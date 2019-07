Columna Estado de los ESTADOS

Estado de los ESTADOS

Lilia Arellano

“Es más fácil hacer leyes que gobernar”: León Tolstoi.

Baja expectativa de crecimiento en 2019 a 1.10%

AMLO, “inteligente”, “lo aprecio mucho”: Trump

EU regresó 16 mil 714 migrantes de CA a México

Política anti inmigrante impulsa remesas al récord

Alberto Elías Beltrán y esposa en manos de la FGR

Ciudad de México, 03 de Julio de 2019.- A pesar de los esfuerzos y las buenas intenciones del presidente Andrés Manuel López Obrador la economía no crece al ritmo deseado. Analistas del sector privado nacional y extranjero, consultados por el Banco de México, disminuyeron nuevamente la expectativa de crecimiento económico para este año de 1.3 a 1.1 por ciento. La “buena noticia” es sobre Donald Trump, quien “aprecia mucho” a AMLO y lo califica como “inteligente”, al servir a sus intereses reeleccionistas, evadir aranceles y movilizar la Guardia Nacional para contener la migración de centroamericanos hacia EU. La política anti inmigrante del magnate impulsó el envío de remesas a México, las cuales registraron nuevo récord. Y en el terreno judicial la rueda de la fortuna giró y ahora Santiago Nieto es quien indaga a Alberto Elías por lavado de dinero.

Analistas del sector privado nacional y extranjero, consultados por el Banco de México, disminuyeron su expectativa de crecimiento económico para este año de 1.3 a 1.10 por ciento, y señalaron a la incertidumbre política interna, los problemas relacionados con la seguridad y la producción de petróleo como los tres principales factores de riesgo para la economía. En julio de 2018, cuando Andrés Manuel López Obrador ganó los comicios, el mismo sondeo arrojó una previsión de crecimiento de 2 por ciento para 2019. La reducción de las expectativas de crecimiento es ya de 0.9 puntos porcentuales del PIB en tan solo un semestre, no obstante los esfuerzos de la actual administración federal en rubros como el combate a la corrupción y la impunidad. Sigue fallando la inversión pública y privada en los grandes proyectos de infraestructura nacional.

De acuerdo a los resultados de la encuesta revelados ayer, los analistas consideran existe la posibilidad de registrarse una contracción del crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) en el tercero y cuarto trimestre del año. También redujeron la expectativa de crecimiento para el 2020 de 1.71 a 1.70 por ciento. En cuanto a las expectativas para la inflación, pasaron de 3.75 por ciento a 3.70 por ciento para finales de este año. Para el siguiente se prevé se ubicará en 3.60 por ciento. Al menos esta variable económica está bien controlada, no sólo por los bajos salarios de los trabajadores sino por la reducción del efectivo circulante, restringido por el propio Banco de México.

Según la encuesta, los especialistas consideran las condiciones económicas no son mejores que el año pasado, cuando se registró el cierre del sexenio de Enrique Peña Nieto y la clase política y empresarial nadaban en la abundancia. Únicamente el 8 por ciento de los encuestados considera es buen momento para invertir, mientras 72 por ciento estima no son los mejores tiempos. Diecinueve por ciento no está seguro si existen las condiciones necesarias para la inversión. Los inversionistas siguen a la expectativa sobre el manejo global del país por parte de AMLO y su escondido gabinete.

Los principales factores por los cuales se deteriora el crecimiento se asocian con gobernanza y condiciones económicas internas. A escala particular, precisa, éstos son, en orden de importancia, incertidumbre política interna, problemas de inseguridad pública, plataforma de producción petrolera, política de gasto público y desasosiego sobre la situación económica interna. También se le dio un mayor porcentaje de preocupación a la impunidad, corrupción, problemas de falta de estado de derecho, debilidad del mercado interno, economía mundial, decaimiento del mercado interno y política sobre comercio exterior.

FUERA DE CONSIDERACIÓN ARANCELES CONTRA MÉXICO: DT

Durante una rueda de prensa en la Casa Blanca el lunes, ante el cuestionamiento de un periodista a Donald Trump: “¿Están los aranceles contra México fuera de la mesa?”, el mandatario estadounidense respondió: “Bueno, ahora lo están”, y explicó a los periodistas, México está haciendo “un gran trabajo” y los esfuerzos del país han tenido “un gran impacto” en la migración. “Ha estado muy abajo, se ha reducido” el flujo de migración desde Centroamérica a Estados Unidos, subrayó.

