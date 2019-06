Columna Estado de los ESTADOS

Estado de los ESTADOS

Lilia Arellano

“Todos los gobiernos mueren por la

exageración de su principio”: Aristóteles

Frontera norte, doble cara de norteamericanos

Alarmante descomposición social en entidades fronterizas

T-MEC: aún falta aprueben legisladores de EU y Canadá

Sargazo, problema muy grave convertido en gran negocio

Persiste la inseguridad; engañaron al Ejecutivo en Q. Roo

Del Tren maya: sólo existen indefinición e incertidumbre

El tema se centra en lo hecho y por hacer en la frontera sur, en donde se pretende detener la migración conforme se pacto con el gobierno norteamericano al aplicar su permanente forma de presión utilizando amenazas y chantajes a fin de lograr sus objetivos. Pero, está la parte más delicada para plantearse como ineficiencia plena del gobierno encabezado ahora por Donald Trump, pero existente con los anteriores mandatarios: la frontera norte. A México le exigieron impedir el paso de migrantes para evitar llegar a ese punto, al sitio en donde son ellos los responsables de permitir el paso tanto de seres humanos como de drogas. De este lado lo mismo se persigue a capos que a polleros, sin embargo de aquel lado desconocemos quienes culminan la tarea de los traficantes de seres humanos y se enriquecen con el narcomenudeo. Del lado mexicano, en la frontera norte, la Guardia Nacional ha conseguido que la mayoría de los migrantes dejen de intentar el cruce por los puntos habituales.

En las líneas aparecidas el sábado anterior señalamos deberíamos ocuparnos de lo sucedido día tras día en la zona fronteriza norte, en donde avanza el muro de la ignominia iniciado en gobiernos anteriores al del magnate inmobiliario. Esta gigantesca barda es la muestra más clara de la ineptitud gubernamental porque lo no solucionado con el diálogo, la concertación, el uso de la ley, tuvieron que convertirlo en ladrillos y cemento o en estructuras metálicas porque están ciertos también de su ambición y de las consecuencias de ésta al empobrecer a muchos países latinoamericanos, al despojarlos de sus riquezas naturales, particularmente el petróleo, pero también conocen de lo útil del dinero negro, de las entradas producidas por la venta de drogas, del lavado de dinero hasta convertirlo en útil para cualquier causa y de la necesidad de contar con mano de obra suficientemente barata como para engrandecer en el menor tiempo posible muchas fortunas.

Esa frontera es desconocida para nosotros y suficientemente utilizable para el vecino del Norte y así se ha demostrado. Por acá solamente la criminalidad impacta cuando están otros terrenos cuyas actividades le darían al área diplomática argumentos para ser este país el de las presiones y ganancias. Independientemente del lado económico visto por las dos acciones más publicitadas: migrantes y drogas, existe el humano, el presentado inclusive mediáticamente en el cual lo mismo aparece el norteamericano rifle en mano ejecutando a un migrante cuyo cuerpo se arrastra sobre las aguas de lo que queda del Río Bravo, que se documentan todo tipo de violaciones. La imagen de la detención de dos mujeres y una niña nicaragüenses, ocurrida el viernes, fue ampliamente difundida al generarse con lujo de violencia sin ningún respeto a esos derechos humanos de los que tanto se presume en EU y de los cuales, inclusive, se han autonombrado guardianes.

Y en Matamoros, Tamaulipas, la tarde del domingo un salvadoreño y su hija de dos años murieron ahogados en el Río Bravo cuando buscaban ingresar a EU. Oscar N., y su hija Valeria, se sumergieron en el río para ingresar a Brownsville y perdieron la vida en el intento. Tania N., esposa de Óscar y madre de la niña, pidió el apoyo de las autoridades de Matamoros, tras ver cómo los cadáveres emergieron la mañana de este lunes. Desde hace dos meses esperaban en un campamento del Puente Nuevo una cita para pedir asilo político, pero al alargarse ese momento se desesperaron y decidieron cruzar por el río. En territorio norteamericano el hecho no tiene ni trascendencia y mucho menos importancia, pero lo inaceptable es que en México… tampoco.

