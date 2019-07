Columna Estado de los ESTADOS

Estado de los ESTADOS

Lilia Arellano

“No es tarea fácil dirigir a hombres;

empujarlos, en cambio, es muy

sencillo”: Rabindranath Tagore.

Conmoción en el gabinete: sale Urzúa, entra Herrera

Han renunciado 244 y ninguno falta y ninguno sobra

Dimisión similar a las de H. Margaín y David Ibarra

Q. Roo: duerme sargazo en la cama de la corrupción

Detienen a Collado, abogado de Romero Deschamps

Ciudad de México, 10 de Julio de 2017.- Las primeras horas del día concentraron información y opiniones en torno a las revelaciones hechas por el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, y vaya sorpresa al correr el telón de los arreglos en lo oscurito llevados a cabo por Miguel Ángel Osorio Chong. Pero, a esa tormenta le llegó todo un ventarrón al conocerse de la renuncia de Carlos Urzúa Macías a la Secretaría de Hacienda, la cual fue aceptada de inmediato para pasar, como si se tratara de una hoja a otra, a perfilar a quien, por ahora y pese a haber sido nombrado por el Ejecutivo federal, es solamente el encargado del despacho, será oficial la posición de Arturo Herrera cuando la Permanente, en virtud de no estar sesionando la Cámara de Diputados, ratifique el nombramiento.

No pasó mucho tiempo para dar inicio a las reacciones tanto las económicas como las políticas y, dada la redacción de la misiva de renuncia, aterrizaron las sociales por la vía de las políticas públicas. El peso sufrió una caída más severa que la registrada en la Bolsa Mexicana de Valores. Los demonios se soltaron y se hicieron presentes las exigencias, tanto de explicaciones sobre lo señalado como “conflictos de interés”, como las relativas a los renglones tributarios y al manejo presupuestal. Los partidos de oposición hicieron toda clase de declaraciones dejando ver, con el conteo de quienes han abandonado el barco de la 4a Transformación, un resquebrajamiento preocupante dentro del gabinete en los primeros sets meses de gobierno.

La ocasión se aprovechó para magnificar es ésta renuncia la tercera entre los cargos más relevantes de la administración pública federal. La primera, como se recordará, fue de Germán Martínez al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), justo por la reducción presupuestal dirigida desde la SHCP en manos de Urzúa; la segunda de Josefa González Blanco a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y hasta la fecha pocos creen ésta se debió a lo citado por ella misma como incongruencia “por retrasar un vuelo”, cuando claramente fue visto la eliminaron de las decisiones más importantes a nivel nacional sobre el sector bajo su responsabilidad.. En total han renunciado 14 subsecretarios y 227 directores generales, paradójicamente no se ha notado su ausencia. De la Secretaria de Salud, 37; Segob 31; SEP, 24; SCT, 22; SHCP, 18; STPS, 14; Agricultura, 12; Economía, 11; Semarnat, 11; SFP, 9; Sectur, 7; Pemex 11; Cultura, 11.

La renuncia de Carlos Urzúa ha sido comparada con la de Hugo B. Margaín al presidente Luis Echeverría en 1973, al oponerse como titular de Hacienda al gasto inmoderado de su periplo populista. Desde ahí se acuñó la frase: “la economía se maneja desde Los Pinos”, ahora sería “desde Palacio”. También a la de David Ibarra Muñoz, quien decidió dejar el gabinete de José López Portillo, durante la crisis económica del sexenio, dejando para la posteridad otra frase: “nadie le dice no al presidente”. La carta de renuncia del ex funcionario apenas si contempla la redacción de cuatro párrafos y es uno de ellos el causante del escándalo.