En el contexto de la firma de un paquete por 4 mil 600 millones de dólares aprobado por el Congreso para ayudar al gobierno estadounidense a enfrentar el aumento de migrantes centroamericanos en la frontera entre Estados Unidos y México, Trump hizo referencia al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, por su labor al respecto, lo calificó como “inteligente” y aseguró “lo aprecio mucho”.

Trump se mostró satisfecho con el envío de parte del gobierno de AMLO de 16 mil efectivos –entre soldados y elementos de la Guardia Nacional- a la frontera norte y 6 mil más a la frontera de Guatemala para contener el cruce de centroamericanos, acción ésta para evitar la aplicación de aranceles a productos mexicanos, con los cuales el magnate le hizo “manita de puerco” a México para, en los hechos, construir en territorio mexicano el tan anunciado y cacareado muro impulsado por el mandatario estadounidense, quien dijo la verdad: nuestro país lo está pagando. ¿O acaso las nóminas, los gastos de alimentación, hospedaje, transportación, vigilancia en vehículos, compra de armas etcétera no cuentan?

REGRESA EU 16 MIL 714 MIGRANTES A MÉXICO EN 5 MESES

Tras la firma del acuerdo para el control de los flujos migratorios ente México y Estados Unidos –el pasado 7 de junio- ha crecido el número de centroamericanos enviados por las autoridades de EU a territorio de México para esperar aquí la respuesta a sus procesos de asilo. De acuerdo a datos del Instituto Nacional de Migración (INM), del 29 de enero al 30 de junio de este año, EU ha enviado a México 16 mil 614 migrantes, procedentes de Honduras, Guatemala y El Salvador, quienes desean obtener asilo en el vecino país del norte.

Así se muestra claramente los resultados exitosos de la política anti inmigratoria impulsada por la administración de Trump y sus cada vez más numerosos seguidores, quienes hoy más que nunca habrán de estar ciertos de la influencia del magnate en las decisiones anteriormente responsabilidad única del gobierno mexicano, de ahí califiquen también la buena conducta del gobierno federal y los buenos oficios del canciller Marcelo Ebrard.

De ese total, el 37.8 por ciento (6 mil 321) fueron remitidos en los últimos 23 días de junio, tras los acuerdos en materia migratoria entre ambas naciones. Los puntos fronterizos por los cuales son devueltos los migrantes del Triángulo Norte de Centroamérica son: El Chaparral, en Tijuana, Baja California; Garita en Mexicali; y Reforma en Ciudad Juárez, Chihuahua, puntos en los cuales la saturación de las estaciones migratorias es evidente, así como el desplazamiento de extranjeros centroamericanos en esas ciudades.

NUEVO RÉCORD DE REMESAS

Los lineamientos en materia de migración en territorio estadounidense en la actual administración republicana han generado una gran incertidumbre entre los trabajadores mexicanos residentes en Estados Unidos, quienes se han preocupado por enviar remesas a sus familiares en México. Esta retórica antiinmigrante impulsó el ingreso de divisas producto del envío de dólares y alcanzó en mayo un nuevo registro histórico.

Datos del Banco de México precisan: en mayo las remesas fueron de 3 mil 203 millones de dólares, 1.5 por ciento superiores a las del mismo periodo de 2018, y una cantidad récord para un mes desde que existe registro. Entre enero y mayo de este año, el monto acumulado de remesas fue de 13 mil 724.33 millones de dólares, es decir, un incremento de 4.74 por ciento en comparación con el mismo lapso del año pasado, cuando la cifra fue de 13 mil 103.78 millones de dólares.

“Esta dinámica podría estar influida, al menos en parte, por una mayor incertidumbre entre los migrantes acerca de su situación legal, induciendo un mayor número de operaciones… La retórica anti inmigratoria en Estados Unidos está cambiando radicalmente la dinámica del flujo de remesas”, comentó el Grupo Financiero Banorte. Aunque también tuvo efecto el hecho de que el 10 de mayo es la celebración del día de las madres en nuestro país.

El número de transacciones en el quinto mes del año fue de 9 mil 956, crecimiento de 1.9 por ciento en comparación con el total de las realizadas en el mes previo. En promedio, entre enero y mayo los mexicanos enviaron remesas por un monto de 318 dólares, un 1.4 por ciento superior en comparación con el mismo lapso de 2018, cuando la cifra era de 314 dólares por operación.

