CONTINÚA LA PESIMA ADMINISTRACION DE HAYDEE GARCIA

*Se manifiestan más de cien habitantes de varias comunidades por la falta de agua

Habitantes de diferentes comunidades del municipio de Cuautepec, se manifestaron la mañana de hoy ante la presidenta municipal, donde expresaron su molestia por la falta del suministro del agua, ya que algunas localidades tienen más de un mes sin agua, por lo que han tenido que comprar pipas de agua para satisfacer sus necesidades diarias, y cada pipa tiene un costo de $ 550 y les dura aproximadamente 15 días, cuan ello por año pagan alrededor de $ 900, en este mes que no han contado con el servicio ya pagaron lo que pagan por año de suministro, lo cual no se les hace justo, y eso es en el caso de las personas que pueden pagar el servicio de pipa.

Todos los presentes le manifestaron a García Acosta su molestia por la falta de agua, así como la falta de interés por parte de su administración por solucionar este problema que se ha desarrollado desde el inicio de su administración en diferentes comunidades o en casi todas. Y sobre todo que ella en lugar de solucionar esta situación siempre los engaña, manifestándoles que ya se está trabajando en eso, pero de ahí no pasa, mientras que ellos tienen que vivir sin este vital líquido.

Varios de los presentes manifestaron que García Acosta en todo momento se dirigió a ellos de manera arrogantes y retante, no como cuando se presentó para pedir el voto, pero eso a ella ya se le olvido, pues ellas en su casa cuentan con todos los servicios, que le importa las necesidades de la gente.

Los manifestantes le solicitaron a la alcaldesa una disculpa por haberlos acusado de rateros, pues le manifestaron que las acciones que tomaron fueron en base a que ya les habían advertido que si continuaban con el desabasto de agua ellos tomarían cartas en el asunto, pero que en ningún momento lo hicieron con el afán de robar, pues al final ellos saben que es en perjuicio de ellos, pero que como siempre y a pesar de haber entregado un oficio al director del agua, en donde manifestaban su necesidad, a la presidenta como es costumbre le valió.

Algunos de los manifestantes mencionaron que el suministro de agua al inicio era tres días por semana y que ahora solo son dos días, y que solo era por dos horas, y los últimos días solo media hora por lo que solo alcanzaban a llenar a lo mucho dos tambores de veinte litros, porque el agua llega sin presión y alcanza a subir a los tinacos. Eso era cuando llegaba el agua pues ya tienen un mes que no llega.

Fueron más de cien manifestantes de las comunidades del Capulin, Barrios Nuevo, Tezoncualpan, Buen Pais, El Atoron pertenecientes a Guaudalupe victoria, quienes no cuentan con el suministro de agua.

Al final no se llegó a ningún acuerdo entre los manifestantes y García Acosta, pues los manifestantes no estuvieron conformes con las explicaciones de García Acosta, no los convenció, pues al final consideraron que todo son promesas y saben que no cumplirá.

Los habitantes también le reprocharon que los acusara de rateros, ya que en varios medios de comunicación, a lo que ella respondió que ella no es la responsable de lo que se emitió en el comunicado, entonces con ello quiere decir que ella no sabe o no conoce lo que hacen los encargados de cada área, entonces como espera gobernar bien, si ni siquiera sabe lo que hace su equipo de trabajo, o es acaso que le están jugando chueco. García Acosta debería de solicitar ayuda a alguien que si sepa que función tiene que desempeñar cada departamento, comenzando por la presidencia, de esta forma ella podría tener las armas para responder y solucionar las necesidades de la ciudadanía.

Los delegados presentes le reprocharon a García Acosta que ella no quiere delegados en las comunidades, sino gatos que ella pueda manejar a su antojo, por ello no acuden a sus entrega de obras.