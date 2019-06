Columna Estado de los ESTADOS

Estado de los ESTADOS

Lilia Arellano

“Ni el rey comería… si el labrador

no labrase”: Lope de Vega

• Desbarajuste laboral: subejercicio público; no hay más plazas

• Poroso sello del sur; reciben a AMLO con protestas en Chiapas

• Protección judicial para EPN en Odebrecht y Operación Zafiro.

• Derrumbe del PRI; priístas sin Tlatoani se sienten huérfanos

Ciudad de México, 21 de junio de 2019.- México resiente un desbarajuste laboral originado por el subejercicio público, la ausencia de nuevas plazas laborales, y la revisión de los contratos colectivos de trabajo, derivados de la reforma laboral peñanietista, lo cual trae a las familias mexicanas desorientadas. Mientras, está firme, al menos en tribunales del país, la protección judicial al ex presidente Enrique Peña Nieto, en los casos de Odebrecht ligados a delitos electorales, aunque sigue vigente la existencia, presuntamente, de un expediente judicial en EU.

Es ya público Emilio Lozoya se encuentra escondido y hay quienes aseguran debe encontrarse en Alemania. Según se viene confirmando fue a través de las Operaciòn Zafiro que se drenaron recursos a diferentes entidades para sacar adelante no solo la campaña del mexiquense sino de los gobernadores surgidos en ese mandato. Al respecto, la SCJN determinó que la Fiscalía General del Estado de Chihuahua sí puede investigar al ex presidente Enrique Peña Nieto por acusaciones de desvío de recursos para dicha entidad en la Operación Zafiro. El jueves pasado, durante la sesión de la Segunda Sala, los ministros modificaron la suspensión que hasta ahora protegía a Peña Nieto y a su gabinete de que la Fiscalía de Chihuahua los investigue.

En entrevista televisiva, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, señaló: “El asunto regresará al estado de Chihuahua y vamos hasta el fondo y hasta donde tope, y si topa con Peña Nieto, hasta Peña Nieto iremos”. Sin embargo, aceptó que en este momento no tiene elementos para probar un delito al ex presidente, pero dijo que el ex mandatario avaló el desvío de dichos recursos.

La resolución de la Segunda Sala, cuyo proyecto estuvo a cargo del ministro Javier Laynez, determinó que si la Fiscalía de Chihuahua encuentra en sus investigaciones que se cometieron delitos de orden federal, deberá remitir el expediente a la Fiscalía General de la República (FGR), pues sólo puede proceder si se trata de delitos del fueron común que no se cometieron como ejercicio de sus funciones.

Por este caso, actualmente el ex gobernador César Duarte está prófugo de la justicia, pues hay en su contra 12 órdenes de aprehensión emitidas por jueces locales y una de orden federal por un delito electoral. Y el ex secretario general del PRI, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez enfrenta procesos de desvío de recursos locales y federales para financiar campañas del PRI en Chihuahua. El caso de mayor desvío imputado a Gutiérrez suma 250 millones de pesos durante la administración de César Duarte, en Chihuahua, y aunque fueron recursos estatales fue atraída por la entonces PGR. Pero el 31 de agosto de 2018, la dependencia sobreseyó el asunto bajo el argumento de que no contaba con elementos suficientes para llevar a juicio al priísta.

Resalta el juego de impunidad apadrinado por el Poder Judicial en torno a la figura del ex presidente Enrique Peña Nieto. Por un lado, la Fiscalía de Delitos Electorales (FEDE, antes FEPADE), determinó formalmente no hay delito que perseguir por el supuesto financiamiento de Odebrecht a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en 2012, pues los ilícitos han prescrito. Sin embargo y si bien lo referidos han en efecto prescrito, existen otras aportaciones hechas hasta el 2016 vigentes y de las cuales no se ha dicho una sola palabra.

CASO ODEBRECHT

El pasado 30 de mayo, el Tercer Tribunal Colegiado Penal ordenó a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) resolver la carpeta de investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017, abierto por delitos federales. Le instruyó a la Fiscalía contar el plazo a partir del 20 de abril de 2012, cuando Odebrecht presuntamente hizo el primer depósito por 250 mil dólares a una offshore que estaría vinculada con Lozoya. Y en cumplimiento a ese mandato, el 3 de junio, la FEDE determinó que, debido a que el plazo de prescripción de los delitos electorales investigados es de 5 años, las conductas penales de 2012 ya estaban prescritas y no pueden ser castigadas. Así, fue archivada la investigación por las supuestas conductas delictivas en la campaña presidencial del PRI, pero la Fiscalía mantendrá abierta la indagatoria por lo que toca a posibles delitos electorales cometidos en 2014 y 2015.

