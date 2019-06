Columna Estado de los ESTADOS

Estado de los ESTADOS

Lilia Arellano

“Una crisis es una brecha y una posibilidad de fuga: Hanif Kureishi.

• Tras Lozoya… FGR va tras Pedro Joaquín

• Donald Trump se postuló; tiembla el mundo

• Ratifica Senado T-MEC con 114 votos a favor

Ciudad de México, 20 de junio de 2019.- Movimientos realizados durante los últimos días hacen ver la seriedad de la lucha contra la corrupción ordenada por López Obrador, aunque por otro lado se desfiguran lo que debieron haber sido políticas públicas del Estado Mexicano relacionadas con la migración y el fortalecimiento de las fronteras. Como naipes, los ex integrantes del gabinete del ex presidente Enrique Peña Nieto van cayendo en las investigaciones de la FGR. Primero fue Emilio Lozoya, de Pemex, por los sobornos a Odebrecht; luego se les acumuló la Planta de Fertinal, y en ésta incluyeron a Pedro Joaquín Coldwell, quien encabezaba el sector energético. Idelfonso Guajardo, de Economía, también alista sus declaraciones judiciales.

En tanto se reafirma es con sus declaraciones sobre acciones en nuestro país que en los Estados Unidos Donald Trump lanzó su postulación para la reelección y con ello hace temblar al mundo. Según se advierte en las opiniones de los vecinos del norte, crecen sus posibilidades de ganar con todo y las malas relaciones emprendidas con China, India, Rusia y los tentáculos que se extienden hacia otros países de América. Mientras el canciller mexicano, “el carnal” Marcelo Ebrard, baila al son que le toca el magnate y dice fue idea de México el contener a migrantes, quienes calientan la frontera sur del país. Tuvo el ex jefe de gobierno de la capital del país tiempo más que suficiente para armar una estrategia de control y orden migratorio evitando así fuese DT quién se colocara la corona.

Tras haber aprobado la compra de la planta de Fertinal por 635 millones de dólares en 2015, la Fiscalía General de la República (FGR) investiga a todos los integrantes del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos (Pemex) durante la gestión de Enrique Peña Nieto, luego de la denuncia presentada el pasado 5 de marzo por Martha Edith Rodríguez Acosta, apoderada legal de Pemex. De acuerdo con el acta de esa sesión, el proyecto de inversión para la adquisición de Fertinal fue el primer punto a discutir y resultó aprobado.

Además de Emilio Lozoya Austin, entonces director general de Pemex, se investiga a Pedro Joaquín Coldwell, quien se desempeñó el sexenio pasado como titular de la Secretaría de Energía, y en su calidad de jefe del sector energético, estuvo presente en la sesión realizada el 26 de octubre de 2015 en la Ciudad de México. Por parte de Pemex, además de Lozoya Austin, estuvieron presentes: Fernando Zendejas Reyes y Miguel Ángel Flores Ramírez, secretario y pro-secretario del Consejo de Administración, respectivamente.

Asimismo, Edgar Torres Galindo, entonces titular de Pemex Fertilizantes, inhabilitado por la Secretaría de la Función Pública (SFP) el pasado 22 de mayo y multado con 620 millones de pesos por pagar un sobrecosto en la compra de la planta industrial de Grupo Fertinal. Entre los asistentes se encontraban los consejeros José Rogelio Garza, quien era el subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía, y Cuauhtémoc Ochoa Fernández, quien fungía como subsecretario de Fomento y Normatividad Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Desde el pasado 2 de junio, Pedro Joaquín Coldwell solicitó a la FGR lo cite a declarar por la compra de Agronitrogenados –y ahora Grupo Fertinal-, plantas a las cuales la Auditoría Superior de la Federación observó en condiciones inservibles. Hasta febrero de este año, ya se perdieron en ese negocio 21 mil 174 millones de pesos, es decir, más de mil millones de dólares. “Al respecto he solicitado al titular de la Fiscalía General de la República, conforme al derecho que me asiste, proceda a citarme para efectos de informarme en qué indagatorias se me relaciona”, señaló el ex mandatario de Quintana Roo, quien sostiene es su voluntad “colaborar” para que la investigación se lleve a cabo de manera objetiva e imparcial. En una carta dirigida a medios de comunicación, el ex funcionario aseguró las decisiones tomadas por los ex consejeros de Pemex fueron a partir de avalúos y dictámenes presentados por la administración de la petrolera y realizados por firmas internacionales establecidas en el País.

