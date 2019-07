Columna Estado de los ESTADOS

Estado de los ESTADOS

Lilia Arellano

“Caminante no hay camino, se hace

camino al andar”: Antonio Machado

Sociedad polarizada

AMLO gobierna completamente solo

Inseguridad, la asignatura pendiente

Efectos negativos por despidos: RM

Cumbre del G20: pobres resultados

Ciudad de México, 02 de Julio de 2019.- A un año de la victoria de Andrés Manuel López Obrador en las urnas y siete meses de gobierno, nuevamente la sociedad mexicana está polarizada. Por un lado, el tabasqueño mantiene altos niveles de aceptación entre la población en general, según los sondeos de opinión, los cuales indican sin embargo van disminuyendo paulatinamente. Pero en diversos círculos sociales hay síntomas de frustración por la incertidumbre económica; la desazón ante la prevalencia de graves problemas nacionales –como la irresuelta inseguridad pública-; señales de autoritarismo y, según los cercanos al circulo rojo, “parálisis” en el primer circulo presidencial. Pero la oposición aparece desdibujada, sin estrategias, sin líderes para enfrentar al Tlatoani.

Sin adversarios al frente –ni Vicente Fox, ni Felipe Calderón, ni Claudia Ruiz Massieu, ni los fragmentos del PRD o del PVEM o el resto de la “chiquillada”-, AMLO defiende su proyecto de gobierno y de Nación. A sus espaldas, están amplios sectores de la población quienes apoyan a su presidente por el cambio de paradigma en la administración federal. La batalla se da no solo en las calles, donde la oposición fue ampliamente superada el domingo, sino también en las redes sociales, pues los medios de comunicación tradicionales han sido dejados atrás.

Para la clase política y el sector empresarial, la curva de aprendizaje del nuevo gobierno está siendo muy cara para la población; la inexperiencia es evidente en muchas de las áreas de administración y gobierno. El gabinete prácticamente se encuentra desaparecido. Las medidas más polémicas del actual gobierno, como la cancelación del Nuevo Aeropuerto y la construcción del de Santa Lucia, la eliminación del Estado Mayor Presidencial, la construcción de la Refinería de Dos Bocas, el Tren Maya, las compras y licitaciones centralizadas en la Secretaría de Hacienda, se han llevado a cabo, sostienen, sin haber realizado los estudios y diagnósticos pertinentes. La improvisación para ellos ha prevalecido.

No obstante, en una amplia entrevista con La Jornada, AMLO asegura la población está feliz con su administración; asevera la inconformidad se reduce a las élites; indica la realidad reflejada en los medios es muy distinta a su percepción; y manifiesta satisfacción con lo logrado en seis meses de gobierno en materia económica, bienestar, combate a la corrupción y política laboral. Exhibe datos de estabilidad macroeconómica, defiende el cambio de lógicas económicas y de gobierno operadas por la Cuarta Transformación. Sin embargo, su asignatura pendiente es, sin duda, la pacificación del país y el combate a la inseguridad y la violencia.

NO LUCHAMOS POR CONSTRUIR UNA DICTADURA: AMLO

Este lunes, en la Plaza de la Constitución, el centro político del país, se realizó bajo una nutrida lluvia la AMLOFest. Toda la clase política morenista hizo acto de presencia, así como invitados especiales. AMLO brindó un largo discurso, se dedicó a conceptualizar, a arengar a sus seguidores. Hemos trabajado con intensidad y vamos avanzando, se han cumplido 70 de los 100 compromisos que hice en esta plaza y subrayó: no luchamos para construir una dictadura, sino una auténtica democracia. Está en manos de legisladores la iniciativa para la revocación de mandato y la eliminación del fuero para altos funcionarios y legisladores. Estamos a favor del diálogo, la tolerancia y la defensa de los derechos humanos.