Como se recordara, el Caso Odebrecht comenzó a investigarse en la FEDE por una denuncia que el PRD presentó el 16 de agosto de 2017, a raíz de la difusión de los testimonios de ex directivos de la firma brasileña que aseguraron haber sobornado a Lozoya. Es decir, desde esa fecha, ya había fenecido el plazo para perseguir los delitos de la campaña de Peña Nieto.

Por el expediente judicial, hoy se sabe que esos pagos ilícitos fueron por un total de 12 millones 856 mil 433 dólares, de los cuales 7 millones 856 mil 433 dólares se depositaron del 20 de abril al 27 de noviembre de 2012, y los restantes 5 millones de dólares, del 3 de diciembre de 2013 al 17 de marzo de 2014.

La primera parte se habría entregado precisamente para la campaña de Peña Nieto y el resto presumiblemente a cambio de los contratos de la Refinería de Petróleos Mexicanos (Pemex), en Tula, Hidalgo. Caso por el cual se encuentra prófugo y bien escondido Emilio Lozoya.

RECIBEN A AMLO CON PROTESTAS EN CHIAPAS

Migrantes centroamericanos y cubanos protestaron en el Aeropuerto de Tapachula Chiapas, a la llegada de AMLO para cumplir su reunión con su homólogo de El Salvador, Nayib Bukela, Los migrantes se enfrentaron con policías estatales y municipales quienes pretendían impedir el paso de los inconformes, lo que provocó congestionamiento vial en la carretera Puerto a Chiapas. El artículo 52 de la Ley General de Migración prevé la aceptación de extranjeros en territorio nacional con la categoría de “visitante por razones humanitarias”, entre otras circunstancias.

AMLO recibió a Nayib Bukele en Tapachula y dieron inicio al Plan de Desarrollo Integral (PDI) para el sur de México y Centroamérica, que tiene como objetivo disminuir la migración forzadas hacia Estados Unidos. El canciller mexicano, Marcelo Ebrard anunció que México invertirá 30 millones de dólares en El Salvador para replicar el programa forestal Sembrando Vida. Detalló que el objetivo es invertir 100 millones de dólares en ese país como parte del Plan de Desarrollo Integral (PDI).

Bukele agradeció a AMLO el apoyo de México para detonar el desarrollo de la región de Centroamérica. En tanto, el presidente mexicano elogió los beneficios que habrá de traer la aplicación del plan de desarrollo para la migración con El Salvador, a partir del diagnóstico de la CEPAL. Ese programa de atención a la migración no incluían el reforzamiento de la seguridad de la frontera sur de México, el cual se estableció únicamente después de una negociación con el gobierno de Donald Trump.

El gobierno federal cierra la frontera sur del país con el despliegue de 6 mil 300 elementos de la Guardia Nacional para contener, en 23 municipios de Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo, el paso de Migrantes indocumentados hacia Estados Unidos, el canciller mexicano Marcelo Ebrard sumó apoyo internacional en Nueva York. La Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Unión Europea (UE) y la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) externaron su respaldo al Plan de Desarrollo Integral para México y el norte de Centroamérica, el cual tiene como objetivo disminuir la migración hacia Estados Unidos.

La Unión Europea anunció apoyará el Plan de Desarrollo diseñado entre la administración del Presidente López Obrador y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Federica Mogherini, alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, aseguró están listos para respaldar a México y a los países del norte de Centroamérica. También, en una carta dirigida a AMLO, la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) celebró la puesta en marcha del plan.

La frontera de México con Guatemala cuenta con 11 cruces oficiales, de los cuales siete se ubican en Chiapas, tres en Quintana Roo y uno en Tabasco. Desde esos puntos se coordinará a los elementos de la Guardia Nacional que apoyan en la crisis migratoria. Más de la mitad de la fuerza desplegada por el gobierno federal están distribuidos en Chiapas; en Tabasco hay mil 500 oficiales; en Campeche 600 y en Quintana Roo 300. El sello de los 23 municipios del sur parece muy poroso.

MALIGNO SUBEJERCICIO

De acuerdo al Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), en los primeros seis meses de la presenta administración se ha hecho un subejercicio del gasto de alrededor de 100 mil millones de pesos, lo cual se ha reflejado en las licitaciones, como en la adquisición de medicinas, donde se presenta un retraso importante. El principal beneficiario es el sector energético, mientras los programas sociales como las pensiones a los adultos mayores y “Jóvenes construyendo el futuro” presentan problemas.

