PORQUE LO DIGO YO

EL MINISTERIO PUBLICO DE TULANCINGO ES UNA CUEVA DE LADRONES E INEPTOS

Graves acusaciones surgen diariamente contra varios ministerios públicos que mal regentean la Unidad de la Sub Procuraduría en las oficinas de Jardines del sur en Tulancingo, se quejan desde malos modos, agresividad y mal servicio en el área del CAT, entre ellas de la que mas se quejan es de la licenciada CARMEN CRUZ BADILLO que siempre trata a las victimas como si fueran los delincuentes, todo con la maña de inhibir el inicio de carpetas y ella tenga mas tiempo libre y cuando de verdad alguien insiste en querer iniciar carpeta de investigación les dice: “ mejor vete a denunciar al Hospital General porque yo no tengo tiempo”, por eso se han quejado, sin embargo misteriosamente las oficinas del Procurador permanecen cerradas y con oídos sordos ante la grave descomposición que existe en estas oficinas que dejan mucho que desear con el discurso que tiene nuestro gobernador.

Otro caso por demás revelador es la de la Ministerio Publico NANCI ESCORSA LOPEZ que es titular de la mesa seis de las Unidades de Investigación del segundo circuito sede Tulancingo la cual se cuece aparte, esa señora, según los afectados que he entrevistado es mal modienta, llega tarde, siempre se la pasa en su celular y además es bien corruptota, según familiares de una victima de su “mala procuración de justicia” a penas vendió la justicia de una carpeta de investigación para cuadrarle a un joven la supuesta autoría intelectual de una supuesta tentativa de Homicidio, cuando ni siquiera han detenido al autor material de la agresión sobre la supuesta victima, que casualmente después de meses del supuesto ataque recuerda el nombre del probable autor intelectual y mágicamente la inescrupulosa ministerio publico apoyada por la mujer agente de la policía investigadora cuadran la detención del supuesto autor intelectual y ya recluido los abogados de la supuesta victima le exigen a la familia $500,000 (quinientos mil pesos para dejarlo en libertad) afirmando que la ministerio publico recibió una buena tajada para “resolver el caso muy rápidamente” y por eso exigen tanto dinero, porque NANCI cobra caros los favores, en ese sentido llego hasta mi una grabación en donde se escucha esto que les cuento y cosas mas graves que involucran el trafico de influencias que en las mesas 1,4,5 6 y 7 se realizan a favor de quien pague su buena mochada a las y los titulares de estas oficinas que en lugar de investigar delitos se convierten en verdaderas fabricas de inocentes, obvio todo esto sucede porque el nuevo titular de las Unidades de nombre ISAAC GUADALUPE RODRIGUEZ LOPEZ no hace su trabajo y prefiere hacer “bisnes” que procurar justicia y esto quedo evidenciado el pasado fin de semana, cuando un preso por supuesto delito de homicidio fue liberado por el juez por las fallas técnicas y jurídicas mal implementadas del ministerio publico a cargo de la acusación, quizá por error pero otros piensan que por una negociación, lo cual se sabe puso en alerta a las autoridades superiores de la Procuraduría que nunca fueron alertadas del mal resultado de ese juicio en el que perdieron y fueron supuestamente vapuleados por la buena defensa del acusado.

Los ciudadanos que hemos sido victimas de algún delito en el distrito de Tulancingo vemos día con día el mal trabajo, la prepotencia, arrogancia, soberbia y la corrupción de estos ministerios públicos de Tulancingo, los cuales deben ser investigados, removidos y si se encuentran datos que lleven a descubrir fehacientemente que han torcido la ley sean ya enjuiciados y encarcelados.

Señor Procurador RAUL ARROYO GONZALEZ, ¡YA BASTA!, NO TRAICIONE LA CONFIANZA QUE LE BRINDO NUESTRO SEÑOR GOBERNADOR LICENCIADO OMAR FAYAD M. y el pueblo de Hidalgo, en lugar de convertir su oficina en un bunker impenetrable, salga de su oficina y visite de manera sorpresa las oficinas de los diversos municipios y se dará cuenta de las grandes carencias en que trabajan sus empleados, pero sobre todo los actos de corrupción e ineptitud que caracterizan a los empleados de la sub procuraduría en Tulancingo y otras regiones del Estado de Hidalgo. (continuaran las revelaciones de mas funcionarios mañosos de la sub procuraduría).