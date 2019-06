Columna Estado de los ESTADOS

Estado de los ESTADOS

Lilia Arellano

“Todo hombre encontrará su Waterloo algún día”: Wendel Phillips

• ¿Perdemos soberanía?

• Violaciones a la ley para satisfacer a los EEUU

• AMLO garantiza el derecho de asilo a migrantes

• Descomposición social recibe Barbosa en Puebla

• Una Baja California endeudada le dejan a Bonilla

Cuestiones fundamentales se encuentran en el debate nacional sobre las acciones del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien hace todo lo posible para evitar una confrontación con Estados Unidos. El envío de integrantes de la Guardia Nacional y efectivos del Ejército y la Marina en puntos de cruce en la frontera sur Mexicana y las violaciones a la Ley al asumir la Secretaría de Relaciones Internacionales (SRE) atribuciones de la Secretaría de Gobernación, ponen en la mesa del debate político y legislativo temas cardinales de la vida de México: la pérdida de soberanía y la libertad para transitar sobre el territorio. Y, viene lo peor, si se llega al grado de convertir a la Nación en un tercer país seguro.

“!Nos quieren convertir en país enjaulado! Y si se llega a aprobar la condición de “tercer país seguro, los que entren aquí ya no podrán salir”, sostuvo Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la Cámara de Diputados, en la sesión del miércoles de la Comisión Permanente, durante un agrio debate con su compañera de bancada, Dolores Padierna. El legislador lamentó que la Guardia Nacional “está de muro mexicano” en la frontera, para cumplir el acuerdo con Estados Unidos, a pesar de “la pérdida de soberanía”. La GN “es una solución para otra cosa, contra el crimen organizado, no contra los migrantes”, reiteró.

Y este jueves, en una nueva jornada de críticas a la política migratoria del gobierno federal, Muñoz Ledo aseguró que aceptar las medidas de Estados Unidos “es una traición a la historia de México”, durante una entrevista con Carmen Aristegui. El ex embajador ante Naciones Unidas sostuvo “estamos con una mentalidad de país colonializado”. La Secretaría de Relaciones Exteriores violó la ley al asumir las atribuciones que, en materia de migración, le corresponden a Gobernación, insistió y cuestionó si también los secretarios de Defensa, Luis Cresencio Sandoval, y de Marina, Rafal Ojeda Durán, aceptarán que Marcelo Ebrard asuma sus funciones.

Muñoz Ledo aclaró su postura es en defensa de la dignidad y la soberanía de México. “Hacemos un bien al gobierno oponiéndonos. No soy francotirador. Yo no me voy a mover”, dijo y señaló mantiene un profundo respeto y una profunda amistad con el presidente Andrés Manuel López Obrador. “Siempre nos hemos respetado”, subrayó.

Los hechos le dan la razón a Muñoz Ledo. El gobierno no sólo apostará a 6 mil efectivos de la Guardia Nacional, sino también a centenares de efectivos militares y marinos. Los operativos serán por aire, mar y tierra en 23 puntos de cruce en la frontera sur mexicana. Habrán de instalarse retenes en carreteras, con la consigna de frenar el avance de autobuses o vehículos que puedan llevar migrantes, a fin de reducir sensiblemente el flujo migratorio. Se trata de evitar que los migrantes lleguen a la frontera con Estados Unidos.

Pese a todo, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo su gobierno va a garantizar el derecho de asilo a migrantes, pues, dijo, “es sagrado”. Su conferencia mañanera duró sólo 30 minutos, sin permitir preguntas. “Cualquier acto de justicia de aplicación de asilo, nos lleva a pensar en Cárdenas, ya quedó este hecho histórico como parte de nuestra política exterior hasta en gobiernos de corte conservador, retrógradas, se tiene que respetar este derecho, es algo que ya quedó sembrado en la política exterior de México”, indicó mientras corren rumores sobre cambios en su gabinete.

