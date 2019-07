Columna Estado de los ESTADOS

Estado de los ESTADOS

Lilia Arellano

“El dinero no nos proporciona

amigos , sino enemigos de mejor

calidad”: Noel Pierce Coward.

AMLO presionado por la desaceleración económica

Financial Times censura terminar política neoliberal

Preocupan: Pemex, austeridad y cambio de régimen

México está en recesión técnica, indica BofA MLynch

Pide fiscal de EU confiscar al Chapo 12 mil 600 mdd

Ciudad de México, 12 de Julio de 2019.- La desaceleración económica del país presiona al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Las críticas no sólo se registran en los sectores productivos y financieros mexicanos, afectados por la política de austeridad republicana, la honestidad y el fin del régimen neoliberal, sino también por poderosos medios financieros europeos y americanos y por las calificadoras internacionales, quienes empujan al tabasqueño a detonar la inversión pública y abrir bien la puerta a la privada, doméstica y trasnacional. Hay dudas sobre la capacidad del nuevo secretario de Estado, Arturo Herrera, pero le dan el privilegio de la duda, y esperan el tabasqueño lo escuche y no sólo se cierre en su visión de la 4ª Transformación del país.

Este jueves, las presiones surgieron desde Londres. El diario británico Financial Times criticó las políticas emprendidas por el presidente Andrés Manuel López Obrador de austeridad en el gasto público, funcionarios frugales y honestos y ponerles fin a las políticas “neoliberales”. Lo conminó a escuchar a su recién nombrado titular de la SHCP, Arturo Herrera, darle libertad para establecer la credibilidad de los mercados y estar listo para recibir malas noticias. El propio Banco de México incrementó la presión: con la información disponible, la Junta de Gobierno del Banxico sugirió la actividad económica local muestra una desaceleración mayor a la anticipada, con signos de debilidad en el segundo trimestre, en su minuta de la más reciente decisión de policía monetaria. Y Bank of América Merril Liync (BofA MLynch) cerró la pinza al señalar según sus modelos económicos se evidencia México se encuentra en una recesión técnica.

AMLO se mantiene en su posición, confiando en el proyecto de la 4ª. Transformación y en sus subordinados, quienes se encuentran apurados por sacar adelante el demorado plan de negocios de Pemex, el cual se anunciará en los próximos días, así como el borrador del presupuesto para 2020 a presentarse a mediados de septiembre. Además contra ataca revelando sus antecesores, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, condonaron impuestos a grandes causantes por un monto superior a los 400 mil 900 millones de pesos, en el periodo 2017 a 2018. El 54 por ciento de las absoluciones se concentró en 108 contribuyentes del sector privado con dispensas mayores a 400 millones de pesos a cada uno, mientras el 46% restante se distribuyó en 158 mil causantes mayores, revelan informes del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

FINANCIAL TIMES CRITICA AL GOBIERNO DE AMLO

El diario británico Financial Times criticó las políticas emprendidas por el presidente Andrés Manuel López Obrador de austeridad en el gasto público, funcionarios frugales y honestos y ponerles fin a las políticas “neoliberales”. También destaca la renuncia del ex secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, la voz fuerte a favor de la prudencia fiscal en el gabinete lopezobradorista, quien acusó al gobierno de tomar decisiones sin justificaciones sólidas y de imponer a funcionarios no calificados en puestos clave con claros intereses, lo que ocasionó los mercados respondieran haciéndoles perder un 2 por ciento a las acciones y la moneda de México.

Financial Times recuerda AMLO ya sacudió a los inversionistas al cancelar un nuevo aeropuerto, muy necesario y parcialmente construido, para la Ciudad de México, en gran medida por motivos políticos. Critica su insistencia en que Pemex, la endeudada compañía petrolera nacional, debe construir una nueva refinería de 8 mil millones de dólares, ”lo cual no tiene mucho sentido desde el punto de vista comercial. Los analistas temen que las malas finanzas de Pemex puedan bajar la calificación de deuda soberana de México”.

Admite el rápido reemplazo de Urzúa por su subsecretario, Arturo Herrera, ha evitado se produzcan más daños. “Pero el presidente debe demostrar que escuchará los consejos de Herrera y que le dará libertad para establecer la credibilidad en los mercados. También debe estar listo para recibir noticias desagradables, y para no seguir confiando en sus propios datos (diferentes)”.

