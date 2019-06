Columna Estado de los ESTADOS

Estado de los ESTADOS

Lilia Arellano

“La visión sin ejecución es alucinación”: Henry Ford

Inservible madruguete de Ebrard

G20: transición hacia nuevo modelo global

Crecientes riesgos por ola proteccionista

Gertz-Coello, ningún conflicto de interés

Ciudad de México, 30 de junio de 2019.- Sin duda la fotografía del canciller mexicano Marcelo Ebrard, saludando alegremente al presidente Donald Trump en la cumbre del G-20 en Osaka, Japón, responde al “buen trabajo” desempeñado con el operativo antiinmigrante ejecutado en las fronteras norte y sur del país y la zona costera del Golfo y el Itsmo de Tehuantepec, para contener la migración centroamericana. Esto, sin duda, pone al pupilo de Manuel Camacho Solís en la línea de salida de la carrera presidencial para relevar a Andrés Manuel López Obrador al final de su gestión, pero apenas es el primer año de gobierno y la competencia real aún no inicia, aunque el resto de los integrantes del gabinete lopezobradorista todavía no despuntan.

Andrés Manuel López Obrador no fue a la cumbre de los líderes del Grupo de los 20 (G-20). En el foro internacional a celebrarse este viernes y sábado, el Estado mexicano está representado por Ebrard, y el titular de Hacienda, Carlos Urzúa. El titular de la SRE presentó en esta cumbre el Plan de Desarrollo Integral en Centroamérica. Los funcionarios mexicanos indicaron, en una serie de entrevistas, impulsarán temas de inclusión social, lucha contra la corrupción y soluciones al cambio climático, las cuales van en la línea con la temática empujada por Japón, el país anfitrión, quien identificó como tema central de este año el desarrollo de sociedades libres y abiertas, incluyentes y sustentables.

G-20 es considerado el principal foro de concertación económica y está integrado por 19 países: Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Reino Unido, Rusia, Sudáfrica, Turquía y la Unión Europea. Los miembros de este mecanismo representan 85 por ciento de la producción económica mundial, 80 por ciento de las inversiones globales, tres cuartas partes del comercio internacional y dos tercios de la población del planeta.

La cumbre de Osaka analiza los temas más apremiantes de la agenda económica internacional, incluyendo la promoción del crecimiento incluyente y sostenible, la estabilidad financiera global y el comercio internacional basado en reglas. También el combate a la corrupción, el reto del cambio climático y medidas para proteger el medio ambiente, en particular los océanos.

El mundo se encuentra actualmente en un periodo de transición hacia un nuevo modelo global en donde países como Alemania, China, Francia, Japón, México y la República de Corea, entre otros, están buscando vías para fortalecer las redes multilaterales. La Iniciativa de la Franja y la Ruta, propuesta por China, que ofrece una plataforma abierta, no un club exclusivo, representa un modelo para impulsar una integración económica.

REUNIÓN PUTIN-TRUMP

Vladímir Putin y Donald Trump acordaron, en el marco de su cita del G20, que mejorar las relaciones entre Rusia y EU corresponde no solo a sus propios intereses, sino también a los de todo el mundo. Dialogaron sobre desarme, la situación en Irán, Siria, Venezuela y Ucrania y las elecciones presidenciales que EU celebrará en noviembre de 2020.

Ese fue es sin duda un mensaje positivo hacia la distensión de los conflictos internacionales, pero es necesario esa cordialidad entre ambos dignatarios se manifieste a lo largo del tiempo.

Antes del inicio de la cumbre, Putín ya había participado en la reunión de Osaka de los líderes de los países BRICS, donde aseguró el comercio mundial tiene una gran carga de proteccionismo, por lo cual sugirió a las naciones de ese bloque trabajar en un modelo de desarrollo más equitativo.

Los mercados en México aguardan con cautela que este fin de semana se reúnan Donald Trump y el líder chino Xi Jinping, en el marco de la cumbre del G20. Se espera el encuentro ayude a terminar con la guerra comercial entre ambas potencias económicas.

EU FORZA UNILATERALISMO

El unilateralismo y el proteccionismo se encuentran entre las principales amenazas para la estabilidad en América Latina y el mundo en general, y la cooperación multilateral podría ser una buena prescripción para indicar una dirección correcta, según expertos latinoamericanos.