En tanto, la ola de violencia no sólo no se ha resuelto sino sigue empeorando. El país sigue asediado por sanguinarios cárteles de narcotraficantes, quienes también se dedican al robo de combustible, la extorsión y el secuestro. Las cifras oficiales dan cuenta de un incremento en los primeros meses de este año de casi el 10 por ciento (9.60%) en los homicidios dolosos, con respecto al año pasado.

El impacto económico de la violencia supera los 5.6 billones de pesos, es decir el equivalente a 24 por ciento del PIB del país. Los costos relacionados con los homicidios representan el 51% del impacto económico, de acuerdo con los datos del Índice de Paz México 2019 (IPM), el cual destacó México sufrió un deterioro de 4.9% en su nivel de paz en 2018, registrando un retroceso en 22 estados y mejorando sólo en 10. De los 33 miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), nuestro país es quien menos presupuesto dedica a su fuerza policial y sistema judicial, como porcentaje del PIB, y menos de la mitad que otros países de América Latina, lo cual deriva en una gran impunidad, pues 97% de los delitos no se castigan.

Faltan jueces en el país y esto provoca que menos casos vayan a los tribunales, lo cual contribuye a que haya bajas tasas de condena. México tiene tan sólo 3.5 jueces y magistrados por cada 100 mil habitantes, muy debajo del promedio global de la OCDE. Además hay una gran corrupción. Durante 2018, casi 70 por ciento de los mexicanos creían que los jueces eran corruptos y más de 65% tenían la misma percepción del Ministerio Público, lo cual se ha evidenciado este año con los casos de investigaciones a jueces y magistrados, quienes han acumulado fortunas y cuentas en el extranjero, cuyos montos no coinciden con sus ingresos.

Los muertos se convierten en sólo una estadística y cada día son menos las noticias sobre éstas en las entidades federativas. Este año ha bajado la proporción de noticias que los medios de comunicación publican sobre homicidios. Aguascalientes, Colima, Guerrero, Guanajuato, Michoacán, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, Tamaulipas y Zacatecas son las entidades donde el silencio aumentó, de acuerdo con un estudio publicado en el periódico El Universal. Quintana Roo destaca porque es el estado donde mayor diferencia se encontró este año entre la tasa de variación de los homicidios cometidos (con un incremento de 57.7) contra la tasa de variación de las notas publicadas (con una reducción de -15). Esto es, hubo un aumento marcado de asesinatos en lo que va de este año en dicha entidad, pero las noticias sobre estos crímenes decrecieron.

PUEBLA: MORENOVALLISTAS SE ACOMODAN

Este jueves, Miguel Barbosa, ganador de la elección a gobernador de Puebla, recibió la constancia de mayoría por parte del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral (INE). De acuerdo con el cómputo final, durante la jornada laboral del pasado 2 de junio, obtuvo 44.84% de los votos, los cuales representan 687 mil 341 votos del Proceso Electoral Extraordinario 2019 en la entidad, en donde sólo 33.41% del padrón electoral acudió a votar.

Es extraño la victoria de Barbosa pues ganó la elección que perdió previamente precisamente con el apoyo de secciones que antes lo rechazaron. Su victoria se da solamente once meses después de su derrota. Con el fallecimiento de la pareja Moreno Valle, el año pasado, terminó una era de la política poblana. Los dos personajes más poderosos del estado dejaron huérfanos a los grupos políticos más importantes de Puebla, los cuales al parecer ya se han ido acomodando con el ganador.

Miguel Barbosa recibe una entidad sumida en una gran descomposición social, política y de seguridad. La inseguridad y la ordeña permanecen. A pesar del combate federal, el huachicoleo sigue registrándose. Los principales municipios donde se concentran las perforaciones son Tlahuapan, Texmelucan, Tlalancaleca y San Salvador El Verde. Estas jurisdicciones que presentan tomas clandestinas de gas LP suman y acumulan denuncias por robos, amenazas, extorsión, secuestro y asesinatos.