ELÍAS BELTRÁN EN LA MIRA

La rueda de la fortuna giró en el terreno judicial. Ahora el último responsable de la Procuraduría General de la República en el sexenio de Enrique Peña Nieto, Alberto Elías Beltrán, quien fue acusado infinidad de veces de indolencia y de ocultar y obstruir las carpetas de investigación en contra de integrantes del régimen del mexiquense, está en la mira de la Fiscalía General de la República (FGR), la cual lo indaga por lavado de dinero.

La indagatoria fue iniciada por una querella presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), ahora a cargo de Santiago Nieto, a consecuencia de una serie de movimiento bancarios de 2016 a la fecha. La denuncia incluye a su esposa Marcela Kuchle López, así como al menos dos razones sociales, de acuerdo a fuentes gubernamentales.

Como se recordara, Santiago Nieto, hoy titular de la UIF, fue destituido el 20 de octubre de 2017 como titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), precisamente por Elías Beltrán, entonces encargado de la PGR. Su remoción ocurrió tras manifestar públicamente que Emilio Lozoya, a quien investigaba, le había exigido un pronunciamiento público de su inocencia. Las razones de Beltrán para deshacerse de Santiago Nieto fueron incluso ventiladas en medios internacionales, donde quedó claro la actuación del último titular de la PGR a favor del equipo peñanietista.

Ese apoyo no fue gratuito, pues Elías Beltrán ha estado vinculado profesional y políticamente con Humberto Castillejos, quien fungiera como titular de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, y con Alberto Babaz, ex titular de la UIF. La pandilla, en ese momento, era un grupo compacto, prácticamente impenetrable, hasta el sexenio pasado. Hoy han venido cayendo cada uno de los recomendados y de los impuestos de Castillejos, con lo cual se demuestra lo organizado de la pandilla del sexenio anterior.

Elías Beltrán tiene asuntos y reclamos pendientes en Quintana Roo, en donde no se sabe a ciencia cierta si solamente permitió o si fue él directamente quien se vio beneficiado con la serie de robos cometidos en contra de los usuarios de las cajas de seguridad propiedad de la empresa Firts National Segurity instaladas en Cancún. Violaron y destruyeron a mazo limpio tanto las bóvedas como la ley, al no contar con el mandato judicial para proceder, desestimar las instrucciones de los jueces, tratar a los arrendatarios como delincuentes, no dejar claro lo buscado y mucho menos presentaron responsables de supuestos contenidos como dinero falso o plásticos de todo tipo de tarjetas. Un día antes de partir, el 29 de noviembre presentó denuncias en contra del propietario de la empresa de cajas de seguridad, de su esposa y de los abogados defensores de ambos. Esta es apenas una historia de las muchas almacenadas por Elías Beltrán y su pandilla.

DE LOS PASILLOS

Manuel Bartlett, director general de la CFE, aseguró: los arbitrajes interpuestos por esta empresa productiva del estado en cortes internacionales –Londres y Francia- para revisar contratos de siete gasoductos por ser “leoninos” son medidas espejo, porque IEnova, TCEnergy, Transcada, Cargo Energía y Fermaca ya habían iniciado los mismos procesos previamente. “Mientras renegociábamos los contratos ya había acciones legales contra la CFE… Hicimos lo mismo que ellos hicieron antes”, precisó el funcionario. Ya veremos cuando va a ocuparse el director de una empresa dizque particular pero impuesto o nombrado por el presidente de la República de los asuntos de la CFE en los cuales se han visto perjudicadas millones de familias de mexicanos. Barttlett ¿todavía ve y escucha? O ¿solamente cobra y se le siguen apagando las computadoras?…

Horas más tarde y tras una larga concertación en Palacio Nacional, la Presidencia de la República, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) así como el Consejo Mexicano de Negocios (CMN) acordaron instalar una mesa de diálogo y negociación a fin de resolver la problemática en torno a los gasoductos, por los cuales paga cantidades millonarias la CFE a diversas empresas privadas, aun cuando no estén en funcionamiento. Carlos Salazar Lomelí, titular del CCE, y Antonio del Valle Perochena, líder del CMN, anunciaron: con el fin de evitar un diferendo legal, inconveniente para todos, el empresariado y el gobierno de la República conciliarán para encontrar una salida conveniente para los involucrados.