La nueva vigilancia mexicana se extiende en Ciudad Juárez hacia ambos lados de la barda fronteriza. Por lo constatado en recorridos, la vigilancia de la Guardia Nacional se concentra en la marcha urbana de Ciudad-Juárez-El Paso. Desde hace varios meses, desde aquí han cruzado miles de personas quienes buscan acogerse a la ley de asilo del vecino del norte. Los cubanos y africanos se apuntan en una lista y esperan su turno de cruce. Los centroamericanos llevan meses cruzando en grupos, incluso de 100 o más personas, con la finalidad de entregarse a las autoridades para poder presentar sus solicitudes de asilo.

Existe una descomposición social alarmante en esta zona fronteriza. En Tijuana se cuenta con el más radical ejemplo. Colonias de más de 10 nacionalidades se han formado en esas tierras, el hacinamiento, la formación de bandas delictivas, la insalubridad, el hambre, se hacen presentes día tras días y llegan a transformarse en grados altísimos de inseguridad para los tijuanenses quienes están a punto de formar parte de la otra migración de la local, de la estadística en donde se presentan los números de mexicanos saliendo de una entidad para llegar a otra con los mínimos indispensables para instalarse.

El acuerdo alcanzado con el gobierno norteamericano implicaba, inicialmente, la presencia de 6 mil elementos de la Guardia Nacional en la frontera sur de México, ahora las Fuerzas Armadas también están presentes en el Río Bravo, los inmuebles de Migración lucen saturados y quienes laboran en ese Instituto sigue enriqueciéndose visiblemente, sin control, sin freno. El Secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, no sólo admitió el operativo en la línea fronteriza con Estados Unidos, sino lo detalló en la conferencia de prensa mañanera, con todo lo que esto implica, incluyendo esa incapacidad de los gringos para sellar sus propias fronteras y haciéndolo de la manera correcta. ¿Para silenciar comenzarán a cortar lenguas?

DE NUEVO AL SUR

Mientras el gobierno de Donald Trump planeaba el domingo realizar redadas masivas, decisión postergada para dentro de dos semanas, en México la administración de AMLO ya está aplicando medidas militarizadas no vistas para disminuir el flujo de personas centroamericanas en busca de cruzar la frontera, como parte del acuerdo del gobierno mexicano para evitar la aplicación de aranceles. El gobierno federal reconoció el despliegue de 25 mil elementos, la mayoría pertenecientes a la Guardia Nacional, para frenar el paso de migrantes indocumentados hacia EU, no sólo en la frontera sur, sino también en la norte y el paso de migrantes en las costas, el centro y particularmente en el área del Golfo.

Las autoridades estadounidenses discuten trasladar a los menores de centros desbordados a antiguos campos de concentración como Fort Still, donde estuvieron internadas personas de ascendencia japonesa durante y después de la Segunda Guerra Mundial. Reportes hechos públicos revelan en los centros de detención migratoria donde hay niños, a muchos no los han dejado bañarse en semanas, los han hecho compartir cepillo para piojos y no les dan ni jabón ni pasta dental.

En Ciudad de México, un documento de la Secretaría de la Defensa Nacional, presentado en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, revela hay entre la frontera sur y el Istmo de Tehuantepec 10 mil 500 elementos de las Fuerzas Armadas destinados a esas tareas: 2 mil elementos están en la línea fronteriza, otros 2 mil en la zona del Istmo y 6 mil 500 en las rutas de internamiento en costa, centro y Golfo. A esos se suman 19 embarcaciones para vigilar rutas marítimas y fluviales en el Golfo, el Caribe y el Pacífico.

El operativo comprende los estados de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco y Veracruz. Adicionalmente, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, admitió el despliegue de 15 mil integrantes de la Guardia Nacional y el Ejército para realizar las mismas labores de contención, pero en la frontera norte del país. El documento de la Sedena reconoce que en la frontera sur, el Instituto Nacional de Migración sólo cuenta con 66 agentes para los puntos de control y 425 en la zona limítrofe.

