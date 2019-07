DIRECCION DE REGLAMENTOS NO TIENE CONVENIO NI EFECTUA TRAMITES CON CANACO SERVyTUR ESTADO DE HIDALGO A.C

Viridiana Hernández Hernández, directora de Reglamentos, informó al sector comercial que no se tiene convenio ni se reconocen trámites que sean efectuados con CANACO SERVyTUR Estado de Hidalgo A.C.

Esta alerta se emite por la aparición de nuevos reportes en torno a personas que visitan comercios y coaccionan para que los comerciantes firmen un convenio y se adhieran a su organismo.

La funcionaria municipal exhortó al sector comercial a no dejarse sorprender y especialmente no entregar dinero a personas que no tienen autoridad ni facultad para aplicar procedimientos de clausura.

La única instancia autorizada para una suspensión temporal o definitiva de actividades, es la Dirección de Reglamentos cuando no son cumplidas condiciones legales de operatividad.

En el caso de personas que ya efectuaron pagos a la cámara referida, será importante que inicien carpeta de investigación ante el Ministerio Publico a fin de que se pueda actuar contra defraudadores.

Se pidió al sector comercial que todo trámite para obtención de registro comercial o renovación del mismo se efectué ante instancias oficiales, en este caso la Dirección de Reglamentos cuya oficina está ubicada en el primer piso de presidencia municipal.

Es importante destacar que la aparición de defraudadores es intermitente y desaparecen cuando se emiten alertas respectivas, mediante diversos medios.

La mecánica de fraude no solo ha estado enfocada el registro comercial sino a la verificación de básculas y en otras diligencias en las que se busca aplicar cobros para la tramitación y expedición de documentación, que ellos citan como “oficial”.