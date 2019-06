Columna Estado de los ESTADOS

“Si todo parece estar yendo bien, obviamente

has pasado algo por alto”: Anónimo

AMLO a prueba ante EU

“Tercer país seguro” no conviene a México

Enrique Peña Nieto, el escudo de E. Lozoya

Poder Judicial con todo contra Santa Lucía

Ciudad de México, 13 de junio de 2019.- El plan acordado entre México y Estados Unidos en materia migratoria ya está en fase de implementación, con el despliegue de la Guardia Nacional en la frontera sur. Las exigencias de Donald Trump, presidente de EU, a México están poniendo a prueba, en un plazo de 45 días, la capacidad del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para ordenar el caos fronterizo y atender las miles de solicitudes de asilo, al propio sistema migratorio, además de exhibir el sentimiento de tolerancia hacia el extranjero en México. Pero todo esto, sin duda, pudo haberse evitado de haberse contado con una política migratoria sustentada y de haber hecho valer los acuerdos

comerciales signados con Estados Unidos.

El gobierno mexicano fue chantajeado vilmente por Donald Trump, quien mezcló un tema económico con la migración. México está en riesgo de convertirse en un “tercer país seguro”, advirtió el martes el canciller Marcelo Ebrard, un término de excepción sobre el Estatuto de los Refugiados, el cual se aplica a las naciones en las cuales los refugiados pueden disfrutar de asilo sin ningún peligro de acuerdo a la ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados). Durante los tres días de negociaciones con México, Estados Unidos planteó reiteradamente su intención de aplicar el Tercer País Seguro, tal como se implementa en la Unión Europea con Turquía. Trump trasmitió así a México la responsabilidad de los migrantes. Pero esto pudo no haberse aceptado, pues nuestro país habría podido recurrir a organismos internacionales, como la Organización Mundial del Comercio, o aplicar represalias comerciales a EU y diversificar sus exportaciones.

El gobierno de AMLO evitó una guerra comercial con EU y evadió los aranceles, con un mal arreglo. Sin embargo, tenía salidas económicas como la diversificación de mercados, el trabajo con los industriales y otras acciones con los sectores productivos del país. También hubiera podido recurrir a la implementación de aranceles espejo a productos estratégicamente seleccionados de los Estados Unidos. El año pasado ya lo hizo y el valor de los aranceles impuestos ascendió a 3 mil millones de dólares, monto calculado por México del daño económico ocasionado por los aranceles a sus exportaciones de acero y aluminio a la Unión Americana, cuya eliminación estaba condicionada para la ratificación del T-MEC (Tratado México, Estados Unidos y Canadá).

Además, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) sigue vigente y entró este 2019 en su año 26. Empresas y productores de las tres naciones, quienes realizan importaciones y exportaciones en la región, lo seguirán haciendo bajo las mismas reglas. Éste no será sustituido por el T-MEC, recién negociado y firmado el pasado 30 de noviembre, hasta ser ratificado por el Senado mexicano, el Congreso estadounidense y el Parlamento de Canadá. El pasado 30 de mayo, el gobierno mexicano entregó ya de manera formal, para su análisis, a la Cámara de Senadores el texto definitivo del T-MEC, el cual se prevé sea ratificado el próximo 18 de junio en periodo de sesiones extraordinarias.

Pero se evitó pelear una guerra comercial con el mayor socio comercial del país y parte de los acuerdos alcanzados para frenar la imposición de aranceles a productos mexicanos, fue que se instrumentaría de manera inmediata la llamada “sección 235 (b) (2) (C)” del Estatuto de los Refugiados a lo largo de la frontera sur de Estados Unidos. Esto es, según explicaron especialistas: “aquellos que crucen la frontera sur de EU para solicitar asilo serán retornados sin demora a México, donde podrían esperar la resolución de sus solicitudes de asilo y México autorizará la entrada de esas personas mientras esperan la resolución de sus solicitudes de asilo”.