Desde el 2018, el gobierno estadounidense ha venido elevando continuamente las amenazas de las fricciones económicas con sus principales socios comerciales, incluidos la Unión Europea, China y Japón, a los cuales Donald Trump acusa de causar un gran déficit comercial para Estado Unidos. Los expertos coinciden este tipo de proteccionismo unilateral hace daño al desarrollo y a la estabilidad de la economía y el comercio mundiales.

La turbulencia actual de la economía global ha sido resultado de las respuestas que han tenido los países a las violaciones de las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) que ha hecho Estados Unidos.

Respecto a la amenaza de Washington a México de aumentar los impuestos a los productos mexicanos como represalia a la entrada de inmigrantes desde la frontera sur, el profesor de Estudios Estratégicos Internacionales de la Universidad Federal de Río Grande do Sul (UFRGS), Camilo Pereira, resaltó: el anuncio hecho por Trump fue un auténtico disparate.

No tiene ningún sentido y son dos cosas completamente distintas. La diplomacia sirve para negociar, llegar a acuerdos entre países, pero Trump optó por la vía directa, unilateral, amenazando. Un tema tan serio e importante como este no se resuelve así, de forma unilateral, explicó.

CHINA EMPUJA MULTILATERALISMO

Zhan Jun, ministro de Relaciones Exteriores de China, desde Beijing manifestó su país está dispuesto a trabajar con las partes relevantes para defender firmemente el multilateralismo y oponerse al unilateralismo y el proteccionismo en la Cumbre del G20 en Osaka.

El multilateralismo es un prescripción adecuada entre las soluciones disponibles para los problemas surgidos en el proceso del desarrollo económico, mientras que el unilateralismo y el proteccionismo han impactado desfavorablemente el orden económico internacional, coindicen analistas latinoamericanos.

José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC), valoró el positivo papel jugado por el multilateralismo y el libre flujo de mercancías para estimular el crecimiento. Consideró que la iniciativa de la Franja y la Ruta, propuesta por China, la cual ofrece una plataforma abierta, no un club exclusivo, representa un modelo para impulsar una integración económica.

Al menos 19 países latinoamericanos y del Caribe han firmado hasta el momento memorandos de entendimiento con China para sumarse a la iniciativa, la cual intenta promover un nuevo tipo de multilateralismo.

EXPECTATIVAS

Seguir rechazando el proteccionismo y mejorar el orden del comercio internacional son las expectativas más repetidas entre los analistas latinoamericanos para la Cumbre de Osaka. El papel de Japón podría ser importante en la actual presidencia del G-20 para contener el impulso de Washington hacia el comercio unilateral.

La Cumbre de Osaka podría representar un buen recordatorio de que el proteccionismo no representa la vía ideal para estimular el crecimiento económico, coincidió Cristina Fernández, asociada estratégica de Comercio Internacional de la firma de análisis y asesoría SAI.

No conviene ni a Estados Unidos ni al resto del mundo ignorar el libro de reglas del comercio internacional porque eso nos llevaría a guerras comerciales y sabemos que esto termina en otro tipo de conflictos más graves a nivel mundial, agregó la analista mexicana.

NINGÚN CONFLICTO DE INTERÉS: COELLO

El presidente admitió podría ser inmoral que el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, y el ex director de Pemex, Emilio Lozoya, tengan el mismo abogado. Sin embargo, en el presente, Javier Coello no lleva ningún caso relacionado con el titular de la Fiscalía, por lo que López Obrador respaldó al fiscal, y lo conminó a que fuese él por la autonomía de la que goza que, si es el caso, tomará una decisión.

Como es sabido Gertz Manero contrató a Coello Trejo como asesor en la indagatoria de la muerte de su hermano Federico, ocurrida en 2015. Las averiguaciones corrieron por cuenta de quien hoy ocupa la Fiscalía quintanarroense y, según declaraciones hechas a la prensa, Oscar Montes de Oca enfático advirtió: “la denuncia en contra de la suegra de Alfredo del Mazo nunca va a prosperar”. La entonces cuñada del Fiscal general de la República es también la suegra del mandatario mexiquense y se desconoce si el ahora fiscal de Quintana Roo le dio carpetazo al asunto.

El defensor de Lozoya Austin, ha logrado la simpatía de la ciudadanía por sus permanentes exigencias de citar a declarar a Enrique Peña Nieto, a Pedro Joaquín Coldwell y a Luis Videgaray, todos ellos señalados de corrupción por la opinión ciudadana. El ex director de Pemex es acusado por cohecho, defraudación y lavado de dinero.