Jesús Seade, subsecretario para América del Norte de la SRE, refutó que la detención de migrantes centroamericanos por parte de militares mexicanos en la frontera con Estados Unidos, como se observó este fin de semana, forme parte del acuerdo suscrito con Washington el 7 de junio para evitar la imposición de aranceles. Se trata, explicó, de una aplicación más estricta de las leyes mexicanas para evitar sigan operando los grupos de traficantes de migrantes e incluso, se haga un mal uso de la vida humanitaria otorgada a quienes pisan territorio nacional.

T-MEC, MÉXICO PRIMERO

El Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) se aprobó con una mayoría significativa la semana pasada en el Senado de la República, además de haberse concluido una dizque reforma laboral. En Estados Unidos falta por recorrer el camino legislativo hacia la ratificación, trecho en donde el empresariado nacional involucrado en las negociaciones ve un foco rojo: la política interior norteamericana. Y en Canadá, es “poco probable” el Parlamento pueda aprobar el T-MEC antes de sus elecciones legislativas del próximo 21 de octubre.

Según los observadores políticos el riesgo en EU es la politización de la ratificación al advertir los demócratas este final lo pude vender Trump como un triunfo, pero fuera de eso no vemos mayor problemática, consideró el director general del Consejo Empresarial Mexicano para el Comercio Exterior (Comce), Fernando Ruíz. Robert Lighthizer, representante comercial de EU sostuvo en una comparecencia ante el Comité de Finanzas del Senado: “los trabajos con la fracción Demócrata en materia del T-MEC van por buen camino. Creemos el acuerdo se va a aprobar también en EU”. Lo que pasa es que, finalmente, los congresistas, empresarios y gobernadores ya se convencieron que a partir del 94 con el TLCN, las economías se fueron complementando y esto ha hecho que para los tres países sea muy importante ratificar el T-MEC”.

Respecto a Canadá, el embajador de ese país en México, Pierre Alarie, consideró como “muy poco probable, de hecho es casi imposible” el Parlamento pueda aprobar el T-MEC antes de sus elecciones legislativas del próximo 21 de octubre, aunque acotó: el primer ministro Trudeau tiene la autoridad para convocar a una reunión especial que sea votado durante el verano.

SARGAZO, “ASUNTO MENOR”: AMLO

Durante su visita del domingo a Quintana Roo, el presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a restar importancia al problema del sargazo. “No es un asunto delicado, mucho menos grave”, dijo y agregó: “tiene solución y ya estamos trabajando”. AMLO calificó de irresponsable las “declaraciones de emergencia” emitidas en el pasado, porque dijo sólo se pretendía dar una proyección para hacer negocio con el plan para combatirlo. Además, acusó, se ha magnificado el problema para cuestionar al gobierno. En ninguno de estos puntos puede concedérsele la razón porque si es un asunto delicado, grave, está causando daños económicos y si bien pudo haber percibido en las declaraciones de emergencia una forma más de las muchas veces utilizadas para la practica de corrupción en el pasado, pero también en el presente. Solamente sea la madre naturaleza quien pretenda cuestionarlo, no se ve ningún interés político oscuro detrás de la presentación del problema, todos los partidos opositores incluyendo a su aliado Verde, están liquidados, se auto liquidaron.

La Secretaría de Marina anunció un plan para combatir la presencia de sargazo en las playas del Caribe; el secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, sostuvo por primera vez “se está afrontando como un problema de Estado”, con una acción conjunta de los gobiernos federal, estatal y municipales. Aunque para el titular de la SEDENA, no se trata de un problema sino de una “situación” y adelantó serán ellos quienes fabriquen las sargaceras y para rematar la desconfianza en la administración de fondos en la entidad y hacer ver están informados sobre los grados de corrupción existente, adelantó no habrá contratación de empresas nacionales o extranjeras y tampoco licitaciones y con 60 millones de pesos empezarán la solución. Se recordará fue en el pasado reciente cuando hablaron las compañías extranjeras de presupuestos de hasta 8 mil millones de dólares, las nacionales de 6 mil millones de pesos y el gobernador Joaquín González le solicitó al tabasqueño, de manera directa 800 millones. La diferencia existe y está más que clara.

