resienten más los propios EEUU, especialmente en su frontera sur. Los consulados en California, Texas, Nuevo México y Arizona, se quedaron sin delegados y la FGR no ha designado a sus sustitutos. Así, observan sólo el trasiego de heroína y mentafetamina por parte del CJNG y el Cártel de Sinaloa, cuyos principales líderes, sostienen, han establecido una extraña relación o tregua.