AMLO CONFIA EN LLEGAR A UN ACUERDO CON TRUMP

“Es el resultado el que decide de que lado está el derecho”: Immanuel Kant.

• CNDH, elefante blanco

• Cuestionada gestión de Luis Raúl González Pérez

• AMLO confía en llegar a un acuerdo con Trump

Ciudad de México, Junio 4, 2019.- Luis Raúl González Pérez, titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), se quejó amargamente de la ausencia del presidente Andrés Manuel López Obrador a su quinto informe anual del organismo que preside y el cual cumplirá ya 29 años de operación. Consideró la entrega del documento respectivo en la Secretaría de Gobernación y a no realizar el acto protocolario como se hacia en el pasado, como “un hecho desalentador para la defensa de los derechos humanos”. Pero, ¿sabrá don Luis Raúl cuántos hechos desalentadores hemos sufrido millones de mexicanos ante la inacción de esa dependencia, su incapacidad, la nulidad que la acompaña y la falta de esa rigidez con la cual debería desempeñarse?

Como ha sido su costumbre en las encomiendas desempeñadas –igual sucedió cuando se le asignó fiscal especial para esclarecer el crimen de Luis Donaldo Colosio-, González Pérez se dedicó a lanzarse de lleno sobre temas muy actuales: salud, seguridad, contratación de burócratas, despidos, austeridad. Ninguna mención a otros derechos en los cuales hemos sido excluidos la mayoría de los mexicanos, de entre ellos los niños. Los temas ambientales no entraron en su agenda ni lo han hecho en los cinco informes presentados, o sea que, excluyendo a los adultos, no ha puesto ni siquiera la mirada en el derecho de los menos para desarrollarse, crecer en un ambiente sano, libre de contaminantes y en ello existen responsabilidad gubernamentales exigibles en su cumplimiento por la CNDH.

Tampoco aparece el derecho de los mexicanos de ser gobernados por quienes obtengan la mayoría de sufragios a favor, estableciendo la nulidad de aquellos en donde se consideran triunfos mayoritarios los obtenidos apenas si con un 10 por ciento de aceptación ciudadana en virtud de contar con el 80 por ciento de abstencionismo. Los derechos a contar con la dotación ininterrumpida de agua y que esta sea potable a fin de garantizar la vida, les pasa por alto, al igual que el de contar con suministro eléctrico, a no ser víctimas de atracos disfrazados de intereses, a los despojos en los fondos de ahorro para el retiro, a contar con pensiones dignas, etcétera, ni siquiera se mencionan, mucho menos pueda hablar de un principio de defensa.

El gran escudo es el no contar, dicen, con dientes, el solamente poder enviar recomendaciones pocas veces escuchadas y en número mucho menor atendidas. No pueden castigar, tampoco multar, nada más allá que hacer observaciones. Es pues la CNDH, quiérase o no, un elefante blanco, cuesta muchos miles de millones de pesos seguirlo manteniendo vivo solamente para satisfacer un renglón impuesto desde los Estados Unidos para su conformación y a partir de ello dar la apariencia de esta defensa ante organismos internacionales. Seguir la misma ruta es ahondar en su inutilidad.

Su exposición señaló, como lo referimos anteriormente, al renglón salud y señaló “no hay economía, ahorro o medida de austeridad que se justifique si se pone en riesgo o compromete innecesariamente la salud, integridad o vida de las personas”. Es claro hacia quien o quienes están dirigidas estas palabras, mismas no pronunciadas cuando de la salud se ha hecho un negocio exitosísimo capaz de enriquecer a hombres suficientemente conocidos por González Pérez. Adquirir medicinas a muy alto precio con posibilidades menores de cura, aumentar presupuestos para desviarlos y no comprobar la adquisición de equipo, dejar se derrumbaran edificios completos, unidades hospitalarias por no otorgarles mantenimiento, etcétera, ¿no ameritaban fuesen señalados por el ombudsman desde hace cinco años?

“Nadie puede oponerse a que el gasto público se asigne y ejerza de mejor manera, así como tampoco a que los actos de corrupción se investiguen y sancionen, sin embargo, ello no puede implicar que se suspenda o ponga en riesgo la atención que es debida a los pacientes, así como el acceso a los tratamientos y medicinas a los que tengan derecho”, destacó. Está plasmada la crítica por decisiones con las cuales se afecta al cúmulo de intereses creados en torno a este sector y a personajes compañeros de trayectoria de don Luis Raúl y se utiliza el esquema para incrementar el disgusto ciudadano por la etapa de regulación en todos los órdenes impuesta al sector salud.