Ojeda anunció la construcción de uno 10 a 12 barcos “sargaceros” a un costo de entre 6 y 8 millones de pesos, por debajo de los 15 millones de pesos que se cotizan en el mercado y cuya primera unidad estará lista en dos meses. El proyecto de estas embarcaciones se presentó e hizo realidad a un muy bajo costo. Los ambientalistas en Puerto Morelos se encargaron de ello y todavía mantienen a uno de ellos en uso. Seguro se los presentaron y si ello pudieron se supone los genios federales también podrán hacerlo.

INOCULTABLE INSEGURIDAD EN QR

La realidad chocó con las cifras presentadas por el gobernador de Quintan Roo, Carlos Joaquín, ante AMLO. Son falsos los registros a la baja en homicidios dolosos en un 58 por ciento. Su propia gráfica presentada durante la conferencia de prensa matutina celebrada en la zona militar de Cancún, así lo desmiente. Para evitar equivocaciones y darle base al argumento de no pretender atacar frontalmente al hijo del cozumeleño, mostraron una grafica en donde se mostró un alza de asesinatos en junio:

“Durante los primeros 22 días del mes de junio se registraron 36 homicidios dolosos que representan un aumento del 44 por ciento respecto al mismo periodo de mayo (25 homicidios dolosos). AMLO fue insistentemente cuestionado por una periodista local, quien le reprochó las cifras oficiales no revelan el número de ejecuciones registradas en la entidad. El presidente respondió: “yo no miento. Nunca voy a engañar al pueblo de México. Eso quisieran mis adversarios que no están acostumbrados a la nueva realidad”. La reportera respondió: “Yo no soy su adversaria presidente…. Hay 200 ejecutados”.

Nadie creyó las cifras presentadas por el gobernador, ni cuando las volvió a presentar en la conferencia de prensa mañanera, pero bastante tuvo el mandatario estatal con el mensaje de prácticas corruptas por las cuales está impedido el gobierno federal de entregarle dinero para cualquier tipo de solución como para todavía enfrentarlo a su otra realidad, la de la inseguridad reinante y las protección a sus funcionarios encargados del área policiaca, pero también a los impuestos como el Fiscal Oscar Montes de Oca, señalados no sólo por la incapacidad demostrada sino por la corrupción reinante.

40 MIL MDP PARA TREN MAYA

La ruta del Tren Maya va de un lado a otro, la indefinición es lo suyo y lo anunciado sobre la inversión es aún más incierto. La danza de los números es la constante. Unos días se habla de una cifra y a la semana siguiente de otra. Se trazó una ruta desde Chiapas y luego la cambiaron y después vino otra y así hasta llegar a empatar la cuarta transformación del tendido. Todavía falta conocer el aspecto del tren y si este también va a cambiar y al final nos dirán de la utilidad de los vagones sacados de los museos existentes en algunas entidades, ubicados justo en donde fueron las estaciones.

También, tras entregar apoyos de los Programas Integrales de Bienestar, se comprometió a crear en la Península de Yucatán una nueva planta de generación de energía eléctrica, a fin de evitar los apagones, que trastocan toda la actividad económica en la península. ¿Quién le dijo se requería de una planta? Indudablemente don Andrés Manuel cuenta con amigos y muchos perfectamente informados de la problemática existen en la Península y de entre ellos destaca un par de comunicadores. Al parecer no está en el ánimo de semejantes conocidos ponerlo al tanto de las realidades y de los abusos presentados en las mayoría de los casos como sucede con el servicio eléctrico, o con la inseguridad, o con el otorgamiento de concesiones, o con las defraudaciones inmobiliarias, o con la destrucción del medio ambiente. Si todo fuera el Tren Maya, otro gallo cantaría.

DE LOS PASILLOS

A consecuencia de la caída del sistema durante el fin de semana, el gobierno federal retrasó un día el proceso de licitación para la compra de medicamentos, afirmó Raquel Buenrostro Sánchez, oficial mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La funcionaria descartó desabastos en medicamentos y recalcó ahora el sistema de compras de medicinas se hará en bloques y separado de la distribución. Sin embargo, los pacientes mexicanos mientras tanto siguen sufriendo la faltad de sus medicamentos. Háganle como quieran, dicen, pero no nos dejen morir.