Puebla también resiente una ola de homicidos. En las últimas 24 horas, siete personas fueron asesinadas en la entidad; los cuerpos de dos de ellas fueron hallados en bolsas para basura en el municipio de Santa Matías Tlalancaleca; otras tres víctimas fueron acribilladas en un paraje de Yehualtepec; asimismo, un presunto ladrón fue quemado vivo por pobladores de Tecamachalco, y, en un último caso, en el municipio de Huaquechula, un hombre recibió al menos cinco disparos en la cabeza por negarse a beber una cerveza con un sujeto.

El sector productivo poblano también enfrenta serios retos este año, pues será de ajuste para las plantas Volkswagen y Audi, quienes operan en la entidad, por los factores que inciden la preferencia de los consumidores de modelos sedán o tipo SUv; la fluctuación de los mercados mundiales; los costos de los combustibles y el paso al nuevo tratado comercial México, Estados Unidos y Canadá (TMEC).

Se realizan ajustes a la producción ante la salida de los modelos Beetle y versión Golf, por lo cual se determinó la reducción de la plantilla de los trabajadores a través de ofertas de retiro voluntario o baja parcial de dos años para personal técnico. La empresa estima cerrar el año con una reducción de hasta 16% de la producción de vehículos, por lo que este año dejo de renovar contratos a trabajadores eventuales y abrió ofertas de retiro por dos años a trabajadores de 49 años de edad o menos, con la garantía de regresar a su empelo, pero con la pérdida de derechos de antigüedad.

Y las finanzas de la entidad parecen no estar claras. Durante 2018, la deuda pública del estado de Puebla, contingente y de otros pasivos, bajó 6.8% respecto a 2017, pues pasó de 22 mil 245 millones 572 mil 288 pesos, en diciembre de ese año, a 20 mil 728 millones 23 mil 642 pesos al cierre de 2018, de acuerdo al reporte trimestral de deuda pública de la administración estatal, elaborado por la Secretaría de Administración y Finanzas. Sin embargo, ese monto no considera “otros pasivos” relacionados con los denominados Proyectos de Prestación de Servicios (PPS) y que están calculados en 15 mil 040 millones de pesos, observó Jorge Estefan Chidiac, secretario de Finanzas y Administración (SFA).

BAJA CALIFORNIA

El martes pasado, Jaime Bonilla Valdez se convirtió en el gobernador electo de Baja California con la menor cantidad de respaldo ciudadano en la historia política contemporánea de la entidad. El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia (Morena, PVEM, PT y Transformemos) ganó la elección con 391 mil 101 votos, esa cantidad representa el 13.92% del listado nominal de Baja California, donde hay dos millones 811 mil 75 ciudadanos. Es el porcentaje de votación más bajo en la historia electoral de la entidad. El consejero presidente del Instituto Electoral de Baja California (IEEBC), Clemente Custodio Ramos, le entregó la constancia de mayoría, la cual lo acredita como gobernador electo.

Bonilla Valdez recibe una entidad azotada por la violencia, con incremento desmesurado de homicidios dolosos, feminicidios, extorsiones, robo con violencia, robo de vehículo, robo a casa habitación, robo a negocio, robo a transeúntes y narcomenudeo. En esta entidad, las tasas de crímenes son mayores que el promedio nacional: homicidio doloso + feminicidio en 170.83%; extorsión, 19.23%; robo con violencia, 91.64%; robo de vehículo, 249.22%; robo a casa habitación, 271.45%; robo a negocio, 199.17%; robo a transeúnte, 154.89%; y narcomenudeo 350.34 por ciento, de acuerdo con las cifras del Observatorio Nacional Ciudadano.