Aunque poco habrá de extrañarse a don Carlos. Bien porque estuvo muy poco tiempo al frente de esa dependencia o porque durante medio año no logró sobresalir por sus gestiones o cambios aunque sí por sus diferencias públicas con el criterio y las órdenes del primer mandatario. Visto al momento parece no se enteró de la existencia de otros funcionarios -sus antecesores- sin visión y criterio propio, ciegos, quienes dijeron sí a todo lo que el titular del Ejecutivo federal les ordenó y para no hacer mayores retrocesos, en esta lista se encuentran los tres secretarios de Hacienda con Enrique Peña Nieto: Luis Videgaray, José Antonio Meade y José Antonio González Anaya, quienes no vieron la evasión de 354 mil millones de pesos, o los 900 millones de facturas falsas, muchas de ellas correspondientes a las entidades federativas.

La lista empieza con Germán Martínez al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); sigue Josefa Blanco a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. A ellos se suman Guillermo García Alcocer, presidente comisionado de la Comisión Reguladora de Energía; Felipe de Jesús Muñoz Vásquez a la SEIDF; Patricia Bugarín de la SSPC; Simón Levy, subsecretario de Turismo; Guillermo Zúñiga, comisionado de la CRE; Gaspar Franco de la CNH; David Ledezma de Conacyt; y Clara Torres, subsecretaria de Bienestar Social y Humano de la Secretaría de Bienestar. También la del titular de la Unidad Anti Secuestros de la FGR, Gualberto Ramírez, quien estuvo involucrado en la investigación de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Todos ellos han dimitido de febrero a julio de este año. ¿Recuerda algún buen resultado de sus respectivas gestiones?

QUIEN ES Y QUIEN FUE CADA UNO

Carlos Urzúa llegó con las credenciales suficientes para crear una atmósfera de cierta certidumbre en los mercados de buena conducción económica. Con suficientes estudios y experiencias en el extranjero se creyó, dada la edad y con ella la aparición de la sensibilidad, habría un pronto y claro entendimiento del significado “cambio de régimen”. Sin embargo no fue así y las discrepancias empezaron a hacerse públicas prácticamente desde el inicio de la presente administración y se vieron las consecuencias con la renuncia de otro miembro de la derecha, de Germán Martínez. La intolerancia también hizo su aparición y tal fue suficientemente revelada en su “inaceptable imposición de funcionarios quienes no tienen conocimiento de la Hacienda Pública”.

La presentación de quien oficialmente se desempeñará como titular en hacienda fue en Palacio Nacional y de ello se encargó personalmente AMLO. Arturo Herrera sostuvo el país está en calma y las finanzas están sanas. Minutos después, el presidente, en un video, sostuvo: “Es una gente sensible, su familia viene del movimiento social, y por eso tomé la decisión de nombrarlo”. Herrera, nacido en Actopan, Hidalgo, es economista por la UAM, obtuvo su maestría en el Colegio de México y tiene doctorado en Economía por la Universidad de Nueva York; del 2000 al 2004 fue director general de Gestión Financiera en la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México; del 2004 al 2006 se desempeñó como secretario de Finanzas. O sea tiene aprendido el brinco de ser sub a titular.

El tabasqueño admitió al interior de su gobierno hay incomprensión, dudas y titubeos. Indicó los cambios impulsados por el nuevo gobierno tienen consecuencias, ante las cuales se debe actuar con aplomo. “Como se están llevando a cabo estos cambios, se cimbra, rechina y hay a veces la incomprensión o dudas, titubeos, incluso al interior del mismo gobierno, del mismo equipo, pero nosotros tenemos que actuar con decisión y con aplomo”.

Herrera afirmó enfocará el trabajo de la SHCP en el área de las desigualdades. En el video junto a AMLO indicó: “nuestro país tiene grandes cosas, pero también carencias y contrastes, es justamente en el área de las desigualdades donde tenemos que trabajar y asegurarnos que la Secretaría de Hacienda esté enfocada en esos asuntos”.