En ellas, señala el cozumeleño, se acreditaban: el valor de los activos, la viabilidad y la conveniencia de la compra-venta de la empresa. “Los ex integrantes del Consejo de Administración de Pemex que conocimos del caso Fertinal somos personas honorables con distintas especialidades y orígenes…”; reiteró su solicitud para ser citado a comparecer y conocer las acusaciones que se le formulan, así como también, para contribuir al esclarecimiento de los hechos.

También el exsecretario de Economía, Idelfonso Guajardo Villarreal, se puso a disposición de las autoridades para informar del papel de esa dependencia durante el periodo en el que se desempeñó dentro del mismo Consejo de Administración de Pemex. Habrá de mencionarse la producción realizada por el paisano de Guajardo y fundador del Diario Reforma con el fin de defender al ex funcionario a quien por cierto le encargaron la negociación del T-MEC. Los argumentos de defensa se esgrimieron cuando, supuestamente, el neoleonés desconocía las acusaciones en su contra.

Respecto a la venta de plantas de fertilizantes, AMLO señaló en años pasados hubo abusos y excesos en la compra-venta de varias de las plantas, no sólo en Pajaritos (por la cual también se acusa de irregularidades al ex director de Pemex, Emilio Lozoya), sino también en Lázaro Cárdenas, Michoacán, e incluso de materia prima en Baja California Sur. La venta de “Pajaritos” es el caso más conocido por el cúmulo de irregularidades. Las plantas quedaron abandonadas cerca de 20 años, como la de Camargo. López Obrador reiteró que su gobierno debió retomar las indagatorias en torno a la compra-venta de las productoras de fertilizantes. La barredora está jalando parejo, sin duda, pero… no siempre resultan en condenas las investigaciones que causan escándalos monumentales en México, al ser contratados marrulleros despachos de abogados quienes resultan mucho mas hábiles que los sentados detrás de las barandillas.

TIEMBLA EL MUNDO

Donald Trump lanzó el martes su campaña de reelección presidencial afirmando que él, y sólo él, puede asegurar la grandeza de Estados Unidos. Su telón de fondo fueron las amenazas de redadas masivas de inmigrantes, enviar más tropas a Medio Oriente, haber dicho más de 10 mil mentiras desde que llegó a la Casa Blanca, de estar bajo múltiples investigaciones federales y estatales sobre todo aspecto de su vida política y empresarial, detonar guerras comerciales y humillar a aliados dentro y fuera de EU, como lo reseñó el corresponsal de La Jornada.

En el tema de la migración, afirmó ya se están construyendo cientos de kilómetros de su muro fronterizo y acusó que los “inmigrantes ilegales” incluyen extranjeros criminales que amenazan a niños en las escuelas, que son una carga fiscal, y que reducen el nivel de vida para otros, sobre todo minorías. Por supuesto, también exhibió México está siendo utilizado, una vez más, para su fines electorales.

Y el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, baila al ritmo que le toca Trump. Al sostener una reunión con Antonio Guterres, secretario general de la ONU, en Nueva York, anunció este organismo aceptó colaborar en el Plan de Desarrollo Integral para Centroamérica, por lo que 14 agencias participarán para implementarlo a partir de este jueves con la generación de empleo y con ello iniciar un proyecto similar al de “Sembrando Vida”. En el encuentro, dijo Ebrard, se planteó que la migración masiva de personas se debe “a los efectos del cambio climático” que se registra.

El canciller mexicano anunció en conferencia de prensa se está lanzando esta iniciativa con recursos propios y, resaltó, es sin precedentes. “porque lo que se va a hacer es invertir en El Salvador y también queremos hacerlo en Honduras y Guatemala, para demostrar que la tesis que manejamos nosotros y que proponemos se puede hacer”. Además, indicó, Estados Unidos ha respaldado este Plan y se ha comprometido a liderar junto con México las acciones necesarias para llevarlo a cabo, por lo cual “México está haciendo su parte, está haciendo lo que le corresponde y es un compromiso con los hermanos centroamericanos”.

Ebrard precisó: el manejo fronterizo lo hará México. También, el gobierno mexicano invertirá importantes recursos económicos en los países de esa región, como parte del Plan de Desarrollo Integral para Centroamérica, comenzando por El Salvador, con la creación de un programa de empleos. El plan arrancará mañana en Tapachula, Chiapas, con la presencia de los presidentes de México y El Salvador, Andrés Manuel López Obrador y Nayib Bukele.

