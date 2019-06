Columna Estado de los ESTADOS

Estado de los ESTADOS

Lilia Arellano.

El exiliado mira hacia el pasado, lamiéndose las heridas;

el inmigrante mira hacia el futuro, dispuesto a aprovechar

las oportunidades a su alcance”: Isabel Allende.

Estaciones migratorias espejo de cárceles mexicanas

“No todos los migrantes son delincuentes”: CNDH

AMLO propone a Trump una reunión en Septiembre

Pendiente y sin acuerdos abultada agenda en Senado

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tiene la mira puesta en su próxima reunión con el mandatario estadounidense, Donald Trump, la cual se llevaría a cabo el mes de septiembre, cuando termine el plazo fijado por el magnate para “aprobar” o “reprobar” los esfuerzos de la contención de migrantes centroamericanos en la frontera sur de México. El magnate estará en plena campaña electoral, y para entonces tendrá listas, seguramente, nuevas condiciones a México para asegurar su reelección.

Mientras, en territorio nacional, los migrantes centroamericanos sin distinción alguna son perseguidos como si fueran delincuentes. Para encabezar los operativos de contención se responsabilizó a un experto en reclusión de criminales, lo cual advierten organizaciones de derechos humanos no hará más que agravar la actual situación de crisis en el sur del país, en el centro y en el norte. En tanto, la revocación de mandato y extinción de dominio, promesas de campaña de AMLO, se quedaron en suspenso en el Senado de la República al no alcanzar acuerdos las fracciones parlamentarias.

DIFERENCIAS ENTRE MIGRANTES Y DELINCUENTES

En medio de la crisis generada por los acuerdos con el gobierno de Estados Unidos y tras la renuncia de Tonatiuh Guillén López, Francisco Garduño Yáñez pasó del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social federal, a dirigir el Instituto Nacional de Migración (INM). Es decir, de las cárceles a las estaciones migratorias. El cambio ocurrió a una semana de la firma de un acuerdo México-Estados Unidos para reducir el flujo de tránsito de centroamericanos en un plazo de 45 días.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), así como organizaciones internacionales defensoras de derechos humanos, han documentado que en su traslado por México las personas quienes buscan llegar a Estados Unidos son víctimas de diversos delitos como el secuestro, el robo, la extorsión, la privación ilegal de la libertad y homicidio. Los emigrantes no sólo son víctimas del crimen organizado, sino también de las autoridades de todos los niveles de Gobierno. La Policía Federal y la municipal son las más señaladas por participar en estos delitos.

Según la Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes, en su informe Migración en tránsito por México, señala: rostro de una crisis humanitaria internacional, resalta en el capítulo 3, Delitos y violaciones a derechos humanos: “En relación a los delitos y violaciones a derechos humanos de que han sido objeto las personas migrantes en su tránsito por México, tenemos durante 2015: mil 768 personas señalaron haber sido victimas de algún delito y 323 manifestaron ser testigos.

“De las personas víctimas de algún delito, 1,609 fueron hombres y 159 mujeres. Por edades, el grupo más afectado fue el ubicado entre los 15 y más años de edad, con mil 714 registros… En cuanto a quienes señalaron ser testigos, 312 fueron hombres, 43 mujeres y 2 más aseguraron pertenecer al grupo LGTTBI.

“En cuanto al tipo de delitos cometidos en contra de las personas migrantes tenemos: en 2014, el robo fue el delito más cometido, registrando un 66.48 por ciento de los casos. El siguiente fue la extorsión con 25.68 por ciento, representando un aumento de 11.95 por ciento en relación a 2014, en tercer lugar están las lesiones con 2.58 por ciento, que en comparación con 2014 disminuyó en 1.69 por ciento”.

Respecto a los responsables de cometer estas agresiones tenemos: el 45.72 por ciento fueron atribuidos a la delincuencia organizada, lo que representa una disminución del 8.55 por ciento de los casos registrados en comparación con 2014. Sin embargo, resalta y alarma el aumento en los delitos atribuidos a las autoridades, los cuales llegaron a 42.51 por ciento, presentando un incremento de 21.35 por ciento con respecto a los contabilizados en 2014.