Mencionó la elaboración de un nuevo Plan de Desarrollo diferente a los del periodo neoliberal. Las políticas gubernamentales ya no están sometidas a las del extranjero. Se establece el criterio de separar el poder político, del poder económico, y que el gobierno de la República represente a todos los mexicanos, no solo a una facción o a una minoría.

Debemos trabajar de prisa y con profundidad, si regresará al poder el conservadurismo faccioso y corrupto, ni siquiera en esta circunstancia podrían dar marcha atrás a lo establecido y logrado en beneficio del Pueblo. Vamos a apurarnos para establecer las bases de la transformación. Este proceso no tiene retorno, ni un paso atrás nada, nada de titubeos o medias tintas, una cosa es actuar con prudencia, evitar la confrontación y garantizar las libertades que son sagradas y otra muy distinta es la indefinición.

El mandatario hizo un amplio recuento de las obras a iniciar y concluir: como el Tren Ligero de Guadalajara; el tren Toluca Ciudad de México; la reconstrucción de las presas Pilares de Sonora; la Libertad en Nuevo León; y Zapotillo en Jalisco; el mejoramiento de las vías del ferrocarril interoceánico; la modernización de la carretera Acayucan; rehabilitación de las refinerías de Tula, Salamanca y Cadereyta; el inició de la nueva refinería de Dos Boca; y a finales de este mes el arranque de la construcción del Tren Maya.

Hizo alusión a la cancelación de la construcción del Aeropuerto de Tezcoco, por cuestiones ambientales, y por falta de transparencia; a más tardar en este mes, comenzarán los trabajos del Aeropuerto general Felipe Ángeles en la base aérea de Santa Lucia, el cual se ha retrasado por una lluvia de amparos; y la rehabilitación de pistas e instalaciones en el aeropuerto de la Ciudad de México.

En materia de seguridad, mencionó la conformación del gabinete para atender la emergencia, para dar seguimiento al fenómeno delictivo. No se tolera, la tortura ni ninguna otra violación a los derechos humanos. Continuará la búsqueda de desaparecidos por la violencia. No descansaremos hasta conocer el paradero de los desaparecidos de Ayotzinapa. Se terminó la guerra de exterminio. No se permite la desaparición de personas. El Estado mexicano ha dejado de ser violador de los derechos humanos. Se creó la GN para atender 150 regiones del país.

En política exterior, reasumió los principios de la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la prohibición de la amenaza o el uso de la fuerza, la igualdad jurídica de los Estados, la cooperación internacional para el desarrollo, y la lucha por la paz y la seguridad internacionales. Siempre en momentos de adversidad y ante la amenaza de potencias extranjeras, de poderes hegemónicos vamos a actuar unidos todos los mexicanos.

INSEGURIDAD, ASIGNATURA PENDIENTE

La administración de AMLO tiene prioridades muy distintas a sus antecesoras. En el cambio de estrategia lo primero es el bienestar del pueblo y quitarles los jóvenes a la delincuencia; lo segundo la seguridad.

Antes, recordó, lo prioritario eran los operativos para detener a criminales, o algunos criminales. Eso ya cambio, la preocupación ahora es la atención al combate del consumo de drogas. Si no se reduce el consumo va a ser muy difícil bajar la incidencia delictiva. Podemos hacer mucho por reducirlo. Nos ha llevado tiempo hacer el plan, porque no solo es una campaña para decir, “te hace daño consumir droga”, sino dónde se va a atender a los que ya tienen la adicción, si no hay infraestructura. Estamos creándola y organizando también una campaña de concientización.

Contundente, declaró: “No descartamos revisar la legalización o no de las drogas. Vamos a hacer lo que convenga a la sociedad”.

El pasado domingo, en el Campo Marte, encabezó la ceremonia inaugural de la Guardia Nacional, en un acto denominado “Despliegue por la Paz”, con el cual dio el “banderazo” de salida al inicio de operaciones de la nueva corporación. Aceptó en materia de seguridad: no podemos decir que se ha avanzado, ahí desgraciadamente prevalecen las mismas condiciones heredadas de los gobiernos anteriores en cuanto a inseguridad y violencia.