También destaca: “la visible incomodidad de Herrera cuando su jefe se paró a su lado para anunciar su nombramiento sólo agravará las preocupaciones. Abundan las pruebas. El demorado plan de negocios de Pemex se anunciará en los próximos días. El borrador del presupuesto para 2020 debe presentarse a mediados de septiembre. Los mercados no perdonarán si estos documentos indican que habrá más desviaciones de las realidades económicas. El presidente mexicano aún puede cambiar las percepciones de los inversionistas, pero se le está acabando el tiempo”.

En su conferencia de prensa mañanera, López Obrador llamó al Financial Times a ofrecer disculpas por no referirse al avance de la corrupción en México. “Ese periódico con todo respeto, debe ofrecer disculpa al pueblo de México, ese periódico se quedó callado mientras se imponía la corrupción en México, nunca dijo nada. Al contrario, aplaudía que se llevarán a cabo las reformas estructurales, y estoy esperando que se ofrezca disculpas”.

BANXICO ADELANTA CONTRACCIÓN EN 2DO SEMESTRE

Con la información disponible, la Junta de Gobierno del Banxico sugirió la actividad económica local muestra una desaceleración mayor a la anticipada, con signos de debilidad en el segundo trimestre, en su minuta de la más reciente decisión de policía monetaria. En el primer trimestre, el Producto Interno Bruto (PIB) se contrajo un 0.2% y puso en aprietos al gobierno federal de AMLO, quien ha prometido una expansión anual de 4% hacia el fin de su mandato, para lo cual todavía le faltan más de 5 años y las dificultades y obstáculos se acumulan.

Según los integrantes de la junta, el balance de riesgos para el crecimiento económico ha ampliado su sesgo a la baja y, entre ellos, indicó la posibilidad dificultades con la ratificación del acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y nuevas amenazas arancelarias por parte de Donald Trump. La mayoría consideró es necesario atender el deterioro de la calificación crediticia soberana y de Pemex, y subrayaron la importancia de evitar un perjuicio adicional a la nota de la deuda de la petrolera estatal, luego de que la calificadora Fitch redujo su calificación en junio.

Reconocieron los miembros de la junta la inflación general se desaceleró en junio y volvió a ubicarse por debajo de 4% por primera vez desde febrero, cuando fue la menor en más de dos años. Esperan que tanto la inflación general como la subyacente muestren una tendencia ala baja en los próximos meses. Adelantaron la decisión de la política monetaria se ajustará de manera oportuna y firme para lograr la convergencia de ésta a su meta del 3 por ciento.

MÉXICO SE ENCUENTRA EN RECESIÓN TÉCNICA

Bank of América Merril Liync (BofA MLynch), en el análisis Emerging Insight (Visión Emergente), titulado Is México in a technical recesión (¿México está en recesión técnica?) indica de acuerdo a sus modelos económicos se evidencia México se encuentra en una recesión técnica, con un Producto Interno Bruto (PIB) del primer trimestre en contracción evidente y señales claras de una caída también para el segundo cuarto del 2019.

Carlos Capistrán, economista para Canadá y México de BofA MLynch, autor del análisis dirigido a los inversionistas, subraya: “Un segundo trimestre en contracción pondrá a México en una recesión técnica, podría depreciar al peso y el mercado continuaría presionando por más recortes de tasas por parte del banco central”.

Explica las agencias calificadoras podrían considerar este contexto para confirmar una nueva degradación de la calificación soberana de México, la cual actualmente está cuatro escalones arriba del grado de inversión en Moody´s; tres en Standard & Poor´s y dos en Fitch. Las notas en Moody´s y S&P tienen perspectiva negativa las cuales indican una de tres posibilidades de un recorte.

Capistran anticipa a los clientes del banco de inversión: de confirmarse su pronóstico de una contracción nueva en el segundo semestre, López Obrador se vera obligado a reaccionar incrementando el gasto público.