Baja California es uno de los estados más violentos del país. Cuenta con dos municipios que están en el top ten de los sitios donde más homicidios se cometen por cada 100 mil habitantes. De acuerdo al informe anual “Violencia en municipios de México”, del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, Tijuana aparece como el segundo municipio más violento de 2018 de más de 234 ciudades que rebasan la media nacional de violencia por cada 100 mil habitantes. Mientras, Rosarito se ubica en la sexta posición. En cuanto a otros delitos, las violaciones ponen a los municipios como Mexicali, Tecate y Tijuana dentro del ranking de las 20 ciudades con mayor cantidad de violaciones en todo el país; Tecate ocupa el sexto lugar con 35% de los delitos cometidos en la entidad.

La migración centroamericana hacia Estados Unidos es un problema sin resolver en la frontera norte del país, el cual ahora lo han trasladado a la frontera sur. En el primer trimestre de 2019, cerca de 14 mil mexicanos que han sido deportados de Estados Unidos llegaron a Baja California, de acuerdo con los registros de la Oficina de la Representación del Instituto Nacional de Migración (Inami) en el estado. Las cifras son similares al año pasado, aunque en el periodo la atención estuvo concentrada en las caravanas migrantes de centroamericanas.

Además deberá enfrentar una adversa situación financiera. El saliente gobernador panista, Francisco Vega de Lamadrid, logró con la complicidad de los legisladores locales, la reestructuración de la deuda pública, con la cual los bajacalifornianos deberán pagar 120 millones de pesos al mes durante 37 años. También logró el financiamiento de la desalinizadora de Playas de Rosario y el Segundo Piso en Tijuana, ambas por medio de Asociaciones Público Privadas (APPs).

DE LOS PASILLOS

Tres meses después de la polémica carta en la cual el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador pidió al Rey de España condenará la conquista acaecida hace 500 años, el mandatario mexicano proclamó “Viva España”, al conmemorar la llegada el 13 de junio de 1939 del Sinaia, un barco en el cual miles de exiliados españoles viajaron a México después del fin de la República tras la guerra civil. “Que viva España, que viva el exilio, que vivan los refugiados españoles, que viva México”, dijo AMLO al final de su intervención en su conferencia mañanera.

Con este gesto, México y España dieron un paso más para tratar de mejorar unas relaciones excelentes durante los últimos años, las cuales se torcieron cuando AMLO envió la misiva a Felipe VI para que España pida perdón a los pueblos indígenas por las supuestas violaciones de los derechos humanos cometidas durante la conquista. La polémica sobre la supuesta responsabilidad de la España actual sobre la Conquista de México-Tenochtitlan acaecida entre 1519 y 1521 no ha vuelto a ser mencionada por el gobierno de AMLO desde entonces.

“Nuestros países comparten una historia rica y singular, en la que predominan las luces sobre las sombras. Lo que nos une sobre lo que nos separa, el afecto sobre el rencor”, matizó Irene Lozano, la secretaria de Estado de la España Global, durante su intervención en el acto con un discurso conciliador para dejar atrás el asunto de la carta. Lozano agradeció al gobierno de Lázaro Cárdenas (1934.1940) por abrir las puertas del país a los exiliados republicanos….

Dos barcos petroleros fueron impactados en un aparente ataque en el Golfo de Oman, reportaron las agencias de noticias. Los 21 miembros de la tripulación a bordo del Kokuka Courageos abandonaron el barco después de que fue “atacado” dos veces por “algún tipo de bomba”, según el propietario japonés del barco. Los 23 tripulantes del otro buque, del Front Alair, fueron evacuados después de una explosión a bordo del petrolero, según el gerente del barco. Este incidente ocurre un mes después de que cuatro barcos comerciales fueron atacados frente a las costas de los Emiratos Árabes. El secretario de Estado de EU, Mike Pompeo, dijo que Irán es responsable de los ataques. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, condenó los ataques y advirtió que el mundo no puede permitirse “una confrontación en la región del Golfo”.