El informe destaca, en cuanto a delitos atribuidos a las autoridades, alarma presentaron un aumento al pasar de 467 en 2014 a 868 en 2015, incrementándose más del 180 por ciento y esto solamente considerando a las personas que llegan a los albergues que forman parte de la redodem y dan su testimonio, sin considerar a los miles que se quedan en el anonimato y sin ser.

De los delitos señalados por la redodem, tenemos que el delito de extorsión (42.05 por ciento) fue el más atribuido a las autoridades, seguido del robo (39.15 por ciento) y del abuso de autoridad (6.34 por ciento). Y en cuanto a las autoridades supuestamente implicadas en la comisión de estos delitos, sobresale la Policía Federal con 53.34 por ciento de los casos; en segundo lugar se encuentra la policía municipal, con 14.86 por ciento de denuncias; y en tercer lugar, la policía estatal con 12.90 por ciento, llegando así a un aumento del 1.90 por ciento con relación a 2014.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó a autoridades federales y de Chiapas la implementación de medidas cautelares al detectar condiciones de hacinamiento, situación contraria al respeto a los derechos humanos, en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración (INM) en el Puente Internacional Rodolfo Robles, en la Estación Migratoria Siglo XXI (EMSXXI) y en el albergue instalado en el Municipio de Mapastepec, Chiapas.

Mientras en el parque central de Tapachula hay cerca de 2 mil personas en contexto de migración que salieron rumbo a Huixtl, Chiapas, y en la EMSXXI se reportó una población superior a 2 mil personas, lo que representa más del 200% de su capacidad que es de 960 personas.

En medio de esta crisis humanitaria, policías federales comisionados al INM para la operación rescate humanitario de migrantes, se quejan de las condiciones en que laboran, no sólo en la frontera sur, sino en Minatitlán, Veracruz y Tamaulipas. A través de mensajes y videos denunciaron que a veces duermen a la intemperie o en casas de campaña. Ayer, Garduño criticó a elementos de la Policía Federal (PF) por quejarse de las condiciones en las que tienen que realizar sus patrullajes en la frontera sur con Guatemala, al considerar que los agentes son “fifis” que estaban acostumbrados a hoteles y comidas de lujo con los gobiernos anteriores.

Existen estaciones migratorias en la zona fronteriza norte del país, las cuales al parecer es el propio gobierno federal quien se encarga de su permanencia en un total oscurantismo. Sin embargo, en nuestra próxima entrega nos encargaremos de informar a usted lo que sucede en ese punto considerado como el último “filtro” “de indocumentados” rumbo a los Estados Unidos.

REUNIÓN AMLO-TRUMP

El reloj no detiene su marcha: tic, tac, tic, tac.. y al término del plazo de 90 días del acuerdo firmado con Washington para frenar la migración, el día 7 de septiembre, el Presidente Andrés Manuel López Obrador propuso una reunión con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, para evaluar la primera etapa del convenio, el cual levantó una tolvanera en el Congreso mexicano y un enfrentamiento entre integrantes del propio partido dominantes: Morena: el canciller Marcelo Ebrard, y el viejo y aguerrido ex diplomático, Porfirio Muñoz Ledo, hoy al frente de la defensa de la política exterior de la Cámara Baja.

En conferencia matutina, López Obrador agradeció al Mandatario de EU hablar bien de él, así como al Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, por respaldar la política que está implementando en el País. El tabasqueño ha eludido enfrentarse con el magnate que controla la primera economía del mundo, y quien ha sacudido la estructura económica mundial, desatando guerras comerciales y amenazando con rebasar todos los convenios internacionales.

AMLO reiteró, una vez más, su disposición al diálogo y a una buena relación con el presidente Trump, aunque no detalló si lo invitaría a Palacio Nacional o si él acudiría a la Casa Blanca. “No vamos a meternos a la vida interna de Estados Unidos ni de ningún país. A veces eso no se comprende lo suficiente”. El titular del Ejecutivo federal recordó no estará en el G20, a realizarse en Osaka, Japón, los días 28 y 29 de junio, debido a su evento multitudinario en el Zócalo capitalino el 1 de julio.