Por su parte, Urzúa agradeció al presidente Andrés Manuel López Obrador por estar a cargo en una de las secretarías de mayor importancia de la administración y en su notificación de renuncia expuso: discrepancias en materia económica hubo muchas; algunas de ellas porque en esta administración se han tomado decisiones de política pública sin sustento; estoy convencido toda política económica debe realizarse con base en evidencia, cuidando los diversos efectos de ésta y libre de todo extremismo, ya sea de “derecha o izquierda”.

OPOSITORES APROVECHAN LA COYUNTURA

Tocó el turno a Ricardo Monreal para apagar el fuego, evitar se acrecentara la reacción en los mercados y se profundizaran las críticas de los opositores. El coordinador de Morena en el Senado, calificó de acertada la designación de Arturo Herrera como nuevo secretario de Hacienda, al indicar fortalece la certidumbre en las finanzas y, sobre la renuncia de Urzúa señaló “no se vale” . Tras señalar será la Permanente quien deba ratificar al nuevo titular hacendario, sostuvo habrá una pronta reunión, lo llamarán a comparecer porque habrá de informar sobre las políticas públicas y confirmar si seguirán los mismos funcionarios ante la necesidad de sacar adelante dos leyes referentes a las empresas fantasma y a las factureras.

A pregunta expresa sobre la permanencia de la Oficial Mayor, el zacatecano expresó: “no quisiera estar en sus zapatos”, tiene muchos poderes y facultades, y dado el grado de corrupción encontrado hubo necesidad de concentrar compras, adquisiciones, licitaciones, su responsabilidad, puntualizó, es muy grande. Como se recordará el pasado 1 de julio, Monreal se había reunido con AMLO y éste le aseguró no habría cambios en el gabinete durante, por lo menos, un año pero no habían anticipado esta dimisión del titular de la SHCP y sus motivaciones.

“Es un hecho aislado, tardío, respetable. Tiene derecho a retirarse, es preferible, es una decisión correcta y aceptada”, aseveró el legislador, tras defender el cambio radical y profundo encabezado por el presidente, al cual han calificado de extremista, por la austeridad, la política social, su nivel de vida, sus viajes en aviones comerciales. AMLO no se va a detener en su afán por hacer un cambio de régimen y en el combate a la corrupción, advirtió.

Como es lógico suponer, las reacciones en el ámbito político no se hicieron esperar. El ex presidente Vicente Fox aseguró: “les está quedando grande el saco a los de la 4T y la economía de México sin bases”. La dirigente nacional del PRI, Claudia Ruiz Massieu, consideró la renuncia pone en evidencia la “poca capacidad” y “constante improvisación” del gobierno federal en el manejo de las políticas económicas. El dirigente del PAN, Marko Cortés, urgió a AMLO: “valore con responsabilidad” las observaciones hechas por Carlos Úrzua” y “asuma una ruta que privilegie el bien de México”.

REACCIONAN IP, MERCADOS Y ANALISTAS

Gustavo Hoyos, presidente de la Coparmex (Confederación Patronal de la República Mexicana) lamentó la renuncia de Urzúa y pidió sean investigados los conflictos de interés denunciados por el ex funcionario, así como la imposición de funcionarios y sin importar sus protagonistas, se identifique, investigue y en su caso, persiga conforme a Derecho, cualquier acto de corrupción latente o que se haya perpetrado en los meses de gestión de la actual administración. Indicó la dimisión causa preocupación debido a la denuncia sobre las discrepancias al interior del gobierno federal sobre la toma de decisiones en materia macroeconómica. A través de su cuenta de un amplio boletín, la Coparmex exigió certidumbre y Estado de Derecho y seriedad.

Analistas financieros consideraron la dimisión del funcionario refleja fricciones dentro del gabinete de AMLO. “Urzúa adoptó puntos de vista relativamente moderados y fue percibido como un administrador fiscal disciplinado. Ahora los inversionistas deberán evaluar si su sucesor indica un movimiento hacia una formulación de políticas económicas poco ortodoxas e intervencionistas y un debilitamiento de la disciplina fiscal”, indicó Alberto Ramos, economista en jefe para la región Latinoamérica de Goldman Sachs.