Más tarde, en la entrevista, AMLO sostiene que si por él fuera desaparecería al Ejército y lo convertiría en Guardia Nacional.

Es innegable, acepta AMLO, el crimen organizado controla diversas zonas de la geografía nacional, empezando por áreas cada vez más amplias de la propia Ciudad de México. Jalisco está muy descompuesto, ya estaba así; Guanajuato, ahora menos; Tamaulipas, tradicionalmente; Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Nayarit… En general se ha mantenido el número de homicidios, no hemos podido disminuirlos y espero que lo logremos en poco tiempo. Bajamos otro delito que no tiene cifra negra, el robo de vehículos. Lo demás es muy relativo, porque muchos no se denuncian.

No mencionó, en la entrevista de referencia, el resto de las entidades, como Quintana Roo, donde la delincuencia, a pesar de lo argumentado por el gobernador Carlos Joaquín, ha sentado sus reales, sobre todo en los principales centros turísticos del país, como Cancún, Cozumel, Isla Mujeres y la Riviera Maya.

Los efectivos de la GN llegaron ya a diversos municipios de nueve entidades del país: Irapuato, Guanajuato; Guaymas, Sonora, a donde también cubrirán Cajeme Navojoa, Moctezuma, Hermosillo y Ures; Nogales, Caborca y San Luis Río Colorado; en Jalisco, arribaron a Puerto Vallarta, y se espera su llegada a Guadalajara; en la Ciudad de México, las vigilancias iniciaron este lunes en la Alcaldía de Iztapalapa; en Puebla, Puebla, ya iniciaron operaciones; en Lázaro Cárdenas, Michoacán, también ya arribaron.

Oaxaca, Aguascalientes, Quintana Roo y Zacatecas ya entraron en operaciones los integrantes de la GN. Se esperaba desde el lunes su llegada a los estados de Morelos, Baja California, Durango y Veracruz.

En total, el primer despliegue contará con 70 mil elementos en 150 regiones de todo el territorio nacional. En suma, la GN debe marcar una diferencia real en materia de pacificación y reconstrucción de la seguridad pública, y debe hacerlo sin vulnerar las garantías individuales, las libertades y los derechos humanos de los civiles.

AUSTERIDAD IGUAL A DESPIDOS

Respecto a la austeridad republicana AMLO advierte aún le falta otra vuelta de tuerca y acepta hay mucha resistencia y simulación. Se defiende y recuerda con su antecesor Felipe Calderón, se despidieron a 40 mil trabajadores de Luz y Fuerza del Centro, más sin duda de las bajas en la administración pública federal actual.

En efecto, hasta el momento y tras los primeros seis meses de gobierno de la administración de AMLO han sido despedidos, con su renuncia firmada por supuesto, 21 mil 727 funcionarios quienes trabajaban en 263 dependencias, incluidas 15 secretarías de Estado, la Presidencia de la República y el Servicio de Administración Tributaria, con lo cual se ha afectado a igual número de familias mexicanas.

Este despido masivo de funcionarios y servidores públicos provocará al menos parálisis en el gobierno, inconformidad en la ciudadanía, por ineficacia, y gestación de un grupo de personas inconformes, por afectar su dignidad, advirtió Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena.

Monreal envió al secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, un oficio el pasado 17 de junio, en el cual manifiesta la preocupación de los senadores de su bancada por los despidos; reprocha éstos ocurran cuando la economía enfrenta adversidades; cuestiona que de manera discrecional se pida la renuncia de los funcionarios y se les obligue a retirarse; recuerda que el Presidente habría prometido no afectar a los trabajadores de menos ingresos; y, finalmente, advierte parálisis en el gobierno e inconformidad de la ciudadanía por ineficiencia. Es solo una voz en el desierto.