Al abordar el renglón seguridad se refirió directamente a la Guardia Nacional y sostuvo: “en su concepción actual, en el ámbito del combate a la criminalidad, solo puede implicar disuasión o contención con efectos limitados y de corto plazo. Poco o nada se abonará al abatimiento de la impunidad si los delitos no se investigan y las causas judiciales no se sustentan debidamente, si no abordamos temas como la operación y autonomía de las 33 Fiscalías Generales”. La crítica y la búsqueda de desalentar cualquier esperanza en la operación exitosa de la GN quedó de manifiesto, aunque nada se dijo ni se hizo referencia a la actual complicidad de la CNDH en casos en los cuales el propio Ejecutivo federal se convirtió en el perito forense, en juez, como fue con la indígena Valentina Rosendo Cantú, violada por miembros del Ejército con salvoconducto de las administraciones panistas.

Adoptó una actitud protectora hacia los migrantes no vista con los ciudadanos mexicanos a quienes impunemente se les puede dejar sin agua, sin luz, sin reinscripción escolar, se les despoja de bienes que son patrimoniales, como la casa y sus contenidos, o se les defrauda utilizando el renglón “inversiones de alto riesgo”, disminuyendo ostensiblemente sus ahorros de retiro o pueden ser sujetos de aplicaciones de intereses no existentes en ningún otro país del mundo aplicadas tanto por los bancos como por cientos de casas de empeño sin autorización de operación definida y clara. Tampoco operan en la defensa de los intereses humanos de los trabajadores contemplados desde la seguridad personal en el área del trabajo hasta el último de sus derechos en las relaciones obrero-patronales. La lista es larga y el nombramiento de ombudsmans, tanto a nivel nacional como en las entidades del país, suficientemente mediocre como para no ver efectos favorables en la mayoría de los renglones contemplados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, supuestamente documento base de operación de la de México y sus entidades.

En fin, si la CNDH dice ser una institución autónoma del Estado, independiente de gobiernos, partidos, intereses políticos o de cualquier otra índole, ¿por qué se enojó tanto Luis Raúl González Pérez al decidir AMLO no asistir a su quinto informe? ¿Será porque el tabasqueño ya no disfruta del teatro y la farsa?

DE LOS PASILLOS

Mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantiene sus presiones sobre nuestro país y afirma desde Londres: “lo más probable es que Washington aplique aranceles a México el 10 de junio”, en tanto las partes sigan negociando para entonces, el presidente Andrés Manuel López Obrador mantiene su confianza de llegar a un acuerdo: “Se está abriendo la posibilidad de un acuerdo… hay indicios de que les importa a los funcionarios de Estados Unidos, empezando porque hay comunicación”. La delegación mexicana y una comitiva de EU preparan su reunión para este miércoles a fin de analizar la pretensión del mandatario estadounidense de imponer aranceles a los productos mexicanos. AMLO insistió: “no queremos la confrontación, sino que haya un posible acuerdo”…

A fin de acompañar al canciller Marcelo Ebrard y el resto de funcionarios mexicanos quienes trabajan en las negociaciones con Estados Unidos, una delegación de empresarios, del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), viajó este martes a Washington. Carlos Salazar Lomelí, presidente del organismo cúpula, explicó: “Aportaremos nuestro análisis, estudios y experiencia. Lo haremos apoyados por los líderes empresariales del Cuarto de Junto y nuestra oficina de representación en Washington. En el sector privado, consideramos que los asuntos migratorios no deben contaminar y perjudicar la estrecha relación comercial que existe entre ambos países”.

El Primer Tribunal Colegiado en materia Administrativa en el Estado de México decidió detener la construcción del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, hasta que el gobierno compruebe que tiene los dictámenes y permisos ambientales correspondientes. Esto, al conceder la suspensión al director de la empresa textilera Novalan SA de CV, Ramón Morera Mitre, quien presentó un recurso de queja, el cual fue resuelto el 30 de mayo, durante la sesión extraordinaria de dicho tribunal. La medida prevalecerá hasta que el juez de Distrito resuelva sobre la suspensión definitiva y si la concede, está permanecerá vigente hasta que se dicte sentencia en el amparo…

Ante esa acción del Poder Judicial de la Federación, de inmediato la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) le expresó su “reconocimiento”. Gustavo de Hoyos, dirigente del organismo empresarial, consideró con dicha resolución se “demuestra a los ciudadanos que (el Poder Judicial) es un contrapeso real a decisiones apresuradas e injustificadas” del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador…

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (Came) anunció la modificación en 2020 del esquema de entrega de hologramas en la verificación de automóviles para la circulación. Ésta incluye el establecimiento de una placa ecológica para autos híbridos y eléctricos, el holograma 00 sería para unidades nuevas con rendimiento de 15 o más kilómetros por litro, y cero para unidades que acrediten contar con el sistema de Diagnóstico a Bordo. Víctor Hugo Páramo , titular de la Came, presentó 13 medidas para mejorar la calidad del aire que serán sometidas a consulta y en un mes se anunciará el programa definitivo.