Carlos Serrano, economista en jefe de BBVA México, fue directo: “Su salida sin duda es negativa”. Para Luis Foncerrada, economista en jefe de AmCham México, la renuncia de Urzúa preocupa porque el personal de esa dependencia es clave y fundamental para mantener estabilidad macroeconómica. En Hacienda es donde una falla de disciplina fiscal puede ocasionar un endeudamiento excesivo, problemas en la balanza de pagos los cuales lleven a una depreciación fuerte como la registrada en el sexenio pasado, subrayó.

Tras darse a conocer la renuncia de Carlos Úrzua el peso se depreció frente al dólar. La divisa estadounidense subía de 19.20 a 19.55 pesos a la venta en ventanillas de Banamex y 18.70 a la compra, 35 centavos más respecto a su cierre de ayer. En tanto, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) perdía 1.22 por ciento, es decir 106.21 puntos menos respecto al inicio de la jornada, con lo que su principal indicador, el S&P/BMV IPC, se ubicaba en 43 mil 049 .85 unidades.

NO HAY INVERSIÓN

En la actual administración federal, México pretende crecer al 4% y para ello es necesario que la inversión total en el país como porcentaje del PIB (Producto Interno Bruto) sea de25%. Actualmente es tan sólo de 20.2%: 17.5% corresponde al sector privado y 2.8% al sector público.

AMLO busca impulsar la inversión privada para que alcance el 25% del PIB, pero aún no ha dejado claro cómo el sector público incrementará su participación porcentual en la inversión total. Sin duda alguna, es indispensable se detone la inversión para poder cubrir los requerimientos de los sectores productivos y los trabajadores mexicanos, y las renuncias en el gabinete por supuesto nada ayudan.

Además, el país enfrenta un entorno adverso: en primer lugar está la amenaza del gobierno de Estados Unidos de imponer aranceles progresivos a las exportaciones mexicanas, como la reciente al acero mexicano, lo cual impacta negativamente en los sectores automotriz, electrónico, agropecuario, textil y acero, entre muchos otros.

También la reducción en las calificaciones en las perspectivas de la deuda soberana de México y en la ubicación de Pemex por parte de las calificadoras. La gestión federal actual ha anunciado diversas medidas para capitalizar a Pemex y reducir su carga fiscal; además, dio a conocer una importante reestructuración de su deuda y se firmó una carta compromiso con tres instituciones financieras (HSBC, JP Morgan, Mizuho y más de 20 bancos) para la renovación y financiamiento de sus líneas de crédito comprometidas con vencimiento hacia finales de 2019 y principios de 2020.

Esto último también le han generado críticas a la administración de la Cuarta Transformación.

DE LOS PASILLOS

Las condiciones climatológicas del Caribe, donde se combinan los vientos alicios (soplan de manera relativamente constante en verano y menos en invierno), con altas temperaturas en el mar, provocan el sargazo se multiplique generando grandes concentraciones como se puede comprobar en Puerto Morelos y Tulum, donde sus playas amanecieron desde el lunes con una capa de más de 20 metros de longitud del alga y unos 50 metros de altura. A la fecha, en esta temporada, para contener el fenómeno del sargazo en el Caribe mexicano se ha logrado recolectar 26 mil 213.66 toneladas de esta alga en las costas de Quintana Roo, en acciones realizadas por los tres niveles de gobierno en Isla Mujeres, Benito Juárez, Puerto Morelos, Solidaridad, Tulum, Othón P. Blanco y Cozumel, con la participación de 5 mil 811 personas, reportó la Secretaría de Marina Armada de México…