De transformar a México en “país seguro”, advirtieron, los centroamericanos, cubanos, africanos o asiáticos que quisieran solicitar asilo en Estados Unidos podrían venir a México, pedirlo aquí y permanecer en nuestro país. El Estado estaría obligado a proveerles protección, una estancia legal de acuerdo a ciertas normativas internacionales y el “acceso a medios de subsistencia suficientes para mantener un nivel de vida adecuado”, además de “medidas para permitir un logro progresivo a la autosuficiencia”.

El gobierno de México aceptó el desafío de demostrar a Estados Unidos funciona la vía mexicana para atender la migración, declaró López Obrador en su conferencia mañanera. “Es todo un desafío porque tenemos que demostrar que hay otra vía, otras formas de atender el fenómeno migratorio, que consiste en atender las causas, en atender los problemas que originan el fenómeno migratorio… estamos trabajando para demostrar a todos, a los mexicanos, centroamericanos, a nuestra América, al gobierno de Estados Unidos, de Canadá, del mundo entero, porque se puede atender el fenómeno migratorio si hay desarrollo, empleo y bienestar”.

El canciller Marcelo Ebrard informó se instaló el martes la mesa de trabajo con autoridades de Guatemala, Honduras y El Salvador, para trabajar sobre los temas migratorios y la acción inmediata del Plan de Desarrollo para México y Centroamérica. El viernes habrá una reunión con los gobernadores de Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Veracruz y Campeche para compartirles el programa y acordar las acciones de las autoridades estatales y federales.

Según el funcionario, el plan para atender la migración acordado con EU no tendrá un “impacto considerable” en el Presupuesto federal. Además, para iniciar utilizarán 2 mil millones de dólares previstos en el Fondo Yucatán para acciones en Centroamérica. “Las previsiones están hechas. La Guardia Nacional está prevista en el Presupuesto de Egresos. No tiene por que haber un impacto considerable en el presupuesto”, señaló Ebrard.

Los recursos para el plan migratorio provendrán de inicio de la venta del avión presidencial, el cual se exhibe en California, cuyo avalúo es de un mínimo de 150 millones de dólares “y de ahí para arriba”, informó el presidente López Obrador. Naciones Unidas acompaña al gobierno en la venta de esa aeronave y de 70 aviones y helicópteros más. El mandatario dijo hay presupuesto para el plan derivado del combate a la corrupción y las medidas de austeridad en la administración pública.

El titular del Ejecutivo federal pidió analizar “cuánto nos estamos ahorrando por evitar la crisis. Nada más del lunes al día de hoy, cuánto hemos ganado, porque vamos bien. Desde luego esos temas son polémicos y la Cuarta Transformación significa garantizar el derecho a disentir, el derecho a la crítica”. También solicitó a los mexicanos: “actuemos con humanismo, nada de xenofobia, que significa el odio al extranjero. Nada de campañas contra migrantes. Eso no es humano ni es cristiano”.

Olga Sánchez Cordero, titular de la Segob, advirtió una emergencia por los más de 144 mil migrantes que en mayo pudieron llegar a Estados Unidos, a través de nuestro país. Al término de la ceremonia de inicio de los trabajos para el Programa Nacional de Derechos Humanos, reconoció la porosidad en la frontera sur. ”Esa es una cantidad que yo quiero decirles que no sé de dónde pasaron o por dónde pasaron 144 mil personas por nuestro país. El promedio que lograba llegar a Estados Unidos a través de nuestro país era de alrededor de 30 a 40 mil personas cada mes, pero en enero empezó a crecer y “en febrero más, marzo mucho más y ya llegó a 100 mil y mayo rebasó los 140 mil”, admitió.

En la frontera norte, alrededor de 8 mil migrantes esperan en Ciudad Juárez, Chihuahua, respuesta del gobierno de EU a su solicitud de asilo. De ellos, al menos 4 mil 600 fueron retornados por autoridades estadounidenses desde El Paso, Texas, de enero a la fecha, tras ser detenidos por agentes de la Patrulla Fronteriza. En esa semana han retornado a 360 centroamericanos por esta frontera para elevar la cifra a 4 mil 400, más de 50 por ciento de los cuales son cubanos y el resto de Honduras y Guatemala. El resto, unos 3 mil 500, esperan entrevistarse con funcionarios de EU para determinar si se les da refugio o se les regresa. Este grupo tiene programadas citas ante autoridades migratorias hasta julio de 2020, reveló una fuente del Instituto Nacional de Migración.