En vísperas de este encuentro, se resiente una severa crisis migratoria acentuada por los amagos arancelarios del presidente estadounidense Donald Trump. El ambiente se calienta. En las últimas horas de observó la resistencia de balseros, cargadores y comerciantes de la Riviera chiapaneca del río Suchiate contra la Guardia Nacional (GN) que intentó impedir el transporte fluvial de personas y mercancías este lunes. El martes también se detonó un motín de migrantes “extracontinentales”, en su mayoría africanos, recluidos en la Feria Mesoamericana, adaptada como estación migratoria, o centro de detención a las afueras de Chiapas.

A lo anterior, se añaden las redadas de la GN y agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) en parques y terminales de Tapachula, así como la continua detención de individuos y familias migrantes que se trasladan en transporte público entre los municipios chiapanecos de Suchiate y Tapachula. Los puestos de control bajo los puentes El Manguito y Viva México funcionan como ratoneras para ellos, como lo reseñaron diversos corresponsales.

Este jueves se darán a conocer las cifras de las inversiones para El Salvador, Honduras y Guatemala. Ebrard indicó que los gobiernos de Alemania y España están entre los países que han respaldado el plan de desarrollo para América Latina. Junto a Juan Ramón de la Fuente, embajador de México ante la ONU, el canciller informó se acordó con el organismo multilateral la participación de 14 de sus agencias para llevar a terreno el Plan de Desarrollo Integral.

RATIFICACIÓN DEL T-MEC

México se convirtió en el primer país, de los tres socios, en avalar el T-MEC.

AMLO celebró a través de un video la ratificación en el Senado, por 114 votos a favor, 5 en contra y 3 abstenciones, del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC). Destacó la aprobación por el voto mayoritario de los legisladores demuestra hay unidad y acuerdo en fortalecer las relaciones de México con sus socios del norte. “Volvemos a reiterar nuestra determinación, convicción, de mantener relaciones de amistad y cooperación para el desarrollo con Canadá y Estados Unidos”.

A diferencia del TLC, sostuvo, el nuevo acuerdo comercial no sólo buscará el desarrollo comercial, sino el bienestar de los pueblos de los tres países. “Se firmó este tratado hace algún tiempo y no se impulsaron las actividades productivas en México, no se fortaleció el mercado interno, no se crearon empleos en el país y, lo mas lamentable, no se combatió la corrupción y la pobreza, señaló. “Ahora, en una nueva circunstancia, podemos tener estas relaciones comerciales, porque son buenas, benéficas, porque significa inversión extranjera en México, empleos, tener garantizado el comercio de las mercancías que producimos con Estados Unidos, con el complemento de que haya bienestar en nuestro País, justicia; es el equilibrio: crecimiento con bienestar, progreso con justicia, porque progreso sin justicia es retroceso”.

DE LOS PASILLOS

La manifestación de impacto ambiental (MIA) del proyecto de refinería Dos Bocas, promovida por Pemex Transformación Industrial, reconoce la obra se hará en una zona de peligro por erosión, inundación marina y lluvias. El lugar es considerado sísmico y volcánico en el Atlas de Peligros por Fenómenos Naturales de Tabasco. El documento omitió la información sobre el monto de inversión requerido y el número de empleos que se generarán. Si tales renglones de alerta salen de los cuadros opositores…malo. Si no es así y se trata de versiones profesionales al cien por ciento, habrá de alertarse a los constructores sobre el encarcelamiento al que se harían acreedores en caso de salir a la vista los temidos “vicios de construcción”…

José Narro, ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, decidió no competir por la dirigencia nacional del PRI y, al mismo tiempo, renunció a su militancia priísta, la cual por cierto, no era muy conocida, aunque él dice llevaba 46 años en ese partido. Su dimisión es a sólo cuatro días de la fecha para la solicitud de registro de aspirantes a dirigir al otrora poderoso tricolor. En un video en su cuenta de Facebook, acusó simulación en el proceso de elección de la nueva dirigencia. Narro ya había cuestionado las bases de la convocatoria. Otro que se va como Murillo Karam sin haber realizado su sueño de convertirse en dirigente nacional… de lo que queda del PRI.