El presidente Trump, quien por esas fechas estará en plena campaña electoral para su reelección, declaró ayer México está haciendo un gran trabajo (para contener la migración). ¿Y cómo no si le sirvió para agarrar vuelo entre su electores?

PENDIENTES REVOCACIÓN DE MANDATO Y EXTICIÓN DE DOMINIO

La revocación de mandato, la extinción de dominio, la austeridad republicana y mayor publicidad para la declaración 3 de 3, fueron reformas propuestas durante la campaña presidencial de Morena, por lo que han sido impulsadas por AMLO en el Senado de la República. Sin embargo, tendrán que esperar.

La Cámara alta declaró ayer un insólito receso de diez días en su periodo extraordinario, por lo cual el pleno volverá a sesionar el 1 de julio. Si los legisladores no logran acuerdos para la revocación del mandato, el tema se discutirá hasta septiembre, en el próximo periodo ordinario de sesiones.

Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política, explicó serán cuando la Cámara reanude sesiones las aprobaciones a los cinco integrantes de la Junta Directiva y a los siete miembros del Consejo Técnico del Organismo para la Mejora Continua de la Educación, en sustitución del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE).

Los grupos parlamentarios de oposición solicitaron más tiempo para analizar las reformas para la extinción de dominio y la ley de austeridad, dos temas fundamentales en el Poder Legislativo por sus alcances en cuanto a la persecución de los bienes de origen o destinación ilícita, a través de una vía judicial cuya tiene como finalidad es declarar la pérdida del derecho de propiedad de dichos recursos.

En cuanto a la Ley Federal de Austeridad Republicana de Estado, el pleno de la Cámara de Diputados la aprobó el pasado 30 de abril y fue enviada al Senado. En la letra, pone límites a los gastos, y determina los ahorros y determina los ahorros se destinarán a los programas del Plan Nacional de Desarrollo o el destino que por decreto determine el jefe del Ejecutivo

Con la austeridad republicana se pretende eliminar privilegios, como la contratación de seguros privados de gastos médicos, de vida o de separación individualizada o colectiva. También prevé evitará el engrosamiento del aparato burocrático y estima con la aplicación de las normas propuestas se obtendrán ahorros y no se generarán impactos presupuestarios, pues se haría una reasignación para mejorar la distribución y calidad del gasto.

Pretende reducir el gasto público al eliminar las pensiones de retiro a quienes hayan sido titulares del Ejecutivo federal, distintas de las otorgadas por el ISSSTE, así como la asignación de servidores públicos, civiles o de las fuerzas armadas cuyos costos sean cubiertos con recursos del Estado. También, en teoría, disminuirán las afectaciones al erario federal a través de adquisición de bienes y servicios, de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, al limitar el uso de bienes muebles e inmuebles propiedad del Estado y de los recursos humanos al servicio de éste, al cumplimiento de fines de utilidad pública y al servicio de la población.DE LOS PASILLOS

Los medicamentos para los enfermos mexicanos siguen atorados. Además de efectuar la compra consolidada de medicamentos para el sector salud, la SHCP también pretende “garantizar” la distribución del producto a los hospitales, para lo cual hará una licitación paralela únicamente para contratar servicios logísticos, pues el Estado no cuenta con capacidad de entrega….

El negocio no es pequeño, pues está en proceso la licitación pública internacional por un monto de cerca de 17,000 millones de pesos para la compra de medicamentos genéricos (1,300 claves) y material de curación (2,500 claves) para los requerimientos del segundo semestre del 2019. En abril, AMLO condenó el hecho de que tres empresas distribuidoras, a saber, Grupo Fármacos Especializados, Distribuidora Internacional de Medicamentos y Maypo, concentraron 62.4% del mercado de compras de medicamentos del 2012 al 2018, proporción equivalente a más de 34,000 millones de pesos.