Alejandro Solalinde, sacerdote y defensor de migrantes, sostiene la Guardia Nacional no podrá frenar el flujo de migrantes quienes desde el sur mexicano buscarán alcanzar el sueño estadounidense. Los cárteles de la trata de personas, entre los cuales incluye a los agentes del Instituto Nacional de Migración, simplemente encarecerán el costo del traslado de extranjeros del sur al norte y habrá más violencia y dolor para los viajeros. “No se le podrán entregar buenas cuentas a Washington”, adelantó en un discurso ante AMLO el sábado pasado en Tijuana.

PEÑA NIETO AUTORIZABA TODO EN PEMEX: COELLO

La defensa del ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, prepara un documento para demostrar que la compra de una planta de fertilizantes fue autorizada por un consejo de administración de la petrolera, en el cual participaban los ex secretarios de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, de Hacienda, Luis Videgaray, y de Economía, Idelfonso Guajardo. Con esto, intentará demostrar que el ex funcionario no incurrió en actos de corrupción. Su estrategia apunta a exhibir los negocios en Pemex, y en el sector energético, promovidos por el ex presidente Enrique Peña Nieto y otros integrantes de su gabinete.

El litigante ratificó pedirá la comparecencia de Videgaray, quien participó en los consejos de administración de Pemex en el sexenio pasado, cuando Lozoya fue director de la empresa, así como del ex presidente Enrique Peña Nieto. “Todo lo que pasa en este país en materia política y económica, todo, es acordado con el Presidente”, subrayó Coello Trejo.

El abogado adelantó prepara un informe para su cliente, en el cual se presentarán licitaciones, compras, contratos y hasta la creación del Centro Nacional del Control de Gas Natural (Cenegas), los cuales fueron avalados por los consejos de administración y en acuerdo con Enrique Peña Nieto, señaló en una entrevista con el diario capitalino Reforma.

Lozoya Austin no se presentó al juzgado octavo de distrito de amparo en materia penal en la Ciudad de México a firmar el sistema de control biométrico, con lo cual incumplió uno de los requisitos para mantener vigente la suspensión definitiva concedida el 4 de junio, a fin de evitar su captura. Mientras, otro juez negó la suspensión definitiva a Merielle Helene Eckes, esposa de Lozoya, quien solicitó la protección de la justicia para no ser privada de su libertad. Hasta el momento, no hay orden de aprehensión en su contra.

Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera rechazó que las acusaciones en contra de Emilio Lozoya sean de carácter personal, por animadversión. “Lo único que puedo decir es que nosotros actuamos conforme a derecho y no hay ningún acto arbitrario o ilegal a razón de que la Ley de Instituciones de Crédito facultan en el artículo 115 a la UIF para congelar las cuentas de todas las personas que estaban presuntamente involucradas con el pago de un presunto soborno para la adjudicación y la venta de la planta de nitrogenados”, señaló al ser entrevistado en un seminario sobre lavado de dinero.

Y hace apenas dos días, el diario El Universal publicó la existencia de un nuevo fraude el cual implicaría a funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) en la pasada administración. Funcionarios de Pemex Refinación –ahora Transformación Industrial- participaron en un presunto fraude a la petrolera al autorizar la disolución de la mayor compañía distribuidora de lubricantes, la cual nació de la sociedad entre Pemex e Impulsora Jalisciense. En el convenio para finiquitar la sociedad, signado en septiembre de 2012, se detectó la falsificación de firmas “por el método de simulación” del entonces dueño de Impulsora Jalisciense, Salvador José Martínez Garza. Eso no solo constituye un acto de corrupción que invalida el proceso, sino abre la puerta a que Pemex recupere y tome el control de la empresa Akron, hoy propiedad de la familia Martínez Garza.