Durante la conferencia mañanera, se le cuestionó al Presidente: -¿No cree que por ética profesional debería de renunciar?, para no tener conflicto de interés por ejemplo.

El presidente respondió: pues el podría decidir, yo no recomendaría, no me queda, porque es una institución autónoma y tiene que respetarse, no me queda hacer recomendación en ese sentido; además, no creo que sea ilegal.

-Pero puede ser inmoral…

-Sí, eso sí, pero eso le corresponde resolverlo a él.

Más tarde, en una carta enviada este viernes a Julio Scherer Ibarra, consejero jurídico de la Presidencia, Javier Coello Trejo, defensor de Emilio Lozoya, pidió hacerle saber a AMLO no existe ninguna “inmoralidad” en el hecho de que Alejandro Gertz Manero lo contratara hace cinco años como abogado para atenderle un tema familiar.

Coello también aseguró no constituye un conflicto de interés el que ahora Gertz Manero sea titular de la Fiscalía General de la República. En la misiva señala: “con todo respeto señor licenciado, le ruego a usted que como asesor y consejero jurídico del señor Presidente le haga saber que en este hecho no existe ninguna inmoralidad por parte del doctor Gertz, actual Fiscal de la Nación, y de su servidor, toda vez que el hecho de que hoy yo sea defensor de unas carpetas de investigación en contra del licenciado Emilio Lozoya Austin, en el libre ejercicio de mi profesión, carpetas que se llevan en la FGR, y el doctor Gertz Manero sea el titular de la misma, no constituye ningún conflicto y menos actos de inmoralidad”.

ANCIRA, LIBRE BAJO FIANZA EN ESPAÑA

Alonso Ancira, acusado en México de cometer operaciones con recursos de procedencia ilícita, obtuvo su libertad provisional bajo fianza, por parte del juez central 1 de la Audiencia Nacional de España. De acuerdo a la Fiscalía General de la República (FGR), las autoridades españolas le fijaron una garantía de un millón de euros al accionista principal de la empresa Altos Hornos de México.

El empresario mexicano deberá comparecer cada dos días ante el juzgado o tribunal que conozca la causa o en el domicilio que fije, tiene prohibido salir del territorio de España, y además le retiran los pasaportes que ostenta (México y Estados Unidos). También debe facilitar un teléfono celular a fin de estar localizado.

La libertad provisional bajo fianza fue otorgada básicamente porque la ley mexicana lo permite y por razones de proporcionalidad en esta medida cautelar, pues el empresario obtuvo en territorio mexicano una suspensión que le garantiza podrá enfrentar su proceso penal en libertad.

“Lo anterior, no significa, de ninguna manera que la persona quede exonerada de los delitos de los que le acusa la Fiscalía General de México”, precisó la FGR.

DE LOS PASILLOS

El jueves pasado, AMLO firmó un acuerdo para formalizar un préstamo de 8 mil millones de dólares otorgado por un grupo de 23 bancos nacionales e internacionales para Pemex y así reducir el costo y aumentar el plazo de pago de sus pasivos. Representantes de instituciones financieras calificaron el convenio como una muestra de la confianza en la empresa estatal y en el gobierno federal. López Obrador resaltó en redes sociales: ”es la operación de este tipo más importante en la historia de México. En suma, nos tienen confianza”…

Pemex tiene una deuda de 106 mil 600 millones de pesos y es la empresa con el mayor monto de pasivos en el mundo. Este año deberá cubrir vencimientos por 8 mil millones de dólares, una cantidad similar a la del financiamiento recién concretado. El préstamo formalizado pagará una tasa de interés de 4.85 por ciento anual, explicó el pasado 13 de mayo, Felipe García Moreno, director de JP Morgan. Entre los bancos que participan en el financiamiento están: Barclays, JP Morgan, HSBC, BBVA, Banco Santander, Société Générale, BNP, Banorte, Bank of America, Citibanamex, Misuho, Scotiabank, Bank of China, Goldman Sachs, ING, Natixis y Morgan Stanley…

Antes de concluir el primer semestre del año, la actual administración federal finalizó con el programa de financiamiento externo del 2019, al colocar cuatro bonos en el mercado japonés por un total de 165,000 millones de yenes, equivalentes aproximadamente a 1,500 millones de dólares. De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, a cargo de Carlos Urzúa, dichos bonos tienen vencimientos en los años 2022, 2024, 2026 y 2029 con tasas de interés de 0.62, 0.83, 1.05 y 1.30%, respectivamente…