NOS FALTA NORBERTO

Alumno de la Universidad Del Pedregal secuestrado.

El martes pasado, el estudiante de Mercadotecnia Internacional de la Universidad Del Pedregal, Norberto Ronquillo Hernández, terminó su última clase y como todas las noches antes de salir de la Universidad, avisó a su novia que iría rumbo a su casa, sin embargo, ese día Norberto no llegó.

Sus familiares recibieron una llamada de secuestro exigiendo dinero el cual inútilmente fue entregado y la correspondiente carpeta de investigación fue abierta. A dos días de tan terrible suceso no tenemos noticia de Norberto, quien el día de hoy debería estar celebrando la conclusión de sus estudios de licenciatura acompañado de sus compañeros de generación.

La violencia generalizada que vive nuestro país no nos puede vencer, debemos luchar porque lo monstruoso no se convierta en lo cotidiano, porque la inhumanidad no sea parte de lo habitual por ello, exigimos a las autoridades la pronta y exhaustiva investigación de los hechos que laceran a la familia Ronquillo Hernández, que lesionan a la comunidad universitaria y vulnera, una vez más a la juventud mexicana.

Los jóvenes graduados suspenderán el festejo que en su honor se llevaría a cabo el día de hoy y en su lugar llevarán a cabo una conferencia de prensa en punto de las 17:00 h en las instalaciones de la Universidad Del Pedregal ubicada en Av. Transmisiones No. 51 Col. Ex Hacienda de San Juan, Tlalpan, CDMX.