La investigación surgió a partir de que la unidad de Servicios Periciales de la firma consultora Cal y Mayor realizó un análisis de grafoscopía y documentascopía del convenio de disolución de la asociación entre Impulsora Jalisciense y Pemex Refinación. Se detectó que la firma de uno de los principales interesados en la disolución de la sociedad, Salvador Martínez Garza, “no proceden al puño y letra” de ese personaje. Uno de los funcionarios directamente involucrado y que firmó el convenio –con la firma falsificada- por parte de Pemex Refinación es José Agustín Portal y Ariosa, quien se ostentó como apoderado legal y uno de los hombres de confianza de Juan José Suárez Coppel, quien en ese momento dirigía Pemex.

PODER JUDICIAL CONTRA SANTA LUCIA

La justicia federal acumula tres suspensiones para impedir las obras en el nuevo Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, manifestando su preocupación por la ausencia de casi todos los estudios necesarios, los cuales apenas están realizando.

El décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa notificó hoy la suspensión provisional para ejecutar obras mientras no se cuente con todos los estudios de seguridad aérea, notificó el colectivo #NoMásDerroches, el cual ha promovido 146 amparos para impugnar la cancelación del NAIM. También le ordenó mantener intactas las obras del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco, abandonadas desde hace más de cinco meses.

Es la primera suspensión que manifiesta preocupaciones por la ausencia de estudios de seguridad, previsto en la Ley de Aeropuertos y su reglamento, pues las dos anteriores pidieron concretar estudios en materia ambiental y arqueológica. Ésta podría estar vigente sólo unas horas, pues la anterior, el Juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa, Juan Carlos Guzmán Rosas, notificaría este jueves su sentencia sobre la suspensión definitiva en este amparo, la cual reemplazaría a la provisional. Este juez ya negó el pasado 30 de mayo la suspensión definitiva en otro de esos juicios.

DE LOS PASILLOS

La mañana de este miércoles el peso mexicano operaba estable. El tipo de cambio se ubicaba en el nivel de 19.1240 unidades por dólar, contra su cierre del martes en 19.1215 unidades, esta variación significaba un ligero retroceso de 0.25 centavos para el peso, tras dos días de apreciación en los cuales se recuperó 46.75 centavos o 2.38% contra el billete verde… Sin embargo, al término de la sesión cambiaria, el peso cerró con una pérdida de 32 centavos frente al dólar. La mayoría de las divisas a nivel internacional perdieron terreno por el temor de mayores tensiones comerciales entre Estados Unidos y China.

Durante mayo aumentó 23.9 por ciento el delito de secuestro en el país, en comparación con abril, reportó la organización Alto al Secuestro, presidida por Isabel Miranda de Wallace. En abril su reporte mensual registra 117 plagios, los cuales se elevaron a 145 en mayo, donde se reportaron 171 victimas y 183 detenidos por ese delito. Los entidades con más casos el mes pasado. fueron Veracruz, con 37; Estado de México, con 33; Ciudad de México, con 12; Jalisco, con 7; Puebla, con 7; y Morelos, con 6. Wallace pidió a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana presentar un plan integral y transversal en la materia y urgió al gobierno federal a nombrar titular de la Coordinación Nacional Antisecuestro, órgano acéfalo desde febrero…

La corresponsal del periódico Tabasco Hoy, Norma Sarabia, fue asesinada la noche del martes pasado afuera de su domicilio, en Huimanguillo. Con este crimen, ya son ocho los reporteros asesinados en este 2019, señaló la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Del 2000 a la fecha se acumulan 149 los periodistas asesinados (16 eran mujeres). “Estas cifras demuestran la crítica situación que nuestro país enfrenta en materia de libertad de expresión, y la urgente necesidad de brindar condiciones óptimas para que periodistas y medios de comunicación puedan realizar sus labores con seguridad”, indicó la CNDH.