Para contrarrestar esta problemática, el alcalde de Tulum, Víctor Mass Tab, adelantó se duplicará el número de personas dedicadas a limpiar los tres kilómetros de playas públicas. En esta área se utilizan seis máquinas sargaceras, dos retro-excavadoras y seis camiones de volteo. Los siete kilómetros restantes con que cuenta el municipio corresponden a los hoteleros. En los últimos tres meses se recolectaron mil 57 toneladas del alga. La directora de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, de la Península de Yucatán y Caribe Mexicano, María del Carmen García Rivas, explicó existe mucho todavía por investigar sobre el sargazo, pues no se tiene información precisa sobre su origen y comportamiento, sin embargo, cada año sus patrones al arribar son similares: durante lo temporada más fuerte de calor –julio, agosto, septiembre- es cuando hay mayor presencia del alga, tal como ocurre en varios puntos del litoral quintanarroense…

Áreas naturales protegidas que no se habían afectadas por el alga ya comienzan a resentir el arribo de sargazo, como Banco Chinchorro, Isla Contoy, Xcalac, Biosfera de la Reserva de Sian ka´an. Como puede apreciarse se abordan un número considerable de probabilidades en la multiplicación del alga pero nada se dice de la forma en la cual se alimenta, se reproduce y ésta no es otra que la misma utilizada por otras especies del reino vegetal: requieren suficiente fertilizante y, en el caso de Quintana Roo existe suficiente al desembocar en el mar los desechos de los hoteles. Sus construcciones no fueron debidamente vigiladas y hasta la fecha poco o nada se revisa si cuentan con plantas de tratamiento de agua y hacia dónde envían sus desechos. Todo lo arrojado se convierte en guano, en fertilizante y ello es provocado por todo tipo de plantas. Además de encargarse de la limpieza de las playas generadoras de miles de millones de dólares de utilidad, debieran los hoteleros comenzar por redireccionar sus redes de drenaje…

“Hasta hoy la única forma de generar riqueza es a través de la empresa”, sostuvo Jesús Padilla Zenteno, presidente de Coparmex CDMX, y ésta necesita certidumbre con seguridad jurídica y seguridad pública, aspectos hasta el momento, desatendidos, porque en el caso de la inseguridad pública padecida por la sociedad, “no se cancela ni por decreto ni por buenos deseos”. Fue enfático al señalar como se percibe la impunidad en el ambiente del país, la cual impide detener a los delincuentes porque hoy solo existe un presunto culpable, como cortina de humo en el caso Odebrecht y su relación con Pemex, lo cual es una invitación abierta a continuar delinquiendo…

El dirigente empresarial consideró la mala implementación del Nuevo Sistema Penal Adversarial o Acusatorio, con el cual se pretendía desahogar los tribunales, hacer la justicia más expedita y dejar de violentar los derechos humanos, se ha convertido “en la llave giratoria” por donde escapan la mayoría de los delincuentes al invocar el debido proceso, como consecuencia de la falta de capacitación de los policías, peritos y agentes del Ministerio Públicos, además de los jueces y magistrados. Al señalar no es el incremento de las penas lo ideal para detener a los delincuentes, aseguró: si no existe certeza de que un delincuente va a pagar su delito con una sanción física, poco va a cambiar en el actual gobierno.

ULTIMA HORA: DETIENEN A JUAN COLLADO

La Fiscalía General de la República (FGR) informó la detención de Juan Collado, ex abogado de Carlos Romero Deschamps, por su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Elementos de la FGR cumplimentaron la orden de aprehensión en contra de Juan “C”, al interior del restaurante Mortons´s en Paseo de las Palmas de Chapultepec.

El Ministerio Público Federal (MPF) solicitó y obtuvo del juez de Distrito, Especializado en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio, con sede en el Reclusorio Preventivo Norte de la Ciudad de México, el mandamiento ejecutado por policía federales ministeriales. Se hablaba también de que había sido detenido el líder sindical Carlos Romero Deschamps pero la versión fue desmentida y se asegura sólo Collado fue aprehendido.