CONFLICTO DE INTERÉS GERTZ-LOZOYA

AMLO admitió existe contradicción en el hecho de que Javier Coello Trejo sea abogado de Emilio Lozoya y haya sido defensor, en su momento, del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero. “Pues sí, puede ser que sea contradictorio, habría que verlo”. Pero hay un hecho, a Lozoya no le habían dictado orden de aprehensión y ahora ya la tiene. Que se fugó, sí, pero ni siquiera se habían atrevido o decidido a dictar orden de aprehensión.

El asunto llegará hasta donde la Fiscalía lo considere; es autónoma, ese es otro cambio. En cuanto a la impunidad, asegura: “no hay protección para nadie, no hay impunidad”, puntualizó el tabasqueño.

ENERGÍA

En materia energética considera ya se revirtió el declive en Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Es un tema para él ya resuelto pues la caída en la producción de Pemex ya fue revertida, con una extracción de crudo de un millón 500 mil barriles diarios. Además, agregó se está trabajando en 22 campos petroleros y se ha encontrado petróleo.

Sobre los contratos derivados de la reforma energética del régimen de Peña Nieto, puntualizó en los referentes a los gasoductos: “les dieron los contratos para hacer los gasoductos a 20 años. Si un gasoducto costaba mil millones de dólares, terminábamos pagando 8 mil millones de dólares; si se interrumpía la construcción, teníamos que pagar multas; si lo paraban los yaquis, teníamos que pagarles. Al final de la obra, el gasoducto no pasa a ser parte de la CFE. El dueño es el que construye. Es increíble”.

Llevamos cuatro años de reforma energética, ¿cuánto producen las empresas que recibieron los contratos? Cinco mil barriles diarios. ¿Cómo vamos a dar nuevos contratos si no invierten? ¿Qué les he dicho con claridad? Ustedes abren o cierran la puerta, Si cumplen con lo que firmaron y se extrae petróleo, adelante; si no ¿cómo les vamos a dar más contratos?

G20 EVITA CRITICAR PROTECCIONISMO

Pocos resultados se alcanzaron este fin de semana en la reunión cumbre del G:20 en Osaka, Japón. Sin duda, Donald Trump fue el gran protagonista. Se movió como pez en el agua y sus reuniones con Vladimir Putin y Xi Jinping acapararon los reflectores. Con el líder chino acordó una tregua en su guerra comercial por la cual Washington frenó la imposición de nuevos aranceles a China y accedió a permitir que las empresas estadounidenses vendan productos a la empresa Huawei. El canciller mexicano Marcelo Ebrad paso prácticamente desapercibido. El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo muy bien en no asistir a este encuentro, dado el trato de Trump al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez.

Después de difíciles conversaciones, los líderes de los países integrantes reunidos, en su comunicado final, únicamente advirtieron sobre los crecientes riesgos para la economía, pero no llegaron a criticar el proteccionismo y sólo pidieron un ambiente de comercio justo y libre. También informaron lograron un consenso de mínimos sobre el cambio climático. No obstante, advirtieron el crecimiento global sigue débil y destacaron el riesgo de ralentización en la medida en que aumenta la tensión comercial y geopolítica.

De acuerdo al comunicado firmado por 19 jefes de Estado, los líderes lograron adoptar un consenso de mínimos sobre el clima, pero las negociaciones fueron difíciles, puesto que algunos países parecen dispuestos a alinearse con la posición de Estados Unidos.

Así, sin duda el gran obstáculo para avanzar en las negociaciones de esta cumbre fue la posición autoritaria, preponderante y belicosa que a nivel mundial ha adoptado Donald Trump.

DE LOS PASILLOS

Desde el 2 de julio de 2018, el peso se ha apreciado 4.67% o 93.75 centavos contra el dólar. La moneda local cerró la primera sesión de julio con una ganancia de 7.95 centavos contra la divisa estadounidense. Tras conseguir un alza de 0.41% este lunes, el tipo de cambio terminó las operaciones de hoy en 19.1175 unidades por billete verde contra un previo de 18.1970 por dólar, de acuerdo a datos del Banco de México.