EPEN Y FCH CONDONARON 400 MIL900 MDP A MAGNATES

Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto condonaron impuestos a grandes causantes por un monto superior a los 400 mil 900 millones de pesos, en el periodo 2017 a 2018. El 54 por ciento de las absoluciones se concentró en 108 contribuyentes del sector privado con dispensas mayores a 400 millones de pesos a cada uno, mientras el 46% restante se distribuyó en 158 mil causantes mayores, revelan informes del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

La condonación fiscal consiste el Estado renuncia a la facultad de exigir el cumplimiento de la obligación tributaria. Este esquema fue una práctica creciente de los sexenios de FCH y EPN, con quien se incrementaron sustancialmente los deudores fiscales acogidos a este beneficio. Además de grandes compañías y bancos, prominentes empresarios se vieron beneficiados como: Carlos Slim Helú, Roberto Hernández, Carlos Peralta, Carlos Hank González, Antonio del Valle Ruiz, Olegario Vázquez Raña, Ricardo Salinas Pliego, Emilio Azcárraga y Dionisio Garza Medina, quienes acumulan las mayores fortunas en el país. Son los millonarios de siempre, quienes aparecen en la revista Forbes, enriquecidos en un país en donde 60 millones de habitantes no cuentan ni siquiera con seguridad médica, empobrecido, hambrientos.

Dentro del sector financiero, los bancos beneficiados fueron: Famsa, Autofin, Bank of America, Bansi, BBVA Bancomer, Del Bajío, Compartamos, Credit Suisse, Inbursa, Interacciones, Invex, International, Multiva, Mifel, Monex, Mercantil del Norte, Nacional de México, Santander, Ve por Más, HSBC, Actinver y Scotiabank Inverlat, los cuales obtuvieron conmutaciones por 371 millones 821 mil 80 pesos, caracterizados por el despiadado cobro intereses sobre intereses, práctica conocida como anatocismo, a sus cuentahabientes.

En el sector de las aseguradoras: ABA, Alianz, Ana, Ace, Axa, GNP, Quálitas, Atlas, Azteca, Banorte, Zurich Santander y Zurich lograron condonaciones por 34 millones 214 mil 541 pesos. Dentro de este sector si bien se han cubierto seguros por cantidades considerables, es muy fácil que el asegurado no cobre lo pactado por detalles legales establecidos en el contrato y se eludan los pagos.

De acuerdo a los reportes, en el sexenio anterior la empresa de construcción Ingenieros Civiles Asociados, encabezada por Bernardo Quintana Isaac, obtuvo una condonación por 4 mil 968 millones 608 mil 152 pesos. Grupo Iusa, liderado por Carlos Peralta, obtuvo una absolución de impuestos por 37 millones 400 mil 611 pesos.

DE LOS PASILLOS

El mayor narcotraficante procesado y encarcelado en Estados Unidos, “el despiadado” y “sediento de sangre” Joaquín El Chapo Guzmán Loera, debe ser sentenciado a cadena perpetua más 30 años de cárcel por traficar cientos de toneladas de droga a Estados Unidos durante un cuarto de siglo –las cuales fueron alegremente consumidas por su más de 30 millones de adictos en ese periodo-, pidió la fiscalía al juez federal de Brooklyn, Brian Cogan, quien está a cargo del caso en Nueva York. El ex jefe del Cártel de Sinaloa, de 62 años, fue responsable de importar o intento de importar a Estados Unidos al menos un millón 213 kilogramos de cocaína, así como de mil 440 de base de cocaína, 222 de heroína, casi 50 mil de mariguana y una cantidad sin especificar de metanfetaminas. La sentencia a El Chapo Guzmán Loera podría ser dictada el 17 de julio por la mañana por el juez Cogan en la Corte Federal de Brooklyn. Cabe destacar el viernes pasado, el gobierno estadounidense también pidió requisitar al capo cerca de 12 mil 600 millones de dólares en bienes, una suma que estima corresponde a sus ganancias por enviar droga a Estados Unidos. Según el gobierno mexicano no ha logrado hasta ahora incautarle ni un centavo.