Moisés Alcalde Virgen, presidente de la Comisión de Revista de ese organismo, resaltó: la idea de que las compras de gobierno sean manejadas por la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda, aún debe tener hacer ajustes, porque quien deben de encargarse de las adquisiciones deben ser expertos y por los recortes de personal calificado en el gobierno se esta viviendo una situación de retrasos. Consideró también es preciso que el mismo gobierno haga un “corte de caja” para saber el tamaño de los recortes de personal.

Lo anterior, explica en parte la caída de la generación de empleo; en mayo sólo se crearon 3,983 plazas, es decir, una disminución de casi 90 por ciento en relación con el mismo mes del año pasado, cuando se alcanzó la cantidad de 33 mil 966 puestos laborales. Los sectores más afectados son el de la construcción, con una pérdida de 2.1 por ciento, y de la industria extractiva, la cual cayó 3.4 puntos.

Sin embargo, Zoé Robledo, director del IMSS, insistió en que no hay un desplome en la generación de empleos, sí una disminución, y quiso manejar la estadística, pero no le salió muy bien.

De acuerdo al reporte mensual sobre el comportamiento del empleo del IMSS, los mayores niveles de creación de plazas se registraron en Nayarit, con 7.09 por ciento, y le sigue Campeche y Querétaro, con 6.19. Yucatán, Tlaxcala y Baja California Sur se ubicaron en porcentajes de entre 4 y 5 puntos de plazas nuevas. La mayoría de los otros 25 estados de la República registraron incrementos sólo de uno a 3 por ciento. En este rango el nivel más bajo fue, ¿quién cree?, la Ciudad de México.

Según Alfredo Domínguez Marrufo, subsecretario del Trabajo, existen estudios que indican que entre 70 y 85 por ciento de estos contratos son de protección porque no se revisan. En el ámbito nacional, es en las Juntas Locales de Conciliación donde está una gran cantidad de contratos colectivos y a raíz de la reforma laboral se debe emprender una labor de discriminación y validación para encontrar cuáles contratos están vigentes.

De acuerdo con investigadores económicos, entre el 70 y 85 por ciento de los contratos se presume son de protección, pues no se revisan y si se llegan a revisar, contienen los mínimos beneficios de ley.

TIEMBLA EL PRI

Y en el ámbito político nacional, los priístas aún no se resignan a la pérdida de su Tlatoani, y se sienten huérfanos y abandonados, por lo cual suben las posibilidades de Alejandro Moreno, “Amlito”. La renuncia de José Narro al PRI por una “elección interna viciada”, provocó otra crisis en el otrora poderoso partido. El ex dirigente nacional del todavía tricolor, Manlio Fabio Beltrones anunció no votará en el proceso interno del 11 de agosto, debido a que se realizará “con ese padrón electoral del que habla la convocatoria”. Beatriz Pagés también hizo pública su renuncia al PRI y consideró inaceptable que se haya decidido entregar el partido al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Ante los “groseros indicios” de una intervención del gobierno federal para orientar el resultado de la elección interna del PRI, como acusó José Narro, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que “no hay intervención” del Ejecutivo en el proceso interno priísta. “Respeto mucho al doctor Narro, no comparto su punto de vista. Entiendo que su situación no es de lo mejor y no voy a hacer ningún cuestionamiento. Lo respeto”, insistió el mandatario.

AMLO rechazó los señalamientos de militantes del PRI quienes lo acusaron de intervenir en la elección interna, para favorecer la llegada del campechano Alejandro Moreno Cárdenas a la dirigencia nacional, al grado de, incluso, referirse al ex mandatario con el mote de “Amlito”. En abril, luego de reunirse con AMLO en Palacio Nacional, Moreno Cárdenas defendió la buena relación que tiene con el mandatario y aseguró que, de ganar la elección, el PRI no será una oposición a modo.

Gobernadores, sectores y organizaciones sobrevivientes del PRI expresaron su respaldo, el miércoles por la noche, a la dirigencia nacional que encabeza Claudia Ruiz Massieu. Parece inició la cuenta regresiva para el Revolucionario Institucional.

DE LOS PASILLOS

El peso avanza este jueves ante un debilitamiento del dólar en el mercado internacional. El billete verde retrocede luego de que la Reserva Federal (FED) estadounidense confirmó el miércoles que prevé un recorte a las tasas de interés, en respuesta a la creciente incertidumbre, así como a una reducción de las expectativas de inflación. El tipo de cambio se ubicaba por la mañana del jueves en el nivel de 18.9438 unidades. Así el par dólar-peso desciende a niveles no vistos desde el 7 de mayo, poco más de siete semanas, cuando la cotización tocó un mínimo de 18.9358 pesos.