Para no equivocarse habrá de tenerse en mente Juan Collado no fue el abogado de Enrique Peña Nieto durante el proceso de divorcio del ex presidente con la actriz Angélica Rivera, mejor conocida como La Gaviota. La Rivera mantuvo una relación de mucha amistad con Yadira Carrillo, otra fémina extraída del mundo del espectáculo para hacerla penetrar en otros ámbitos, resaltando también el de la política. Participó la Carrillo antes, en el inter y posteriormente en la separación de este matrimonio. La ex del productor Castro por su parte, tomó partido cuando Collado se separó de Leticia Calderón para unirse libremente con Yadira. Como se supo hubo fuertes y bastante feos jaloneos al negarse el abogado hoy en prisión a entregar de buena voluntad la suma exigida por su ex cónyuge a fin de mantener con todos los cuidados requeridos a los hijos concebidos dentro de su unión, uno de ellos requerido de atenciones extraordinarias y permanentes. Cadenas de complicidades han marcado la existencia de semejante ejemplar masculino…

Carlos Romero Deschamps no logra reponerse del gran susto de ver como se llevaban a su abogado detenido. Dicen se le cayó la bebida que estaba tomando y por eso se le manchó el pantalón, niegan así se hubiera descargo el líquido sobrante de su cuerpo sobre el pantalón. Aunque allegados a su persona a quienes ya les resulta muy molesta y peligrosa la cercanía y presencia, señalan debe existir en algún juzgado un representante de la sociedad capaz de negarle amparos. Actualmente tramita uno cada día en cada una de las 32 entidades y lo hace ante jueces diferentes precisamente para evitar le sean negados. La sola idea de verse preso lo pone en pánico y con Collado en la cárcel las llamadas hacia ese despacho se han multiplicado exigiendo a los escribanos no descuiden su caso por atender el de su jefe… De repente ya se vio más rechazado que don Juan y por lo visto está a un tris de ser negado hasta por quienes lo han venido protegiendo. Solamente falta los EU también le pongan el ojo ante lo grueso de sus cuentas bancarias en aquel país…

Empezaron a fabricarle una imagen a Arturo Herrera, recién nombrado equivocadamente como titular de Hacienda cuando hasta el 18 de este mes puede ser oficial el nombramiento. Tal y como se lo referimos en su oportunidad, la Cámara de Diputados es la encargada de la ratificación del hidalguense a quien presumen de conocedor del Jazz, de tener una sonrisa cautivadora, de ser todo un experto en el manejo financiero, de contar con una formación completa y estar ligado a la cultura. Todo esto podrá ser pero ¿!y!? Por aquello de las vueltas del futuro inician también su precampaña para la presidencia alejándolo de AMLO, afirmando no es de su equipo cercano aunque él asegura el tabasqueño lo escucha… Caras y gestos del avecindado en la capital del país no revelan todo lo asegurado sobre su persona sobre todo cuando se sabe solamente pretendía ser el alcalde de su pueblo, de Actopan…

Enrutaron el escándalo protagonizado por los curuleros de Baja California, particularmente por priístas y panistas al prolongar el mandato del recientemente electo gobernador Jaime Bonilla, hacia supuestas aspiraciones de AMLO para reelegirse. ¿Y el millón de dólares aceptado a cambio del voto por el mismísimo presidente del Congreso local quien lo pondría? Allá convencieron a 22, aquí serían 500 y como al paso de los días todo sube ¿en cuánto saldría el chistecito? No hay porque desviar la atención, lo llevado a cabo en esa entidad, independientemente de ser sorprendente por el grado de corrupción exhibida es violatorio de todas las leyes y sin duda el peor de los inicios de un nuevo mandato cargado de interrogantes…

Miguel Riquelme de Coahuila, Francisco García Cabeza de Vaca de Tamaulipas y Jaime Rodríguez de Nuevo León se unieron en la firma de un acuerdo en el cual rechazan darle casa, vestido y sustento, dejar entrar a los migrantes expulsados de los EU. Por primera vez demuestran pensar aunque sea un poco y en el peor momento por sus gobernados al citar la inseguridad reinante y los problemas actuales para impedir éstos se multipliquen ante el arribo de personas procedentes de varios países y de quienes poco o nada se sabe realmente. La gran pregunta surge del silencio del gobierno mexicano al no exigir los extraditen por cualquiera de sus otras fronteras ¿por qué tienen que depositarlos en México? ¿Pueden demostrar que por ahí entraron para por lo menos tener una justificación? ¿Son esos los tratos a los cuales se ha referido D. Trump? El vecino convirtió nuestra frontera en un gran basurero y ¿ahora, de qué se trata?…